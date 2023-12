Teile die Wahrheit!

Die Welt erlebt die größten Veränderungen seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden. Wenn sich der Staub gelegt hat, werden wahrscheinlich der US-Präsident, der Papst, der König von England und der Kaiser von Japan abgesetzt.

Außerdem werden die letzten Satanisten gejagt und vor Gericht gestellt, und ihre verbleibenden Schweizer, israelischen und US-amerikanischen Festungen werden einen Masada-ähnlichen Fall erleiden. Das ist es, was hochrangige asiatische Geheimbundquellen voraussagen. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Die Anzeichen dafür sind überall. Letzte Woche beispielsweise versammelten sich Staats- und Regierungschefs aus fast 200 Ländern und rund 100.000 Delegierte mit Bettelbechern in der Hand zur COP 28 in Dubai. (Die khazarische Mafia will kapitulieren und fordert Amnestie)

EU-Chefin Ursula von der Leyen twitterte: „Bei der Klimafinanzierung müssen wir von Milliarden auf Billionen umsteigen.“ König Charles forderte, dass Steuerzahler auf der ganzen Welt jedes Jahr 5 Billionen US-Dollar aufbringen müssten, um die globalistische „Net Zero“-Agenda voranzutreiben.

https://slaynews.com/news/king-charles-demands-5-trillion-advance-wefs-net-zero-agenda/

Ihre Versuche, „grünes“ Geld aus westlichen Ländern zu ergattern, haben in der kanadischen Provinz Alberta bereits zu einer offenen Revolte gegen die Stellvertreterregierung von Casttrudeau KM geführt.

Das gesamte „grüne“ Geld, das sie zusammenbekommen konnten, belief sich auf etwa 500 Millionen US-Dollar oder ein Zwanzigstel der 100 Milliarden US-Dollar, die während Chinas „Belt and Road“-Party im Oktober zugesagt wurden.

Auch dies war weit von den von vielen erwarteten Billionen Dollar entfernt.

Dies liegt daran, dass Königin Elizabeth vor ihrer Ermordung eine Vereinbarung mit asiatischen Geheimgesellschaften getroffen hatte, wonach das Ziel der Menschheit anstelle des betrügerischen „Kohlenstoffs verursacht die globale Erwärmung“ darin bestehen würde, die Menge und Vielfalt des Lebens, einschließlich des menschlichen Lebens, zu erhöhen.

Ihr Nachfolger als Vorsitzender des 300-köpfigen Komitees stimmt zu. Er ist ein europäischer König, der nicht von Wilhelm dem Eroberer abstammt. Diese Person behauptet, dass sie im neuen Jahr an die Börse gehen wird.

Als sich der falsche Präsident Joe Biden letzten Monat in San Francisco mit dem chinesischen Führer Xi Jinping traf, sagten die Asiaten jedenfalls zur Rockefeller/Rothschild Khazarian Mafia: „Sie hatten 110 Jahre [seit der Gründung des Federal Reserve Board], also Jetzt sind wir an der Reihe.“ Aus diesem Grund wirkte Rockefellers Stellvertreter Anthony Blinken am Ende der Gespräche so verängstigt.

Die Asiaten und ihre westlichen White-Hat-Verbündeten planen, voraussichtlich im Jahr 2024 einen neuen Ost-West-Nord-Süd-Plan im Wert von mehreren Billionen Dollar anzukündigen, um die Armut zu beenden und die Umweltzerstörung zu stoppen für Kriege und Ausgaben für einen neuen Krieg gegen Alter und Tod.

Zunächst werden jedoch einige große politische Veränderungen kommen. Während sich die Welt auf die von der Khasaren-Mafia orchestrierten Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen konzentriert, hat Ostasien die größten politischen Veränderungen seit dem Sturz des letzten japanischen Shoguns und des letzten chinesischen Kaisers eingeleitet.

So wurde zum Beispiel eine überraschende Lösung für die Taiwan-Frage gefunden, die vorsieht

Taiwan soll nach Angaben hochrangiger asiatischer Geheimdienstquellen wieder unter japanische Kontrolle gebracht werden. Nach diesem Plan sollen die etwa eine Million Festlandchinesen, die nach der kommunistischen Revolution dorthin geflohen sind, nach China zurückkehren.

