Neues aus der geistigen Welt: Die Destruktion der USA beginnt

Die energetische Lage der USA ist hoffnungslos. Die USA sind energetisch kaputt. Offen ist nur mehr, was sich wann auf der 3D Ebene manifestiert.

Guten Tag,

die Mondfinsternis hat in der letzten Nacht (also am 28.10.2023) stattgefunden und wie immer bei Finsternissen und Vollmond, konnte ich nicht schlafen. Und auch wie so häufig ist in den Tagen und Nächten vor der Finsternis auf energetischer Ebene sehr viel geschehen. Von Egon Fischer

Heute Nacht habe ich lange überlegt, ob ich über die Infos, die ich in den letzten Tagen bekommen habe, überhaupt einen Beitrag schreiben soll. Und wenn ja, ob ich nicht ein oder zwei Wochen warten soll, damit ich genauer prüfen kann, ob die Infos stimmen.

Aber die Kollegen meinten, wenn ich über die Infos schreiben will, sollte ich es so früh wie möglich machen, weil es später nicht mehr sehr hilfreich wäre. Also habe ich mich mit viel Zweifel und Bedenken doch entschlossen, über die Eindrücke und Infos, die ich aus der geistigen Welt bekommen habe, einen Beitrag zu verfassen.

Der Überfall der Hamas und die Rolle der USA

Am 7. Oktober 2023 ist die Hamas vom Gazastreifen aus in Israel eingedrungen und hat dort nach Medienberichten teilweise Massaker verübt. Als ich am 8. Oktober davon hörte habe ich gleich meine Kollegen in der geistigen Welt dazu befragt. Die antworteten nur sehr kurz und prägnant.

Diese Auseinandersetzung wird einige Monate dauern und für beide Seiten (also für Palästina (bzw. die Hamas) und Israel) übel enden und durch diese Angelegenheit wird sich der Fall bzw. der Zerfall der USA sehr stark beschleunigen. Ich war erstaunt, dass dieser Konflikt anscheinend auch direkte Auswirkungen auf die USA haben soll.

Ungefähr 10 bis 14 Tage später, ich kann mich nicht mehr genau an das Datum erinnern, meldeten sich die geistigen Kollegen und sie wirkten etwas aufgeregt. Sie sagten, dass sich die energetische Lage der USA dramatisch verschlechtert hat.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die USA von sehr zerstörerischen Naturkatastrophen heimgesucht werden, hat sich in kurzer Zeit sehr stark erhöht und wenn die USA bzw. die Eliten und dunklen Mächte dort so weiter machen, wird die Wahrscheinlichkeit bald über 50 % liegen. (Der Zerfall der USA und Deutschlands: Eindrücke aus der geistigen und spirituellen Welt)

Die Destruktion der USA beginnt

Ich habe mich in der Folgezeit nicht weiter mit dem Nahostkonflikt beschäftigt. Vor ungefähr einer Woche fingen jedoch seltsame Dinge an. Einige geistige Wesen tauchten bei einer Bekannten und bei mir auf. Einige dieser teilweise recht unterschiedlichen geistigen Wesen waren recht gesprächig, andere wiederum extrem wortkarg. Leider darf ich nur ganz wenige Infos, die ich erhalten habe, veröffentlichen.

Zwei Tage vor der Mondfinsternis tauchte während des Tages plötzlich im Büro ein geistiges Wesen auf. Ich nahm es als alten, weißhaarigen Mann wahr, der mich betrübt und traurig anblickte. Er sagte nur: Es geht jetzt los. Gleichzeitig wusste ich, dass er damit die Destruktion der USA meinte. Gestern, also am Mondfinsternistag tauchte ein anderes geistigen Wesen auf.

