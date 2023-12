Die vermisste Filmemacherin, bekannt für „The Fall of the Cabal“ („Der Untergang der Kabale“), wurde tot aufgefunden (Videos)

Teile die Wahrheit!

Janet Ossebaard, die durch ihre umfangreichen Recherchen und ihre Arbeit an der Serie „Fall of the Cabal“ wohl dafür verantwortlich war, Tausende von Menschen aufzuwecken, wurde tot aufgefunden, nachdem sie wochenlang vermisst wurde.

Ihre Partnerin Cyntha Koeter hat eine Nachricht an alle ihre Anhänger geschrieben (unten erneut veröffentlicht) für ihre „liebevollen und fürsorglichen Botschaften“, die ihrer Meinung nach ein Segen sind und dabei helfen, unsere Herzen zu heilen.“

Vor drei Tagen wurde in den Hausa News ein Nachruf veröffentlicht :

Nachruf auf Janet Ossebaard: Die vermisste Filmemacherin, bekannt für „The Fall of the Cabal“, ist tot

„ Janet Ossebaard, die gefeierte Filmemacherin und Visionärin hinter der Bewegung des globalen Erwachens, hat sich umgebracht, nachdem sie mehrere Wochen lang verschwunden war. Die Nachricht von ihrem Tod hat bei ihren Fans und der gesamten Community Schockwellen ausgelöst und viele in Schock und Verzweiflung zurückgelassen.

„ Der Einfluss von Janet Ossebaard auf die alternative Medienszene kann nicht betont werden. Sie ist vor allem für ihre bahnbrechende Dokumentarserie „The Fall of the Cabal“ bekannt, die dazu beitrug, das globale Große Erwachen auszulösen. Ziel ihrer Arbeit war es, vermeintliche weltweite Verschwörungstheorien aufzudecken und ihrer Meinung nach verborgene Tatsachen aufzudecken. Sechs Jahre lang widmete sie sich intensiven Studien, der Entwicklung von Inhalten und der Vermittlung von Sprachen und gewann so eine treue Anhängerschaft.“

„Trotz der emotionalen und finanziellen Belastung, die ihr ihr Ziel auferlegte, arbeitete Ossebaard unermüdlich mit ihrem Partner zusammen und arbeitete Tag und Nacht daran, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Ihr Engagement, die Massen aufzurütteln, blieb unerschütterlich und brachte ihr eine Kult-Anhängerschaft unter denen ein, die ihre Arbeit verfolgten.“

„Die Umstände von Ossebaards Tod verschärfen die Tragödie. Angeblich verließ sie ihr Haus mit einem Zettel, in dem sie ihre Absicht zum Ausdruck brachte, sich umzubringen. Quellen zufolge litt sie seit Monaten unter schwerer emotionaler Erschöpfung, die auf das strenge Arbeitstempo und das Gefühl zurückzuführen war, dass ihnen die Lebenskraft entzogen wurde.“

„Während die offizielle Todesursache noch unbekannt ist, deuten Berichte stark auf Selbstmord hin. Es kursierten jedoch Gerüchte, die über andere Szenarien spekulierten, etwa über ihre mögliche Einstufung in den Zeugenschutz oder sogar über Behauptungen über ein von der Intrige inszeniertes Verbrechen – eine Behauptung, die durch den umstrittenen Charakter ihrer Arbeit angeheizt wurde. Im Moment sind diese Gerüchte unbegründet .“

„ Nach diesem tragischen Verlust denken wir über das Vermächtnis von Janet Ossebaard nach. Sie war mehr als eine Filmemacherin; Sie war ein Symbol der globalen Aufbruchsbewegung. Ihre Selbstaufopferung für die Sache der Menschheit, ihr Drang, verborgene Fakten aufzudecken, und ihr unerschütterliches Streben nach dem Erwachen der Massen werden in Erinnerung bleiben.“

„ Ossebaards Beiträge zu anderen Projekten, wie zum Beispiel „Crop Circles: 2010 Update – The Wake Up Call“, gehen über „The Fall of the Cabal“ hinaus und zeigen die Bandbreite ihres Einflusses im Bereich der alternativen Medien .“

„ Während wir uns mit dem unerwarteten Tod von Janet Ossebaard auseinandersetzen, sind unsere Gedanken bei ihrem Partner, ihrer Familie und denen, die von ihrer Arbeit inspiriert wurden. Ihre gewaltige Reise wird in den Herzen und Gedanken der Menschen, die sie berührte, weiterleben, und die Fackel, die sie für das globale Erwachen trug, wird auch in ihrer Abwesenheit weiter leuchten.“

300x250

Eine Nachricht von Cyntha Koeter

Janets Partnerin Cyntha Koeter hat heute Morgen die folgende Nachricht auf ihrem gemeinsamen Telegram- Konto gepostet.