Die Quellen sagen, dass Naoshi Onodera (siehe Artikel unten) Kaiser von Japan werden soll und dass die derzeitige japanische kaiserliche Familie abdanken wird.

Diese Informationen stammen aus anonymen königlichen Quellen in Asien, aber es gibt öffentliche Anzeichen dafür, dass sie wahr sind. Letzte Woche hielt Kronprinz Akishino eine höchst ungewöhnliche Pressekonferenz ab, auf der er Reportern mitteilte, dass „eine Überprüfung der offiziellen königlichen Pflichten erforderlich“ sei. Er deutete auch an, dass Mitglieder seiner Familie nicht in den neuen 50-Millionen-Dollar-Palast einziehen werden, der gerade auf Staatskosten fertiggestellt wurde. Wenn man sich seinen Gesichtsausdruck auf dem Foto unten ansieht, sieht er sehr verärgert über irgendetwas aus.

https://www.japantimes.co.jp/news/2023/11/30/japan/society/japan-crown-prince-royal-duties/

Ein weiteres sehr ungewöhnliches Zeichen ist, dass der Hauptsitz der Freimaurer in Tokio geschlossen worden ist. Sie können dies auf ihrer eigenen Website bestätigen. Während sie sagen, es sei wegen Renovierung, sagen unsere Quellen, dass sie geräumt worden sind.

https://www.grandlodgeofjapan.org/index.html

Das andere Zeichen ist ein hartes Durchgreifen der Staatsanwaltschaft gegen die Abe-Fraktion in der japanischen Regierungspartei. Dies steht im Zusammenhang mit dem Absturz eines Osprey-Flugzeugs, bei dem 8 US-Soldaten ums Leben kamen. Die Namen der Toten wurden nicht veröffentlicht, aber es wird spekuliert, dass einige hochrangige Generäle getötet wurden. Nach dem Absturz titelten japanische Zeitungen: „Japan-US-Allianz könnte durch Osprey-Absturz beeinträchtigt werden“.

https://mainichi.jp/english/articles/20231203/p2g/00m/0na/021000c

Japanische Rechtsextremisten erklären, dass beide Vorfälle Teil eines Angriffs auf den Choshu-Klan in Südjapan sind. Der Choshu-Klan wurde benutzt, um Japan während der Meiji-Ära zu kolonisieren. Die Japaner sagen, dass ein falscher Meiji-Kaiser dann mit einer Habsburger Prinzessin verheiratet wurde, um die derzeitige kaiserliche Linie als Stellvertreter für die Herrschaft über Japan zu schaffen. Dieser Stellvertreter wird nun beseitigt, was bedeutet, dass die über 150 Jahre währende Kolonialherrschaft in Japan zu Ende geht.

Auch die Nordkoreaner befinden sich auf dem Kriegspfad. Sie planen, ihre Kontrolle über viele der japanischen Ninkyo-Organisationen (abschätzig Yakuza genannt) zu nutzen, um große Veränderungen zu bewirken. Das ist es, was hinter Nachrichtenartikeln mit Schlagzeilen wie „Nordkorea wird sich niemals mit den USA zu einem Dialog zusammensetzen“ steht, die de facto den nordkoreanischen Machthaber Kim Yo Jong zitieren.

https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/1118763.html

Sie weiß sehr wohl, dass die Amerikaner ihren Bruder Kim Jong Un mit elektromagnetischen Waffen getötet haben, als er einem Treffen mit Donald Trump zustimmte.

Die Nordkoreaner haben jetzt über 100 Atomraketen, die die USA treffen können, so dass eine nukleare Erpressung sie nicht mehr von der Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel abhalten wird.

In Zukunft könnte es eine koreanisch-japanische Königsehe geben, die Korea, Japan und Taiwan vereinen würde, so die asiatischen Quellen.

Der Auslöser für all diese Schritte war die Erkenntnis, dass es sich bei der in Ostasien (und einem großen Teil der übrigen Welt) durchgeführten Impfkampagne um Massenmord der KM handelt.

