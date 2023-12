Neuerscheinung DUMBs 2: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen

Am 15. Dezember 2023 erscheint der zweite Teil von „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ mit dem Titel: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“

Vorwort

Licht gibt Licht, Licht zum Entdecken – ad infinitum.

(John Cleeve Symmes)

Wenn man an unterirdische Militärbasen denkt, kann man sich leicht ein Szenario aus einem Hollywood-Weltuntergangsfilm vorstellen; das Ende von Terminator III: Aufstieg der Maschinen.

Dieser Film endet damit, dass die Helden in einem Atombunker Zuflucht suchen, der auch als militärische Kommando- und Kontrolleinrichtung konzipiert ist. Tatsächlich gibt es solche unterirdischen Einrichtungen, wie wir in diesem Buch näher untersuchen wollen. (DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen)

Wir finden aktive Anlagen der Regierungen, die gerade jüngst enthüllt wurden, wie in Taiwan, aber auch geheime DUMBs, die unterschiedliche Experimente beheimaten, wie in der Antarktis. Nicht zu vergessen die vergessenen, verschütteten oder zu einem Museum umgebauten Bunker, Lager sowie die vorbereiteten Sperren auf Deutschlands Straßen.

Keine Bunker für niemanden in Deutschland? Die öffentlich-rechtlichen GEZ-Medien haben eigentlich einen Bildungsauftrag als Existenzberechtigung, aber erst der Ukrainekrieg ab dem 24. Februar 2022 war notwendig, um zu Berichten über echten Zivilschutz zu animieren. Nicht nur Infotainment zu kurzlebigen Stromausfällen. Es geht um die Gefahr eines Atomwaffeneinsatzes. Je wehrloser die Deutschen, umso eher könnten sie nuklear erpresst werden, während die NATO-Führung und diejenigen Mitglieder mit Atomwaffen uns nicht zwingend nuklear verteidigen; Bündnisfall hin oder her.

Das Magazin „ZDF Frontal“ fragte alle deutschen Großstädte zu Bunkeranlagen an und bekam zu hören, dass nirgendwo funktionstüchtige Anlagen existieren und es auch niemanden vor Ort mit Erfahrungen gäbe, wie man so etwas wieder instand setzt, damit es modernen Anforderungen genügt. Niemand kennt sich aus.

Alle relevanten Bunker wurden in den vergangenen 20 Jahren zurückgebaut, umfunktioniert zu Museen oder Lagerhäusern oder es wurde einfach die Wartung eingestellt. Selbst die aktuelle Generation von Politikern war damals, als Bunker relevant waren, oft noch Studenten und kannte sich bestenfalls mit Fächern wie Jura aus.

„ZDF Frontal“ probiert es mit etwas Klassenkampf und Sozialneid: Wohlhabende Leute können hunderttausende Euros oder gar Millionen für private Schutzräume ausgeben. Die Masse der Bevölkerung ist schutzlos gegen Atomangriffe.

Ist den Reportern etwa entgangen, wie amerikanische Experten des Oak Ridge National Laboratory noch im Kalten Krieg detaillierte Ratgeber veröffentlichten, wie man mit einfachen und günstigen Methoden zum eigenen Schutzraum kommt? Warum zeigen die Reporter stattdessen „Panzergaragen“ für 200.000 € aufwärts, wo Kunden in der Apokalypse ihre „Diamanten, seltenen Porsches und Kunstsammlungen“ reinstecken wollen?

Dürfen die Reporter nicht mehr sagen, um nicht die Politik zu vergrätzen? Sind sie schlicht unfähig? (1) Doch eher eine Verblendung für das Fußvolk.

Was tun eigentlich die Starlink-Satelliten von SpaceX wirklich? Diese Satelliten mit niedriger Umlaufbahn kontaminieren nicht nur bereits unseren Nachthimmel und beeinträchtigen die Astronomie, sondern versprechen auch, die Erde mit starken, fokussierten elektromagnetischen Strahlen zu überfluten, die Hochfrequenz- und Mikrowellenstrahlungen aussenden, welche nachweislich die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen beeinträchtigt.

Die Satelliten können auch Auswirkungen auf das natürliche elektromagnetische Feld der Erde haben – wesentlich für alles Leben auf unserem Planeten –, aber keine nationale oder internationale Agentur hat Maßnahmen ergriffen, um die Umweltauswirkungen der Satellitenemissionen zu bewerten, zu reduzieren, zu verhindern oder zu veröffentlichen. Inzwischen treten bereits erhebliche Effekte auf.

Doch die DUMBs haben auch eine dunkle Seite, die von einer Top-Astrologin detailliert dargelegt werden und teilweise bestätigen, was seit einigen Jahren über diese Orte berichtet wird, welche schrecklichen Verbrechen dort begangen werden. Ein US-Schauspieler spricht offen über das Extrahieren von Adrenochrom aus kleinen Kindern und wie bald ein „Sturm“ eintreffen wird, wenn alles ans Tageslicht gelangt.

Ist es ein echter Sturm, oder doch nur ein Sturm im Wasserglas der aufzieht? Ein Sturm wäre es, wenn etwas aufgedeckt, bewiesen wird und zu Verurteilungen führen würde. Alles unter den Augen der Öffentlichkeit.

Wie wäre es mit dem Brand auf Hawaii im August 2023, wurde hier eine Energiewaffe unbekannter Art verwendet, gibt es bereits Möglichkeiten diese zerstörerischen Waffen einzusetzen, vor eben den Augen der Öffentlichkeit, die jedoch von den Medien und behördlichen Stimmen fehlgeleitet wird, unfähig die Anomalien die rund um die Feuer auftraten, richtig zu betrachten, zu verstehen?

