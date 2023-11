Prophezeiungen und Wundertaten: Das mystische Erbe eines Mönchs

Teile die Wahrheit!

Der rumänische Mönch Arsenie Boca (29. September 1910 – 28. November 1989) ist hierzulande nahezu unbekannt.

»Es lohnt sich jedoch, sich näher mit ihm zu befassen, denn er wurde im Laufe seines Lebens für seine beeindruckenden prophetischen Fähigkeiten bekannt«, sagt der bekannte Star-Hellseher Emanuell Charis, der intensive Nachforschungen über Arsenie Boca betrieben und dabei hochinteressante Fakten zutage gefördert hat, die er in diesem Artikel erläutert.

Schon in jungen Jahren sagte Boca Ereignisse voraus, die sich später auf erstaunliche Weise bewahrheiteten. Eine seiner berühmtesten Prophezeiungen betraf die politischen Entwicklungen in Europa: »Er sagte, dass tiefgreifende Veränderungen den europäischen Kontinent erschüttern würden«, erklärt Emanuell Chais.

»Eine Prophezeiung, die sich als erstaunlich präzise erwies, als der eiserne Vorhang fiel und der Kalte Krieg endete.«

Behauptungen und Vermutungen besagen gleichermaßen, dass Boca durch seine Meditationen und spirituellen Praktiken einen direkten Draht zur kosmischen Energie hatte, der es ihm ermöglichte, in die Zukunft zu sehen.

Während Kritiker argumentieren, dass seine Vorhersagen einfach zufällige Übereinstimmungen waren, schwören seine nach wie vor zahlreichen Anhänger auf die übernatürlichen Fähigkeiten des geheimnisumrankten Mönchs.

Im Konflikt mit dem Kommunismus

Arsenie Boca ist auch heute noch einer der bekanntesten geistlichen Väter Rumäniens. Sein heiliges Leben machte ihn für das damalige kommunistische Regime zur Persona non grata – zur unerwünschten Person.

Er war ständiger Überwachung und Beobachtung ausgesetzt und die herrschenden Kreise unternahmen zahllose Versuche, ihn in den Augen der Bevölkerung zu diskreditieren, mitunter sogar lächerlich zu machen oder als gefährlich darzustellen. („Das sieht nach viel Blut aus“ – Fatima, die Prophezeiung, der Krieg und das Nordlicht 1938)

»All diese Versuche waren jedoch erfolglos«, konstatiert Emanuell Charis. »Man erreichte damit sogar eher das Gegenteil, denn die Zahl der Anhänger Bocas wuchs stetig.« Dies ging so weit, dass irgendwann sogar Nicolae Ceaușescu, der neostalinistische Diktator Rumäniens, um ein Treffen mit Arsenie Boca bat, das Anfang der 1980er-Jahre tatsächlich stattfand.(Die biblischen Reiter der Endzeit und Prophezeiungen zum 3. Weltkrieg (Video))

Boca sagte das Ende des rumänischen Kommunismus voraus

Im Laufe des Treffens kam Ceaușescu, wie Charis erläutert, auch auf die Prophezeiungen von Arsenie Boca zu sprechen und stellte ihm die Frage: »Was weißt du über meine Zukunft?«

Die Antwort gefiel dem Diktator allerdings keineswegs: »Man wird dich und deine Frau an einem großen Festtag töten!« Ceaușescu glaubte ihm nicht und wurde wütend; das Treffen war sofort beendet.

Boca prophezeite sehr präzise den Zusammenbruch des Kommunismus in Europa und erklärte, Rumänien werde das einzige Land sein, das gewaltsam die kommunistische Regierung stürzen würde:

»Andere Länder werden friedlich zum Kapitalismus übergehen, so wie jemand sein Hemd wechselt, während Rumänien das einzige Land sein wird, das den Übergang zum Kapitalismus mit Blutvergießen vollzieht, und viele werden sterben!«

Er behielt recht und seine Vorhersagen erfüllten sich: An Weihnachten 1989 stürzten die Rumänen die kommunistische Regierung und richteten den Diktator Ceaușescu und dessen Frau Elena hin – exakt wie Boca es prophezeit hatte.

Beim Umsturz wurden insgesamt 1104 Menschen getötet und 3352 verletzt. Auch im Hinblick auf das Blutvergießen behielt Arsenie Boca demnach recht.

»Selbst mit der Vorhersage seines eigenen Todes lag Boca richtig«, betont Emanuell Charis. »Er sagte, dass er vier Wochen vor Ceaușescu in den Himmel aufgenommen werden würde. Er starb am 28. November 1989.«

Weitere erfüllte Prophezeiungen

Arsenie Boca sagte den Terrorangriff auf das World Trade Center am 11. September 2001 und dessen Folgen ebenso voraus wie die Erfindung von Mobiltelefonen, Internet und sogar von Raumfähren.

