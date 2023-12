Geheimplan aufgedeckt: Regierungs- und Pfizer-Dokumente implizieren Entvölkerungsplan

Teile die Wahrheit!

Wenn ein Impfstoff, der nachweislich in kürzester Zeit Millionen Menschen schädigt und tötet, nicht umgehend vom Markt genommen wird, ist das Vorsatz. Millionen Menschen auf der ganzen Welt sind seit dem Start der Impfkampagne im Jahr 2021 Opfer der experimentellen Gentherapie geworden.

Und ein Ende der Übersterblichkeit ist nicht in Sicht. Kritiker vermuten einen geheimen Entvölkerungsplan hinter der Impfung. Sollen sie mit ihrer Vermutung tatsächlich recht behalten? Von Frank Schwede

Manchmal genügt ein Blick in die Statistik, um die Wahrheit hinter der Lüge zu erkennen. 2017 veröffentlichte Deagle eine statistische Prognose des italienischen Verteidigungsministeriums über die mögliche Bevölkerungsentwicklung Italiens im Jahr 2025.

2017 lag der Bevölkerungsanteil noch bei 62 Millionen. Laut der Prognose geht er bis 2025 auf 44 Millionen zurück. Das heißt, dass die italienische Bevölkerung bis 2025 abzüglich der Geburten um ein Drittel schrumpfen wird.

Einerseits werden die Menschen wie die Fliegen sterben, andererseits gehen die Geburten rapide zurück. Jeder halbwegs vernünftige Statistiker müsste sich die Frage stellen, wie das möglich sein soll.

Zwischen der hohen Sterblichkeit auf der einen Seite und dem Geburtenrückgang auf der anderen muss es schließlich eine Korrelation geben. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Offenbar aber hat niemand die Frage gestellt, wie man auf so ein Ergebnis kommen kann. Waren da etwa Hellseher zu Werke?

Heute, sechs Jahre später sind wir schlauer. Es gab die Corona und es gab eine Impfung mit einer experimentellen Vakzine, die deutliche Spuren hinterlassen, die bis heute niemand sehen will – so, als wähnen sich Regierungen und Wissenschaft in einem Paralleluniversum.

Die bittere Tatsache aber ist, dass die Statistiker recht behalten sollen, weil Italien zu den sonst üblichen Todesfällen eines Jahres in den Jahren 2020, 2021, 2022 und 2023 laut ISTAT mehr als 700.000 zusätzliche Tote zu beklagen hat. Wo kommen die her?

Am dramatischsten ist die Zahl der Toten im jetzt ablaufenden Jahr 2023, die im schlimmsten Fall auf 750.000 steigen könnte, während sich der Durchschnitt seit 2001 bei knapp 600.000 Todesfällen pro Jahr bewegt.

750.000 Tote in einem Jahr ist in der Tat ein Rekord. Wir reden hier von einem Anstieg der Sterblichkeit um satte 25 Prozent. So etwas hat es seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gegeben. (Top-Analyst glaubt das ein Viertel der Weltbevölkerung in diesem Zyklus sterben wird)

Wenn Prognosen zur grausamen Wirklichkeit werden

Nimmt man im Vergleich die offiziellen Zahlen Neuseelands dazu, wo nahezu jeder Vierte der gegen Corona geimpft wurde, einen baldigen Tod erleidet, könnte sich die Zahl vor dem Hintergrund der Tatsache, dass laut italienischem Gesundheitsministerium 50.023.474 Italiener mindesten einmal geimpft wurden, sogar noch verdoppeln.

Wenn also tatsächlich ein Viertel der Geimpften stirbt, liegt die Zahl bei rund 12.500.000 Todesopfern. Das zeigt, dass die Prognose aus 2017 nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern der grausamen Wirklichkeit entspricht.

Haben die Verschwörungstheoretiker mal wieder recht, die von Anbeginn davor gewarnt haben, dass die Corona-Impfung schwersten Schäden verursacht und letztlich zum Tode führt?

Und die nächste wichtige Frage schließt sich gleich an: Wurde der experimentelle Impfstoff, der in Wahrheit nichts anderes als eine Gentherapie ist, aufgrund eines seit langem existierenden Entvölkerungsplans entwickelt und verbreitet; mit den Ziel, eine möglichst hohe Zahl an Menschen zu töten und die Fruchtbarkeit zu verringern?

So absurd dieser Gedanke auch klingt, wer die Corona-Zeit bewusst und mit wachem Verstand durchgemacht hat, mit all der Panik und den absurden Maßnahmen, wird bald feststellen müssen, dass der Gedanke keinesfalls abwegig ist. Im Gegenteil: Er ist schlüssig und logisch.

