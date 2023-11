Seit Merkels Grenzöffnung ist die Zahl deutscher Auswanderer auf hohem Niveau – immer mehr hochqualifizierte Deutsche wandern aus

Die Zeit um 2015/2016 war eine Zäsur in der deutschen demographischen Entwicklung. Es ist nicht nur die Zahl der Zuwanderer aus dem Nahen Osten und Nordafrika sprunghaft angestiegen, sondern auch die Zahl der deutschen Fachkräfte, die auswandern.

Demographisch wandelt sich Deutschland in rasantem Tempo. Die Gesamtbevölkerung steigt, die Zahl der Zuwanderer ist auf hohem Niveau, die Zahl Deutscher ohne Migrationshintergrund nimmt ab, die Deutschen ohne Migrationshintergrund sind überdurchschnittlich alt und werden zahlenmäßig in den nächsten 10-20 Jahren weiterhin in den Hintergrund rutschen.

Hinzu kommt die Auswanderung. Deutsche wandern aus. Wenn es sich um Deutsche ohne direkten Migrationshintergrund handelt, dann sind es hauptsächlich Akademiker oder Fachkräfte, die auswandern, zum Beispiel weil sie im Ausland gute Jobangebote oder Karriere-Chancen sehen [siehe Bericht »MDR«].

Interessant: Direkt nach der massiven Grenzöffnung für Flüchtlinge aus dem Nahen Osten im Jahre 2015 durch Angela Merkel nahm nicht nur die Zahl der Zuwanderer und Asylsuchenden massiv zu. Auch die Zahl der deutschen Staatsbürger, die ins Ausland abwandern nahm zu.

Wenn man die Daten von »Statista« zugrunde legt, dann schwankten die Zahlen der deutschen Auswanderer zwischen 130.000 und 150.000. Beispiele: 2010 waren es rund 141.000, 2012 waren es ca. 133.000, 2013 waren es ca. 140.000, 2014 waren es über 148.000, 2015 waren es etwa 138.000.

Dann waren die Folgen der Masseneinwanderung durch Merkels Politik der offenen Grenzen zu spüren. Plötzlich stieg 2016 auch die Zahl der Auswanderungen unter deutschen Staatsbürgern an.

Beispiele: 2016 waren es ca. 281.000, 2017 waren es etwa 249.000, 2018 waren es rund 261.000 usw. In diesen Größenordnungen ging es bis heute weiter. 2022 waren es ca. 268.000 deutsche Auswanderer.

Diese Korrelation ist unübersehbar, auch wenn die Bundesregierung die Vergleichbarkeit der Daten durch technische Korrekturen eingeschränkt wissen will.

Klar ist: Seit 2015/2016 sind die Migrationszahlen in eine andere Dimension gerückt, nicht nur bei den Asylsuchenden, die nach Deutschland kommen, sondern auch bei den Deutschen, die auswandern. (Die große Invasion: Nicht nur Europa, auch die USA werden durch Massenmigration destabilisiert (Video))

Interessant wäre nun folgender Vergleich: Wie viel Prozent der deutschen Auswanderer sind Akademiker und Fachkräfte, die gut integriert waren, und wie viel Prozent der Zuwanderer sind Akademiker und Fachkräfte, die gut integriert sind? (Deutsche werden fremd im eigenen Land – während der Mob tobt: Faeser macht Malle-Badeurlaub (Video))

Dazu gibt es unseres Wissens noch keine konkreten Zahlen. Aber es ist zu befürchten, dass diese Zahlen in Bezug auf das Argument des Fachkräftemangels bitter für die Regierung ausfallen dürften.

300x250

In den deutschen Mainstreammedien wie der TZ lesen Sie folgende Meldung:

Immer mehr hochqualifizierte Deutsche wandern aus – und teilen sich ihre Ziele mit Rentnern

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, sein bisheriges Leben hinter sich zu lassen und an einem fremden Ort ein völlig neues Kapitel aufzuschlagen? Vielen mag das Abenteuer Auswanderung als romantische Spinnerei erscheinen, doch tatsächlich machen in den letzten Jahren immer mehr Deutsche diesen Traum zu ihrer Realität.

Wie das Statistische Bundesamt vor kurzem in einer Erhebung feststellte, entschlossen sich im Jahr 2022 sage und schreibe 270.000 Bundesbürger dazu, ins Ausland umzuziehen. Laut der Statistik waren nur 2016 mehr Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit ausgewandert.

300x250 boxone

Seinem Heimatland endgültig den Rücken zu kehren ist dabei zweifelsohne keine leichte Entscheidung und die Gründe für diesen Schritt sind meist sehr vielfältig. Bessere Berufschancen, höhere Lebensstandards oder einfach der Wunsch nach mehr Sonne und Natur bewegen seit einigen Jahren immer mehr Deutsche dazu, ihren Lebensmittelpunkt ins Ausland zu verlagern. Besonders interessant ist, dass vor allen Dingen junge Akademiker Deutschland dauerhaft verlassen.