Liebe Freunde,

Vielen Dank für all Ihre liebevollen und fürsorglichen Nachrichten. Sie sind ein Segen und helfen, unsere Herzen zu heilen. Ich werde versuchen, jedem einzelnen von Ihnen zu antworten, aber es kann einige Zeit dauern.

300x250 boxone

Für Sie werde ich den Kampf fortsetzen, den wir gemeinsam begonnen haben. Für dich werde ich eines Morgens aufstehen und wieder anfangen, auf unserem Kanal zu posten. Für dich sind wir durch all diese Dunkelheit der Welt gegangen, um dir die Wahrheit zu sagen. Sie sind bereit für eine neue Welt, Sie werden eine bessere für die kommenden Generationen aufbauen.

Die Welt ist im Moment verrückt. Das wussten wir schon lange. Aber es zeigt sich jetzt viel einfacher. Es gibt eine relativ kleine Gruppe von Menschen, die einfach nicht akzeptieren können, dass Janet tot ist und dass sie sich dafür entschieden hat, es selbst zu tun.

Sie können nicht akzeptieren, dass sie nur ein Mensch war, wie wir alle sind, mit ihren eigenen Herzens- und Geistesproblemen. „Ich habe sie bei der letzten Präsentation gesehen und sie sah überhaupt nicht deprimiert aus …“

Mir tut diese Gruppe leid, die alles tut, um sie am Leben zu erhalten. Aber ich muss deine Blase platzen lassen.

Nein, Janet wird nicht von einem UFO hochgebeamt. (Das hätte ihr gefallen!)

Nein, Janet ist nicht durch Q gesichert. (Das hätte ihr gefallen!)

Nein, Janet wird nicht von der Kabale oder sonst jemandem getötet.

Nein, Janet nimmt nicht an einem Zeugenschutzprogramm teil. (Sie hätte das gehasst!)

Nein, Janet genießt ihre Rente nicht, während ich der Welt erzähle, dass sie gestorben ist. (Das brauchte sie nicht!)

Und nein, Janet wird nicht von mir getötet. (Was denkst du, mein Gott!!)

Und schließlich haben wir eine Gruppe von … Ich weiß nicht, wie ich sie einordnen soll. Sie bezeichnen sich selbst als Wahrheitssucher, aber sie verwirren lediglich die Menschen, schaffen Chaos und Spaltung und suchen nach sensationellen Geschichten. Wenn sie keine finden können, erstellen sie sie einfach.

Der beste Weg, seine Anhänger zu „füttern“, besteht darin, Misstrauen und Misstrauen zu wecken. Und so durchsuchten sie das Internet und „analysierten“ meine Ankündigung von Janets Tod.

Sie halten es für verdächtig, dass ich nicht alle Details erwähnt habe, dass ich ein Skript verwendet habe (versuchen Sie, selbst eine solche Ankündigung zu machen, nach fünf verheerenden Wochen des Lebens zwischen Hoffnung und Verzweiflung …) und dass ich keinen Beweis für Ihren Tod vorgelegt habe…

Mit meiner aufgezeichneten Ansage habe ich versucht, Ihnen die Informationen zu geben, die Sie wissen mussten: Was ist passiert, wann, warum und wie geht es weiter? Alle anderen Details habe ich der Familie mitgeteilt, da sie ein Recht darauf hat zu erfahren, was wirklich passiert ist. Nicht du, es tut mir leid, dass diese Blase platzt.

Lassen Sie mich einen Punkt ganz klar sagen: Janet und ich haben unsere Arbeit kostenlos zur Verfügung gestellt, damit jeder sie sehen kann. Aber wir haben Ihnen NICHT unser Leben gegeben. Und damit meine ich: unser Privatleben. Ich werde KEINE pikanten Details preisgeben, die Sie zu Ihrer neugierigen Befriedigung verwenden können.

Wenn Ihnen die grundlegenden menschlichen Eigenschaften Respekt und Empathie fehlen, möchte ich Sie nicht in meinem Leben haben und werde Ihre aufdringlichen, anspruchsvollen Fragen schon gar nicht beantworten.

