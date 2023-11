Krieg, Hungersnot, Finanzkollaps: Jede künstliche Krise ist eine Täuschung für ein größeres globalistisches Verbrechen oder eine Machtübernahme

Teile die Wahrheit!

naturalnews.com berichtet:

Jede Krise, die derzeit herbeigeführt wird, dient dazu, ein größeres Verbrechen oder eine Machtübernahme der globalistischen Elite gegen die Menschheit zu vertuschen.

Um dieses Muster zu erkennen, bedarf es langjähriger Erfahrung in der Untersuchung und Aufdeckung globalistischer Täuschungen. Zu den Analysten, die das wirklich „große Ganze“ sehen, gehören unter anderem Alex Jones, Steve Quayle, David Icke, Paul Craig Roberts und ich.

Jeder von uns beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren damit. In dieser Zeit haben wir gesehen, wie sich das gleiche Spielbuch immer wieder wiederholte: Inszenierte Krise -> emotionale Manipulation -> Reaktion -> globalistisches Endziel. (Oft vereinfacht als „Problem-Reaktion-Lösung“ oder Hegelsche Dialektik)

Der 11. September war ein künstliches Ereignis. Ziel war es, das amerikanische Volk dazu zu manipulieren, einen „Krieg gegen den Terror“ zu unterstützen, der den Überwachungsstaat entfesselte, der bis heute (illegal) gegen das amerikanische Volk eingesetzt wird.

Der 11. September war, ähnlich wie der 7. Oktober (Israel), ein geplanter Rückzugstermin , um einen abscheulichen Terrorakt gegen unser eigenes Land zu begehen, damit die Regierung und das Militär die belastenden Maßnahmen, die sie schon immer ergreifen wollten, rechtfertigen konnten.

Der Bombenanschlag auf Oklahoma City war ein weiteres Ereignis dieser Art. Beachten Sie, dass in einer Kindertagesstätte im Zielgebäude Geschichten über „explodierende Babys“ erzählt wurden, was genau das widerspiegelt, was wir heute über Israel und Hamas hören.

Wann immer von Babys die Rede ist, sollten Sie stark an emotionale Manipulation und eine falsche Inszenierung von Ereignissen denken. (Die aktuelle Fiktion, die von pro-israelischen Quellen propagiert wird, besagt, dass die Hamas ein israelisches Baby in einem Ofen gekocht habe.

Dies soll übrigens bei denselben Amerikanern und Israelis Empörung hervorrufen, die übrigens offen das Abschlachten von Babys im Mutterleib dulden. (Dieser Konflikt wird die schnell steigenden globalen Lebensmittelpreise weiter in die Höhe treiben)

Du hast den Überblick behalten?

Das Endziel von Oklahoma City war die landesweite Beschlagnahmung von Waffen. Dies geschah kurz nach der Verabschiedung des Angriffswaffenverbots durch den Kongress und seiner Unterzeichnung im Jahr 1994. Dieses Gesetz lief 2004 aus. (Die magnetischen Pole der Sonne verschwinden – 2030er Jahre werden strenge Kälte und Nahrungsmittelknappheit bringen)

Seitdem sind die AR-15-Verkäufe explodiert, und jetzt hat jeder Recht, der argumentiert, dass Bürger keine Schusswaffen brauchen, um sich zu verteidigen als ahnungsloser Idiot angesehen … besonders nach dem 7. Oktober.

Heute brauchen die Mächtigen einen Finanzkollaps, um ihre jahrzehntelangen Finanzverbrechen zu verschleiern: Geld drucken, die Bankkonten (und Renten) des amerikanischen Volkes plündern und die Finanzmärkte manipulieren, um sich zu bereichern, während die arbeitenden Massen weiterhin versklavt bleiben – ein Kreislauf der Armut.

Ohne die vielen Geldfälschungsoperationen wären die meisten Amerikaner ziemlich wohlhabend und könnten die Früchte ihrer eigenen Arbeit ernten, ohne dass ihnen die Last der Inflation um den Hals hängt.

Aber wenn Russland (oder China oder der Iran) für den finanziellen Zusammenbruch verantwortlich gemacht werden kann, dann können die Kriminellen, die diesen Massendiebstahl begangen haben, mit dem Finger auf einen Sündenbock zeigen und mit der ganzen Sache davonkommen.

Eine Nation von Verbrauchern, die keine Grundrechenarten beherrschen, wird nicht klüger sein.

