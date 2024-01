WEF-Präsident: „Dieses Jahr ist das Jahr der Neuen Weltordnung“ – Schwab pfeift, Habeck und Baerbock tanzen an (Videos)

Teile die Wahrheit!

Der Präsident des Weltwirtschaftsforums erklärte am Dienstag, dass 2024 das Jahr sei, in dem die „Neue Weltordnung“ offiziell an die Macht kommen werde.

WEF-Präsident Børge Brende gab diese Erklärung auf der Konferenz Davos 2024 in der Schweiz während einer Diskussion mit Bidens Sicherheitsberater im Weißen Haus, Jake Sullivan, darüber ab, wie sich die Welt in einer Übergangsphase der globalen Governance befindet.

Die internationale Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg „scheint nicht mehr diese Ordnung zu sein. Wir sind auf dem Weg zu einer neuen Ordnung, also befinden wir uns zwischen den Aufträgen“, sagte Brende zu Sullivan.

„Sind Sie damit einverstanden? Welche positiven Aspekte können wir von der alten Ordnung beibehalten, um sie in eine neue Weltordnung einzubringen?“

Infowars.com berichtet: Sullivan widersprach Brendes Charakterisierung, dass die nach dem Zweiten Weltkrieg etablierte neoliberale Weltordnung ersetzt werde, die internationale Ordnung jedoch an die „neue Ära“ „angepasst“ werden müsse, auf die die Welt zusteuere.

„Ich halte das eher für einen Übergang von Epochen als für einen Übergang von Ordnungen, aber die beiden sind gewissermaßen Verwandte“, sagte Sullivan.

„Ich glaube nicht, dass die nach 1945 aufgebaute internationale Ordnung flächendeckend durch eine neue Ordnung ersetzt wird. Es wird sich offensichtlich weiterentwickeln, da es sich im Laufe der Jahrzehnte seit 1945 mehrfach weiterentwickelt hat.“ (WEF-Treffen in Davos: So soll unsere Welt in sechs Jahren aussehen)

„Aber ich denke, dass wir auf eine schärfere und markantere Art und Weise in eine neue Ära eintreten“, fuhr er fort. „Die Ära nach dem Kalten Krieg ist zu Ende. Wir stehen am Anfang von etwas Neuem. Wir haben die Fähigkeit, zu gestalten, wie das aussieht.“

„Und im Mittelpunkt stehen viele der Grundprinzipien und Kerninstitutionen der bestehenden Ordnung, die an die Herausforderungen angepasst werden, vor denen wir heute stehen“, fügte Sullivan hinzu.(Das Gehirn ist das Schlachtfeld der Zukunft: Das erklärte Ziel des WEF ist „den Menschen verändern“ (Videos))

WEF-Gründer Klaus Schwab wiederholte Brendes Bedenken am Dienstag und sagte, dass Regierungen und „Entscheidungsträger “ „den Kreislauf“ von Nationalismus und Individualismus durchbrechen müssen, um die Ziele des „Great Reset“ zu erreichen.

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij ist am Dienstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos eingetroffen. Vor Ort hielt er eine Rede, wobei er den Westen dazu aufforderte, die Ukraine weiterhin finanziell und militärisch zu unterstützen.

Im Zuge der Zusammenkunft traf er auch auf wichtige Investoren wie den CEO von BlackRock, die in den Wiederaufbau des Landes investieren. Im Anschluss an das Treffen erklärte Selenskij auf seiner Homepage: „Es ist sehr wichtig, hier zu sein, um die Investitionen in der Ukraine anzukurbeln und unsere Wirtschaft zu unterstützen.“

Er wies auch auf das „besondere Potenzial“ der Rüstungsproduktion hin, einschließlich der Zusammenarbeit mit westlichen Rüstungsunternehmen.

Klaus Schwab pfeift, Habeck und Baerbock tanzen an

„Die Weltelite“ trifft sich für fünf Tage im schweizerischen Davos. Führende Regierungsmitglieder aus Berlin reisen dazu klimaschonend mit dem Flugzeug an. Autor Uli Gellermann klärt über die Hintergründe einer vermeintlichen Notwendigkeit der Teilnahme auf.