Wir werden abwarten müssen, ob all dies eintritt, aber in meiner jahrzehntelangen Berichterstattung habe ich noch nie so viele aggressive Aussagen von so vielen verschiedenen und hochrangigen Quellen gehört.

In Europa und den USA sind derweil bereits sehr sichtbare Veränderungen im Gange.

Die Ankündigung des Todes von Henry Kissinger ist ein Teil davon. „Er ist eigentlich schon vor ein paar Jahren gestorben. Die KM haben CGI, Hologramme, Avatare und Blue Screens eingesetzt. Jetzt ist er offiziell tot“, sagen CIA-Quellen.

In jedem Fall wird die offizielle Ankündigung als ein Zeichen dafür gewertet, dass größere Veränderungen bevorstehen.

Henry Kissinger war ein hochrangiger Vollstrecker der KM, der Massenmorde in der ganzen Welt verübte. Der Historiker Greg Grandin von der Yale University schätzt, dass Kissingers Handlungen allein zwischen 1969 und 1976 das Ende von drei bis vier Millionen Menschen bedeuteten.

Außerdem tötete er über Jahrzehnte hinweg systematisch Staatsoberhäupter, die sich weigerten, sich den Interessen der KM-Konzerne zu beugen. Kissinger arbeitete für David Rockefeller Sr. und Klaus Schwab, wie man aus deren eigenem Munde hören kann.

Das unten stehende Video über das, was er Chile angetan hat, ist ein Beispiel für die Art von Dingen, die er überall auf der Welt getan hat, auch gegenüber angeblichen Verbündeten wie Japan und Australien. Er war für den Tod mehrerer japanischer Premierminister verantwortlich und hat auch versucht, mich zu töten. Gut, dass wir ihn los sind.

Chile feiert Kissingers Tod

Sein Tod signalisiert die Niederlage der Malteserritter und ihres westlichen militärisch-industriellen Komplexes. Dies ist nun für alle sichtbar:

Die Ukrainer haben etwa 500.000 Mann verloren, so viel wie die gesamte britische, französische, deutsche und italienische Armee zusammen. Dem Westen gehen inzwischen die Waffen und die Munition aus.

Die Bundeswehr kann nur noch maximal zwei Tage in einem Gefecht durchhalten, sagt Johann Wadephul, deutscher Abgeordneter der Christlich Demokratischen Union (CDU).

Französische Generäle sagen, das Gleiche gelte für ihre Armee.

https://www.vtforeignpolicy.com/2023/11/german-military-would-only-last-two-days-in-a-battle-due-to-weapons-deliveries-to-kiev/

Dies trifft auch auf die US-Streitkräfte zu. Das Verteidigungsministerium hat eine zusätzliche Flugzeugträgerkampfgruppe, Luftabwehr, Kampfjets und Hunderte von Soldaten in den Nahen Osten beordert. Das Problem: …das Pentagon hat kein Geld, um die Aufstockung zu bezahlen. Colonel Douglas MacGregor hat wiederholt darauf hingewiesen, dass das US-Militär nicht mehr in der Lage ist, einen Krieg zu führen.

Das liegt daran, dass die US-Regierung kein Geld hat. Um zu verstehen, wie bankrott die USA sind, werfen Sie einen Blick auf die folgenden Grafiken. Die erste zeigt, dass die US-Banken zahlungsunfähig sind. Wenn sie ihre Bücher nicht frisieren würden, müssten die meisten von ihnen, insbesondere die großen, sofort Konkurs anmelden,

Die zweite zeigt, dass das US-Finanzministerium bankrott ist. Die Preise für Staatsanleihen sind um 50 % gefallen, weil die Chinesen und Japaner nun bereit sind, der US Corporation endgültig den Stecker zu ziehen. Vor einem Jahrzehnt hielten sie mehr als 22 % der US-Staatsanleihen; heute sind es nur noch 7 %, so dass ihr Engagement auf ein Minimum reduziert worden ist.

Auch die US-Eigentümer sind in Schwierigkeiten. Die Zahl der anstehenden Hausverkäufe ist im Oktober auf den niedrigsten Stand gefallen, seit die National Association of Realtors im Jahr 2001 mit der Erfassung dieser Zahlen begonnen hat. Ein Zeichen dafür, dass nur die Reichen vom derzeitigen System profitieren, ist, dass nur die Verkäufe von Häusern mit einem Preis von über 750.000 Dollar gestiegen sind. Das nachstehende Schaubild zeigt, dass die Preise für Eigenheime in den USA auf die Hälfte ihres derzeitigen Preises fallen müssen, um ihren historischen Durchschnitt zu erreichen.