Ich werde eine Frage beantworten, um Ihre Neugier zu befriedigen und damit die „normalen einfühlsamen“ Menschen wissen, womit ich es zu tun habe. Woher weiß ich, dass Janet am 16. November gestorben ist?

Es ist ganz einfach: Sie fuhr am 16. mit dem Wohnmobil los, parkte auf einem Privatgrundstück (weshalb weder ich noch andere sie finden konnten) und nahm ihre Tabletten. Am nächsten Tag rief der Eigentümer des Grundstücks die Polizei an, um die Entfernung des Lieferwagens zu veranlassen.

Die Polizei kam nicht (!). Zwei Wochen später ruft der Grundstückseigentümer erneut an. Wieder kam die Polizei nicht, obwohl in ihrem System eine Benachrichtigung über das Vermissen von Janet und das Nummernschild des Autos angezeigt wurde. Erst nach fünf Wochen, als die Familie eine offizielle Vermisstenanzeige einreichte UND der Besitzer am 22. Dezember erneut anrief, erkannte die Polizei den Sachverhalt und kam. Sie schlugen das Fenster ein und da war sie. Fünf Wochen lang tot auf einem Privatgrundstück liegen.

Das ist es. Damit muss ich klarkommen. Sie hätte am Tag danach gefunden werden können …

Jetzt wissen Sie es also. Und ich bitte Sie um ein bisschen menschliche Freundlichkeit, ein bisschen Empathie. Lassen Sie uns einfach in Ruhe, damit wir diesen Verlust betrauern und verarbeiten können.

Lassen Sie mich Sie etwas fragen: Wie hätten Sie in meiner Lage behandelt werden wollen? Wie möchten Sie, dass Ihre Mitmenschen nach all dem, was passiert ist, reagieren? Bitte behandeln Sie mich so, wie Sie behandelt werden möchten, wenn Sie einen so großen Verlust erleiden.

Mit Liebe, wie immer, Cyntha

Zutiefst traurige Nachricht über Janet Ossebaard

Mit tiefster Trauer in meinem Herzen muss ich diese Nachricht überbringen.

Janet machte der Welt ein riesiges Geschenk, indem sie „The Fall of the Cabal“ schuf. Sie wird nie vergessen werden.

Mit Liebe, Cyntha Koeter

Das sind so traurige Neuigkeiten. Ruhe in Frieden, Janet.

…

Im Gegensatz zur ersten Staffel geht es in der Fortsetzung weder um Q noch um Trump. In dieser Serie erforschen Janet Ossebaard und Cyntha Koeter die Geschichte der Kabale und enthüllen „Verbrechen, Mord, Geldwäsche, Kartelle und Hochverrat, „die alles vor Ihrer Nase liegen …“, sagten sie.

Viele unserer Leser kennen den ersten zehnteiligen Dokumentarfilm von Janet Ossebaard „Das Ende der Welt, wie wir sie kennen – Der Untergang der Kabale“, den wir uns vor der Fortsetzung unbedingt ansehen sollten.

Für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben oder die Serie noch einmal besuchen möchten, habe ich Links und eine Beschreibung zu jedem Teil der Serie eingefügt, der ursprünglich in Stop World Control veröffentlicht wurde .

Ende der Welt, wie wir sie kennen – Der Untergang der Kabale

TEIL 1 · DINGE, DIE SIE „HMMMM …MACHEN“ – Der Beginn der Suche nach der Wahrheit, links und rechts in der Politik, Wikileaks, die Amtseinführung von Donald J. Trump und die Geburt des Q-Phänomens…

TEIL 2 · DOWN THE RABBIT HOLE – Über das Q-Phänomen, den Kampf um die Weltherrschaft, Schattenregierungen, das 1 %, die Macht der Banken, die Rothschilds, die Rockefellers und George Soros …

TEIL 3 · DIE MIGRANTEN-INVASION – Über die Flüchtlingskarawane, George Soros, NAMBLA, Antifa, Black Lives Matter, die Destabilisierung der Welt, die Bedeutung von „Gemeinsam stehen wir, geteilt fallen wir“. Über die Rolle von Präsident Trump , seine Erfolge, Fake News, Menschenhandel, die Mauer und Kinderhandel für die Elite …

TEIL 4 · KINDERLIEBENDE ÜBERALL – Kinderhandel, pädophile Logos, die von Kinderschutzbehörden, Adoptionsagenturen, in Disney-Cartoons und -Filmen, in Hollywood, in der Wirtschaft und in der Politik verwendet werden. Haiti als Insel des Kinderhandels, die Rolle der Clintons und Trudeau…

TEIL 5 · KINDER, KUNST & PIZZA – Über die Sexualisierung von Kindern und die Normalisierung von Pädophilie, Kinderhandel für die Elite.

