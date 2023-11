Europa brennt

Teile die Wahrheit!

Die einzigen Lektionen, die die Alte Welt den Amerikanern heute erteilt, sind mahnend.

Seit den Anfängen der Republik blickten amerikanische Intellektuelle, Künstler und Staatsmänner auf Europa als Vorbild. Die Konservativen fühlten sich vom Sinn des Kontinents für Kontinuität und Tradition sowie von der Basis des Christentums angezogen.

In jüngerer Zeit sahen die Progressiven in der europäischen Sozialdemokratie und dem globalistischen Pazifismus ein Vorbild, das es zu bewundern galt.

Doch heute scheint Europa außer für Museen, charmante Kathedralenstädte und hervorragendes Essen für kaum etwas ein Vorbild zu sein. Die Vorstellung, dass Europa die Zukunft verkörpert, wird von Leuten wie dem Mitterrand-Berater Jacques Attali, Jeremy Rifkinds utopischem Europäischen Traum und dem amerikanischen Journalisten T.R. Reid in seinem 2005 erschienenen Buch The United States of Europe: Die neue Supermacht und das Ende der amerikanischen Vorherrschaft, erscheinen völlig illusorisch.

In den ersten Jahren des neuen Jahrtausends war es ein gängiges Thema, dass Europa am Rande des globalen Wiederaufstiegs stand, während Amerika im Niedergang begriffen war.

Wie viele Konservative betonen, lässt sich die Stagnation in Europa zum Teil auf einen ständig wachsenden Wohlfahrtsstaat mit hohen Steuern zurückführen, der im Allgemeinen etwa zehn Prozentpunkte mehr des BIP absorbiert als in den USA.

Einige der etwas besser gestellten europäischen Volkswirtschaften wie Dänemark und Schweden sind zwar Wohlfahrtsstaaten, schaffen es aber, besser abzuschneiden als der Rest.

Das eigentliche Problem ist zivilisatorischer Natur. Die Europäer sind nicht bereit, ihre industrielle Basis zu bewahren und ihre Grenzen zu kontrollieren, was den Kontinent zunehmend schwächer und weitgehend wehrlos macht.

Das führerlose amerikanische Imperium mag knarren, aber Europa ist in einem noch schlechteren Zustand, eingeengt durch eine düstere Demografie, hohe Steuern, erdrückende Vorschriften und eine festgefahrene Bürokratie, die Kalifornien wie ein freiheitliches Paradies erscheinen lässt.

Der Niedergang Europas lässt sich an seinem rapide schrumpfenden Anteil an der Weltwirtschaft ablesen. Es lässt sich kaum ein Indikator dafür finden, dass der Kontinent globale Marktanteile gewinnt, da weiterhin Geld in die USA fließt. (Ein größerer Krieg wird in Amerika unausweichlich zu Versuchen führen, das Kriegsrecht auszurufen)

In den letzten 15 Jahren sind die Löhne in Europa gesunken, während die Löhne in den USA weiter gestiegen sind; Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds wuchs die Wirtschaft der Eurozone gemessen in Dollar um etwa sechs Prozent, verglichen mit 82 Prozent in den USA.

Die Lebensqualität in Europa sinkt, die industrielle Basis erodiert, und es gibt kaum Aussichten auf zukünftige Verbesserungen. Europa hinkt heute in praktisch jeder wichtigen fortschrittlichen Branche hinterher, von Software und Raumfahrt bis hin zu Automobilen.

Von den 50 führenden Technologieunternehmen sind nur drei in Europa ansässig; die Liste wird weitgehend von den Vereinigten Staaten dominiert, an zweiter Stelle steht China. Die ausländischen Investitionen sind stark zurückgegangen und werden bis 2022 um 100 Milliarden Dollar geringer sein als in den USA.

Ein Großteil dieses Rückgangs ist selbst verschuldet, woraus wir einige wertvolle Lehren ziehen können. Ein entscheidendes Problem liegt in der Klimapolitik der EU, die tendenziell extremer ist und in größerem Umfang umgesetzt wird als in den stärker geteilten, dezentralisierten Vereinigten Staaten. Diese Politik untergräbt bereits die Nahrungsmittelproduktion und führt zu höheren Preisen.

Die Entwicklungsländer brauchen mehr Nahrungsmittelproduktion von den Exporteuren, aber durch das Verbot oder die Einschränkung kritischer Düngemittel in Europa oder die erzwungene Keulung von Herden müssen sie diese anderswo beschaffen.

