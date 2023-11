Gesundheit: Basenpulver – Multitalent mit über 30 Gesundheitswirkungen

Dr. Jacob’s Basenpulver – nach dem Vorbild der Natur!

Gemüse und Obst liefern wertvolle organische Mineralstoffe, wie Kalium, Calcium und Magnesium, aber wenig Natrium. An diesem Vorbild orientiert sich Dr. Jacob’s Basenpulver.

Kalium trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems, zu einer normalen Muskelfunktion und zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks bei. Das enthaltene Magnesium trägt zur Erhaltung normaler Knochen und das enthaltene Zink zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel bei.

Es enthält Mineralstoffe auf Basis organischer Citrate: Calcium und Magnesium im natürlichen Verhältnis von etwa 3:2, sehr wenig Natrium und reichlich Kalium. Eine Portion Dr. Jacob’s Basenpulver (4,5 g) enthält vergleichsweise so viel Kalium wie 4 Äpfel (600 g) oder 1 Schale Erdbeeren (500 g).

Kalium ist nicht nur der wichtigste basenbildende Mineralstoff in Obst und Gemüse, sondern auch in unseren Körperzellen.

Optimales Preis-Wirkstoff-Verhältnis

Viele andere Basenprodukte wirken auf den ersten Blick günstiger. Beim genauen Vergleich wird jedoch klar, dass Dr. Jacob’s Basenpulver bezogen auf die wesentlichen Mineralstoffe in einer Tagesdosis besonders preiswert ist.

1 Portion Dr. Jacob’s Basenpulver kostet nur 38 Cent (UVP) und liefert 750 mg Kalium, 270 mg Calcium und 185 mg Magnesium. Damit hat sie einen basischen PRAL-Wert von -23,7, was 800 g Obst und Gemüse entspricht.

So gleicht bereits 1 Portion nicht nur die typischen Defizite an diesen wichtigen Mineralstoffen, sondern auch die Säurelast in der üblichen Ernährung aus.

Erfrischende Mineralstoffmischung für 30-fache Gesundheit

Die Nährstoffe in Dr. Jacob’s Basenpulver können folgenden wissenschaftlich gesicherten Beitrag zur Gesundheit und normalen Körperfunktionen leisten:

• Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks – kaliumreich, natriumarm

