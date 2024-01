Ein virales Video soll junge Mädchen auf Jeffrey Epsteins Insel zeigen: Hier ist, was wir gefunden haben

Ein im Januar 2023 geteiltes virales Video zeigt authentisch junge Mädchen in einem Haus auf Jeffrey Epsteins Pädo-Insel.

Am 4. Januar 2024 wurde auf X (ehemals Twitter) ein Video geteilt , das angeblich „sehr junge Mädchen“ in einem Haus des verstorbenen, verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein auf der Insel zeigt.

„Eines von Hunderten Videos der Mädchen aus dem Inneren von Epsteins Insel“, betitelte einer der spanischsprachigen Beiträge das virale Video.

Zum Zeitpunkt dieses Schreibens wurde ein Beitrag mit dem betreffenden Video auf X mehr als 1,5 Millionen Mal aufgerufen.

Die Beschreibung des Beitrags lautete:

Eines von Hunderten öffentlich veröffentlichten Videos, das diese sehr jungen Mädchen aus dem Inneren von Epsteins Insel zeigt. Was tun sie und wozu und WARUM!? WAS VORBEREITEN SIE!??? Was siehst du??

Epstein war Anfang 2024 wieder in den Schlagzeilen, nachdem ein Richter die Entsiegelung von Dokumenten in einer Klage gegen seine Mitarbeiterin/Partnerin Ghislaine Maxwell angeordnet hatte.

Epstein starb 2019 mysteriös durch eigene Hand im Gefängnis (einiges deutet auf Mord hin), während er auf seinen Prozess wegen Sexhandels mit jungen Mädchen wartete. (Pädo-Eliten: FBI – schreckliche Kindersexvideos von „Spitzenpolitikern“ im Epstein-Fall versteckt (Video))

Die Entsiegelung der Dokumente sorgte in den sozialen Medien für Aufsehen, es tauchten verschiedene Gerüchte zu dem Thema auf.(Wir werden „direkt“ vom „verstorbenen“ Pädophilen Jeffrey Epstein hören: Das Schweigen zu Bill Gates, Sex-Orgien mit Minderjährigen)

Kurz gesagt, wir haben keine Beweise dafür gefunden, dass das virale Video Mädchen auf Epsteins Insel zeigte.

Wir haben mithilfe der umgekehrten Bildersuche von Google die Ursprünge des Videos untersucht und festgestellt, dass es in den Jahren 2019 und 2020 mehrfach geteilt wurde .

Beispielsweise verlinkte ein Beitrag auf Reddit das Video mit dem Schauspieler Tom Hanks mit der Überschrift „Mann behauptet, Tom Hanks sei es, ein Ped*ph*le“, veröffentlicht ein Video nach seinem Tod.

Darüber hinaus haben wir Fälle gefunden, in denen das Video im Jahr 2019 in einem Facebook- Beitrag und in einem Online-4chan- Forum geteilt wurde .

Mehrere Social-Media-Nutzer verknüpften das Video auch mit den Verschwörungstheorien QAnon und Pizzagate sowie mit Isaac Kappy, einem amerikanischen Schauspieler und Musiker, der über die pädophilen Machenschaften in Hollywood berichtete und dann Selbstmord begangen haben soll, auch hier könnte es sich um einen Mord handeln.

Das untere Video wurde von der PsyOP „Anonymous“ geteilt:

Video shared by the actor Isaac Kappy before he was killed for reporting the Elite Human Trafficking and Child Abuse Network. The video was recorded on Jeffrey Epstein’s private Pedophile’s Island. Isaac „committed suicide by jumping off a bridge“ #PIZZAGATE #PizzaGateIsReal pic.twitter.com/vwerTnllnj — ANONYMOUS (@Anonymous2Hack) June 3, 2020

„Video gepostet vom Schauspieler und Musiker Isaac Kappy, der kurz darauf tot aufgefunden wurde“, betitelte ein Beitrag auf Portugiesisch, der im Februar 2023 auf X geteilt wurde, das virale Video.

