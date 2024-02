Fluoridexperte tritt am ersten Tag eines bahnbrechenden Prozesses an

Nach einer fast vierjährigen Verzögerung hörte Bundesrichter Edward Chen am Mittwoch die Eröffnungsplädoyers in einer Klage, mit der die US-Umweltschutzbehörde gezwungen werden soll, die Fluoridierung von Wasser in den USA aufgrund der toxischen Auswirkungen von Fluorid auf die sich entwickelnden Gehirne von Kindern zu verbieten.

Nach einer fast vierjährigen Verzögerung hörte Bundesrichter Edward Chen am Mittwoch die Eröffnungsplädoyers in einer Klage, mit der die US-Umweltschutzbehörde (EPA) gezwungen werden soll, die Wasserfluoridierung in den USA aufgrund der toxischen Auswirkungen von Fluorid auf die sich entwickelnden Gehirne von Kindern zu verbieten.

Das Fluoride Action Network (FAN) verklagte die EPA im Jahr 2017, nachdem die Behörde seine Petition zur Beendigung der Wasserfluoridierung gemäß dem Toxic Substances Control Act (TSCA) abgelehnt hatte.

Die Verhandlung in dieser Woche ist die erste, die die Ablehnung einer solchen Petition anfechtet. Zu den weiteren Klägern gehören Moms Against Fluoridation und andere Interessengruppen und Einzelpersonen.

Die neurotoxischen Auswirkungen von Fluorid auf die Entwicklung des kindlichen Gehirns wurden in den Eröffnungsplädoyers und in der Aussage des ersten Sachverständigen der Kläger, Dr. Howard Hu, einem Internisten und Präventivmediziner mit einem Doktortitel in Epidemiologie, nicht bestritten.

Stattdessen stritten sich die Anwälte beider Seiten über die Frage, welcher Fluoridgehalt in der Wasserversorgung ein Risiko für die Entwicklung des Gehirns von Föten und Kindern darstellt.

Der Fluoridgehalt des Trinkwassers in den USA liegt in der Regel bei 0,7 Milligramm pro Liter (mg/l) und damit unter den 1,5 mg/l, die in den in der Verhandlung erörterten Schlüsselberichten als neurotoxisch eingestuft werden.

Die Anwälte von FAN argumentierten, dass die Fluoridierung von Wasser in einer Dosis, die so nahe an einer bekannten Gefahrenstufe liegt, nach den eigenen Richtlinien der EPA für die Bewertung chemischer Risiken – von denen sie behaupten, dass die EPA sie nicht umsetzt – zu riskant ist, insbesondere wenn man bedenkt, dass Kinder in ihrem täglichen Leben Fluorid aus anderen Quellen ausgesetzt sind.

Sie argumentierten auch, dass das Versäumnis der EPA, ihre eigenen Richtlinien zu befolgen, beispiellos sei. Die Behörde verbietet andere regulierte giftige Chemikalien wie Methylenchlorid oder Trichlorethylen in Mengen, die viel höher sind als die bekannte Gefahrenstufe, um sicherzustellen, dass die Chemikalien kein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellen.

Außerdem sei die Fluoridierung des Wassers unnötig, da die Vorteile für die Zahngesundheit durch die örtliche Anwendung von Fluorid und nicht durch dessen Einnahme entstünden.

Die EPA argumentierte, dass es keine zwingenden Beweise dafür gibt, dass Fluorid in den derzeitigen Mengen, die für die Fluoridierung in den USA verwendet werden, ein Neurotoxin ist und dass die Wasserfluoridierung daher kein Risiko für Kinder darstellt.

Über zweihundert Millionen Amerikaner trinken fluoridiertes Wasser, eine Praxis, die seit Jahrzehnten von Gesundheitsbehörden und Zahnärzteverbänden unterstützt wird.

Wenn Chen entscheidet, dass Fluorid ein unangemessenes Risiko darstellt, muss die EPA ihre Vorschriften zur Wasserfluoridierung überdenken.

Fluoridverordnung „längst überfällig“

Die Verhandlung am Mittwoch wurde ausgewählt, nachdem Chen im Juni 2020 entschieden hatte, dass die Verhandlung bis zur Veröffentlichung des Berichts des National Toxicology Program (NTP) über den Zusammenhang zwischen Fluoridexposition und Auswirkungen auf die Neuroentwicklung ausgesetzt wird.

Der Bericht wurde auf gerichtliche Anordnung im März 2023 im Entwurf veröffentlicht, nachdem hochrangige Beamte des US-Gesundheitsministeriums (HHS) fast ein Jahr lang versucht hatten, seine Veröffentlichung zu verhindern.

Der NTP-Bericht kam zu dem Schluss, dass eine Fluoridbelastung in einer Höhe von 1,5 mg/L mit einem niedrigeren IQ bei Kindern verbunden ist.

