Top-Ökonom gibt düstere Warnung heraus: „Der größte Crash der Geschichte kommt bald“

Der Ökonom Harry Dent warnt eindringlich. Er erwartet im kommenden Jahr den größten Crash unserer Zeit. Der Ökonom begründet seine Prognose mit den überbewerteten Märkten und der exzessiven Stimulierung.

Dent zieht Parallelen zum Börsencrash von 1929 bis 1932, dem plötzlichen Einbruch der Aktienkurse an der Wall Street. Dieser sogenannte Börsencrash hatte weltweit katastrophale Folgen und war die unmittelbare Ursache für die Krise der 1930er-Jahre.

Der Ökonom prognostiziert eine Depression, schlimmer als eine Rezession. Sie wird gekennzeichnet sein durch Arbeitslosigkeit und eine größere Kluft zwischen Arm und Reich. Die Mittelschicht werde es schwerer haben.

Seiner Meinung nach erhöht die US-Notenbank die Zinsen zu spät, was bedeutet, dass die Auswirkungen im Jahr 2024 noch größer sein werden.

Dent sagte diese Woche in einem Interview mit Fox Business, dass seit 2009 beispiellose Geldmengen gedruckt worden seien. 27 Billionen Dollar, um genau zu sein. „Das ist grenzwertig, zu 100 Prozent künstlich, das heißt, wir befinden uns in einer gefährlichen Situation“.

„Wenn ich recht habe, wird das der größte Crash unserer Zeit sein, und das meiste davon wird 2024 passieren.“ Erste Anzeichen erwartet der Ökonom im Mai.

In den vergangenen Wochen haben mehrere Analysten ähnliche Prognosen abgegeben. Dent schrieb 2009 das Buch „The Great Depression Ahead“ über einen bevorstehenden Börsencrash.

. @CBS_Herridge predicts in 2024, the U.S. may have „a national security event with high impact that’s very hard to predict,“ pointing to ongoing wars and U.S. division as factors creating „fertile ground for our adversaries like North Korea, China and Iran“ to take advantage of. pic.twitter.com/Vx8MTnn1W8

CBS-Nachrichtenreporter macht „düstere“ Vorhersage eines „Black Swan“-Ereignisses im Jahr 2024

Großes „nationales Sicherheitsereignis“ mit negativen Auswirkungen auf Amerika. (Die größte Revolution aller Zeiten – Warum unser Geld stirbt und wie Sie davon profitieren)

Die investigative Reporterin Catherine Herridge von CBS News hat die „düstere“ Vorhersage eines „Black Swan“-Ereignisses gemacht, das die Welt im Jahr 2024 erschüttern wird.

Herridge machte diese Aussage während einer Podiumsdiskussion, als sie von der Moderatorin Margaret Brennan gefragt wurde, was wir im kommenden Jahr erwarten könnten.(Eine Finanzkrise ist da! Banken schließen Hunderte Filialen und entlassen Tausende Arbeitnehmer)

„Nun, meine Vorhersage ist ein wenig düster“, sagte Herridge.

„Ich bin sehr besorgt, dass 2024 das Jahr des Schwarzen Schwans werden könnte. Das ist ein Ereignis von großer Tragweite für die nationale Sicherheit, das schwierig vorherzusagen ist“.

CBS Herridge prognostiziert, dass die USA im Jahr 2024 „ein nationales Sicherheitsereignis mit großen Auswirkungen erleben könnten, das schwierig vorherzusagen ist“, und weist darauf hin, dass anhaltende Kriege und die Spaltung der USA Faktoren seien, die „einen fruchtbaren Boden für unsere Gegner wie Nordkorea, China und den Iran“ schaffen würden und ausnützen.

Ein Schwarzer Schwan ist definiert als ein großes katalytisches Ereignis, das zum Zeitpunkt des Eintretens unvorhersehbar erscheint, sich aber im Nachhinein als unvermeidbar herausstellt.

Das Ereignis muss extreme Auswirkungen haben, wenn es eintritt. Ein Beispiel ist die Subprime-Hypothekenkrise 2007-2008.

Ein Black-Schwan-Ereignis kann auch positiv sein, aber in diesem Zusammenhang sagte Herridge, dass es negative Folgen für Amerika haben würde.

„Es gibt eine Reihe von Befürchtungen, die ich habe und die eine Rolle spielen“, sagte Herridge.

„Nicht nur diese anhaltende und erhöhte Bedrohung, mit der wir konfrontiert sind, sondern auch die Kriege in Israel und der Ukraine.“

„Wir sind in diesem Land gespalten wie nie zuvor. Und ich glaube, das ist ein fruchtbarer Boden für unsere Gegner wie Nordkorea, China und Iran. Und das beunruhigt mich am meisten“, fügte sie hinzu.

Moderator Brenna stimmte der investigativen Reporterin zu und antwortete: „Viele Menschen liegen nachts mit dieser Sorge wach, Catherine. Zumindest in dieser Stadt.

Viele Unternehmen können ihre Schulden nicht mehr bezahlen, da ihnen die Liquidität gefährlich ausgeht, und Biden hat Schulden in Höhe von 33 Billionen US-Dollar geschaffen. Laut dem Ökonomen Harry Dent muss sich etwas ändern, und zwar bald.

Dent geht davon aus, dass der „größte Absturz unseres Lebens“ im Jahr 2024 bevorsteht, und warnte davor, dass bestimmte Vermögenswerte mehr als 90 % ihres aktuellen Wertes verlieren könnten. Hier sind weitere seiner düsteren Vorhersagen:

2024 Prediction: „An 86% crash in the S&P and a 92% crash in the NASDAQ. And crypto, it’s going to be 96%.

„And real estate is only projected to go back to its 2012 lows… but that’s a 50% crash for the average house.“ – Economist Harry Dent

(Based on printing $Trillions) pic.twitter.com/n7uoltCWpI

— Farmer D (@RDeleen) December 19, 2023