Als Referenz berichtete Politifact im Januar 2023, dass Social-Media-Nutzer glaubten, „Kappy sei ermordet worden, weil er Hollywood-Päd*innen entlarvt hatte“, und keinen Selbstmord begangen hätten, wie die Beamten mitteilten .

Schließlich schlugen verschiedene Social-Media-Nutzer vor, dass das Video nicht in einem Haus auf Epsteins Insel aufgenommen wurde.

„Es ist das 5-Sterne-Hotel – Titanic Mardin Palace, ein Disney-Hotel in der Türkei für Kinder mit Wasserparks“, behauptete ein X-Benutzer .

🚨Este video viralizado, no corresponde a la Isla de Epstein. Es el Hotel 5 estrellas – Titanic Mardin Palace, un hotel de Disney en turquia para niños con parques acuaticos. Ojo con las fake news! pic.twitter.com/5wluDForKm — ~ María Miral ~💙~ (@MariaMiral12) January 5, 2024

„Das war aus dem Anjana Hotel in der Türkei“, kommentierte ein anderer Benutzer .

Wir verglichen das fragliche Video mit den Videos und Fotos des Spa im The Land of Legends Kingdom Hotel , die auf TripAdvisor geteilt wurden, und stellten fest, dass sie ein ähnliches Zimmer zeigten.

Da wir dies jedoch nicht unabhängig bestätigen konnten und möglicherweise in anderen Hotels ein ähnlich aussehendes türkisches Bad zu finden war, konnten wir den genauen Ort der im viralen Video sichtbaren Szene nicht bestimmen.

Alles in allem haben wir diese Behauptung als „unbewiesen“ eingestuft, da wir keine Hinweise dafür gefunden haben, dass das virale Video in einem Haus auf Epsteins Insel aufgenommen wurde.

Das korrupte System, das Jeffrey Epstein hervorbrachte, wird seinen Untergang überleben

In der Saga rund um Jeffrey Epstein wurden Gerichtsakten veröffentlicht, die prominente Namen aufführen. Aber die genannten Personen werden wahrscheinlich ungeschoren davonkommen. Was letztlich offenbart, dass es keinen investigativen Journalismus mehr gibt.

Ein amerikanisches Gericht hat diese Woche über 900 Gerichtsakten im Zusammenhang mit der schmutzigen und scheinbar endlosen Saga rund um Jeffrey Epstein veröffentlicht. Epstein war der sehr gut vernetzte und schwerreiche Finanzberater – mit einer Vorliebe dafür, sich von Teenager-Mädchen aus Wohnwagensiedlungen „massieren“ zu lassen.

Epstein soll im Jahr 2019 in einer Gefängniszelle in Manhattan Selbstmord begangen haben, während er auf seinen Prozess wartete. Zuvor war er beschuldigt worden, einen Prostitutionsring mit Minderjährigen betrieben zu haben.

Die westlichen Medien hatten Epstein natürlich schon lange vor seinem umstrittenen Tod Berühmtheit verliehen – zusammen mit seiner Geliebten und Komplizin Ghislaine Maxwell. Für Maxwell selbst sind Skandale nichts Fremdes. Sie ist die Tochter des in Ungnade gefallenen milliardenschweren Verlegers Robert Maxwell, der 1991 Selbstmord begangen hatte, kurz bevor bekannt wurde, dass er Hunderte Millionen Pfund aus den Pensionsfonds seiner Unternehmen abgezweigt hatte.

Epstein war einer der Finanzberater von Robert Maxwell. Als Ghislaine nach dem Tod ihres Vaters nach New York zog, begannen Epstein und Ghislaine eine romantische Beziehung.

Sie brauchte und schätzte seine Finanzberatung und er war beeindruckt von ihren weitverzweigten sozialen Verbindungen zu Zirkeln der Eliten auf der ganzen Welt – die sogar bis zur britischen Königsfamilie reichten. Ghislaine Maxwell sitzt derzeit in einer Gefängniszelle in den USA. Sie wurde 2021 wegen Kuppelei und der Beschaffung junger Mädchen für Epstein verurteilt und erhielt eine zwanzigjährige Haftstrafe.