• Normale Herzfunktion – Vitamin B1

• Normale Blutgerinnung – Calcium

• Normaler Calciumspiegel im Blut – Vitamin D

• Erhaltung eines normalen Testosteronspiegels im Blut – Zink

• Elektrolytgleichgewicht – Magnesium

• Normale Muskelfunktion – Calcium, Kalium, Magnesium

• Erhaltung einer normalen Muskelfunktion – Vitamin D

• Erhaltung normaler Haare – Zink

• Erhaltung normaler Haut – Zink

• Erhaltung normaler Knochen – Calcium, Magnesium, Zink, Vitamin D

• Erhaltung normaler Nägel – Zink

• Erhaltung normaler Sehkraft – Zink

• Erhaltung normaler Zähne – Calcium, Magnesium, Vitamin D

• Hat eine Funktion bei der Zellteilung – Calcium, Magnesium, Zink, Vitamin D

• Schutz der Zellen vor oxidativem Stress – Zink

• Normale Aufnahme/Verwertung von Calcium und Phosphor – Vitamin D

• Normale DNA-Synthese – Zink

• Normale Eiweißsynthese – Zink, Magnesium

• Normale Fruchtbarkeit und Reproduktion – Zink

• Normale Funktion des Immunsystems – Vitamin D, Zink

• Normale Funktion des Nervensystems – Kalium, Magnesium, Vitamin B1

• Signalübertragung zwischen Nervenzellen – Calcium

• Normale Funktion von Verdauungsenzymen – Calcium

• Normale kognitive Funktion – Zink

• Normale psychische Funktion – Magnesium, Vitamin B1

• Normaler Energiestoffwechsel – Calcium, Magnesium, Vitamin B1

• Normaler Fettsäure-Stoffwechsel – Zink

• Normaler Kohlenhydrat-Stoffwechsel – Zink

• Normaler Säure-Basen-Stoffwechsel – Zink

• Normaler Stoffwechsel von Makronährstoffen – Zink

• Normaler Vitamin-A-Stoffwechsel – Zink

• Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung – Magnesium

95 % organische Citrate – natürlich wirkungsvoll in der Zelle

Citrate kommen in vielen Lebensmitteln vor und sind ein natürlicher Bestandteil unserer Zellen. Organische Mineralstoffverbindungen wie Citrate werden vom Körper sehr gut aufgenommen und verstoffwechselt.

In den Mitochondrien (Zellkraftwerken) bindet ein Citrat-Molekül drei Säure-Moleküle, die im Citratzyklus dann zu Energie umgewandelt werden. Der Citratzyklus bildet den zentralen Kreislauf im menschlichen Energiestoffwechsel.

Warum ist Kalium so wichtig?

Kalium ist der mengenmäßig wichtigste basenbildende Mineralstoff in unserer Ernährung und in jeder Körperzelle. Wir benötigen Kalium dafür, dass unsere Muskeln und Nerven normal funktionieren und dass ein normaler Blutdruck aufrechterhalten wird.

Während in Deutschland jedoch deutlich zu viel Natrium verzehrt wird, wird in der Ernährung an Kalium gespart. Die Empfehlung des Food and Nutrition Board der USA von 4,7 g Kalium pro Tag erreicht kaum jemand in Deutschland.

Vor kurzem hat endlich auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) die tägliche Zufuhrempfehlung von 2 g auf 4 g Kalium verdoppelt. Keinem Mineralstoff gelang bisher solch eine steile Karriere.

Tipp für Sportler:

Über den Schweiß verliert man als Sportler nicht nur Wasser, sondern auch Elektrolyte (Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium und Zink). Um nach sportlichen Anstrengungen den Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt wieder auszugleichen empfehlen wir einen isotonen Gemüsedrink.

Zubereitung: Mischen Sie 1 Messlöffel Dr. Jacob’s Basenpulver mit 500 ml Gemüsesaft und Mineralwasser.

Das in Dr. Jacob’s Basenpulver enthaltene Kalium, Magnesium, Calcium und Zink versorgt Sie mit den wichtigsten Mineralstoffen. Gemüsesaft enthält als Zutat häufig Salz – am besten Meersalz – und ist daher vor allem für Personen, die über den Schweiß viel Natrium verlieren (sogenannte „Salty Sweaters“), eine sinnvolle Rezeptzutat.

Zutaten

Kaliumcitrat, Calciumcitrat, Magnesiumcitrat, Magnesiumcarbonat, Kieselsäure, natürliches Citrus-Aroma, Zinkcitrat, Vitamin D3

Anwendungsempfehlung

1-2 mal täglich 1 gestrichenen Messlöffel à 4,5 g Dr. Jacob’s Basenpulver in 300 ml natriumarmem Wasser auflösen und am besten zu den Mahlzeiten trinken. Vor dem Öffnen bitte schütteln!

Bei (medikamentenbedingten) Störungen des Kaliumhaushaltes, Hyperkaliämie, Alkalose oder Nierenversagen erst nach ärztlicher Beratung verwenden

Die volle Tagesdosis (= 2 Portionen) bezieht sich auf den Bedarf Erwachsener und ist für Personen ab 15 Jahren geeignet.

Für Kinder ab 4 Jahren beträgt die empfohlene Verzehrsmenge 0,5 Messlöffel (2,25 g), ab 10 Jahren 1 Messlöffel (4,5 g) Basenpulver.

Die empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise verwendet werden.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag/drjacobs-shop.de am 20.11.2023