Der Verlust des Eigenheimkapitals wird die Amerikaner weiter verarmen lassen, die seit 2008 bereits mehr als die Hälfte ihrer realen Kaufkraft verloren haben, wie die obige Grafik zeigt.

Der Mangel an Geld bedeutet, dass die derzeitigen Regime der meisten westlichen Länder vom Rest der Welt nicht mehr ernst genommen werden. Deutschland ist ein typisches Beispiel.

Die Deutschen werden von der ganzen Welt ausgelacht, weil es ihnen an Souveränität fehlt“, sagt der russische Präsident Wladimir Putin. Das sagte er, als der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach der Landung zu einem offiziellen Staatsbesuch in Katar am Flughafen brüskiert wurde.

Die Geschichte zeigt, dass der Bankrott zu einem Regimewechsel führt. Erwarten Sie also, dass Biden, der falsche Papst mit Gummimaske, Emmanuelle Macron de Rothschild und viele andere gehen werden.

Der erste wird wahrscheinlich der ukrainische Rothschild-Marionettenführer Wladimir Zelenski sein. Russische FSB-Quellen sagen, sie hätten herausgefunden, dass der Plan darin besteht, Zelenskys Tod vorzutäuschen, ihn Russland in die Schuhe zu schieben und ihn dann durch General Valery Zaluzhnyi zu ersetzen.

Wie das Video unten zeigt, hat in den Medien bereits eine Kampagne begonnen, um ihn vom Helden zum Bösewicht zu machen und den Boden zu bereiten.

Anstatt über Schmiergelder von Prominenten zu sprechen, wäre es allerdings schön, wenn sie über den Massenmord an Ukrainern sprechen würden, für den er verantwortlich ist.

Wie auch immer, der ukrainische Staat selbst wird vielleicht nicht überleben. Er wird jetzt von Polen, Rumänien, Bulgarien, der Slowakei und Ungarn blockiert, weil das billige ukrainische Getreide ihren gesamten Agrarsektor in den Ruin treibt.

Slowakische Lastwagenfahrer haben sich ihren polnischen Kollegen angeschlossen und den wichtigsten Grenzübergang des Landes zur Ukraine blockiert.

Unterdessen haben ukrainische Lkw-Fahrer, die seit mehr als zwei Wochen darauf warten, die polnisch-ukrainische Grenze am Grenzübergang Korczowa-Krakowiec passieren zu können, angekündigt, dass sie in den Hungerstreik treten werden.

https://www.pravda.com.ua/eng/news/2023/12/1/7431275/

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán… ist nun drauf und dran, den Block endgültig über den Abgrund zu stürzen. „Wir steuern auf eine große Krise zu“, sagte ein EU-Beamter,

https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-russia-buddy-hungaria-viktor-orban-pushes-eu-brink-ukraine-aid/

Diese Situation ist entstanden, weil die EU und die USA gesagt haben, dass es keinen Handel mit Russland, den BRICS-Staaten und China geben darf, so die FSB-Quellen. „Dies zwingt die ukrainischen Landwirte dazu, ihre Produkte in der EU abzusetzen, was bedeutet, dass die meisten EU-Landwirte diesen Wettbewerb nicht überleben werden. Die einzige Möglichkeit, diese Krise zu beenden, besteht darin, ein Friedensabkommen zu schließen, damit das Getreide wieder nach Osten und Süden fließen kann“, so der FSB.

Auch in Israel spitzen sich die Dinge zu. Letzte Woche trafen sich die Leiter der CIA und des Mossad mit dem katarischen Premierminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani und ägyptischen Beamten, um Katar zu bitten, die finanzielle Unterstützung der Hamas fortzusetzen.

https://www.haaretz.com/middle-east-news/2020-02-24/ty-article/.premium/netanyahu-israel-mossad-chief-doha-qatar-continue-hamas-gaza-money-transfer/0000017f-ded8-d856-a37f-ffd88a960000

Warum sollte der Chef des Mossad um Hilfe für die Hamas bitten, fragen Sie sich?