Dies geschieht zu einer Zeit, in der Europas alte afrikanische und südamerikanische Kolonien das Interesse an Beziehungen zu Frankreich und Großbritannien verlieren und sich zunehmend anderswo um Kapital, Waren und die Erschließung natürlicher Ressourcen bemühen, vor allem in China und Russland.

Die Klimakatastrophe hat auch Europas Energieversorgung in Mitleidenschaft gezogen. Um utopische „Netto-Null“-Standards zu erreichen, scheint Europa, wie es ein Beobachter kürzlich formulierte, auf „Energie-Selbstmordkurs“ zu sein.

Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine haben sich bereits auf die europäischen Erdgaspreise ausgewirkt, aber der aktuelle Konflikt tut noch mehr weh. Die USA sind jetzt der weltweit größte Exporteur von Flüssigerdgas (LNG), während Europa durch die grüne Politik immer stärker gefährdet ist. Seit dem 6. Oktober sind die Preise am TTF-Gas-Benchmark-Hub in den Niederlanden sprunghaft angestiegen und liegen bei etwa 51 US-Dollar pro Million Btu.

Die gleiche Menge Gas wird am Henry Hub in Louisiana für etwa 2,90 Dollar verkauft. Wohin wird sich Europa in Zukunft wenden müssen, um Gas zu beziehen? Einige Europäer ziehen es vielleicht vor, vor Katar, dem Verbündeten des Iran und der Hamas, einen Kotau zu machen, als sich den widerspenstigen Texanern zu beugen.

Die große Bastion der europäischen Kompetenz, Deutschland, gerät eindeutig ins Wanken. Deutschlands Strategie der Abhängigkeit vom US-Militär, von russischer Energie und von chinesischen Kunden hat sich zerschlagen, da die USA mit einer Überbeanspruchung ihrer Verteidigungskapazitäten konfrontiert sind, russisches Gas nach China und in andere dynamischere Märkte fließt und die Chinesen, die einst als ideale Abnehmer für deutsche Spitzenprodukte galten, sowohl zu zögerlichen Kunden als auch zu stärkeren Konkurrenten werden.

Deutschland steht nun kurz davor, einen großen Teil seiner industriellen Basis zu verlieren, vor allem in der Chemie- und Automobilindustrie, einschließlich des gepriesenen Mittelstands, was größtenteils auf die hohen Energiepreise und die abnehmende Zahl der Arbeitskräfte zurückzuführen ist.

Die deutsche Industrie muss nun mit technischen Produkten und Elektrofahrzeugen zurechtkommen, die im weltweit führenden Treibhausgasproduzenten hergestellt werden. Die Macht der Technologie, eine Wirtschaft zu verändern – oder sie zurückzulassen – wird auch deutlich, wenn man die Entwicklung in Deutschland und den USA in den letzten 15 Jahren vergleicht.

In diesem Zeitraum expandierte die US-Wirtschaft, angetrieben durch einen Boom im Silicon Valley, um 76 Prozent auf 25,5 Billionen Dollar. Die deutsche Wirtschaft wuchs um 19 Prozent auf 4,1 Billionen Dollar. In Dollar ausgedrückt, haben die USA ihre Wirtschaft in diesem Zeitraum um den Gegenwert von fast drei deutschen Ländern erweitert.

Doch vielleicht noch beunruhigender sind die Erfahrungen Europas mit der Einwanderung. Wie die USA wird auch Europa von Flüchtlingen überschwemmt, die hauptsächlich aus armen Ländern kommen. Widerstand gegen diese ungeregelte Flut – Le Figaro nennt sie „Le menace islamiste“ – wird weithin als rassistisch und sogar kriminell abgetan.

Schon vor den Ausbrüchen der Pro-Hamas-Stimmung, die in diesem Monat Paris erschütterten, waren gewalttätige Proteste, die dem laizistischen Staat zunehmend feindlich gesinnt waren, an der Tagesordnung.

Jetzt ist klar, dass einige dieser Neuankömmlinge eine Form des islamischen Fundamentalismus und Antisemitismus mitgebracht haben, die weitaus bedrohlicher ist als alles, was wir hier erlebt haben.

Kurzfristig scheint die Opposition gegen Israel von Seiten der Linken, von Neomarxisten bis zu den Grünen, die politische Macht des Islamismus in ganz Europa, insbesondere in Frankreich, zu stärken und gleichzeitig die nationalen wie auch die europäischen Institutionen weiter zu schwächen.

Überall auf dem Kontinent ist das Anwachsen von Ghettos zu beobachten, in denen eine permanente Unterschicht lebt, die sich einem gesetzlosen Nihilismus verschrieben hat, der durch die islamistische Ideologie noch verstärkt wird.

