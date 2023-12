Der Rückblick – Prophezeiungen, die 2023 eintraten

Teile die Wahrheit!

Das Jahr neigt sich in großen Schritten seinem Ende entgegen. Wir blicken Zurück und stellen fest: Einmal mehr haben sich zahlreiche Voraussagen, die der bekannte Star-Hellseher Emanuell Charis für das Jahr 2023 machte, bestätigt und etliche seiner Prophezeiungen traten exakt so ein, wie er sie äußerte.

Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, sämtliche erfüllten Voraussagen detailliert aufzulisten, weshalb wir uns im Folgenden auf einige der wichtigsten Ereignisse beschränken.

Verheerendes Erdbeben in der Türkei und in Syrien

Es war in dieser Region das stärkste Beben seit fünfzig Jahren! Die Vision, die Emanuell Charis in seiner Prophezeiung dokumentiert hatte, bewahrheitete sich, als sich am 6. Februar 2023 im türkisch-syrischen Grenzgebiet ein schweres Erdbeben mit Tausenden von Todesopfern ereignete.

In seinem Buch ›Prophezeiungen‹, das knapp drei Wochen zuvor – am 17. Januar 2023 – im Jerry Media Verlag erschienen war, hatte Charis dieses Ereignis mit äußerster Präzision vorhergesagt:(Das Jahr des Drachen – Was uns das chinesische Horoskop für 2024 verspricht)

»Zudem kommt es zu gewaltigen Naturkatastrophen, zu denen unter anderem Vulkanausbrüche oder Erdbeben zählen. Diese Phänomene werden weltweit auftreten; insbesondere die Türkei und Griechenland werden von starken Erdbeben heimgesucht.« (Seite 43).

Schiffsunglücke

»Ein oder drei große und schwere Schiffsunglücke werden die ganze Welt beschäftigen«, prophezeite Emanuell Charis für 2023. »Auch weitere Untergänge oder Unfälle sind möglich.«

Mit fünf Menschen an Bord war das Tauchboot ›Titan‹ im Juni 2023 während einer Expedition zum Wrack der ›Titanic‹ verschollen. Lange Zeit hielt die Suche nach dem Boot die ganze Welt in Atem, und bis zuletzt gab es Hoffnung, die Passagiere wohlbehalten retten zu können. Doch schließlich gab es die traurige Gewissheit: Die Insassen waren tot, das Tauchboot implodiert. (Ein Jahr voller Chancen – Was die Sterne für 2024 versprechen)

Bei dem Schiffsunglück vor Pylos am 14. Juni 2023 sank das Fischereischiff ›Adriana‹⁠ im Ionischen Meer zwischen Griechenland, Libyen und Italien, was mit einer hohen Zahl von Todesopfern verbunden war.

Die ›Adriana‹ war mit Migranten mehrerer Nationalitäten völlig überfüllt – Schätzungen zufolge befanden sich zwischen 400 und 750 Menschen an Bord, möglicherweise noch mehr. Die griechische Küstenwache und andere Schiffe konnten von diesen nur 104 Menschen retten.

300x250

Der Ort der Katastrophe befand sich mit etwa 80 Kilometern Entfernung zur Küste zwar außerhalb der griechischen Hoheitsgewässer, jedoch in einem Abschnitt des Mittelmeeres, der von Griechenland überwacht wird.

Im Sommer 2023 geriet der mit Elektroautos beladene Frachter ›Fremantle Highway‹ in der Nordsee vor der deutschen Küste in Brand. Auslöser waren brennende Lithium-Ionen-Akkus der geladenen E-Autos, die fast gar nicht beziehungsweise nur mit erheblichem Aufwand gelöscht werden können – auf See und unter diesen Bedingungen kaum durchführbar.

Der mögliche Untergang des Frachters hätte eine gewaltige Umweltkatastrophe im Wattenmeer zur Folge gehabt. Lange Zeit hielt dieses Thema die Menschen in Atem – bis die Situation schließlich entschärft werden konnte.