TEIL 6 · GROSSE MEDIENMANIPULATION – Die Gefahren der Zensur, Medien sind für Amerika wichtig, Korrigieren Sie die Aufzeichnungen, Facebook, Google und YouTube, Snopes, der Einsatz kontrollierter Opposition. Über Fake News, Medienmanipulation und Propaganda, die CIA, Project Mockingbird, Hauptsponsoren von Hillary Clinton und die Demokratische Partei.

TEIL 7 · HEXEN & HEXENMEISTER – Über Marina Abramovic, Spirit Cooking, den brasilianischen Heiler Johannes von Gott, 8 Fälle von mutmaßlichen Selbstmorden durch Erhängen an einer Türklinke, den Zorn von Hillary Clinton, die Anbetung des Teufels, die Normalisierung des Kannibalismus, die Kirche Satans, Statuen von Moloch. Über die niederländische Königsfamilie, die Nazi-Verbindung, Operation Paperclip, Bariloche, die Bilderberg-Gruppe …

TEIL 8 · JENSEITS DER KÖNIGE UND KÖNIGINNEN – Über die Jagdgesellschaften der europäischen Königsfamilien und der Elite, Pizzagate, Adrenochrome, Berichte von Überlebenden, die englische Königsfamilie, ihre Verbindung zu Jeffrey Epstein, dem nackten Jungen, der aus dem Buckingham Palace zu fliehen versucht, Anthony Weiners Laptop, seine Lebensversicherungsakte, Erpressung und die Ermordung derjenigen, die sich zu Wort meldeten …

TEIL 9 · DER ANFANG EINER NEUEN WELT – Über das Q-Phänomen, die Q-Anons, die Gelbwesten, den Aufstand und die Revolution des Volkes, die Identität von Q und die Wahrheitsbewegung, Hinweise und Hinweise von Trump, NXIVM, die Bronfman-Schwestern, der Dalai Lama, Frank Giustra. Über das Red-Pilling des Volkes, die Trockenlegung des Sumpfes, Hillary Clintons E-Mail-Server, den mysteriösen Fußball in Helsinki und Präsident Putin, Barron Trump.

TEIL 10 · DIE RÜCKKEHR DES KÖNIGS

Die Fortsetzung von The Fall of The Cabal

TEIL 1·

DIE GEBURT DER KABAL

Wir führen Sie zurück in die Geschichte, bis zu den Ursprüngen der Kabale. Beginnen wir in Sumer (dem heutigen Irak), wo die älteste Zivilisation der Erde ihren Anfang nahm. Indem wir zwei große Migrationsbewegungen (nach Westen und nach Norden) verfolgen, werden wir die Chasaren und Aschkenasen treffen und die Wurzeln der Familie Rothschild entdecken. Diese Episode entführt Sie in die turbulente Ära der Kreuzzüge, der Tempelritter, ihres Hungers nach Weltherrschaft und ihrer Verbindung zu Geheimgesellschaften, dem Jesuitenorden und den Freimaurern. Waren das wirklich getrennte Gruppen? Finden wir es in dieser allerersten Folge heraus!

Teil 1: Wer ist die Kabale? Es geht um die Kabale. Es wird Ihnen Informationen liefern, die Sie umhauen werden. Verbrechen, Mord, Geldwäsche, Kartelle, Hochverrat, alles unter Ihrem Einfluss … Lernen Sie die Kabale kennen.

· TEIL 2 ·

DIE IDEOLOGIE DES KRIEGES

Treffen Sie Adam Weishaupt und Amschel Rothschild aus dem 18. Jahrhundert, die Gründer des Illuminatenordens in Süddeutschland. Lassen Sie sich von alten Dokumenten die wahre Ideologie der Kabale, ihre Unterwanderung der Freimaurerlogen und ihre geheimen Allianzen zeigen. Ihre Vorliebe für Rache nimmt in der Französischen Revolution, den Napoleonischen Kriegen und dem Ersten Weltkrieg (und vielen weiteren Kriegen, wie wir in zukünftigen Episoden sehen werden) Gestalt an. Erblicken Sie das ultimative Werkzeug der Kabale, um Macht, Geld und Kontrolle zu erlangen: KRIEG. Das Reich der Kabale wächst und wächst….