Vertuschen Sie die Todesimpfungen und beschwören Sie den inländischen Terrorismus, um Ihre Regierung als Ihren Retter zu positionieren

In ähnlicher Weise benötigen dieselben machthungrigen, von Globalisten geführten Eliten eine Wehrpflicht (und große Kriegsopfer), um ihre Todesfälle durch Impfungen zu vertuschen .

Es gibt nichts Besseres als Krieg, um die schockierende Zahl junger Amerikaner zu verschleiern, die durch injizierte Biowaffen sterben. Deshalb ist der Krieg im Nahen Osten eine Gewissheit: Die globalistische Elite braucht ein Massenopferereignis , um die Todesfälle durch Impfstoff-Biowaffen zu verschleiern, damit scharfsinnige Statistiker keine weiteren Signale in all den (Todesfällen) finden können.

Wie wir wiederholt mit dem Kriegskorrespondenten Michael Yon berichtet haben, sollen die weit offenen Grenzen im Süden der USA radikalisierten Terroristen aus dem Nahen Osten den Schmuggel von Waffen und Soldaten in die Vereinigten Staaten ermöglichen.

Indem sie die Wut aller Anhänger des Islam hervorrufen (durch völkermörderische Massenbombenanschläge auf Zivilisten in Gaza), haben westliche Führer damit gerechnet, dass sie Terroranschläge gegen inländische Ziele der USA wie Infrastruktur und Zivilisten auslösen werden .

Dies wiederum liefert Biden den Vorwand, sowohl das Kriegsrecht auszurufen als auch möglicherweise die Wahlen 2024 abzusagen. Je fanatischer die Bombenanschläge, desto mehr Macht beansprucht die Regierung „zu Ihrem Schutz“.

Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie manipulierte Krisenereignisse zur Verschleierung von Verbrechen und zur Machtergreifung genutzt werden. Frieden ist der Feind all dessen , weshalb jeder, der gerade Frieden fordert, entweder als Putin-Handlanger oder als Antisemit abgestempelt wird.

Es darf niemals zugelassen werden, dass Frieden in die Ziele der globalistischen Elite eingreift, die die Ausrottung der Menschheit ( globale Entvölkerung ) planen.

Aber um das zu erreichen, brauchen sie die totale Kontrolle, die Entwaffnung der Zivilbevölkerung, die Zerstörung der Bill of Rights, die Kontrolle über alle Online-Reden und ausreichende soziale Unterstützung, während sie Völkermord an der Menschheit begehen.

Alles, was Sie gerade sehen, ist darauf ausgelegt, diese Ziele zu erreichen. Aus diesem Grund wurde beispielsweise der israelischen IDF am 7. Oktober befohlen, sich zurückzuhalten. Aus diesem Grund finanziert George Soros pro-palästinensische Hochschulgruppen, um radikale antiisraelische Parolen zu skandieren, um ein Vorgehen gegen die freie Meinungsäußerung durch Konservative wie den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, herbeizuführen.

Dies ist ein gegen die Menschheit gerichtetes Drehbuch mit leicht vorhersehbaren Ergebnissen, da die menschliche Neurologie leicht von Regierungen, Medien und der Beschwörung von Hass kontrolliert werden kann.

Genau aus diesem Grund mussten fiktive Geschichten wie „Die Hamas hat 40 Babys enthauptet“ erfunden und als Fakten ausgegeben werden – weil sie die emotionale Reaktion hervorrufen, die Regierungen benötigen, um einen Völkermord an der gesamten Menschheit zu rechtfertigen.

Denken Sie daran: Was sie gerade Gaza antun, ist nur das erste Kapitel. Als nächstes steht die gesamte Menschheit an der Reihe…

Jede konstruierte Krise wird ausgelöst, um ein Verbrechen oder eine Machtübernahme zu vertuschen, die gegen die Menschheit eingesetzt werden soll

Hier ist eine Zusammenfassung der bemerkenswertesten Krisenereignisse, die derzeit als Deckgeschichte für größere Verbrechen der globalistischen Elite konstruiert werden:

– FINANZIELLE KOLLAPS vertuscht die Finanzverbrechen der Regierung und erklärt Massenarmut, indem es Amerikas Feinden die Schuld für die Führung von „Währungskriegen“ gibt. Es bietet auch ein praktisches Narrativ für Regierungen, die digitale Zentralbankwährungen (CBDC) einführen und gleichzeitig die meisten mittelständischen Privatkundenbanken eliminieren und die Finanzmacht in den Händen einiger globalistischer Banken wie Wells Fargo, JP Morgan und Bank of America konzentrieren.