Dieses wirkte wir ein Krieger und der sagte nur schmunzelnd: Wir rollen jetzt los. Ich wusste gleichzeitig, dass damit gemeint war, dass irgendjemand auf der energetischen Ebene aktiv beginnt, die USA platt zu machen. Der Satz „Wir rollen jetzt los“ hat mich anfangs irritiert. Dann fiel mir aber ein, dass es im Englischen bzw. Amerikanischen den Slogan „let’s roll“ gibt.(2024 – Bitte anschnallen (Videos))

Im englischen Wiki steht dazu:

Let’s roll“ ist eine umgangssprachliche Redewendung, die häufig als Befehl verwendet wird, sich zu bewegen und eine Aktivität, einen Angriff, eine Mission oder ein Projekt zu starten. Es waren die letzten aufgezeichneten Worte des Passagiers Todd Beamer an Bord des United Airlines Fluges 93 während der Anschläge vom 11. September 2001, bevor er und andere Passagiere versuchten, das Cockpit zu stürmen und das Flugzeug von den Entführern zurückzuerobern. Der Slogan wurde später zu einem Schlachtruf der amerikanischen Streitkräfte im Krieg gegen den Terror. (Übersetzung durch deepl.com)

Ich vermute, dass das geistige Wesen deswegen schmunzelte, weil es den Schlachtruf der amerikanischen Streitkräfte dazu verwendet, um den Beginn des „Kampfes“ gegen die dunklen Kräfte in den USA anzukündigen.

Aus den Gesprächen mit anderen geistigen Wesen entnehme ich, dass es in der nächsten Zeit ziemlich heftige Überraschungen und unerwartete Wenden auf geopolitischer aber auch auf sehr „irdischer“ Ebene geben wird.

Ich habe natürlich auch die geistigen Kollegen befragt, wie weit die geistigen Wesen ernst zu nehmen sind und ob die Infos von denen stimmen. Zum alten, weißhaarigen Mann, der nur „Es geht los“ sagte, gab es nur ein sehr aussagekräftiges und bestimmtes Schweigen. Die Art und Weise, wie die Kollegen schwiegen, legt nahe, dass die Kollegen zum geistigen Wesen entweder nichts sagen dürfen oder sagen wollen.

Und das ist üblicherweise ein Zeichen, dass das geistige Wesen einige Schwingungsebenen höher angesiedelt ist als die meiner Kollegen. Zu den anderen geistigen Wesen meinten die Kollegen nur knapp und bündig: Die sind meist sehr gut informiert und daher durchaus ernst zu nehmen.

Ich wollte von meinen geistigen Kollegen mehr Infos bekommen und einige Details erfragen, aber die Kollegen waren dazu nicht bereit und ich dürfte meine Kollegen durch meine vielen Fragen letztlich etwas verärgert haben.

Ich habe den Eindruck bekommen, dass die USA vor dem völligen Untergang stehen und es unter Umständen sogar zu massiven Naturkatastrophen kommen könnte. Ich wollte von den Kollegen wissen, ob man noch irgendetwas für die USA, vor allem für die Bevölkerung, tun könnte. Es sind ja nur wenige dunkle Eliten, die das ganze Drama verursachen, aber die ganze Bevölkerung leidet dann unter den Auswirkungen.

Die Kollegen meinten etwas verstimmt: Wir habe dich schon vor langem informiert, dass die USA unbedeutend werden und dass, wenn sich die Lenker der USA nicht besinnen, es für die USA gar nicht gut ausgehen wird. Wir haben dich dann informiert, dass sich die Lenker nicht besonnen haben und daher der Fall und der Zerfall der USA nicht mehr abwendbar ist.

Kurz zur Erinnerung, ein paar Zitate aus einige früheren Beiträgen:

Am 17.02.2023 habe ich den Beitrag „Der Untergang der USA und des Wertewestens“ veröffentlicht. Darin schrieb ich:

Am 14.2.2023 habe ich in der FAZ vom fürchtlichen Unglück in den USA, Ohio, gelesen, „Chemie-Zug in Ohio entgleist : Wie ein Realität gewordener Katastrophenfilm“. Als ich die Infos gelesen hatte, hatte ich ein ganz eigenartiges Gefühl. Ich hatte das Gefühl, dass dies eventuell in Zusammenhang mit der Selbst-Zerstörung der USA steht.



Dann am Abend, als ich schon im Bett lag, tauchte plötzlich ein geistiges Wesen auf und meinte: Sie (die USA) haben nicht mehr viel Zeit. ….. Das bezog sich auf die Information, die ich früher bekommen habe. Damals hieß es, dass die USA sich bis September/Oktober 2023 politisch völlig anders ausrichten müssen, sonst werden sie einige Jahre später völlig untergehen. Das hat sich geändert. Die USA habe nur mehr ein paar Wochen (!!!) Zeit, sich anders auszurichten.