Teil 2: Der Zorn des Jesuitenrates… Von Weishaupt und der Gründung des Ordens der Illuminaten bis zu Napoleon und dem Ersten Weltkrieg. Folgen Sie ihrer Spur der Zerstörung, um herauszufinden, mit wem wir es zu tun haben. Musik: Alexander Nakarada.

TEIL 3 ·

WELTWEITER ZORN

Die khazarische Kabale wollte sich an Russland rächen, dem Land, das sie vertrieben hatte. Die Russische Revolution war ihr ultimativer Zorn: Rache auf jesuitische Art … Jeder Anführer jedes Krieges war eine jesuitische Marionette, die von der Elite gepflegt und vorangetrieben wurde. Nicht nur Napoleon, nicht nur Lenin, sondern auch Hitler, „Führer“ des Zweiten Weltkriegs. Wer war er wirklich? Und was geschah zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg? Wie war der Zweite Weltkrieg überhaupt möglich? Erfahren Sie mehr über die Nazi-SS der Jesuiten und die von den Jesuiten organisierte Geburt Israels, lange bevor der Zweite Weltkrieg überhaupt begann. Während die Welt in Flammen stand, wuchs die Macht der Kabale exponentiell …

Teil 3: über die Russische Revolution, die Weltwirtschaftskrise und den Zweiten Weltkrieg … alles angezettelt von der Kabale. Durch die Manipulation der Börse, durch das Vorantreiben der Marionetten der Kabale und durch die rücksichtslose Tötung von Millionen Menschen, die ihnen im Weg standen. Mit einem Ziel und nur einem Ziel …

· TEIL 4 ·

DIE PROTOKOLLE VON ZION

Scherz oder Wahrheit? Antisemitisch oder nicht? Finden wir es anhand alter Dokumente heraus und enthüllen Sie die wahre Identität der Protokolle und ihrer Autoren. Sie zeigen uns eine Zukunft, die so gruselig und böse ist, dass diese Episode einem einen Schauer über den Rücken jagen wird. Ihre alten Worte kombiniert mit alltäglichen Bildern werden Sie bis ins Mark schockieren. Haben wir noch Zeit, bis sie ihr endgültiges Ziel erreichen: absolute Weltherrschaft und eine Eine-Welt-Regierung, eine Neue Weltordnung, in der ihr König – „der König der Könige“ – auf dem Thron von Zion (Jerusalem) gekrönt wird, um zu regieren? die Welt für immer?

Teil 4: Die Protokolle von Zion… Von Janet Ossebaard und Cyntha Koeter Musik von Alexander Nakarada, Chopin

· TEIL 5 ·

DER BÖSE MOTOR DER KABAL:

DIE VEREINTEN NATIONEN

Aus den Georgia Guidestones – eine Zusammenfassung der Protokolle von Zion in Stein! – zum Hauptmotor der Kabale: den Vereinten Nationen. Ganz am Ende des Zweiten Weltkriegs mit einem einzigen Ziel gegründet: eine Eine-Welt-Regierung zu schaffen, um sie an sich zu reißen und zu unterdrücken. Ihre Blauhelme und ihr „Friedenskorps“ hinterlassen Spuren des Missbrauchs und der Zerstörung. Umgeben von Skandalen und doch unantastbar vom Gesetz. Agenda 21, Agenda 2030, die globalen Nachhaltigkeitsziele. Wollen Sie Beweise für solch brutale Behauptungen? Dann schauen Sie sich Teil 5 an…

Teil 5: Über die Georgia Guidestones, Agenda 21, Agenda 2030, die UN und die „Friedenstruppen“.

Von Janet Ossebaard und Cyntha Koeter.

Source Stop World ControlJanets Beitrag zur Wahrheitsbewegung und zum Erwachen der Menschen durch die Erstellung der Fall of the Cabal-Reihe war ein riesiges Geschenk für uns alle.

Möge sie in Frieden ruhen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Hollywood-Schauspieler: „Sie extrahieren Kinder aus DUMBs – ein großer Sturm zieht auf und sie wissen es“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 29.12.2023