– EIN MILITÄRENTWURF vertuscht die explodierenden Impftodesfälle unter Amerikas Jugendlichen und macht den Krieg (höchstwahrscheinlich mit dem Islam) für ihre Todesfälle verantwortlich. Es deckt auch den Tod geimpfter Militärangehöriger im aktiven Dienst ab.

– INLÄNDISCHER TERRORISMUS (von radikal-islamischen Grenzgängern) rechtfertigt Forderungen nach innerstaatlichem Kriegsrecht , das es der Regierung ermöglicht, landesweite Waffenkonfiszierungen zu versuchen und dabei vorgibt, die Bürger zu „schützen“. Beobachten Sie genau, wie bevorstehende Sabotageakte, Terroranschläge und Massensterben in den kontinentalen Vereinigten Staaten mit den Waffen durchgeführt werden, die die Regierung verbieten möchte: AR-15, „Geistergewehre“, armgestützte AR-Pistolen, Hochleistungsmagazine usw .

– Das Kriegsrecht stoppt unterdessen Wahlen und beendet jede echte politische Abrechnung mit demselben demokratischen Regime, das das Jahr 2020 manipuliert und Amerika in Inflation, Krieg und Verzweiflung gestürzt hat.

Aus diesem Grund agieren Beamte des Biden-Regimes ohne jegliches Verantwortungsbewusstsein. Sie planen nie, für irgendetwas zur Verantwortung gezogen zu werden. Wirkliche Macht bedeutet, dass man sich nie auf den Willen der Wähler verlassen muss, irgendetwas, was man tut, zu billigen.

Diese Bemühungen werden von der rückgratlosen GOP unterstützt, die immer noch keine Papierstimmzettel verlangt … und die daher erneut verprügelt wird, wenn es 2024 Wahlen gibt. (Republikaner können nur die Rolle der Verlierer spielen, nicht die der Anführer, und sie sind ihre einzige.) Echte Loyalität gilt Israel, nicht Amerika.)

– Die Nahrungsmittelunsicherheit breitet sich in ganz Amerika aus, dank Nahrungsmittelinflation, Geoengineering (Wetterwaffen) und routinemäßiger Sabotage der Nahrungsmittelinfrastruktur (Lebensmittelproduktionsanlagen, Getreidelagerung usw.).

Diese Krise zielt darauf ab, die Menschen zu staatlichen Lebensmittelmarkenprogrammen zu zwingen, die natürlich mit CBDCs und der Einhaltung von Impfvorschriften einhergehen, so dass die einzigen Menschen, die Lebensmittelgeschäfte betreten und von der Regierung zugeteilte Lebensmittelspenden erhalten dürfen, diejenigen sein werden, die die erforderlichen Impfungen erhalten und kritisieren Sie Israel nicht.

– Die massenhafte Obdachlosigkeit des amerikanischen Volkes wird durch steigende Hypothekenzinsen und unbezahlbare Mieten gefördert. Millionen Amerikaner werden ihre Häuser verlieren (die von Blackrock und verschiedenen Banken übernommen werden) und in Zeltstädten leben , die bereits in Chicago, NYC und anderen Orten errichtet werden, um illegale Einwanderer unterzubringen.

In einem schockierenden „Handelsplatz“-Ereignis werden den illegalen Einwanderern Häuser geschenkt, die zuvor von Amerikanern bewohnt wurden , und zwar dank verschiedener staatlicher Zuschussprogramme, die bereits jetzt Einwanderer gegenüber US-Veteranen begünstigen, beispielsweise durch großzügige Almosen und kostenlosen Wohnraum.

Tatsächlich werden die Zeltstädte der Migranten durch mittellose Amerikaner ersetzt, während die Migranten in Häusern leben, die sich die Amerikaner nicht mehr leisten können. Millionen US-Amerikaner werden am Ende in Zeltstädten leben und völlig auf die staatliche Versorgung mit Nahrungsmitteln und (begrenzten) Unterkünften angewiesen sein.