Ironischerweise wurden Epstein und Maxwell von einem der jungen Mädchen, die sie sexuell ausbeuteten, zu Fall gebracht – einer Australierin namens Virginia Giuffre, die Epstein und Maxwell unerbittlich durch das amerikanische Rechtssystem verfolgte. Giuffre strengte auch ein Gerichtsverfahren gegen den unglücklichen Prinzen Andrew aus dem Königshaus der Windsors ein, einen engen Freund von Epstein und Maxwell, mit dem sie nach ihrer Aussage mehrfach zum Sex gezwungen wurde.

Dies führte schließlich zu einer außergerichtlichen Einigung in Höhe von mehreren Millionen Dollar und zur Verbannung des Prinzen aus dem öffentlichen Leben des britischen Königshauses.

Die anzügliche Natur der langjährigen Epstein-Saga und ihr Subtext sind zweifellos der Grund für die anhaltende Faszination der westlichen Medien für Epstein und Maxwell. Aber da ist noch ein weiterer Faktor am Werk: der Wunsch, die einzelnen Mitglieder der globalen Eliten zu entlarven und zu Fall zu bringen; jene, die mit Epstein verkehrten und von seiner Gastfreundschaft und Großzügigkeit profitierten. Allerdings liegt darin auch ein Element politischer Naivität.

Haben die westlichen Eliten nicht schon immer junge Mädchen aus den unteren Gesellschaftsschichten sexuell ausgebeutet? Und was noch wichtiger ist: Die weit verbreiteten betrügerischen Finanzaktivitäten dieser mächtigen Individuen und der von ihnen kontrollierten Unternehmen verdienen es doch eher, aufgedeckt zu werden.

Es sollte auch nicht überraschen, dass ein kluger und ehrgeiziger Emporkömmling wie Epstein – der nicht aus privilegierten Verhältnissen stammte und Lehrer war, bevor er Finanzberater der globalen Eliten wurde – seine Kunden auch regelmäßig in seinen Privatresidenzen mit jungen Frauen aus der Arbeiterklasse versorgte.

Die Medienberichterstattung über die Veröffentlichung der Gerichtsakten – und es werden noch weitere Veröffentlichungen folgen – konzentrierte sich daher auf die Identität jener prominenten Personen, die in den jetzt öffentlich gemachten Schriftsätzen, Aussagen und Beweisstücken namentlich genannt werden.

Es überrascht nicht, dass der ehemalige Präsident Bill Clinton darin eine herausragende Rolle spielt – er ist regelmäßig im Privatjet von Epstein geflogen und hat sich auf seiner Privatinsel in der Karibik aufgehalten.

In einem Dokument wird Epstein mit den Worten zitiert: „Clinton mag sie jung.“ „Slick Willie“ (Schlüpfriger Willie) – wie er von seinen politischen Gegnern in Arkansas genannt wurde – hat natürlich jegliches unangemessenes Verhalten und jegliche Kenntnis von Prostitution mit jungen Mädchen bestritten. Wer würde Bill Clintons Dementis in solchen Angelegenheiten nicht glauben? Sie waren so überzeugend, dass nicht einmal Hilary das Bedürfnis verspürte, ihn öffentlich zu unterstützen.

Der berühmte amerikanische Anwalt und Akademiker Alan Dershowitz wird in den Gerichtsakten ebenfalls mehrfach erwähnt – darunter in Verbindung mit der Anschuldigung, er habe während seines Aufenthalts bei Epstein Sex mit einem minderjährigen Mädchen gehabt. Dershowitz, der Epstein anwaltlich vertrat und im Zusammenhang mit den gegen ihn im Jahr 2008 erhobenen Sexualvorwürfen eine Einigung mit dem Gericht für ihn erwirkte, hat diese Anschuldigung gegen sich entschieden zurückgewiesen.

