Russisches Fernsehen: General: „Ukraine ist nur das Sprungbrett für Europa“ – Moderator: „Deutschland erobern“ – „Emirat Berlin“ (Video)

In einem aufschlussreichen Dialog im russischen Staatsfernsehen enthüllt Putins Top-General Andrej Mordwitschew, dass die Ukraine-Krise nur der Beginn eines größeren Plans ist. Mit wachsender Sorge blickt Europa auf die Worte eines Mannes, der den Konflikthorizont erweitert.

Andrej Mordwitschew zählt zu den engsten Militärführern von Wladimir Putin. In einem Auftritt im russischen Staatsfernsehen macht der Generaloberst deutlich, dass der Konflikt in der Ukraine bloß ein Abschnitt im russischen strategischen Vorhaben ist.

Ein Videoausschnitt des Dialogs wurde auf der Website „X“ veröffentlicht. In diesem Gespräch diskutiert Mordwitschew mit dem Kommentator Wladimir Solowjow. Das Gespräch soll aus dem späten Juni datiert sein.

Mordwitschew gibt zu verstehen, dass der von Putin initiierte Krieg weitergehen und sich sogar ausweiten wird. Auf die Frage nach der Dauer des Krieges erwidert er: „Ich denke, es bleibt noch viel Zeit. Es ist sinnlos, über einen bestimmten Zeitraum zu sprechen. Wenn wir über Osteuropa sprechen, was wir natürlich tun müssen.“ Es wird länger dauern.

Ukraine ist nur der Anfang

Als Slowjow weiter nachhakte: „Dient die Ukraine also nur als Startpunkt?“, bestätigte Mordwitschew dies und unterstrich, dass die kriegerische Auseinandersetzung nicht an der ukrainischen Grenze Halt machen werde.

Diese Aussage ist besonders beunruhigend, wenn man bedenkt, dass einige von Putins Beratern zuvor Hinweise auf eine mögliche Ausdehnung des Kremls in NATO-Staaten gaben, einschließlich Ländern wie Polen.

Solche Äußerungen lösen Sorgen bezüglich des Potenzials für weitreichende Störungen der europäischen Sicherheit und Stabilität aus. (Militäranalyst: Zwischen der Ukraine und Russland ist etwas im Gange)

ISW spekuliert über Mordwitschews Karriere

Das Institute for the Study of War (ISW) berichtet, dass Mordwitschew Anfang September von Putin zum Generaloberst befördert wurde. Es wird spekuliert, dass er General Alexander Lapin ständig als Leiter des Militärbezirks „Mitte“ ablösen könnte.

Der ukrainische Geheimdienst HUR beschuldigt Mordwitschew unter anderem, die Übernahme der Stadt Mariupol am Schwarzen Meer angeordnet zu haben.

General Andrei Mordwitschew, Kommandeur der russischen Heeresgruppe „Mitte“ im Gespräch mit Solowjow:

-Wird der Krieg noch lange dauern?

-Ich denke, der Krieg wird noch viel Zeit in Anspruch nehmen. Es ist sinnlos, über bestimmte Termine zu sprechen. Wenn wir über Osteuropa… pic.twitter.com/ViHbidmbT2 — ASorin🗽 (@artursorin) September 7, 2023

TV-Moderator über das „Emirat Berlin“

Der russische TV-Moderator Wladimir Solowjow hat in seiner Sendung im russischen Fernsehen erneut Deutschland gedroht. Der 59-Jährige wiederholte zunächst die Theorie, wonach der Westen Russland zerstören wolle, dann rief er offen zur Zerschlagung Deutschlands auf.

„Wer sagt, dass wir an einem vereinten Deutschland interessiert sind? Deutschland wurde vor nicht so langer Zeit vereint. Vielleicht sind wir mehr am „Emirat Berlin“ interessiert oder am „freien Pommern“.

Warum sollten wir uns ernsthaft mit einer deutschen Zukunft befassen, die für uns in keiner Form weder interessant noch profitabel ist? Wenn Europa gerade am Untergang Russlands arbeitet, warum sollten wir nicht zurückschlagen?“, sagte der russische TV-Moderator.

Es ist nicht das erste Mal, dass der kremltreue Hardliner Drohungen in Richtung Deutschland schickt. Erst vor kurzem hatte er gesagt, die russischen Streitkräfte könnten „Berlin so hart treffen, dass nichts mehr davon übrigbleibt“.

Von Wladimir Solowjow, dem loyalen Propagandisten des russischen Präsidenten Wladimir Putin, konnten seit Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 bereits zahlreiche heftige Aussagen vernommen werden.

In seiner TV-Show im russischen Staatsfernsehen hat der Kreml-Hardliner nicht selten den Einsatz von Nuklearwaffen gegen jene westlichen Staaten gefordert, die die Ukraine in ihrem Kampf unterstützen.

Solowjow wütete gleich mehrfach, er würde nur zu gerne Panzer nach Paris und Berlin schicken und wenn nötig das Vereinigte Königreich vom Erdboden tilgen und in den Fluten des Meeres versinken lassen.