Und dann meinten die Kollegen noch: Die USA stehen vor dem Abgrund und haben bereits den Fuss für den nächsten Schritt erhoben. Wenn sie den Schritt vollenden, werden sie sehr tief stürzen.



Ich wollte noch wissen, wie das zeitlich ablaufen würde.



Die Kollegen meinten nur: Wenn die USA den nächsten Schritt machen, werden sie langfristig gesehen (2027) ziemlich hilflos und schwach sein und 2032 werden sie politisch, wirschaftlich und militärisch völlig bedeutungslos sein. Niemand wird ihre Meinung einholen, niemand wird sie beachten und nur wenige Staaten wollen mit ihnen etwas zu tun haben wollen. Die USA werden Jahrzehnte brauchen, bis man sie wieder ernst nimmt.

In den Folgemonaten beobachtete ich, dass sich die energetische Situation des Wertewestens, insbesondere der USA und des Vereinigten Königsreichs, immer weiter verschlechterte und die Infos aus der geistigen Welt waren immer gleich: Der Wertewesten, vorallem jedoch die USA und das Vereinigte Königsreichs, ist nicht mehr zu retten.

Am 04.08.2023 schrieb ich im Beitrag „Neues aus der geistigen Welt“

Der Zerfall einiger Staaten und Organisationen, wie beispielsweise der USA, des Vereinigten Königsreichs oder Frankreichs sowie der Nato und der EU ist nicht mehr abwendbar. Der Zerfallsprozess wird zwar einige Jahre dauern, aber praktisch gesehen ist er nicht mehr zu verhindern.

Ungefähr zwei Wochen nach diesem Beitrag (am 16.8.2023) veröffentlichte ich den nächsten Beitrag „Der Zerfall der USA und Deutschlands“

In dem Beitrag schilderte ich, dass sich energetisch über den USA ein riesiger, gewaltiger, sehr zerstörerisch wirkender Hurrikan gebildet hat. Bei meiner Interpretation des Hurrikans machten mich die Kollegen darauf aufmerksam, dass sich der Hurrikan erst vor einigen Monaten gebildet hatte und sich in dieser Zeit der Hurrikan gewaltig weiterentwickelt hat und der Hurrikan immer zerstörerischer wird.

Was immer die Eliten in den USA in der Zwischenzeit auch machten, sie haben die energetische Situation der USA in sehr kurzer Zeit immens verschlechtert.

In der Folgezeit wurde die energetische Situation in den USA immer schlimmer und schlimmer.

Im Beitrag vom 11.9.2023 „Das Ende der alten Matrix“ schrieb ich:

Die energetische Situation der USA hat sich mittlerweile dramatisch geändert. Am 3. September 2023 habe ich die energetische Situation der USA analysiert und überraschender Weise festgestellt, dass der gewaltige energetische Hurrikan, den ich bei der USA gesehen habe, für mich nur mehr schemenhaft wahrnehmbar ist. Aber jetzt sehe ich eine gewaltige Mauer aus Feuer, die von San Francisco bis Washington DC reicht.

Diese riesige Feuerwand teilt die USA. Eine Tage später sah ich, dass sich ein paar kleine dunkelgelbe Flecken in der Feuerwand gebildet haben. Die dunkelgelben Flecken werden immer größer. Den Hurrikan sehe ich im Hintergrund immer noch, er ist aber schon sehr blass.



Was die Feuermauer und was die dunkelgelben Flecken genau bedeuten, kann ich nicht sagen. Ich habe nur ein paar Eindrücke. Feuer steht in energetischen Bildern sehr häufig für Gewalt und Zerstörung, manches Mal auch für Reinigung. Ich vermute, dass die Mauer für eine Trennung der USA steht. Dies kann eine politische und gesellschaftliche Trennung sein oder auch eine andere.

Die dunkelgelben Flecken beschäftigen mich sehr. Ich sah in ein paar wenigen Fällen ähnliche dunkelgelbe Flecken. Im Nachhinein erwies sich, dass sie ein Symbol für große katastrophale Ereignisse waren. Meist gab es zahlreiche Tote.