Regierungen auf der ganzen Welt, mit wenigen Ausnahmen wie Schweden, haben ihre Bevölkerung gezwungen, erpresst und genötigt, den Impfstoff zu nehmen. Warum taten sie das und warum taten sie das nicht auch bei Grippeepidemien mit den sonst üblichen Vakzinen?

Offizielle Berichte der Regierungen sowie vertrauliche und bislang unveröffentlichte Pfizer-Dokumenten belegen mittlerweile, dass der Impfstoff aufgrund von Verunreinigung niemals hätte zugelassen werden dürfen.(Dokument von 1991 beschreibt, was die Neue Weltordnung ausmacht; Allen Nationen werden „jährliche Quoten für die Bevölkerungsreduzierung“ zugeteilt)

Das bestätigte auch der Epidemiologe Professor Dr. Sucharit Bhakdi auf dem 2. Corona-Symposium der AfD im Deutschen Bundestag. Wörtlich sagte er in einem Gespräch mit Compact:

„Ich bin hierher gekommen, weil ich die große Hoffnung hege, die Wende herbeizuführen, aufgrund der Entdeckung, dieser Verunreinigung in den Impfstoffen, die die weitere Verabreichung dieser Impfstoffe hundertprozentig verbieten. An Ort und Stelle.

Diese Impfstoffe sind das Zugpferd der Globalisten, die haben alles auf dieses Pferd gesetzt. Wenn Sie die Impfung nicht haben, ist das, wie wenn sie ein Bein verloren haben, dann können sie nicht mit der Geschwindigkeit weiterschreiten und rennen wie jetzt. Dann ist das Ganze halb gestoppt.“

Was wussten Behörden und Regierungen?

War den Behörden und Regierungen diese Tatsache vorab bekannt, haben sie den Tod von Millionen Menschen aus Profitgründen billigend in Kauf genommen – oder steckt möglicherweise doch mehr dahinter, was man sich in seinen schlimmsten Albträumen nicht vorzustellen möchte?

Dass Tote, die mit der Impfung in Zusammenhang gebracht werden, nur in seltenen Ausnahmefällen untersucht werden und impfgeschädigte Patienten in Arztpraxen wie Aussätzige behandelt werden, legt den Verdacht nahe, dass etwas vertuscht werden soll.(Deagel Prognose: USA und Israel im 3. Weltkrieg völlig vernichtet – Bevölkerung Israels um 60 % geschrumpft und Amerika ist eine Nation der Dritten Welt)

Der Pathologe Professor Dr. Walter Lang hat 88 Menschen untersucht, die kurz nach der Impfung gestorben sind. Lang sagt, dass in 70 Prozent der Fälle die Impfung todesursächlich war.

Dass Corona in Wahrheit eine von langer Hand geplante Massenentvölkerung ist, ist nicht mehr von der Hand zu weisen. In diesem Fall heißt das, dass es bei der Covid-Impfung von Anfang an nicht um die Bekämpfung eines gefährlichen Virus ging, sondern explizit um die Reduzierung der Weltbevölkerung.

Wer aber sollte ein Interesse daran haben, einen Großteil der Bevölkerung auszulöschen? Eine Frage, auf die nicht einmal die Hälfte der Weltbevölkerung eine Antwort weiß.

Genau diese Tatsache schützt bis heute die Täter, die nicht nur in Behörden und Regierungen sitzen und die von einer kleinen überschaubaren Weltbevölkerung träumen, weil die leichter zu kontrollieren und zu beherrschen ist. Es ist der feuchte Traum der Globalisten, der hier zum Ausdruck kommt.

Oben haben wir bereits einen Blick auf die prognostizierte Entwicklung im Jahr 2025 für Italien geschaut. Hier kommen weitere schockierende Zahlen, die beweisen können, dass Italien in den kommenden Monaten und Jahren keine Ausnahme bleiben wird.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die flächenmäßig großen USA. Dort lag die Zahl der zusätzlichen Todesfälle im Jahr 2021bei knapp 700.000. Bis zum 11. November 2022 kamen weitere 360.000 Tote hinzu.

In Europa zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: 2021 wurden europaweit 382.000 zusätzliche Todesfälle registriert. Im November folgten noch einmal 309.000.

Auch Neuseeland, Australien und Kanada beklagen seit Einführung der Covid-Impfung einer hohen Zahl außergewöhnlicher Todesfälle. Vor allem in Australien sind die Zahlen alarmierend.

Seit dem Start der Impfung ist dort die Zahl der Toten um 74 Prozent gestiegen. Von 1.303 im Jahr 2020 auf 11.042 im Jahr 2021. Summa summarum gab es bis Ende Juli 2022 in Australien unglaubliche 18.973 zusätzliche Todesfälle.