Der französische Journalist Thierry Meyssan erklärt es:

Die Hamas und Benjamin Netanjahu sind alles andere als Feinde, sondern ziehen an einem Strang, ohne Rücksicht auf das Leben von Palästinensern oder Israelis.

Die Muslimbruderschaft ist ein politischer Geheimbund, der von britischen Geheimdiensten nach dem Vorbild der Vereinigten Großloge von England organisiert wurde [2]. Sie wurde nach und nach von der CIA übernommen, bis sie schließlich im Nationalen Sicherheitsrat der USA vertreten war.

Die gesamte Operation der Hamas und Israels wird von Amerikanern geleitet, vielleicht unter der Leitung des Straussianers Eliott Abrams [1] und seiner Vandenberg Coalition (Think Tank, der Nachfolger des Project for a New American Century).

https://www.voltairenet.org/article220078.html

Nach Angaben des britischen Geheimdienstes waren es die Deutschen, die nach dem Ersten Weltkrieg die Muslimbruderschaft gründeten, um die britischen und französischen Kolonialregierungen im Nahen Osten zu stören. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie von der Gestapo (George Bush DVD), einer Abteilung der CIA, übernommen.

Die CIA und der Mossad waren also in Katar und sagten: „Gebt uns Geld oder wir werden Geiseln töten“. Die Antwort war: „Nein, wir werden uns nicht erpressen lassen. Ihr werdet mit Kriegsverbrecherprozessen rechnen müssen. Der Kriegsverbrecher Netanjahu wird wahrscheinlich eher mit glühenden Waffen untergehen als gehängt werden. Aber er wird untergehen, das ist sicher.

In der Zwischenzeit versuchen seine Oberherren, die Rothschilds, ein gutes Gesicht zu machen. Lynn de Rothschild trat kürzlich im Fernsehen auf und versprach:

KI wird alles zum Guten oder zum Schlechten verändern. Warum fragen wir uns nicht, wie KI uns dabei helfen kann, die strukturellen Mängel in unserem Wirtschaftssystem zu beheben, wie KI unsere Wirtschaft für alle zum Laufen bringen kann und wie KI dazu beitragen kann, eine Gesellschaft zu schaffen, in der es nicht um uns und sie geht? Ich rufe zu einer gemeinsamen Erklärung des öffentlichen und des privaten Sektors zum Gemeinwohl auf. Wir müssen über unseren grundlegenden Sozialvertrag mit der Gesellschaft nachdenken. Es geht um eine grundlegende Reform der Wirtschaft. https://alt-market.us/rothschild-wants-merger-between-corporations-governments-and-ai-to-save-capitalism/

Sie scheinen auch KI einzusetzen, um die Medien und die Politik für sich zu steuern.

Sports Illustrated wurde beim Einsatz von KI-generierten Journalisten erwischt, die KI-generierte Artikel „schrieben“ und dann ausflippten und die Beweise löschten, nachdem einer ihrer Webentwickler ihnen den Geldhahn zugedreht hatte.

https://www.zerohedge.com/technology/sports-illustrated-freaks-out-deletes-evidence-ai-generated-journalists-articles

Jetzt gibt es Berichte, dass der kalifornische „Gouverneur“ Gavin Newsom ein KI-gesteuerter humanoider Roboter sein könnte.

Tucker Carlson sagt: „Seine Handflächen schwitzen nicht. Seine Atmung erhöht sich nicht. Seine Körpertemperatur ändert sich nicht. Bei Newsom ändert sich nichts, wenn er Ihnen ins Gesicht lügt. Und es gibt nicht viele Menschen, die so sind.“

John Rappoport berichtet derweil in seinem kostenpflichtigen Blog:

„Während er seine Politik verteidigte, gewalttätige männliche Gefangene, die sich als Frauen ausgeben, in Frauengefängnisse in Kalifornien zu verlegen, platzte Gouverneur Gavin Newsom plötzlich heraus: ‚Ich existiere nicht. Ich bin eine KI, die von der Disney Corporation programmiert wurde.'“

Die Sender unterbrachen vorübergehend die Live-Übertragung.

