Die unglaublich unheimlichen Umstände rund um Matthew Perrys Tod

Dem frühen Tod von Matthew Perry ging eine Reihe kryptischer Instagram-Posts voraus, die offenbar den Zeitpunkt und den Ort des Todes vorhersagten. Darüber hinaus machen der Zeitpunkt und die Umstände seines Todes die Sache noch verdächtiger. Hier ist ein Blick auf diesen traurigen und bizarren Fall.

Die meisten von uns kannten Matthew Perry aus Friends – einer Sitcom, die bis heute sehr beliebt ist. Da die Serie seit den 1990er-Jahren in Dauerschleife auf der ganzen Welt lief, genossen Perry und seine Co-Stars eine Art permanente Jugend, in der sie auf unseren Bildschirmen nie zu altern schienen. Vielleicht war die Nachricht von Perrys Tod im Alter von 54 Jahren aus diesem Grund besonders beunruhigend.

Doch je mehr man von den bizarren Umständen seines Ablebens erfährt, desto beunruhigender wird es. Von der angeblichen Todesursache über den symbolischen Zeitpunkt bis hin zu den unglaublich unheimlichen Instagram-Posts, die dem Ganzen vorausgingen – alles ist höchst verdächtig und „unnatürlich“.

Es ist fast so, als wäre alles im Voraus geplant worden.

Wenn solche Ereignisse passieren, warte ich normalerweise ein paar Tage, bevor ich darüber schreibe, in der Hoffnung, dass neue Informationen einige Fragen beantworten und einige dunkle Theorien zerstreuen. Über eine Woche nach Perrys Tod wurden jedoch keine Fragen beantwortet und die Dinge wurden nur noch seltsamer.

Und trotz des ganzen „Was zum Teufel ist gerade passiert“-Aspekt dieses Todes, blieb die Berichterstattung der Massenmedien äußerst vage und konzentrierte sich hartnäckig auf zwei Worte: Drogenabhängigkeit.

Mit anderen Worten: Perrys Tod folgt dem gleichen Muster wie andere Todesfälle von Prominenten, die in früheren Artikeln beschrieben wurden. Hier ist ein Blick auf die Umstände seines Todes.

Was wirklich passierte?

Am 28. Oktober wurde Mathew Perry tot in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden, nachdem er den größten Teil des Tages damit verbracht hatte, Pickleball zu spielen.

Die Behörden stellten schnell fest, dass auf dem Gelände keine illegalen Drogen gefunden wurden und kein Verdacht auf ein Verbrechen bestand. In den meisten Nachrichtenberichten hieß es, er sei „offenbar ertrunken“ gestorben.

Über eine Woche nach der Entdeckung von Perrys Leiche bleibt die tatsächliche Todesursache ein Rätsel.

Laut einem ehemaligen Gerichtsmediziner werfen die Ermittlungen zum Tod von Matthew Perry auch sechs Tage nach seinem Tod weiterhin mehr Fragen als Antworten auf. (Schwor Matthew Perry den Hollywood-Pädophilenring zu entlarven, bevor er tot aufgefunden wurde? (Video))

Der Gerichtsmediziner des Los Angeles County teilte Fox News Digital am Sonntag mit: „Eine Autopsie wurde heute abgeschlossen und die Ergebnisse der Toxikologie stehen noch aus.“

Nachdem berichtet wurde, dass eine toxikologische Untersuchung ergab, dass zum Zeitpunkt seines Todes weder Fentanyl noch Meth in seinem Körper gefunden worden waren, fragte sich Dr. Michael Baden, ehemaliger Chefarzt der Stadt New York, forensischer Pathologe und Mitarbeiter von Fox News, warum die Todesursache noch nicht freigegeben wurde.

„Wenn Matthew Perry an einem Herzinfarkt gestorben wäre, wäre das sofort erkennbar, und sie hätten es auch gesagt“, sagte Baden exklusiv gegenüber Fox News Digital.