„Wir haben also keine andere Option. Wir werden es beenden, wir werden Berlin erneut einnehmen, und dieses Mal werden wir nicht gehen“, wütete er zuletzt. Laut Solowjow stehe es außer Frage, dass die möglichen Kämpfe, die zukünftig in Europa ausbrechen könnten, Deutschland unter russische Kontrolle bringen würden.

Doch das Ende der Fahnenstange ist bei Wladimir Solowjow anscheinend noch längst nicht erreicht.

„Sie werden Elchlippen essen“

In seiner TV-Sendung zeigte der russische Moderator zunächst ein Interview mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, in dem dieser deutlich machte, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen müsse. Daraufhin platzte Solowjow der Kragen.

„Der Name dieses Drecksacks ist Pistorius. Der Name des Nazis ist Pistorius. Der Kadaver von Pistorius sollte in die Kanone eines Leopard-Panzers gerammt werden. Verstehen Sie, es stellt sich heraus, dass wir die Orks sind und sie die verdammten Krieger des Lichts! Sie sind für die Demokratie! Und die ganze hinterhältige westliche Welt – Tiere – sagt, dass die Russen unglaublich grausam sind.

Sie werden uns dazu bringen, spezielle Aufklärungsgespräche mit unseren Kriegern zu führen, um Nazi-Abschaum in Gefangenschaft zu nehmen, anstatt sie auf der Stelle zu erledigen. Wartet nicht auf diese Drecksäcke, um die Wahrheit im Leben zu sehen!

Erwartet nicht die Wahrheit von diesem Abschaum der Welt. Erwartet nicht, dass sie einem russischen Krieger ein Wort der Empathie oder des Mitgefühls sagen! NEIN! Sie werden Elchlippen essen!“

„Jetzt ist endlich klar, wen wir bekämpfen müssen“

In der russischen TV-Show trat auch Generalmajor Andrei Gurulyov auf. Bei seinem Auftritt kam er auch auf Wladimir Putin und seine Rede vom Montag zu sprechen.

Gurulyov ist Mitglied der russischen Bundesversammlung, eine der Kammern des Parlaments. Bei seinem Auftritt kam Gurulyov auch auf Präsident Wladimir Putin und seine Rede vom Montag zu sprechen. Die Worte Putins interpretiert der Generalmajor als eine eindeutige Ansage: „Er hat den Feind ganz klar benannt: die Vereinigten Staaten von Amerika. Es ist jetzt klar, gegen wen wir kämpfen müssen.“

Putin-Rede kommt bei russischen Eliten an

In seiner Rede hatte Russlands Präsident zu Beginn mehrere von ihm bereits öfter vorgetragene Parolen wiederholt, wonach der Westen Russland vernichtet sehen wolle. Zudem setzte er das Abrüstungsabkommen mit den USA aus.

Gurulyovs Aussagen zeigen, wie die politische Elite in Russland Putins Rede aufnimmt. Gehe man nach der Direktive des Präsidenten, so befinde man sich derzeit in einer militärischen Spezialoperation, die sich gegen niemand anderen als die USA selbst richte, so Gurulyov weiter.

Und diese könne man nur mit einem nuklearen Krieg ausschalten. Das sei aber nicht nötig, schließt Gurulyov seine Argumentation:

„Ein Ziel, eine Grenze, dann zwei, dann drei – wenn wir uns ein Ziel aussuchen, dann räumen wir es so auf, dass nichts mehr übrig ist. Dann sollten wir das so tun.“

Journalist Nixon: Niederlage der Ukraine wird für USA schwere Folgen haben

Die Niederlage der Ukraine wird für die USA zu einer Katastrophe werden, da Washington seinen Status als starke Macht in den Augen der Weltgemeinschaft verlieren wird, so der Journalist Garland Nixon auf seinem YouTube-Kanal.

Er merkt an:

„Die Aufmerksamkeit der Welt richtet sich auf diesen Konflikt (zwischen Russland und der Ukraine) wie auf keinen anderen. Warum? […] Weil sich die USA dieses Mal in einen Konflikt mit einer Supermacht eingemischt haben. Die USA sagten, sie würden der Ukraine alles geben, was sie haben […] Das Ergebnis ist, dass Putin jetzt gewinnt. […] Das ist eine große Niederlage für die USA.“

Nixon betont, das Weiße Haus habe schon früher Fehler gemacht, aber damals habe das Land über wirtschaftliche, diplomatische und industrielle Macht verfügt, sodass diese Fehleinschätzungen „ungestraft“ geblieben seien.

Jetzt, da die USA diese Macht verloren hätten, werde die Niederlage der Ukraine in dem Konflikt negative Folgen für Washington haben, führt er weiter aus. Der Journalist vermutet, dass die Welt in naher Zukunft eine multipolare sein wird.

…

Quellen: PublicDomain/Focus/de.rt.com am 20.11.2023