Mehr Herzkreislauftote in Deutschland

Das ist nicht nur ein Anstieg um 1.356 Prozent gegenüber 2020, sondern das sind mehr Todesfälle in sieben Monaten als in den beiden vorangegangenen Jahren zusammen.

Im Vergleich ist die Lage in den USA ähnlich dramatisch. Bis zur 38. Woche im Jahr 2022 verstarben dort 1.700 Menschen mehr als im Vergleichszeitraum 2022. Bis zur 38. Woche im Jahr 2021 waren sogar 109.000 Menschen mehr gestorben als im Vergleichszeitraum 2020.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache – vor allem aber zeigen sie, dass die Zahl der Toten nach Einführung der Impfung nicht zurückgegangen ist, wie von offizieller Seite behauptet wird, sondern im Gegenteil dramatisch gestiegen ist.

Werfen wir nun im Vergleich zu den oben genannten Ländern einen detaillierten Blick auf Europa. Laut Aussage der Centers for Disease Control und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung lag die Zahl der zusätzlichen Todesfälle in Europa im Vergleich zu den in den USA mit über einer Million bei 690.000.

Und speziell für Deutschland meldet das Statistische Bundesamt eine 32,9prozentige Übersterblichkeit bei Herzkreislauferkankungen in der Altersstufe der 15- bis 44jährige Männer, die nach Ansicht von impfkritischen Medizinern mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit auf das Konto der Corona-Impfung geht.

Damit wird die offizielle Version, dass der Impfstoff Millionen Leben gerettet hat, nicht nur widerlegt, sondern ad absurdum geführt, weil nämlich genau das Gegenteil eingetreten ist.

Vor allem die Zahl der Todesfälle unter Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 bis 14 Jahren ist nach offiziellen Angaben zwischen den Monaten Januar und September 2022 um unglaubliche 755 Prozent gestiegen.

Dieser alarmierende Anstieg hat sogar die Europäische Union dazu veranlasst, eine Untersuchung einzuleiten. Zur Erinnerung: Der Impfstoff gegen Covid-19 wurde am 28. Mai 2021 von der Europäischen Arzneimittelagentur für die Anwendung bei Kindern zugelassen.

Bereits eine Woche nach dem Start der Impfkampagne wurden die ersten Todesfälle gemeldet. Seit der Zulassung ist die Zahl der Todesfälle bei Kindern europaweit um 630 Prozent gestiegen.

Bis heute aber wurde trotz der erdrückenden Beweise, dass die Impfung für Kinder nicht nur sinnlos, sondern auch ausgesprochen gefährlich ist, nichts unternommen, die Impfungen zu stoppen.

Werfen zum Vergleich einen Blick auf die USA. Dort leben durchschnittlich fast eine halbe Million Kinder. Seit Einführung der Covid-Impfung sind in den Vereinigten Staaten im Vergleich zu den Jahren 2015 bis 2019 rund 118.000 mehr Kinder gestorben.

Die Zahlen zeigen, dass im Jahr 2022 rund 7.680 mehr Kinder und junge Erwachsenen gestorben sind als im gleichen Zeitraum im Jahr 2020 auf dem Höhepunkt der angeblichen Pandemie.

Das schlimmste Jahr aber war 2021. Hier ist die Zahl der zusätzlichen Todesfälle in der Altersstufe der 0- bis 44jährigen mit insgesamt 291.461am höchsten. Das sind fast 60.000 mehr als noch im Jahr zuvor.

Seit der 51. Kalenderwoche im Jahr 2020 sind fast eine halbe Million Menschen im Alter von 0- bis 44 Jahren gestorben. Das sind im Vergleich zu den Jahren 2015-2019 insgesamt 117.719 zusätzliche Todesfälle.

Offiziellen Angaben zufolge lag die durchschnittliche Lebenserwartung in den USA im Jahr 2020 bei durchschnittlich 77, 28 Jahren. Betrachtet man unter dem Aspekt des offiziellen Narrativ, dass Covid-19 eine tödliche Krankheit ist, dann würde das erklären, dass 2020 rund 231.987 Kinder und junge Erwachsene bis 44 Jahren starben.

Das wären dann logischerweise 40.365 zusätzliche Todesfälle infolge der Krankheit. Wenn wir aber davon ausgehen, dass der Covid-Impfstoff, wie von offizieller Seite behauptet, sicher und wirksam ist, dann lässt sich der weitere dramatische Anstieg der Todesfälle unter Kindern und jungen Erwachsenen in den Jahren 2021 und 2022 nicht erklären.

Interessant wäre hier die Frage zu klären, wie hoch die Übersterblichkeit wäre, hätte man die Bevölkerung nicht erpresst und genötigt, sich gegen Covid impfen zu lassen.

