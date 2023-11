Deutschland: „Da nähert sich Bürgerkriegs-Potenzial“

Im Interview mit AUF1 spricht Fürstin Gloria von Thurn und Taxis über die brennenden Themen unserer Zeit, über die Migrationspolitik, Klimapolitik, christliche Werte und den Verfall der politischen Moral: »Die Politik ist mit dem Großkapital im Bett«.

Bei ihrem Exklusiv-Interview mit Silke Schröder von AUF1 nimmt Fürstin Gloria von Thurn und Taxis wieder kein Blatt vor dem Mund und spricht über die brennenden Themen unserer Zeit.

Sie kritisiert die stark ideologisierte Klimapolitik, die verfehlte Migrationspolitik und den allgemeinen Verfall der Werte in der Politik: »Das Klima wollen sie retten, aber die Migration können sie nicht stoppen.«

Gloria von Thurn und Taxis verweist zudem auf dem Verfall der christlichen Werte als Stütze der abendländischen Gesellschaft.

Vorwürfe linker Gruppen, homophob oder gegen Vielfalt zu sein, weist sie deutlich zurück. Diese Vorwürfe würden einfach nicht stimmen. Es seien viele Falschmeldungen über sie im Umlauf.

»Die Lüge ist salonfähig geworden«, erklärt sie. Leider würden sich heute zu viele Menschen bei ihrem Aktivismus an das Motto von Niccolò Machiavelli halten, dass der Zweck die Mittel heilige.

Die Behauptung, sie sei gegen Migranten, sei absolut falsch, erklärte sie. Sie sei für Migration, aber es müsse geregelte Migration sein. Durch die massive, zum Teil ungeregelte Migration würden die Sozialkassen in Deutschland sehr belastet.

Wenn Deutsche, die ihre Leben lang gearbeitet und Steuern gezahlt haben, am Ende ihres Lebens weniger Rente bekommen als Zuwanderer, die nichts oder nur wenig in die Rentenkasse und Steuerkasse eingezahlt haben, werde dies zu gesellschaftlichen Verwerfungen führen, weil die Menschen das als ungerecht empfinden: »Da nähert sich Bürgerkriegs-Potenzial«.

Das Problem in Deutschland und überhaupt in Europa werde verschärft, weil der Mittelstand als wirtschaftliches Rückgrat der Gesellschaft in Gefahr ist. Die bürgerliche Mittelschicht schrumpfe, der Gegensatz von Armen und Superreichen werde verschärft. (Die große Invasion: Nicht nur Europa, auch die USA werden durch Massenmigration destabilisiert (Video))

Es würde eine Klasse von Reichen sich verfestigen, die massiven Einfluss auf die Politik und den Staat nimmt, und es würde eine breite Masse von Menschen entstehen, die vom Staat und dessen Gaben abhängig gemacht werden.(Deutsche werden fremd im eigenen Land – während der Mob tobt: Faeser macht Malle-Badeurlaub (Video))

Die Vernichtung des Mittelstandes erkenne man zum Beispiel daran, dass mittelständische Handwerksbetriebe, Bäckereien, Mezger-Betriebe schließen müssen, weil sie mit den Kosten und bürokratischen Hindernissen und Vorgaben (aus Berlin und EU-Brüssel) nicht mehr zurechtkommen.

Stattdessen würden sich immer mehr Ketten breitmachen, die zu großen Konzernen gehören. Diese großen Konzerne haben mit den bürokratischen Vorgaben weniger Probleme, weil sie über ihre eigenen Rechtsabteilungen verfügen.

Die Politik setze sich nicht für den Mittelstand ein, weil die Politiker fast nur Politik für große Konzerne machen. Denn »die Politik ist mit dem Großkapital im Bett«, erklärt Gloria von Thurn und Taxis.

Sie wehrt sich gegen die Vorstellungen mancher Politiker, das »chinesische Modell« zu verherrlichen, in dem es nur Konzerne und Arbeiter, aber keinen starken Mittelstand gibt.

Ein solches Modell sei zwar verführerisch für die Herrschenden, weil sie über digitale Mittel, über künstliche Intelligenz und »Social Scoring« die Menschen lenken und leiten können. Doch ein solches System widerspreche dem europäischen Individualismus und den christliche-abendländischen Werten.

Gloria von Thurn und Taxis kritisiert die Klimabewegung. Die größte Gefahr für die Menschheit sei nicht der Klimawandel, sondern seien Kriege. Es sei in dieser Zeit sinnvoller, sich für Frieden und gegen Krieg einzusetzen. (Krisenvorsorge: Taktische Schutzkleidung und Accessoires)

Außerdem würden Kriege sehr viel mehr für Umweltzerstörung tun, als man durch Umwelt- und Klimaschutz wieder wettmachen könnte.

[Siehe Interview mit Gloria von Thurn und Taxis auf »YouTube« HIER oder direkt auf der Webseite von »AUF1« HIER]

»DEUTSCHLAND AM ABGRUND!« – Schon 2009 prognostizierte Udo Ulfkotte bürgerkriegsähnliche Zustände!

2009 beschrieb der 2017 verstorbene Journalist und Publizist Udo Ulfkotte, der u.a. lange Jahre als politischer Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung tätig war und Bücher wie beispielsweise „Gekaufte Journalisten“ verfasste, bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland. Von Guido Grandt

Überwiegend als Folge von Migrantengewalt.