Seit über einem Jahr gibt es einen ganz klaren energetischen Trend und meine geistigen Kollegen haben mir dazu auch einiges erklärt. Die USA zerstören sich selbst und zwar immer schneller und drastischer und die Kollegen haben ganz klar gesagt, dass der Fall und der Zerfall der USA nicht mehr abwendbar ist.

Wie kann man den USA bzw. den Menschen in den USA helfen

Auch wenn die Kollegen wegen meiner Vielfragerei schon etwas verstimmt wirkten, habe ich sie trotzdem nochmals gefragt, ob man nicht etwas Gutes für die USA und die dortige Bevölkerung tun kann und fügte dann an: Würde es nicht helfen, wenn man noch viel meditiert und viel Licht und Liebe in die USA schickt.

Die Kollegen meinten schon etwas verstimmt:

Licht und Liebe in die USA zu senden hilft immer. Vor allem den Menschen, die die Katastrophen überlebt haben und Hilfe benötigen. Auf die dunklen Eliten wird das wenig bis keine Auswirkungen haben. Denn die sind für Licht und Liebe aktuell nicht empfänglich. Wäre sie es, wären sie ja nicht dunkel.

Wenn man noch etwas ändern will, muss man das Bewusstsein und die Wahrheit stärken. Denn wenn viele Menschen und vor allem einige Mitglieder der Eliten die Wahrheit erkennen, was die ganz dunklen Eliten tatsächlich anstreben, dann bestünde noch die Möglichkeit, dass das Schlimmste verhindert wird. Der Fall und der Zerfall der USA ist nicht mehr verhinderbar, aber der Weg dorthin steht noch nicht fest.

Das geopolitische Ende steht schon fest. Früher oder später werden die USA nur noch am geopolitischen Katzentisch sitzen. Aber die Eliten haben noch die Wahl. Wollen sie nach einem freien Fall am Katzentisch Platz nehmen oder doch lieber mehr oder weniger unsanft mit einem Fallschirm am Sessel landen.

Die Ankunft wird auf alle Fälle schmerzhaft werden. Aber es ist ein Unterschied, ob man dann nur ein paar Prellungen oder viele Knochenbrüche hat. Gegenwärtig befinden sich die USA im freien Fall.

Das Ausmaß der Kollateralschäden auf der 3D Ebene hingegen ist noch offen. Hier könnten die Eliten in den USA noch das Schlimmste verhindern. Und das Schlimmste sind riesige Naturkatastrophen, wovon laut den Kollegen dann sehr sehr viele Menschen in den USA betroffen wären.

Für materialistisch orientierte Menschen ist es nicht nachvollziehbar, wie die Eliten Naturkatastrophen entweder abmildern oder vielleicht sogar noch verhindern können. Aus energetischer Sicht ist das alles leicht erklärbar und das werde ich auch im neuen Blog „Nur hellsichtig – nicht irr“ in einigen Beiträgen machen.

Vor ein bis zwei Wochen haben die Kollegen kurz angemerkt, dass die Eliten in den USA in wenigen Tagen einen zumindest temporären Waffenstillstand im Nahen Osten und in der Ukraine erzwingen könnten.

Die Kollegen meinten damals aber auch, dass die Eliten in den USA dazu nicht Willens sind und sie ergänzten: Die Eliten in den USA haben in den letzten Jahren viel Wind gesät, jetzt werden sie viele Stürme ernten.

Wieviel Zeit haben die USA noch

Abschließend habe ich die Kollegen noch wegen des Zeitrahmens gefragt. Ich wollte wissen, wieviel Zeit die Eliten in den USA noch haben, um das Schlimmste zu verhindern. Mit dieser Frage habe ich meine geistigen Kollegen anscheinend total verstimmt und sie antworteten nur mehr patzig: Zähl einfach Eins und Eins zusammen. Dann war für einige Zeit Funktstille zwischen mir und den Kollegen.

Zur Erklärung: Vor dem Gespräch mit den Kollegen habe ich mir Gedanken gemacht, warum der Nahost Konflikt zu einem schnellen Untergang der USA führen könnte. Nun, die USA und das Vereinigte Königreich wollen schon seit Jahrzehnten den Iran platt machen.

In den letzten Tagen habe auch einige Politiker und Militärs sinngemäß gesagt, dass sie der Meinung sind, dass ein Frieden im Nahen Osten nur möglich ist, wenn man den Iran ausschaltet. Nun haben die USA zwei Flugzeugträger in den Nahen Osten entsendet. Ich bin kein Militärexperte, aber zur Bekämpfung der Hamas braucht man meiner Meinung nach keine zwei Flugzeugträger.