Er sah vorher, dass Menschen die Kirchen verlassen würden … ein Verfall, der auf die Diener der Kirche selbst – Bischöfe, Priester und Mönche – zurückzuführen sei.

»Er sagte auch, dass der Teufel seit Anbeginn der Zeit daran arbeite, die Menschen zu verderben und die Welt zu zerstören«, zitiert Emanuell Charis, »und sein Hauptziel sei es, die gesamte Welt zu kontrollieren und zu beherrschen.«

In diesem Zusammenhang warnte Arsenie Boca davor, dass die Zeit kommen würde, in der man all den Schmutz sehen und verstehen würde: »Bei der Arbeit, im Rahmen von Geschäften, in staatlichen Institutionen, in der Führung und besonders in der Politik. Die Menschen werden ihren Glauben verlieren haben, und die Tempel und Kirchen werden leer sein.«

Von sich selbst sagte er, wie Emanuell Charis erläutert, er sei nur ein Bote Gottes und Jesu Christi. Seine Aufgabe sei es, uns in das letzte Zeitalter der Offenbarung zu führen, in dem wir heute leben.

»Betrachten wir seine Prophezeiungen im Gesamtzusammenhang, stellen wir fest, dass er tatsächlich dieser Bote war – und dass er über seinen Tod hinaus wirkt«, so Charis.

Die Wundertaten des Arsenie Boca

Neben seinen prophetischen Fähigkeiten wird Arsenie Boca auch für zahlreiche Wundertaten verehrt. Es gibt zahlreiche von Zeugen bestätigte Berichte über Heilungen von Krankheiten, über unerklärliche Lichtphänomene während seiner Gebete und über telepathische Kontakte mit Gläubigen.

Experten sind davon überzeugt, dass Boca durch seine spirituelle Praxis eine Verbindung zu höheren Ebenen herstellen konnte, die es ihm ermöglichte, solcherlei Heilungen und Wunder zu bewirken.

»Man kann wahrhaftig davon ausgehen, dass er den sprichwörtlichen direkten Draht zum Universum, zum Göttlichen und vielleicht sogar zu Gott selbst hatte«, mutmaßt Star-Hellseher Charis.

Ein besonders spektakulärer Bericht von Zeugen erzählt von einer Frau, die von Arsenie Boca geheilt wurde, nachdem die Schulmedizin über Jahre hinweg keine Lösung für ihre mysteriöse Krankheit finden konnte.

Die Gläubigen sagen übereinstimmend aus, dass Boca die Krankheit der Dame mit seinen bloßen Händen heilte, indem er göttliche Energie kanalisierte. Kritiker argumentieren, dass diese Geschichte eher auf Aberglauben als auf wissenschaftlichen Fakten basiere, können jedoch bis heute nichts anführen, was ihren ablehnenden Standpunkt untermauern würde.

Die Anhänger von Arsenie Boca sind umso mehr überzeugt, dass er über übernatürliche Kräfte verfügte.

Fazit

»Der rumänische Mönch Arsenie Boca ist eine schillernde Gestalt, die mit ihren Prophezeiungen und Wundertaten nach wie vor die Gemüter bewegt«, resümiert Emanuell Charis, der mit diesem Artikel einen Einblick in das mystische Erbe dieses außergewöhnlichen Mannes ermöglicht, der nicht nur als Geistlicher, sondern auch heute noch als Prophet und Wundertäter verehrt wird.

Die Prophezeiungen von Arsenie Boca, die erstaunlich präzise politische Entwicklungen vorhergesagt haben, werfen Fragen über die Natur der Zeit und über die Möglichkeiten der höheren spirituellen Verbindung auf.

»Ob man nun an Bocas übernatürliche Fähigkeiten glaubt oder nicht: Seine Anhänger finden Trost und Inspiration in der Vorstellung, dass es eine höhere Dimension gibt, die durch spirituelle Praxis und Hingabe erreicht werden kann«, so Charis.

Die bemerkenswert exakte Erfüllung seiner zahlreichen Vorhersagen wirft ein faszinierendes Licht auf die tiefere Bedeutung seiner Lehren.

Ob als Vermittler göttlicher Energie bei Wundertaten oder als spiritueller Führer in einer Zeit des Umbruchs – Arsenie Boca hatte eine erstaunliche Wirkung, die auch heute noch ungebrochen ist.

Insgesamt erinnern uns Leben und Werk von Arsenie Boca daran, dass die Welt jenseits unserer materiellen Realität tiefgreifende Geheimnisse und Möglichkeiten birgt.

»Seine Hingabe an eine höhere, göttliche Macht stellt eine inspirierende Quelle der Hoffnung für diejenigen dar, die sich in dieser von Zweifeln und Unsicherheiten geprägten Welt nach spiritueller Erfüllung sehnen«, so Emanuell Charis abschließend.

Quellen: PublicDomain/emanuellcharis.de am 26.11.2023