Dies ist derselbe Newsom, der dafür sorgte, dass Obdachlose von der Straße geholt wurden, damit ihre Organe entnommen und verkauft werden konnten. Unsere Quelle bei den Spezialkräften sagt uns, dass sie Hunderte (und nicht Tausende, wie wir zuvor berichteten) Leichen von Obdachlosen gefunden haben, die zerstückelt und deren Organe entnommen wurden. Es scheint, dass eine KI beschlossen hat, dass es logisch ist, „unproduktive“ Obdachlose in profitable Fleisch- und Organprodukte zu verwandeln.

Die KM benutzen auch eine andere wahrscheinliche KI, Joe Biden, um zu drohen:

„Seht, meine Marine hat einen Code, um die Welt in die Luft zu jagen“.

Seien Sie also skeptisch, wenn die Rothschilds sagen: „Wir werden KI benutzen, um jetzt nett zu sein, also bitte tötet uns nicht.“

Das hätten sie sagen sollen, bevor sie versucht haben, uns zu töten. Die Kriegsverbrecherprozesse werden bald beginnen. Der Massenmörder Anthony Fauci wurde gezwungen, vor dem Kongress über die Reaktion der USA auf die Covid-19-Pandemie und die Ursprünge des Virus in China auszusagen.

Vielleicht sollte man ihn zu seiner früheren Aussage über HIV befragen, die lautete: „Man nimmt einen infektiösen Erreger und schleust ihn in eine Bevölkerung ein.“

https://www.bitchute.com/video/tCRELkO1qD9g/

Außerdem stellt sich heraus, dass die neue, so genannte „Epidemie“ von Mycoplasma pneumoniae, die auch als „weißes Lungensyndrom“ bezeichnet wird, durch die Covid-Impfstoffe verursacht wird, wie Pfizer selbst mitteilte. Lesen Sie Seite 37 des Berichts über unerwünschte Ereignisse von Pfizer.

Die andere Sache, über die sie aussagen müssen, ist der systematische Massenmord an Kindern zur Gewinnung von Adrenochrom.

Der jüngste Beweis dafür ist, dass türkische Nachrichtenagenturen berichten, dass bei dem Transport von 50.000 jemenitischen Juden nach Israel in den Jahren 1949-50 5.000 Babys unmittelbar nach der Geburt gewaltsam von ihren Müttern getrennt wurden, denen später ohne weitere Informationen mitgeteilt wurde, dass ihre Kinder gestorben seien.

https://www.yenisafak.com/en/columns/taha-kilinc/yemens-missing-children-3674138

Die KM sind nicht nur Massenmörder, sondern auch inkompetente Wirtschaftsmanager. Ihr Versuch, alle zum Umstieg auf Elektroautos zu zwingen, ist ein eklatantes Beispiel. Ein neuer Bericht von Consumer Reports hat ergeben, dass Elektrofahrzeuge fast 80 % mehr Probleme haben und „im Allgemeinen weniger zuverlässig“ sind als Autos mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren.

Eine Gruppe von 4000 Autohändlern aus den USA warnte in einem Brief, dass „die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen heute nicht mit dem großen Zustrom von BEVs bei unseren Händlern mithalten kann… selbst bei starken Preissenkungen, Herstelleranreizen und großzügigen Regierungsanreizen. Die Käufer finden sie zu teuer im Unterhalt, haben keinen einfachen Zugang zu Ladestationen, sind besorgt über den Verlust an Reichweite bei kaltem oder heißem Wetter, haben lange tägliche Pendelwege und haben keine Zeit, die Batterie aufzuladen. Und so weiter. Lkw-Käufer werden vor allem durch den dramatischen Verlust an Reichweite abgeschreckt.

https://evvoiceofthecustomer.com/

Kein Wunder, dass Ford plant, 12 Milliarden Dollar an Investitionen in Elektrofahrzeuge zu streichen oder zu verschieben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Tesla eine ähnliche Ankündigung macht. Wie wäre es mit einem Umstieg auf Wasserstoff, Herr Musk?

Quellen: PublicDomain/benjaminfulford.net am 08.12.2023