Begleiten Sie uns zu den Mythen, der Folklore der unterirdischen Welten, bewohnt von sagenhaften Figuren, wie Zwergen, Kobolden, dunkle Feen und Geistern. Vergangene Kulturen sahen die Erde als ein Lebewesen an, Mutter Erde, mit der alle Lebewesen verbunden sind, so sollen Teile der Menschheit unter der Erdkruste leben, so wie Ungeborene im Bauch der Mutter, noch nicht bereit als Menschen „oben“ zu existieren.

Es erscheint so, dass nicht nur die Menschen „unten“ nicht bereit sind zu existieren, sondern ebenso die Menschen hier „oben“ auf der Erde, sonst würden wir nicht die zahlreichen Experimente geschehen lassen, die die Machthaber mit uns durchführen.

Doch es gibt einen Silberstreifen am Horizont, der wir selbst sind, denn wir können die Realität durch unsere Intension beeinflussen, wie unter anderem die Untersuchungen vom HeartMath Institut aufzeigen, dass eine sogenannte Herzintelligenz existiert, wenn wir den ausgeglichenen Zustand von Bewusstsein, Erkenntnis und Intuition erfahren. Diesen erleben wir, sobald Verstand und Emotionen in einen kohärenten Zustand mit dem Herzen gebracht werden.

Dabei können wir unsere Herzintelligenz bewusst aktivieren. Je mehr wir auf die Stimme unseres Herzens achten und wie sie uns leitet, desto besser können wir auf ihre Intelligenz und Führung zugreifen. Schon vor langer Zeit haben die Menschen begriffen, dass Intelligenz – also die Fähigkeit zu lernen, zu verstehen, logisch zu urteilen und das Wissen zur Gestaltung der Umgebung aktiv zu nutzen – eine Funktion des Gehirns im Kopf ist.

Auch in den generationsübergreifenden schriftlichen und mündlichen Überlieferungen vieler Kulturen gibt es zahlreiche Hinweise, dass sie an die dem Herzen innewohnende Intelligenz glaubten. (2)

Diese Intelligenz steht in direkten Kontakt mit der Schumann-Resonanz. Somit sind wir wie in den alten Überlieferungen beschrieben wird, ein großer Organismus der jedoch gesunden muss, doch durchbohrt ist mit Tunneln und DUMBs, diese allmählich aber peu à peu demaskiert werden, genau wie der Mensch selbst, bestrahlt und getäuscht, sucht er den Weg aus dem Kaninchenbau, um nicht noch tiefer in der Dunkelheit nach Licht umher zu irren, sondern „oben“ unter Tageslicht sein Werk vollbringen kann.

Steigen wir hinab, ins Innere vom Verborgenen. Schalten Sie die Stirnlampen ein und natürlich Ihren Verstand. Einen Helm werden Sie nicht benötigen, denn die Informationen fallen Ihnen nicht vor die Füße oder auf den Kopf, sondern gelangen direkt in Ihr Gehirn.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1 Bunker, Tunnel und ein Panic Room

1.1 Extrem seltene Fotos aus Taiwans unterirdischen Kampfjet-Höhlen

1.2 Neue geheime Basis in der Nähe der Area 51 entdeckt?

1.3 Der Kampf um Utopia: Das Greenbrier-Hotel und die Titan-Raketen-Bunker in den USA

1.4 Frankreichs fast unüberwindbare Maginot-Linie

1.5 La Coupole (Die Kuppel): Abschussrampen für das Weltraumprogramm

1.6 NATO-Kriegshauptquartier PWHQ NORTHAG / 2.ATAF JOC Maastricht

1.7 Großbritannien: Hunderte geheimer unterirdischer Stützpunkte in den Wäldern – der Panic Room im Königshaus

1.8 Israel eröffnet unterirdische Blutbank – wie die Israelis JFK mit der Atombombe hinters Licht führten

1.9 Mythos der geheimen „Metro 2“ – mehrere Menschen sterben bei Exkursionen in die Moskauer Unterwelt

1.10 In den Tiefen des Berliner Untergrunds

1.11 Ausweichsitze, Großschutzräume und vorbereitete Sperren auf Deutschlands Straßen – keine Bunker für niemanden

1.12 Regierungsbunker Ahrtal – was wird verschwiegen? Die geplante Flutkatastrophe 2021 und angeschwemmte Kinderleichen

1.13 Top Astrologin bestätigt DUMBs: „Ja, es gibt sie – geheime Untergrundanlagen, in denen schreckliche Dinge passieren!“

1.14 Hollywood-Schauspieler: „Sie extrahieren Kinder aus DUMBs – ein großer Sturm zieht auf und sie wissen es“

2 Legende und Folklore: Die Erde, unsere Mutter

2.1 Sexualität und die Mutter Erde

2.2 Phantastische Wesen im Untergrund

2.3 Hohl und innen bewohnbar? Wie alles begann

2.4 Was verbindet die „Operation Highjump“, fliegende Untertassen der Nazis und die Hohle- bzw. Innere-Erde-Theorie?

3 Experimente unter, auf und über der Erde

3.1 Das tiefste Loch der Welt: Ein schauriger Mythos der Kola-Bohrung

3.2 Die US-Luftwaffe plante, die Erdrotation zu stoppen

3.3 Antarktis-Whistleblower enthüllt gruselige HAARP-Erdbebenwaffe

3.4 Das Starlink-Spinnennetz: Was Sie über 5G-Satelliten wissen sollten – wie Sci-Fi-Träume zu unserem Albtraum werden

3.5 Feuer auf Hawaii, Erdbeben in Marokko: Werden längst geheime Energiewaffen eingesetzt?

3.6 Besitzen die USA Laserwaffen?

3.7 Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland

Fazit

Fazit