Ein Tatsache dürfte jetzt jedem klar sein: Die offizielle Erklärung, das der Covid-Impfstoff sicher und wirksam ist, ist eine glatte Lüge, wie selbst Pfizer inoffiziell zugeben musste.

Die oben genannten Zahlen zeigen auf erschreckende Weise, dass die Todesfälle kausal zur Impfung stehen, dass sie weder Zufall noch die Folgen von Covid sind, auch wenn bestimmte Politiker das gerne so hätten und behaupten, weil ihnen entweder nichts anderes einfällt, oder weil sie sich mittlerweile im Klaren darüber sind, dass sie für den Tod von Millionen Menschen verantwortlich sind und jetzt versuchen ihren Kopf aus der Schlinge zu bekommen. .

Vor allem aber zeigen die Daten, dass die Risiken nicht länger ignoriert werden dürfen. Da dies aber weiter geschieht, ist von Vorsatz auszugehen. Das heißt, dass Behörden und Regierungen den Tod von Millionen Menschen weiter billigend in Kauf nehmen.

Es ist schon eine höchst beunruhigende Tatsache, dass seit Beginn des Jahres 2022 die Wahrscheinlichkeit, dass teil- oder doppeltgeimpfte 18- bis 39jährige sterben, in jedem Monat höher ist als bei ungeimpften in derselben Altersgruppe.

Besonders kritisch ist die Situation für dreifachgeimpfte in dieser Altersgruppe. Deren Sterblichkeitsrate hat sich beispielsweise in Großbritannien seit der Massenauffrischkampagne im Dezember 2021 von Monat zu Monat deutlich verschlechtert.

Im Januar war sie in dieser Altersgruppe etwas geringer als bei den Ungeimpften mit einer Sterblichkeitsrate von 29,8 Prozent pro 100.000 bei den Ungeimpften und 28, 1 pro 100.000 bei den Geimpften.

Allerdings war die Sterblichkeitsrate bei dreifachgeimpften 18- bis 39jährigen ab Februar um 27 Prozent höher als bei ungeimpften Personen in derselben Altersgruppe. Wobei die Sterblichkeitsrate bei dreifachgeimpften bei 26,7 pro 100.000 und bei den Ungeimpften bei 21 pro 100.000 lag.

Aber warum?

Es gibt verschiedene Gründe, warum manche Menschen den Planeten entvölkern wollen.

Ein Grund könnte die Überbevölkerung sein, da einige Menschen glauben, dass die Ressourcen der Erde aufgrund der wachsenden Bevölkerung in einem unhaltbaren Tempo erschöpft werden.

Andere mögen argumentieren, dass eine Entvölkerung aufgrund der negativen Auswirkungen des Menschen auf die Umwelt notwendig sei und dass eine Reduzierung der Bevölkerung dazu beitragen könnte, einige dieser Probleme zu mildern.

Einige Menschen befürworten möglicherweise auch eine Entvölkerung, weil sie Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen des Klimawandels haben, da eine kleinere Bevölkerung wahrscheinlich zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionen führen würde.

Schließlich glauben einige Menschen möglicherweise einfach, dass eine kleinere Bevölkerung besser zu kontrollieren sei, und plädieren aus diesem Grund möglicherweise für eine Entvölkerung.

Klaus Schwab und Bill Gates sind zwei mächtige Persönlichkeiten, die ihre Unterstützung für die Idee der Entvölkerung durch verschiedene Mittel, einschließlich Impfungen, zum Ausdruck gebracht haben.

Schwab, der Gründer des Weltwirtschaftsforums, hat argumentiert, dass eine Verringerung der Weltbevölkerung für die Umwelt und die Wirtschaft von Vorteil wäre, und hat vorgeschlagen, dass fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz eine Rolle bei der Erreichung dieses Ziels spielen könnten.

In ähnlicher Weise hat Bill Gates erklärt, dass Impfkampagnen zur Verringerung der Bevölkerungszahl genutzt werden können, und hat zahlreiche Initiativen finanziert, die Impfungen als Mittel zur Kontrolle des Bevölkerungswachstums fördern.

Jetzt sollte es also verständlich werden, warum mächtige Persönlichkeiten wie Bill Gates und Klaus Schwab sich für weitreichende Impfkampagnen einsetzen.

Beim Vorstoß für eine Massenimpfung gegen Covid-19 geht es nicht um die Bekämpfung eines Virus, sondern um die Reduzierung der Weltbevölkerung.

Dieses Ziel steht im Einklang mit den Interessen bestimmter Unternehmen und Einzelpersonen, die von einer kleineren, besser überschaubaren Bevölkerung profitieren könnten.

…

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 19.12.2023