In seinem neuen Interview mit Fox News Digital sagte Baden: „Die beiden wichtigsten Substanzen, auf die man sich beziehen sollte, sind Vicodin, ein Opioid-Narkotikum, und Alkohol, die beiden Dinge, mit denen er seiner Biografie zufolge am meisten zu tun hatte.“ „Es gibt Ärger“, sagte Baden. „Wir müssen abwarten, was mit der weiteren Veröffentlichung der Toxikologie passiert, denn nach sechs Tagen wissen sie, ob es eine natürliche Todesursache gab.“ Wenn er einen Herzinfarkt hatte, war das die häufigste Todesursache oder eine Herzerkrankung.“

Er fügte hinzu: „Wenn das die Todesursache wäre – und Menschen können beim Schwimmen oder in Whirlpools einen Herzinfarkt erleiden – hätten sie es sofort gewusst.“ Und das hätten sie frei ausgesprochen, weil es der Familie zugutekäme, ohne sich mit den Drogen auseinanderzusetzen, mit denen er zuvor Probleme hatte.“

– Toxikologische Berichte von Fox News und Matthew Perry geben Aufschluss darüber, wie der Star gestorben sein könnte: ehemaliger Gerichtsmediziner

Wie bei anderen ähnlichen Fällen kann es Wochen dauern, bis die tatsächliche Todesursache bekannt wird, und selbst dann kann sie äußerst vage bleiben. Und während in den Massenmedien über Drogen gesprochen und ein möglicher Selbstmord angedeutet wurde, behaupten Menschen in seinem Umfeld, er sei nüchtern und nicht selbstmörderisch gewesen.

Ich meine, wer spielt Pickleball, bevor er Selbstmord begeht?

In einem Instagram-Beitrag schrieb Athenna Crosby:

„Ich möchte betonen, dass Matthew in äußerst guter Stimmung war und voller Begeisterung mit mir über die Dinge sprach, die in seinem Leben auf ihn zukommen. Er war so glücklich und voller Energie.“

Das hört sich nicht nach jemandem an, der im Begriff war, Selbstmord zu begehen. Sie fügte außerdem hinzu, dass er „100 % nüchtern“ sei. Perry selbst gab an, seit 2021 nüchtern zu sein.

Was hätte also passieren können, wenn Perry weder eines natürlichen Todes noch an einer Überdosis gestorben wäre und keinen Selbstmord begangen hätte? Könnte er ein weiteres rituelles Opfer der okkulten Elite sein – genau in der „opferreichsten“ Zeit des Jahres?

Wenn das für Sie verrückt klingt, stimme ich zu. Es ist völlig verrückt. Aber wir leben in einer verrückten Welt und alles an diesem Tod deutet direkt auf diesen Wahnsinn hin. Hier sind einige unheimliche Fakten über dieses traurige Ereignis.

Unheimliche Fakten

Erste unheimliche Tatsache: Perry ist ein weiterer Promi, der tot in einer Badewanne aufgefunden wurde. Whitney Houston wurde in einer Badewanne gefunden. Ihre Tochter Bobbi wurde ebenfalls in einer Badewanne gefunden.

Vor fast genau einem Jahr wurde ein weiterer Promi tot in einer Badewanne aufgefunden: Aaron Carter. Wieder einmal war sein Tod höchst verdächtig , und wie Perry konzentrierten sich die Medien ausschließlich auf seine Sucht, während sie andere bizarre Fakten völlig ignorierten (seine eigene Mutter glaubt, er sei ermordet worden).

Eine weitere Ähnlichkeit zwischen den Todesfällen von Perry und Carter: Sie ereigneten sich beide um Samhain (den okkulten Feiertag, der an Halloween stattfindet), der zufällig die „opferreichste“ Zeit des Jahres ist. Seit Jahrhunderten praktizieren alte Kulturen in dieser spirituell bedeutsamen Zeit Menschenopfer.

Hier ist ein Auszug aus meinem Artikel über Aaron Carter. Es gilt heute zu 100 %.

Carter starb am 5. November 2022. Erinnern Sie sich, was genau ein Jahr zuvor, am 5. November 2021, passiert ist? Astroworld – das höchst dämonische Konzert, bei dem 10 Menschen starben, während Travis Scott weiter auftrat. Wie in meinem Artikel über Astroworld erklärt, ist die Woche von Samhain (Halloween) in okkulten Kreisen die wirkungsvollste Zeit für Blutopfer. Jedes Jahr kommt es in dieser Zeit zu aufsehenerregenden, aber ungeklärten Todesfällen.