14 Jahre später haben sich seine unheilvollen Prognosen leider bewahrheitet!

»Vorsicht Bürgerkrieg – Was länge gärt, wird endlich Wut!« – So lauteten Titel und Untertitel eines 2009 erschienen Buches des deutschen Journalisten und Publizisten Udo Ulfkotte.

Darin beschrieb er die zunehmende Kriminalität, den Werteverfall, die Islamisierung, die ständig steigenden Steuern und Abgaben sowie den Verfall des Gesundheits- und Bildungssystems.

Aber auch Konflikte zwischen Linken und Rechten, Armen und Reichen, Ausländer gegen Inländer.

Ulfkotte erklärte damals schon, dass hiesige Journalisten aus Gründen politischer Korrektheit über diese Tatsachen nicht wahrheitsgemäß berichten würden.

Es sei aber nur noch eine Frage der Zeit, wann sich der aufgestaute Ärger und Hass entladen würde.

Ulfkotte zeigte erstmals einen Atlas der Wut auf, eine Auflistung von Stadtteilen potenzieller Unruhegebiete, eingesehen bei deutschen Sicherheitsbehörden, die die Bundesregierung verheimlichte.

Doch 2023 haben die sich dort benannten explosiven Gebiete aufgrund der von Altbundeskanzlerin Angela Merkel entfachten beinahe grenzenlosen Einwanderung auf die gesamte Bundesrepublik ausgeweitet.

Niemand ist mehr irgendwo sicher – insbesondere vor Migrantenkriminalität.

Die im März 2023 veröffentlichte Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2022 offenbart alarmierende Zahlen:

Demnach stiegen die Straftaten auf 5,628 Millionen an und lagen somit um 11,5 % über dem von 2021.

Von den 2,093 Millionen Tatverdächtigen besaßen 783.876 keine deutsche Staatsbürgerschaft. Ein Anstieg um 22,6 %.

Darunter 310.062 Zuwanderer mit dem Status Asylbewerber, Schutzberechtigte, unerlaubt aufhältig und geduldet.

In dieser Gruppe nahm der Anteil mit 35 % über ein Drittel zu.

86,4 % der tatverdächtigen Zuwanderer waren männlich und 57,7 % jünger als 30 Jahre.

Die meisten kamen aus Libyen, Georgien, Algerien, Marokko, Tunesien, Nigeria, der Türkei, Somalia, Gambia, ebenso aus Syrien, Afghanistan und dem Irak.

Auch die Messerangriffe, die erst seit 2020 statistisch erfasst werden, nahmen bezüglich gefährlicher und schwerer Körperverletzung um 15,4 % auf 8.160 registrierte Taten zu.

Dabei ist der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen höher als der Ausländeranteil in der Bevölkerung.

Nicht an die große Glocke gehängt wurde, dass es 2020 rund 20.000 Messerattacken mit fast 100 Todesopfern gab!

Auch Vergewaltigungen, sexuelle Nötigungen und sexuelle Übergriffe in besonders schweren Fällen von Nichtdeutschen auf einheimische Frauen stiegen mit 1.155 registrierten Taten um 1,3 %.

Nicht zu vergessen die Silvesternacht 2015/16, als überwiegend nordafrikanische Flüchtlinge und Migranten, in Köln, Hamburg, Stuttgart in geradezu rechtsfreien Räumen wüteten. Frauen wurden wie Vieh gejagt, sexuell belästigt mitunter vergewaltigt.

Bilanz der Schande: 1.210 Strafanzeigen, nur 46 Täter wurden angeklagt, 36 verurteilt, 5 der sexuellen Nötigung angeklagt, 2 verurteilt!

Ulfkotte schrieb ferner, dass Geheimdienste soziale Spannungen und innere Unruhen prognostizierten.

Auch darin täuschte er sich nicht.

Nicht nur Linke und Rechte gehen längst auf die Straße, sondern ebenso sogenannte Querdenker, Corona- und Regierungskritiker. Mitunter brutal niedergeknüppelt von der Staats-Polizei.

Doch auch zumeist männliche Migranten aus archaischen Gesellschaften entfachen apokalyptische Szenarien.

Etwa an Silvester 2022/2023 eskalierte die Gewaltspirale in verschiedenen Städten. Überwiegend Nichtdeutsche nahmen Gebäude, Polizisten, Rettungskräfte, Einsatzwagen, Autos und Passanten mit Pyrotechnik regelrecht unter Beschuss. Einsatzfahrzeuge wurden geplündert, Retter angegriffen und brennende Barrikaden errichtet. Ganze Stadtteile wurden beinahe in Schutt und Asche zerlegt.

Aber auch die ausländische Gang- und Clan-Kriminalität nimmt stetig zu, ebenso jene der Linksautonomen, wie etwa durch die Klima-Kleber und andere Extremisten.

Im Oktober 2023 zeigten – trotz Demonstrationsverbot – arabisch-palästinensische Migranten und Flüchtlinge offenen Antisemitismus bezüglich des Angriffs der Terrororganisation Hamas auf Israel.

Kurzum: Der 2017 verstorbene Udo Ulfkotte hat mit seinem Buch Vorsicht Bürgerkrieg vor 14 Jahren genau den desaströsen Zustand vorausgesagt, in dem sich Deutschland 2023 befindet!

…

Quellen: PublicDomain/freiewelt.net am 20.11.2023