Die europäischen Städte, die früher weitgehend sicher und sauber waren, sind heute schmutzig und mit Graffiti übersät, wenn auch immer noch weniger tödlich als ihre amerikanischen Pendants. Einige Städte, wie Marseille, sind heute eher für willkürliche Kriminalität und Verfall als für ihren mediterranen Charme bekannt.

Für ein seit langem zivilisiertes Volk, das an ein gewisses Maß an Höflichkeit und Respekt vor dem Gesetz gewöhnt ist, sind Szenen, in denen französische Polizisten außer Dienst angegriffen werden, ein Affront.

Die zunehmende Dominanz von oft gewalttätigen, ständig wütenden Jugendlichen, vor allem aus muslimischen Ländern, in den Großstädten macht den ganzen Kontinent nervös.

Sogar Schweden, das lange Zeit als Walhalla der fortschrittlichen Fantasien galt, sah sich gezwungen, die Armee einzusetzen, um die Gewalt in von Einwanderern dominierten Gebieten einzudämmen, in denen die einheimischen Schweden im Wesentlichen nicht zugelassen sind.

Der Widerstand gegen eine unkontrollierte Einwanderung hat schreckliche Folgen für die linke Mitte, deren multikulturelle Ideologie sich auflöst. Der Nachkriegstraum, dass Einwanderer den Kontinent von seinem Arbeitskräftemangel befreien und sich gleichzeitig allmählich an die lokale Kultur anpassen würden, hat sich nicht bewahrheitet.

Den zugewanderten Arbeitskräften fehlt es entweder an Qualifikationen oder sie kommen mit den oft schwierigen rechtlichen Rahmenbedingungen des Kontinents nicht zurecht. Selbst berühmt-berüchtigte liberale Länder wie Dänemark schreiben die Integration vor und versuchen ganz offen, von Einwanderern dominierte Wohngebiete aufzulösen, indem sie Sozialwohnungen abreißen.

Die Einwanderung führt auch zu einem starken Wiedererstarken der Rechten. Victor Orban, das Schreckgespenst des fortschrittlichen Europas, hat nun Gesellschaft in Form der Italienerin Giorgia Meloni und vielleicht einer zukünftigen Präsidentin Marine Le Pen.

Auch in Deutschland, wo die Zahl der Flüchtlinge stark ansteigt, hat dies zu einem Aufschwung der rechtsextremen Gesinnung geführt.

Der Aufstieg der nationalistischen Rechten wird in den Medien häufig angeprangert, doch handelt es sich dabei weniger um expansiven Chauvinismus als vielmehr um einen letzten verzweifelten Versuch, den Anschein traditioneller Werte wiederherzustellen, insbesondere den Glauben an die Vergangenheit und die Religion.

Wie der Guardian vor fünf Jahren feststellte, ist die Mehrheit der jungen Erwachsenen in 12 europäischen Ländern nicht gläubig; ein Wissenschaftler stellte fest, dass viele junge Europäer „getauft werden und dann nie wieder die Tür einer Kirche betreten.

Kulturelle religiöse Identitäten werden einfach nicht von den Eltern an die Kinder weitergegeben. Sie wird einfach von ihnen abgewaschen“. Laut Pew wird das Christentum beispielsweise in Großbritannien und einigen anderen europäischen Ländern bis 2050 der Minderheitsglaube sein.

Mehr noch als die USA ist Europa schlecht für Vielfalt geeignet, da diese Länder eng mit ihrer einheimischen Bevölkerung und Tradition verbunden sind. Der „Schmelztiegel“, der auch in den USA unter Beschuss steht, hat in Europa seit der Zunahme der muslimischen Einwanderung aus dem Nahen Osten nie wirklich funktioniert.

Und da die Geburtenrate unter den einheimischen Europäern außerordentlich niedrig ist, wird der prozentuale Anteil dieser nicht integrierten Bevölkerungsgruppen – die die Ursache für den derzeitigen Anstieg des Antisemitismus sind – mit Sicherheit weiter steigen.

Wenn es Hoffnung gibt, dann liegt sie in dem wieder auflebenden Widerstand gegen die Klimapolitik in vielen Ländern und gegen die unbeschränkte Einwanderung, sowohl in Deutschland als auch an der Ostgrenze der EU.

Angesichts des Kampfes, den Europa mit den Folgen des zeitgenössischen Progressivismus führt, sollten die Amerikaner zweimal darüber nachdenken, ob sie ihre derzeitigen „Lösungen“ übernehmen wollen.

Ohne eine radikale Neuausrichtung steht den Europäern eine düstere Zukunft bevor, die wir auf dieser Seite des Atlantiks nicht wiederholen sollten.

