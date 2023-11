11 Anzeichen dafür, dass US-Verbraucher auf dem Weg in die letzte Phase des Jahres 2023 in ernsthaften Schwierigkeiten stecken (Video)

Teile die Wahrheit!

Die US-Verbraucher werden immer schwächer. Heute ist die Verschuldung auf beispiellose Höhen gestiegen , aber dank der rasanten Inflation ist unser Lebensstandard stetig gesunken.

Die meisten Amerikaner arbeiten extrem hart, können aber kaum etwas vorweisen. Und jetzt fängt der jüngste Wirtschaftsabschwung richtig an zu greifen. Die Zahl der Entlassungen nimmt erneut zu, nachdem florierende Unternehmen im ganzen Land schließen und Hunger und Obdachlosigkeit explodieren. Von Michael Snyder

Wenn sich die wirtschaftlichen Bedingungen in diesem Tempo weiter verschlechtern, wie wird es dann in einem Jahr aussehen?

Jahrzehntelang konnten wir uns darauf verlassen, dass US-Verbraucher unabhängig von den wirtschaftlichen Aussichten weiterhin Geld ausgeben, doch jetzt hat sich das geändert.

Im Folgenden finden Sie 11 Anzeichen dafür, dass die US-Verbraucher auf dem Weg in die Endphase des Jahres 2023 in ernsthaften Schwierigkeiten stecken …

Nr. 1 der US-Mieter gibt 30 Prozent ihres Einkommens allein für die Miete aus …

Laut einem neuen Bericht von Moody’s Analytics blieben die Mieter in den USA im dritten Quartal 2023 trotz einer leichten Verbesserung belastet, da die Versicherungskosten für Vermieter stiegen. (10 Beispiele aus 10 verschiedenen Städten der „Mad Max“-Umgebung, die jetzt in Amerikas Straßen herrscht)

Moody’s Analytics stellte fest, dass das Miet-Einkommens-Verhältnis (RTI) in den USA im dritten Quartal leicht um 0,5 % zurückging und bei 30 % endete, einem Wert, der die Schwelle für eine Mietbelastung darstellt. Mieter gelten als „belastet“, wenn ihre Mietzahlungen 30 % oder mehr ihres Bruttoeinkommens (bzw. vor Steuern) ausmachen. Dies geschah, nachdem im vergangenen Jahr der durchschnittliche Mieterhaushalt in den USA zum ersten Mal mehr als 30 % seines Einkommens für eine Wohnung zu einem durchschnittlichen Preis ausgegeben hat, als der nationale RTI einen Höchstwert von 30,8 % erreichte.

#2 Eine Führungskraft einer Lebensmittelbank sagte gerade gegenüber „USA Today“, dass sie derzeit „die schlimmste Hungerrate in meiner Karriere“ habe …

„Das ist die schlimmste Hungerrate in meiner Karriere“, sagte Morgan, der bei Lebensmittelbanken in Boston, San Francisco und Anchorage, Alaska, gearbeitet hat. „Es ist so groß, dass man es kaum verstehen kann.“

#3 Wells Fargo hat gerade 13 Bankfilialen in einer einzigen Woche geschlossen …

Sechs Banken haben letzte Woche die Schließung von fast 40 Filialen beantragt, wodurch Millionen Amerikaner keinen Zugang zu lebenswichtigen Finanzdienstleistungen haben. Allein Wells Fargo hat 13 Standorte geschlossen.

Laut Daten von S&P Global Market Intelligence war Wells Fargo führend bei der Schließung von Filialen im ganzen Land und hat in der ersten Jahreshälfte 160 Filialen geschlossen.

#4 Der durchschnittliche Stundenlohn aller Mitarbeiter ist seit dem Einzug von Joe Biden ins Weiße Haus um 3,32 Prozent gesunken …

Millionen Amerikaner mussten in den letzten zwei Jahren aufgrund der hohen Inflation Lohnkürzungen hinnehmen, ein Schlag für Präsident Biden, der versucht, seinen Wiederwahlkampf auf „Bidenomics“ auszurichten.

Das Arbeitsministerium berichtete am Dienstag, dass der durchschnittliche Stundenlohn aller Mitarbeiter im Oktober 11,05 US-Dollar betrug – ein Rückgang von 3,32 % gegenüber dem Wert von 11,43 US-Dollar im Januar 2021, als Biden sein Amt antrat.

