Ein Whistleblower, der die Entvölkerungsagenda aufdeckte, wurde gerade von der Polizei überfallen (Video)

Ein Whistleblower der Regierung, der die Entvölkerungspläne der Covid-Impfungen aufgedeckt hatte, wurde von den neuseeländischen Behörden durchsucht.

Die Journalistin Liz Gunn veröffentlichte eine Erklärung, in der sie erläuterte, wie der Whistleblower des neuseeländischen Gesundheitsministeriums und eine mit ihm zusammenarbeitende Person am Sonntag von der Polizei besucht wurden. (Titelbild: Symbolbild)

„Ich erhielt einen Anruf, in dem mir mitgeteilt wurde, dass das Haus des Whistleblowers, der die entscheidenden Informationen zur Aufdeckung der COVID-Lügen und die Informationen, die er bei seiner Arbeit für das neuseeländische Gesundheitsministerium hatte, an die Öffentlichkeit gebracht hat, um 2:00 Uhr von der Polizei umstellt wurde: Heute 15 Uhr“, sagte Gunn.

BREAKING: Emergency video from Liz Gunn about the situation in New Zealand. They are arresting the person who wants data transparency. They should be arresting the corrupt members of the New Zealand Ministry of Health who are refusing to look at the data and prove it is safe. pic.twitter.com/w1S5AuXKwL — Steve Kirsch (@stkirsch) December 3, 2023

Infowars.com berichtet: „Und das habe ich vor zehn Minuten gehört: Die zweite Person, die diesen Whistleblower unterstützt, und einer der Leute, die mich zusammen mit dem Whistleblower kontaktiert haben, haben gehört, dass das Haus jetzt von der Polizei umstellt ist.“

„Diese beiden Personen stehen uns also nicht mehr für Gespräche zur Verfügung und ich muss diese Botschaft an die Welt weitergeben“, fügte Gunn hinzu.

Der IT-Spezialist hatte die Enthüllungen kürzlich in einem Interview mit Gunn gemacht, in dem er darüber sprach, wie er den Zusammenhang zwischen verabreichten Impfungen und nachfolgenden Todesfällen herstellte. (Die Entvölkerungsbombe: Eine Science-Fiction-Geschichte)

„Als ich mir die Daten ansah, die Teil meiner Arbeit sind, fielen mir einige Diskrepanzen mit den Sterbedaten auf, wobei es sich bei den Menschen darum handelte, dass Menschen innerhalb einer Woche nach der Impfung starben“, sagte der Whistleblower zu Gunn.

New Zealand Covid-19 vaccination database admin turns whistleblower and reveals how many people died after taking bad batches of the Pfizer vaccine. This must be investigated. If this data of mass vaccine casualties is real there must be accountability. pic.twitter.com/2QjkmRGJca 300x250 — Kim Dotcom (@KimDotcom) November 30, 2023

„Jede vierte, fast jede vierte Person, die geimpft wurde, ist jetzt tot“, bestätigte Smith unter Berufung auf die Pfizer-Chargendaten der Regierung.

Alex Jones gab seine Analyse des Datenbankadministrators, der den massiven Anstieg der Todesfälle im Zusammenhang mit der Covid-19-Impfkampagne offenlegte:

„Das wird die Globalisten stürzen. Nicht nur dieser Bericht, sondern auch die Inspiration anderer Whistleblower, an die Öffentlichkeit zu gehen“, sagte Jones.(Top-Analyst glaubt das ein Viertel der Weltbevölkerung in diesem Zyklus sterben wird)

Statistiker für das neuseeländische Gesundheitsministerium wird zum Whistleblower und enthüllt die Todesfälle nach Pfizer-Injektion

Ein Mann, der in Neuseeland ein Bezahlsystem für Injektionsspritzen einrichtete, machte nach der Einführung der Corona-Impfstoffe eine äußerst beunruhigende Entdeckung. Der Mann, „Winston Smith“, sah bei der Verarbeitung der Daten, dass einige Menschen innerhalb einer Woche nach der Impfung starben.

Als das System in Betrieb genommen wurde, bemerkte Smith, dass Menschen fast unmittelbar nach der Injektion starben. Als Datenbankadministrator ist er der Einzige, der Zugang zu diesen Daten hat (oder hatte), da es in ganz Neuseeland nur einen Datenbankadministrator gibt (oder gab).