Perry starb in der Nähe von Samhain. Schlimmer noch, er starb genau bei Vollmond, was die magische Kraft eines Opfers vervielfachen soll. Auch wenn diese Tatsachen wie Zufälle klingen mögen, wurden sie alle in Perrys letzten Instagram-Posts erwähnt. Das kannst du dir nicht ausdenken.

Letzte Instagram-Beiträge

Nach Monaten der Inaktivität auf Instagram veröffentlichte Perry (oder wer auch immer seinen Account verwaltet) eine Reihe kryptischer Bilder, die den Zeitpunkt und den Ort seines Todes vorhersagen zu lassen scheinen.

Mehrere seiner letzten Beiträge beziehen sich seltsamerweise auf Batman (oder Mattman). Einige glauben, dass Perry „Fledermaussignale“ ausgesandt hat (die darauf hinweisen, dass jemand in Not ist).

Eines ist sicher: Perry war eindeutig von Batman fasziniert.

Die Leute wiesen schnell darauf hin, dass der obige Beitrag eine Anspielung auf Dolores O’Riordan, die Leadsängerin der Cranberries, sein könnte. Im Jahr 2018 wurde sie unter bizarren Umständen tot in einer Badewanne aufgefunden.

Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken.

Offensichtlich wollte Perry (oder wer auch immer sein Konto verwaltete) mit diesen drei kryptischen Bildern, die am selben Tag gepostet wurden, etwas sagen. Vielleicht lautete die Botschaft: Um Halloween herum und während des Vollmonds, in einer ähnlichen Angelegenheit wie die Leadsängerin von The Cranberries.

Und vielleicht hat Perry nichts davon gepostet. Vielleicht haben seine Betreuer diese Bilder als Teil eines Mega-Rituals gepostet, das die ganze Welt in dieser äußerst wirkungsvollen Zeit des Jahres schockieren und verärgern soll.

Am nächsten Tag veröffentlichte Perry ein letztes Bild – eines, das die Fremdartigkeit auf eine andere Ebene hebt.

Fünf Tage nach diesem letzten Bild wurde Perry tot in genau dieser Wanne aufgefunden. Und es war genau während des Vollmonds.

Wie viele Zufälle müssen passieren, bevor sie keine Zufälle mehr sind?

Abschließend

Das Mindeste, was man sagen kann, ist, dass an Matthew Perrys Tod etwas nicht stimmt. Und wenn man ein wenig über die Vorgehensweise der okkulten Elite weiß, werden die Dinge sehr verdächtig.

Erstens scheint es, dass „Tot in der Badewanne“ zu einer Visitenkarte der okkulten Elite wird. Zweitens: Wenn jemand ein rituelles Opfer bringen wollte, hätte der Zeitpunkt von Matthew Perrys Tod nicht perfekter sein können.

Die Elite liebt es, zu dieser Jahreszeit „Mega-Rituale“ (stark mediatisierte Opfer, die auf globaler Ebene Schock und Trauer hervorrufen) durchzuführen, weil der Schleier zwischen der materiellen und der geistigen Welt am dünnsten ist.

Auch wenn diese Tatsachen leicht von der Hand zu weisen scheinen, wurden sie alle in Perrys letzten Instagram-Posts erwähnt. Die Fledermaussignale zeigten an, dass er in Not war. Der Halloween-Kürbis bezog sich auf Samhain und den Zeitpunkt seines Todes. Bilder des Mondes verwiesen auf den bevorstehenden Vollmond, den genauen Moment, in dem er sterben würde.

Die Preiselbeeren spielten auf das Sterben von Prominenten in Kübeln an. Im allerletzten Beitrag schließlich sitzt er in der Wanne, in der er tot aufgefunden wird.

Einige glauben, dass Perry diese Hinweise hinterlassen hat, als er seinen Selbstmord plante. Aber vielleicht haben andere Leute seinen „Selbstmord“ geplant … dieselben Leute, die seit Jahrzehnten Berühmtheiten „Selbstmord“ begehen.

…

Quellen: PublicDomain/vigilantcitizen.com am 18.11.2023