– GEOENGINEERING/WETTERWAFFEN werden eingesetzt, um Städte zu zerstören (z. B. Acapulco) und Ernten und Wasservorräte auszulöschen, wodurch letztendlich große Menschenmassen in 15-Minuten-Städte gezwungen werden, wo sie überwacht, kontrolliert und durch Impfungen und Gewalt getötet werden.

Durch die Bewaffnung des Wetters wird ein „globaler Holodomor“ gegen die Menschheit entfesselt, der es für jeden immer schwieriger macht, sich selbst mit Nahrungsmitteln zu versorgen und sich so den totalen Kontrollbemühungen der Globalisten zu widersetzen.

Es wird keinen Frieden und keinen Überfluss geben, denn das dient nicht den Interessen der Globalisten, die an der Ausrottung der Menschheit arbeiten

Denken Sie bei alledem daran, dass Globalisten aktiv daran arbeiten, den Planeten Erde zu entvölkern, indem sie Milliarden von Menschen ausrotten. Deshalb wird es in unserer Welt keinen Frieden, keinen Überfluss und keine Freiheit geben, bis diese Globalisten besiegt sind.

Manche Menschen glauben, dass die „White Hats“ die Globalisten besiegen werden. Andere glauben, dass Christus zurückkehren und das Böse besiegen wird und dass alle guten Menschen „entrückt“ werden, bevor der völlige Zusammenbruch beginnt.

Beide Standpunkte sind wahrscheinlich äußerst optimistisch. Ich vermute, dass das Leiden gerade erst begonnen hat und wir noch weit von einem Sieg gegen die menschenfeindlichen Kräfte entfernt sind, die derzeit den Planeten Erde beherrschen.

In einem kürzlichen Interview mit Greg Hunter bei USA Watchdog sagte der Zyklusexperte und Analyst Charles Nenner, dass in diesem Kriegszyklus etwa 2 Milliarden Menschen getötet werden (etwa ein Viertel der aktuellen Weltbevölkerung).

Ich habe in ähnlicher Weise vorhergesagt, dass aufgrund künstlicher Hungersnöte, Kriege und finanzieller Zusammenbrüche im nächsten Jahrzehnt zwischen 1 und 4 Milliarden Menschen sterben werden, hauptsächlich durch Hunger, Gewalt und Krieg.

Der Silberstreif am Horizont ist, dass selbst diejenigen von uns, die sehen, dass die Globalisten (bisher) mit ihren Vernichtungsplänen Erfolg haben, auch zustimmen, dass sie uns nicht alle töten können .

Es wird Überlebende geben, und es könnte die Hälfte (oder mehr) der aktuellen menschlichen Bevölkerung sein. Die eigentliche Frage für Sie, lieber Leser, ist, ob Sie sich den Überlebenden anschließen möchten. Dies erfordert echte Vorbereitung, da die globalistische Elite aus inszenierten Engpässen und Krisenereignissen besteht, die darauf abzielen, Sie mittellos, hungrig, verzweifelt und obdachlos zurückzulassen.

Bleiben Sie vor allem informiert und seien Sie bereit für das, was kommt, denn es ist klar, dass die Globalisten unsere Welt in Krieg, Hunger, finanziellen Zusammenbruch, Terrorismus und extreme Verwerfungen treiben.

Ich gehe davon aus, dass zum Beispiel amerikanische Flüchtlinge aus zusammenbrechenden, von den Demokraten geführten Städten fliehen werden. Lebensmittelbanken werden überfüllt sein.

Der Verkauf von Online-Munition wird wahrscheinlich aufgrund des Kriegsrechts verboten. Gold, Silber, Saatgut und Munition werden auf lokaler Ebene zu gängigen Tauschgegenständen, während Krypto die Rolle von Transaktionen aus der Ferne übernimmt.

Die Lebensersparnisse der meisten Menschen (Bankkonten, Renten, Ansprüche) werden vollständig vernichtet. Nur diejenigen, die über reale Vermögenswerte (Gold, Silber, Land, Munition usw.) verfügen, werden die finanzielle Apokalypse, die herbeigeführt wird, überleben.

Sie werden Massenhunger, Gewalt und Verzweiflung in einem zusammengebrochenen Amerika erleben. Dieser Weltkrieg hat gerade erst begonnen, und das Böse fängt gerade erst an. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum mir Martin Armstrong gesagt hat, dass dieser Zyklus des Zusammenbruchs erst 2032 endet.

Bereiten Sie sich entsprechend vor!

…

