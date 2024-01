Zweiter blutiger US-Bürgerkrieg? Aufgrund des Chaos an der texanischen Grenze nun eine echte Gefahr (Videos)

Das jüngste Urteil des Obersten Gerichtshofs birgt nun die Möglichkeit einer direkten Konfrontation zwischen US-Soldaten und Soldaten der Texas National Guard vor Ort. Da die Nerven blank liegen und die Bürger so polarisiert sind wie nie zuvor, ist der Zündstoff für einen möglichen zweiten US-Bürgerkrieg vorhanden.

So meinte Ex-Präsident Dmitri Medwedew, dass Texas der Ausgangspunkt eines neuen „blutigen Bürgerkriegs“ in Amerika sein könnte. Er spielte dabei auf den Amerikanischen Bürgerkrieg (1861 bis 1865) zwischen der in der Konföderation vereinigten Südstaaten und den in der Union verbliebenen Nordstaaten an.

„In der Geschichte sind Fälle bekannt, in denen einige Staaten versuchten, sich von der Union zu lösen und die Konföderation zu gründen“, schrieb der 58-jährige Medwedew bei X (vormals Twitter): „Das Endergebnis war ein blutiger Bürgerkrieg, der Tausende und abertausende Menschenleben kostete.“

So oder so könne „Amerika mit einer unlösbaren Verfassungskrise konfrontiert werden und für lange Zeit in den Abgrund einer neuen, möglicherweise noch zerstörerischen zivilen Konfrontation geraten“, schrieb der Putin-Vertraute in seinem Beitrag: „Die Welt wird mit angehaltenem Atem voller Angst auf das amerikanische Chaos starren. Nun, es ist sowieso ihr Problem.“

NEW:

⚡ 🇺🇸 Biden gave Texas 24 hours

Biden gave Texas 24 hours to comply with the US Supreme Court ruling and transfer border patrol posts to the federal government.

At the moment, the Texas National Guard is in control of the largest crossing point through which illegal… https://t.co/Jv9LPdhEXn pic.twitter.com/9nRb3ap023

— Megatron (@Megatron_ron) January 26, 2024