Er gab jedoch zu, dass er die Residenzen von Epstein oft besuchte und sich einmal massieren ließ – bestreitet jedoch gleichzeitig jegliche Unangemessenheit oder Kenntnis vom ungeheuerlichen Fehlverhalten Jeffrey Epsteins.

Die Dementis von Dershowitz werden durch die Tatsache bestärkt, dass er Giuffre wegen Vorwürfen verklagte, die sie vor einigen Jahren gegen ihn erhoben hatte. Sie musste jedoch die Klage gegen ihn zurückziehen, nachdem sie zugegeben hat, dass sie Dershowitz möglicherweise mit jemand anderem verwechselt hatte.

Prinz Andrew ist, wiederum nicht überraschend, in den veröffentlichten Gerichtsakten eine sehr auffällige Figur – aber seine sehr enge Verbindung zu Epstein und Maxwell ist keine Neuigkeit, ebenso wie seine Liaison mit Frau Giuffre und sein anschließendes Dementi.

Michael Jackson wird in den Akten einmal erwähnt – obwohl es sehr unwahrscheinlich ist, dass er sexuelle Unanständigkeiten begangen hat, während er in den Genuss der Gastfreundschaft von Epstein kam.

Aus den Gerichtsakten geht eindeutig hervor, dass in den Residenzen von Epstein nur junge Frauen angeboten wurden. Auch Donald Trump wird am Rande erwähnt – allerdings ist öffentlich bekannt, dass Trumps Beziehung zu Epstein bereits vor Jahrzehnten endete.

Von größerem Interesse sind diejenigen Mitglieder der globalen Eliten mit geringerem öffentlichem Profil, die in den Akten ebenfalls erwähnt werden. Zu diesen Personen gehören Tom Pritzker, milliardenschwerer Chef der Pritzker Organization und Vorstandsvorsitzender von Hyatt Hotels; Glenn Dubin, milliardenschwerer Investor und Mitbegründer von Highbridge Capital; Marvin Minsky, KI-Pionier und Professor am MIT; und Bill Richardson, ehemaliger Gouverneur von New Mexico, wo Epstein eines seiner Häuser hatte. Gemäß den Gerichtsakten behauptet Frau Giuffre, sie habe Sex mit Pritzker und Dubin sowie mit Minsky gehabt, der 2016 verstarb. Pritzker hat die Behauptung von Frau Giuffre zurückgewiesen.

Zweifellos werden die Veröffentlichung der Epstein-Akten und die noch folgenden Veröffentlichungen die Schlagzeilen der westlichen Medien dominieren. Einzelheiten zu den angeblich von Epstein und seinen Freunden begangenen Sexualverbrechen werden von einem Publikum, das von solchen Skandalen begeistert ist, wollüstig verschlungen werden. Und der Ruf einiger einzelner wird dermaßen geschädigt, dass sie im nächsten Jahr keine Einladung nach Davos erhalten werden.

Aber das korrupte Finanzsystem, das Epstein erschaffen und das ihm Wohlstand ermöglicht hat, wird weiterhin völlig unkontrolliert und jenseits einer effektiven Kontrolle agieren. Selbst auf der Ebene der Entlarvung derjenigen Personen, von denen die jungen Mädchen ausgebeutet wurden, nachdem sie ihnen von Epstein zur Verfügung gestellt wurden, werden die meisten ungeschoren davonkommen.

Große Teile der diese Woche veröffentlichten Gerichtsakten sind geschwärzt, und nur Epstein und Maxwell kennen die Namen aller Personen, die tatsächlich an ihren Aktivitäten beteiligt waren. Epstein ist praktischerweise tot.

Maxwell hat während ihres gesamten Prozesses und ihrer Inhaftierung zu diesem Thema eisern geschwiegen – angesichts des Schicksals, das Epstein ereilte, vielleicht ein kluger Schachzug.

Die Medienberichterstattung über die Epstein-Saga gibt vor, investigativer Journalismus zu sein – doch ihre Oberflächlichkeit offenbart den wahren Skandal dahinter, nämlich dass es im Westen keinen echten investigativen Journalismus mehr gibt.