Doch auch die Zahl der Rentner, die sich dazu entschließen, ihren Lebensabend im Ausland zu verbringen, wächst weiter. Die Ziele beider Gruppen überschneiden sich dabei auffällig häufig.

Grundsätzlich ist eine Auswanderung selbstverständlich immer ein ganz persönlicher Schritt. Dennoch lassen sich schnell einige Faktoren finden, die bei der Entscheidung des Öfteren ausschlaggebend sind.

Insbesondere finanzielle Gründe spielen beim Umzug ins Ausland meist eine tragende Rolle. Viele Auswanderer hoffen auf bessere Berufschancen oder versprechen sich einen höheren Lebensstandard im Zielland.

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland veranlasste zuletzt viele sehr junge, hochqualifizierte Bundesbürger dazu, in Länder mit wachsendem Arbeitsmarkt umzusiedeln. Häufig wird an diesen Orten händeringend nach Fachkräften gesucht und in Deutschland ausgebildete Akademiker werden mit offenen Armen empfangen.

Darüber hinaus gestaltet sich eine Unternehmensgründung vielerorts einfacher als in Deutschland. Die steigenden Lebenshaltungskosten hierzulande sind außerdem für zahlreiche Menschen kaum noch tragbar, während ein deutsches Gehalt im Ausland oft einen relativ hohen Lebensstandard garantiert.

Im Zuge der Corona-Pandemie mussten zahlreiche Menschen zwangsweise feststellen, dass sie auch problemlos von zu Hause arbeiten können. Das Homeoffice im Nachhinein an einen Ort mit niedrigeren Alltagskosten zu verlegen, erschien deshalb wohl vielen Arbeitnehmern als vielversprechende Zukunftsperspektive.

Natürlich entscheiden sich nicht nur junge, hochqualifizierte Deutsche für eine Auswanderung. Schon seit längerem betrachten ebenso viele ältere Bundesbürger den Umzug ins Ausland als gute Alternative zum Lebensabend in der Heimat.

Rentner sind dabei selbstverständlich weniger an Ländern mit besseren Berufschancen oder einfachen Voraussetzungen zur Unternehmensgründung interessiert. Häufig geht es Auswanderern im Rentenalter eher darum, ihren Lebensmittelpunkt dauerhaft in sonnige oder naturnahe Regionen zu verlegen.

Die finanzielle Komponente spielt allerdings auch in diesen Fällen oftmals eine wichtige Rolle. Denn obwohl die Lebenshaltungskosten in Deutschland immer weiter steigen, bleiben die gesetzlichen Renten seit vielen Jahren größtenteils gleich.

Da für deutsche Staatsbürger grundsätzlich die Möglichkeit besteht, im Ausland zu leben und weiterhin deutsche Rentenzahlungen zu erhalten, entschließen sich mehr und mehr pensionierte Arbeitnehmer dazu, ihren Lebensabend in Ländern mit niedrigeren Alltagskosten zu verbringen.

Ein weiterer wichtiger Faktor für ältere Auswanderer ist außerdem die Gesundheit. Denn viele bei deutschen Rentnern beliebte Zielländer garantieren mit ihren gesetzlichen Krankenversicherungen eine weitreichende Gesundheitsversorgung, die im Gegensatz dazu hierzulande meist nicht in diesem Umfang gegeben ist.

Wie unter anderem das Online-Portal Focus berichtet, ist das beliebteste Ziel deutscher Auswanderer die Schweiz. Am zweithäufigsten ziehen Deutsche nach Österreich um, auf dem dritten Platz liegen die USA.

Auch Spanien, vor allem natürlich die Balearen mit ihrem Urlaubsparadies Mallorca, erfreut sich bei deutschen Auswanderern großer Beliebtheit. Besonders interessant ist dabei der Fakt, dass junge Fachkräfte und Rentner häufig in dieselben Regionen umsiedeln.

Zunächst einmal mag das kurios erscheinen, da die jeweiligen Bevölkerungsgruppen in den meisten Fällen ganz unterschiedliche Lebensaussichten haben. Tatsächlich überschneiden sich die ausschlaggebenden Faktoren für eine Auswanderung bei jungen Menschen und Rentnern jedoch sehr häufig.

Niedrige Lebenshaltungskosten und der damit einhergehende höhere Lebensstandard, sowie ein stabiles Sozial- und Gesundheitssystem bewegen hochqualifizierte Berufseinsteiger und Rentner oftmals dazu, in dieselben Länder auszuwandern.

Auch der Wunsch nach sonnigem Wetter oder einem naturnahen Leben überschneidet sich in beiden Gruppen häufig. Es erscheint dementsprechend nicht abwegig, dass zukünftig in bestimmten Regionen der Erde regelrechte deutsche Auswandererkolonien entstehen könnten.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/freiewelt.net am 08.11.2023