300x250 boxone

Wirtschaftskrise

Die Wirtschaftskrise hat in 2023 nicht nur Deutschland, sondern alle Länder belastet und vor Herausforderungen gestellt. Emanuell Charis sagte voraus, dass ein Ende der Krise im Jahr 2023 nicht in Sicht sei, und er behielt recht.

Die Zahl der Insolvenzen in Deutschland ist, wie von Charis prophezeit, erheblich gestiegen. Die Krise betrifft insbesondere die Technologiebranchen in Europa, was in die diesem Jahr zahlreiche Entlassungen von Arbeitnehmern mit sich brachte.

Von den Krisen betroffen war auch der Immobilienmarkt: Zum Kauf angebotene Immobilien haben im Jahr 2023 stark an Wert verloren, während die Mieten und insbesondere die Nebenkosten im Jahr 2023 spürbar teurer wurden. Auch dies sagte Charis vorher.

Krieg in der Ukraine

Genau wie Emanuell Charis es vorhergesehen hat, wurde der Krieg in der Ukraine auch im Jahr 2023 weiter fortgeführt. Es gab keine größeren Siege und keine Sieger, jedoch zahlreiche Opfer sowohl auf ukrainischer als auch auf russischer Seite.

Die Zahl der politischen Initiativen und Friedensaktivisten, die den Krieg stoppen wollen, nimmt stetig zu, doch hat ihr Engagement auch 2023 keinen Frieden gebracht.

Der digitale Euro

Wie wäre es, unser Geld immer dabeizuhaben, ohne es in Form von Münzen und Scheinen mit uns tragen zu müssen? Der digitale Euro wird dies möglich machen. Noch ist er Zukunftsmusik, aber wie von Emanuell Charis prophezeit, wurden erste maßgebliche Schritte in diese Richtung unternommen:

Das Jahr 2023 war zwar ein wichtiges Jahr für den digitalen Euro und seine Entwicklung, im Alltag ist er jedoch (noch) nicht in Erscheinung getreten.

Militärische Drohnen

Auch in diesem Punkt trafen die Prophezeiungen von Emanuell Charis zu: Militärische Drohnen wurden enorm schnell weiterentwickelt und werden zur Spionage, zur Abwehr und zum Angriff eingesetzt.

Diese Drohnen sind inzwischen besser, schneller und kleiner als ihre Vorgänger. Ein Ende der Weiterentwicklung ist derzeit nicht in Sicht.

Künstliche Intelligenz

Ein Thema, dem Star-Hellseher Emanuell Charis besonders viel Aufmerksamkeit widmet und stets sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte dieser Entwicklung beleuchtet, ist die künstliche Intelligenz (KI).

Charis hatte mit seiner Prophezeiung recht: Die KI wird unser aller Leben prägen, beeinflussen und leichter machen. Insbesondere im Jahr 2023 nahmen dieser Einfluss und diese Prägung in geradezu atemberaubender Geschwindigkeit zu, denn nicht zuletzt dadurch, dass Plattformen wie ›ChatGPT‹ mit ihren vielfältigen Möglichkeiten praktisch jedermann frei zugänglich gemacht wurden, bot und bietet sich den Menschen die Möglichkeit, sich an die KI heranzutasten und auszuprobieren, was damit alles machbar ist.

Die derzeitigen Möglichkeiten sind, so Charis, bereits enorm und sehr beeindruckend, aber dennoch befinden wir uns in diesem Bereich noch gewissermaßen ganz am Anfang. Der bekannte Star-Hellseher sagt hier eine rapide und umfangreiche Weiterentwicklung voraus.

Vor allem werden die künstlichen Intelligenzen zunehmend eigenständig lernen und sich ohne weitere Dateneingaben und Programmierungen anpassen.

Was zunächst wie eine beängstigende Zukunftsvision klingen mag, bietet in erster Linie großartige Möglichkeiten für Menschheit. Möglichkeiten, die wir uns heute noch kaum vorstellen können – beispielsweise in der Medizin oder der Pflege.

Wir dürfen in Sachen KI staunend auf das Jahr 2023 zurückblicken … und gespannt sein auf das, was sie uns in 2024 offenbaren wird.

Quellen: PublicDomain/emanuellcharis.de am 18.12.2023