Nach den letzten Meldungen haben zwei weitere US-Flugzeugträger (genauer gesagt „carriere battle groups“) den Heimathafen mit unbekanntem Ziel verlassen. Die Verlegung eines Flugzeugträgers, der von vielen weiteren Schiffen begleitet wird, ist eine immense logistische Herausforderung und erfordert viel Zeit und Geld.

Wenn man nun annimmt, dass die USA den Iran in einen militärischen Konflikt hineinziehen wollen (zum Beispiel durch ein False Flag Ereignis), dann sind vermutlich zwei Flugzeugträger zu wenig. Denn es besteht die Gefahr, dass bei einem Konflikt zwischen den USA und dem Iran einige andere arabische Staaten den Iran unterstützen könnten. Da sind zwei weitere Flugzeugträger sicherlich eine beeindruckende Drohkulisse.

Nehmen wir an, dass das US Militär noch einige Wochen, möglicherweise sogar noch ein bis zwei Monate brauchen, um alle für einen Krieg gegen Iran benötigten militärischen Ressourcen vor Ort zu bringen. Nehmen wir weiters an, dass die geistige Welt einen Konflikt zwischen den USA und den Iran verhindern will, dann muss in den USA vor Beginn der ersten ernsthaften militärischen Kontakte zwischen dem Iran und den USA etwas Größeres passieren. Das kann ein politisches Erdbeben oder natürlich auch sehr irdische Ereignisse, wie zum Beispiel ein paar Naturkatastrophen, sein.

Der Zeitraum, wo noch das Schlimmste verhindert werden kann, wird also durch den Zeitpunkt bestimmt, in dem das US Militär für eine ernsthafte militärische Auseinandersetzung bereit ist. Da ich kein Militärexperte bin, kann ich den Zeitpunkt nicht abschätzen. Vermutlich wird die „Gnadenfrist“ irgendwo zwischen ein paar Wochen bis zu zwei bis drei Monate betragen.

Ich habe mir auch die Zeitlinien für die USA für die nächsten Monate angesehen. Nach der aktuell wahrscheinlichsten Zeitlinie wäre die Sache bis Ende Jänner 2024 entschieden. Was auf der 3D Ebene bis dahin in den USA geschieht, konnte ich nicht wahrnehmen. Nur so viel, dass es Ende Jänner 2024 in den USA völlig andere Verhältnisse gibt.

Ein sehr medial veranlagter Bekannter, ich nenne in einfach „das Orakel aus dem Tecklenburgder Land”, hat sich auch mit den USA beschäftigt und geistig einige Details gesehen. Auch er kam zum Schluss, dass sich die Situation in den USA bis spätestens Ende Jänner 2024 drastisch geändert haben wird.

Die Entwicklung in den nächsten Monaten sieht für den Nahen Osten und für die USA nicht rosig aus. Ich habe mir dann auch noch die aktuell wahrscheinlichste Zeitlinie für das Festland Europa angesehen und war überrascht, dass ich da keine großen Dramen sah.

Natürlich hat der Nahost Konflikt auf politischer und (finanz)wirtschaftlicher Ebene Auswirkungen auf Europa. Aber im Gegensatz zu den USA halten sich die Kollateralschäden im europäischen Festland sehr in Grenzen.

Auch wenn der gegenwärtig schon heiße Konflikt im Nahen Osten noch heißer werden wird und in den USA möglicherweise in den nächsten Wochen oder Monaten dramatische Dinge passieren. In Europa und vor allem in der DACH-Region wird die Welt nicht untergehen.

Wichtig ist nur, dass man, wie mir die geistigen Kollegen immer wieder ins Gedächtnis rufen, ruhig und positiv bleibt und sich durch äußere Ereignisse nicht in Angst und Panik treiben lässt.

Egal was im Äußeren passiert, man sollte einfach im Auge des Zyklons bleiben und sich auf das Herz und seinen eigenen persönlichen Wirkungskreis fokussieren.

Beste Grüße

Egon Fischer alias eFisch

Quellen: PublicDomain/efisch.substack.com am 01.11.2023