#5 Aufgrund mangelnder Verbrauchernachfrage haben drei verschiedene große Burger-King-Franchisenehmer kürzlich Insolvenz angemeldet …

Premier Kings, ein Burger-King-Franchisenehmer mit 172 Einheiten, dessen Eigentümer im Jahr 2022 verstarb, erklärte Insolvenzschutz und sagte, dass Betriebsverluste selbst nach der Schließung von Restaurants durch das Unternehmen die Ausgabe erzwangen.

Es ist das dritte Mal in diesem Jahr, dass ein großer Burger-King-Betreiber einen solchen Schritt unternimmt, während mehrere andere Restaurants im ganzen Land aufgrund der Umsatz- und Gewinnschwierigkeiten der Kette geschlossen haben.

#6 Vice Media hat angekündigt, Dutzende Mitarbeiter zu entlassen …

Vice Media, der einstige Liebling der digitalen Medien, dessen Wert und Einfluss in den letzten Jahren stark zurückgegangen sind, hat am Donnerstag Schritte unternommen, um seine einst prestigeträchtige Nachrichtenabteilung weiter zu schwächen, mehrere Sendungen zu schließen und Dutzende Mitarbeiter zu entlassen.

#7 Laut Challenger, Gray & Christmas wurden in diesem Jahr bereits fast 20.000 Medienjobs gestrichen…

Laut Challenger, Gray & Christmas wurden in diesem Jahr bis Oktober fast 20.000 Arbeitsplätze in der gesamten Medienbranche abgebaut.

#8 Amazon entlässt Hunderte von Arbeitern in seiner Alexa-Abteilung…

Amazon gab am Freitag bekannt, dass es „mehrere hundert“ Stellen in seiner Alexa-Abteilung abbaut.

Die Entlassungen erfolgen, weil der E-Commerce-Riese „einige seiner Bemühungen verlagert, um sie besser auf unsere Geschäftsprioritäten und das auszurichten, was unserer Meinung nach für die Kunden am wichtigsten ist – dazu gehört auch die Maximierung unserer Ressourcen und Bemühungen, die sich auf generative KI konzentrieren“, bestätigte ein Amazon-Sprecher zu FOX Business.

#9 Pünktlich zu den Feiertagen hat die Citigroup beschlossen, Massenentlassungen durchzuführen …

Wie CNBC erfahren hat, wird die Citigroup im Rahmen der Unternehmensumstrukturierung von CEO Jane Fraser bald mit Entlassungen beginnen.

Die von den Kürzungen betroffenen Mitarbeiter werden ab Mittwoch informiert, bis Anfang nächster Woche werden täglich neue Entlassungen bekannt gegeben, wie mit der Situation vertraute Personen berichten.

Betroffen seien unter anderem Stabschefs, Geschäftsführer und einige untergeordnete Mitarbeiter, sagten die Personen. Die Kürzungen würden bis Februar auf weitere einfache Mitarbeiter ausgeweitet, fügten sie hinzu.

#10 Da das Verbrauchervermögen ausgetrocknet ist, sinken die Steuereinnahmen des Bundes seit dem dritten Quartal 2022 vierteljährlich …

Vielmehr steigen die Bundesausgaben, obwohl die Bundeseinnahmen in zehn der letzten zwölf Monate Jahr für Jahr gesunken sind. Darüber hinaus sind die Bundeseinnahmen seit dem dritten Quartal 2022 von Quartal zu Quartal rückläufig .

#11 80 Prozent der US-Haushalte sind tatsächlich ärmer als zu dem Zeitpunkt, als die COVID-Pandemie dieses Land ursprünglich heimgesucht hat …

Im Juni verfügten die einkommensuntersten 80 % der Haushalte inflationsbereinigt über geringere Bankeinlagen und andere liquide Mittel als im März 2020. Der Rückgang stellt eine deutliche Veränderung gegenüber den Anfangsphasen der Pandemie dar, in denen verschiedene Faktoren wie staatliche finanzielle Unterstützung und eingeschränkte Ausgabemöglichkeiten während der Lockdowns führten zu einer Anhäufung überschüssiger Ersparnisse.

Die meisten Amerikaner werden immer ärmer, aber die Lebenshaltungskosten werden immer drückender.

Dadurch wird die Mittelschicht buchstäblich ausgehöhlt.

Die absolut gewaltige Kluft zwischen den Superreichen und allen anderen ist in diesem Land zu einem äußerst drängenden Problem geworden und wird in den chaotischen Jahren, die vor uns liegen, zu enormen Unruhen in der Bevölkerung führen .

Unseren Führern gelang es, die Wirtschaft lange Zeit am Leben zu halten, indem sie dem System Billionen neuer Dollar zuführten.

Aber jetzt ist das „Endspiel“ gekommen und es wird unglaublich schmerzhaft sein.

…

