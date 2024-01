TV-Moderatorin warnt vor „Black Swan Event“ im Jahr 2024: „Das zu einer großen Zahl von Todesfällen führen wird“(Video)

„Face the Nation“-Moderatorin von CBS News, Catherine Herridge, hat die Öffentlichkeit gewarnt, dass im Jahr 2024 ein „Black Swan-Ereignis“ bevorsteht, das zu einer großen Zahl von Todesfällen führen wird.

Herridge, die Frau eines Oberstleutnants der US Air Force, warnte: „2024 könnte das Jahr eines Black Swan-Ereignisses sein. Dies ist ein nationales Sicherheitsereignis mit großen Auswirkungen, das sehr schwer vorherzusagen ist.“

Theblaze.com berichtet: Der Statistiker und ehemalige Optionshändler Nassim Nicholas Taleb hat den Begriff „Black Swan Event“ in seinem 2007 erschienenen Buch „The Black Swan“ populär gemacht.

Taleb definierte den Begriff folgendermaßen: „Erstens handelt es sich um einen Ausreißer, da er außerhalb des Bereichs der regulären Erwartungen liegt, weil nichts in der Vergangenheit überzeugend auf seine Möglichkeit hinweisen kann.

Zweitens hat es extreme Auswirkungen. Drittens zwingt uns die menschliche Natur trotz ihres Ausnahmestatus dazu, Erklärungen für ein Ereignis im Nachhinein zu erfinden und es dadurch erklärbar und vorhersehbar zu machen.“

Die Terroranschläge vom 11. September 2001, der Aufstieg des Internets, des Personalcomputers, der Zusammenbruch der Sowjetunion und der Tsunami im Pazifik im Dezember 2004 gelten offenbar als „Black Swan“-Ereignisse.

Laut Taleb ist der Begriff jedoch kein Sammelbegriff für „jede schlechte Sache, die uns überrascht“. (Apokalyptische Vorhersage: Die Atomkriegsprognose spiegelt Deagels Bericht für 2025 wider)

Der Statistiker sagte beispielsweise dem New Yorker, dass die COVID-19-Pandemie kein „Black Swan“-Ereignis sei, weil sie völlig vorhersehbar gewesen sei.

Herridge teilte den anderen CBS News-Diskussionsteilnehmern am Sonntag mit, dass es eine Reihe von Bedenken gebe, die in ihre „dunkle“ Vorhersage eingeflossen seien, darunter, dass „diese Art von anhaltend erhöhter Bedrohung, mit der wir konfrontiert sind, die Kriege in Israel, auch in der Ukraine und wir sind in diesem Land so gespalten, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben. Und ich denke, das schafft einfach fruchtbaren Boden für unsere Gegner wie Nordkorea, China und den Iran.“

Die drei Regime, auf die sich Herridge bezog, haben in den letzten Monaten alle eine antiamerikanische Stimmung zum Ausdruck gebracht und bewiesen, dass sie in der Lage sind, amerikanische Interessen negativ zu beeinflussen.

China, das seine Beziehungen zu Russland weiter vertieft und versucht, die USA bis 2049 auf der Weltbühne zu verdrängen , ist in den letzten Jahren zunehmend feindselig gegenüber den Vereinigten Staaten geworden.

Das kommunistische Regime hat die Amerikaner auf US-amerikanischem Boden Einschüchterungs- und Zwangskampagnen ausgesetzt; Luftbedrohungen durch Kampfflugzeuge der Volksbefreiungsarmee; bombastische Drohungen wegen politischer Besuche in Taiwan; Spionage- und politische Destabilisierungsbemühungen kommunistischer Agenten; ein tödlicher Zustrom von Fentanyl über seine informellen mexikanischen Kartellpartner; und Hacking-Kampagnen .

Das kommunistische Regime Nordkoreas drohte mit einem präventiven Atomschlag gegen seine Rivalen, nachdem es Anfang des Monats einen Interkontinentalraketentest durchgeführt hatte, berichtete Associated Press.

Der Iran drohte letzte Woche mit der Abriegelung des Mittelmeers, falls die USA und Israel weiterhin sogenannte „Verbrechen“ in Gaza begehen.

Die Auslösung eines Ereignisses mit negativen Auswirkungen durch eine oder mehrere der von Herridge identifizierten feindlichen Nationen wäre nicht völlig unvorhersehbar, was bedeutet, dass es sich – nach Talebs Definition – nicht um ein Black-Swan-Ereignis handelt.

Der Korrespondent von CBS News, Robert Costa, der ebenfalls an der Diskussionsrunde teilnahm, ließ wenig Raum für Fantasie und folgte Herridges Vorhersage mit der Andeutung, dass die Republikaner in eine Krise geraten könnten, wenn Trump wegen eines Bundesverbrechens verurteilt würde.

Ein anderer Diskussionsteilnehmer fügte hinzu, dass der Oberste Gerichtshof „Donald Trump nicht vor dem Strafprozess retten wird“.

Die Moderatorin des CBS-Panels, Margaret Brennan, schloss die Vermutungen des Runden Tisches mit den Worten ab:

„Jeder, der Ihnen sagt, was mit dieser Wahl passieren wird und wie sie sich im nächsten Jahr entwickeln wird, verkauft Ihnen etwas… es gibt so viele verschiedene Variablen, die wir alle verfolgen und die wir alle abwägen.

Aber das ist auch der Grund, warum keiner von uns in den nächsten Monaten viel schlafen wird.“