Smith hat sich die Daten, die direkt von der Regierung stammen, genauer angesehen und zwischen den verschiedenen Chargen unterschieden. Er stellte eine Top 10 der tödlichsten Chargen zusammen. Insgesamt wurden 711 Personen mit der tödlichsten Charge geimpft. Davon starben 152 (21,38 Prozent).

Der Administrator der neuseeländischen Covid-19-Impfdatenbank wird zum Whistleblower und enthüllt, wie viele Menschen nach der Einnahme fehlerhafter Chargen des Pfizer-Impfstoffs gestorben sind. Dies muss untersucht werden. Wenn diese Daten über Massenimpfopfer real sind, muss eine Rechenschaftspflicht vorliegen.

Außerdem erstellte er eine Liste der zehn tödlichsten Injektoren. Die Person mit den meisten Todesfällen hatte 246 Personen geimpft, von denen 60 starben (24,39 %). „So etwas sollte nie passieren“, sagte er in einem Gespräch mit Liz Gunn, der Vorsitzenden der neuseeländischen Loyalitätspartei.

Was macht das neuseeländische Gesundheitssystem mit dieser beunruhigenden Entdeckung? Gar nichts. Tatsächlich hat die Behörde die Jagd auf Smith eröffnet und eine Untersuchung eingeleitet. Er arbeitet nicht mehr. Er habe „falsche Informationen“ über die Corona-Injektionen verbreitet. „Was er behauptet, ist völlig falsch“, sagte die Direktorin Margie Apa der Presse.

Gesundheitsminister Shane Reti sagte der Zeitung Weekend Herald, er sei von der APA informiert worden und fügte hinzu, es gebe „viele Verschwörungstheoretiker da draußen“.

Apa bekräftigte, dass die Impfstoffe „sicher und wirksam“ seien und dass die Menschen sie weiterhin einnehmen sollten, um sich selbst und ihre Gemeinschaften zu schützen.

Es gebe keine Beweise dafür, dass Impfungen für die exzessive Sterblichkeit in Neuseeland verantwortlich seien.

The New Zealand whistleblower is a hero for spotting a safety signal missed by the NZ Ministry of Health. The leadership should be thanking him for saving lives. Instead, they are covering their collective asses by going after the hero. Shameful. pic.twitter.com/mEsHAlQoI5 — Steve Kirsch (@stkirsch) December 2, 2023

Sie sei „zutiefst enttäuscht“, dass ein Mitarbeiter Daten „missbraucht“ habe, um „Fehlinformationen“ zu verbreiten.

Der neuseeländische Whistleblower ist ein Held, weil er ein vom neuseeländischen Gesundheitsministerium übersehenes Sicherheitssignal entdeckt hat. Die Führung sollte ihm dafür danken, dass er Leben gerettet hat. Stattdessen decken sie ihren kollektiven Hintern, indem sie den Helden verfolgen. Beschämend.

After joining @EmeraldRobinson on The Absolute Truth, the DoD blocks access to Lt @ted_macie’s work computer according to the Whistleblower’s wife @MaraMacie. pic.twitter.com/McU5GXsg5a — The Absolute Truth with @EmeraldRobinson (@AbsoluteWithE) December 2, 2023

So auch der amerikanische Leutnant Ted Macie. Er hatte am Montag in einem Video auf X eine besondere Enthüllung gemacht: eine dramatische Zunahme von Herzproblemen bei Piloten.

Am Mittwoch teilte seine Frau Mara mit, ihr Mann sei vorgeladen worden und müsse das Video löschen. Am Freitag fügte sie hinzu, dass er keinen Zugang mehr zu seinem Arbeitscomputer habe, den er für seine Arbeit benötige.

Sie machen alles, was sie können, um es zu vertuschen.

Statistiker für das neuseeländische Gesundheitsministerium enthüllt:

Fast jeder Vierte, der mit einer der fehlerhaften Pfizer-Chargen geimpft wurde, starb. „Der Administrator der neuseeländischen Covid-19-Impfdatenbank wird zum Whistleblower und enthüllt, wie viele Menschen… pic.twitter.com/fd3DboXXX0 — SaM (@nightglow98) December 3, 2023

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 05.12.2023