Dass Außenministerin Annalena Baerbock, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Ministerpräsident Markus Söder internationale Konferenzen besuchen, ist normal. Wenn zum Beispiel die UNO oder die EU Konferenz-Termine ansetzen, können die Politprofis kaum Nein sagen.

Bei aller Kritik kann man zum Beispiel den Tagungen der Europäischen Union eine gewisse Transparenz und demokratische Verfassung nicht absprechen.

Wenn deutsche Minister, die ja, wie auch immer, gewählt wurden und dem Wähler mehr oder minder rechenschaftspflichtig sind, am allgemeinen Konferenz-Auftrieb teilnehmen, ist eine öffentliche Auswertung, trotz aller Hinterzimmer-Absprachen, halbwegs gesichert.

Transparent wie ein Kohlenkeller

Wenn aber in diesen Tagen Habeck und Baerbock auf Steuerzahlerkosten nach Davos reisen, um dem Herrn Schwab, dem König des Weltwirtschaftsforums (WEF), ihre Referenz zu erweisen, dann ist das so transparent wie ein Kohlenkeller ohne Lichtschalter und so demokratisch wie die CIA. Diese düstere Beziehung der deutschen Polit-Promis zu Herrn Schwab wird in den üblichen deutschen Medien nicht hinterfragt.

Stattdessen leisten sie, wie zum Beispiel die ARD-Tagesschau, flankierende Verschleierungshilfe, indem sie Schwab und seine Multimillionäre zum unschuldigen Ziel von Verschwörungstheorien verklären und Klaus Schwab zum Opfer einer Hasskampagne stilisieren:

„Klaus Schwab ist der Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), das jedes Jahr ranghohe Politiker und Wirtschaftsvertreter zu einem Treffen in Davos einlädt. Für Verschwörungsideologen ist er eine Hassfigur – vor allem wegen eines Buches.“

Eintrittspreis von 190.000 Euro

Das Weltwirtschaftsforum ist ein Club, der für einfache Mitglieder einen Eintrittspreis von 190.000 Euro verlangt. Für eine Premium-Mitgliedschaft muss man rund 900.000 Euro hinlegen.

Unternehmen wie Google, Nestlé und Siemens können solche Preise problemlos zahlen und dürfen mitreden und mitstimmen.

Zum Auftakt hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen betont, dass das diesjährige Treffen wichtiger denn je sei. Ob der Eintritt in Davos für Frau von der Leyen von der EU, also dem Steuerzahler, bezahlt worden ist?

Diese Frage gilt bei den Applaus-Medien als unhöflich. Auch warum denn und für wen das Treffen in diesem Jahr wichtiger ist als je, fragen Akklamations-Sender natürlich nicht; man will doch nicht in den Verdacht eines anständigen Journalismus geraten und vom nächsten Wichtigtuer-Buffet ausgeschlossen werden.

Profit-Verschwörung?

Wenn so viele wichtige Leute zu wichtigen Themen zusammentreffen, will der demokratische Reflex natürlich wissen, wer diese hochrangige Runde delegiert hat, und vor allem, wer sie kontrolliert.

Aber ein Meeting, bei dem der Proto-Ukrainer Selenskij gesetzt ist, und Larry Fink – BlackRock-Chef der weltgrößten Vermögensverwaltung – weiß jetzt bereits: „Ich bin überzeugt, wenn der Krieg in der Ukraine vorbei ist, wird das Kapital ins Land fließen.“ BlackRock glaubt, dass man in diesem Land „faire und gute Renditen“ einfahren könne.

„Diejenigen, die an den Kapitalismus glauben, werden Geld in der Ukraine anlegen.“ Wer diese Aussage für eine Profit-Verschwörung hält, der ist ganz sicher ein Verschwörungstheoretiker und wird nie zum Weltwirtschaftsforum eingeladen werden.

Er könnte ja mal hinter die Kulissen gucken und darüber reden.

Gesetz der freien kapitalistischen Wildbahn

Demokratie mag ja ganz nett sein, aber in Davos findet sie nicht statt. Warum auch? Baerbock und Habeck haben zwar geschworen, ihre „Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen.“

Aber Davos liegt ja nicht in Deutschland, also außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes.

Da gilt nun mal das BlackRock-Gesetz der freien kapitalistischen Wildbahn, also das ökologisch einwandfreie Gesetz des Stärkeren.

…

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/ am 17.01.2024