Die zweite Phase des Prozesses soll neun Tage lang im Bundesgericht in San Francisco stattfinden, wobei eine Zoom-Übertragung für bis zu 1.000 Zuschauer zur Verfügung steht, die live dabei sein können.

FAN-Mitglied Clint Griess sagte gegenüber The Defender, dass eine Regulierung von Fluorid längst überfällig sei, aber er vertraue darauf, dass Chen die wissenschaftlichen Erkenntnisse sorgfältig prüfe. Er sagte:

„Diese [Phase des Prozesses] ist längst überfällig. Meiner Meinung nach haben wir nach dem ersten Prozess gewonnen. Der Richter ist extrem vorsichtig. Er hat in seinen eigenen Worten erkannt, dass ‚aufgeschobene Gerechtigkeit verweigerte Gerechtigkeit ist‘.

„Hier sind wir im Jahr 2024 und wir verzögern immer noch und verweigern Millionen von Amerikanern die Gerechtigkeit. Ich bin sehr froh, dass wir endlich hier sind und unsere Anwälte großartige Arbeit leisten. Und ich habe volles Vertrauen, dass wir siegreich sein werden.“

EPA muss seine eigenen Richtlinien für Fluorid anwenden

In seinem Eröffnungsplädoyer erklärte der Anwalt der Kläger, Michael Connett, dem Gericht, dass es sich um eine Frage von nationaler Bedeutung handele, nämlich ob der weit verbreitete Zusatz von Fluorid zum Wasser ein Risiko für die neurologische Entwicklung von Kindern darstelle, einschließlich eines IQ-Verlustes.

Die EPA stand in den 1970er Jahren vor einer ähnlichen Frage, als sie sich mit dem Zusatz von Blei zu Benzin befassen musste.

Die EPA befand sich in einer Zwickmühle, weil es damals keine eindeutigen Beweise dafür gab, dass Blei in den verwendeten Mengen schädlich ist. Die EPA entschied jedoch, dass die Spanne zwischen der Gefahrenstufe und der Expositionsstufe ein zu großes Risiko darstellte, was die Behörde dazu veranlasste, Blei in Benzin zu verbieten.

Connett sagte, dass die ordnungsgemäße Anwendung des EPA-Rahmens für die Risikobewertung bestehender Chemikalien im Rahmen des TSCA den Kern der Entscheidung bildet, mit der das Gericht in Bezug auf die Wasserfluoridierung konfrontiert ist.

Während des ersten Teils des Prozesses im Jahr 2020 habe die Behörde den falschen Standard zur Bewertung der Beweise angewandt und den Klägern eine Beweislast auferlegt, die die EPA nie jemand anderem auferlegt habe.

Connett sagte:

„In dieser Studie prallen grundlegend unterschiedliche Paradigmen aufeinander. Auf der einen Seite gibt es den 70 Jahre alten Ansatz der CDC [Centers for Disease Control and Prevention] und der zahnmedizinischen Interessen, der besagt, dass es im Grunde kein Risiko gibt, solange nicht zweifelsfrei bewiesen ist, dass 0,7 [mg/L] Fluoridwasser Schaden verursacht, und das war ihr Ansatz.

„Aber das ist nicht die Art und Weise, wie die EPA vorgeht. Sie verwenden eine Risikobewertung. Und wir sind in einer Position, in der die Kläger diejenigen sind, die erklären, wie die EPA eine Risikobewertung durchführen soll.“

Der Rahmen für die Risikobewertung der EPA beginne mit der Feststellung, ob und in welcher Höhe eine Chemikalie eine Gefahr darstelle, und zwar durch eine Dosis-Wirkungs-Analyse. Dann wird die Exposition der Bevölkerung bewertet. Als drittes betrachtet die EPA die Spanne zwischen dem Gefährdungsniveau und dem Expositionsniveau.

Laut Connett gibt es zwei Arten von Risiken. Die erste ist, wenn die Exposition des Menschen das Gefährdungsrisiko übersteigt, was aber sehr selten vorkommt. Die EPA verfügte zum Beispiel nicht über diese Art von Daten, als sie beschloss, Blei in Benzin zu verbieten.

Dann gebe es das abgeleitete Risiko, bei dem die Exposition geringer sei als das Gefährdungsniveau. Bei diesem Szenario geht es darum, ob diese Spanne zwischen Gefahr und Exposition einige Menschen gefährden könnte. TSCA schreibt der EPA vor, die am stärksten gefährdeten Personen vor dem Risiko zu schützen, sagte er.

Die EPA verlangt in der Regel eine 30-fache Spanne, um festzustellen, ob etwas ein Risiko darstellt. Einige Stoffe sind jedoch wesentlich höher – so ist beispielsweise Tetrachlorethylen ab einem Wert verboten, der 89-mal niedriger ist als die Gefahrenstufe, und Methylenchlorid ist ab einem 27-mal niedrigeren Wert nicht mehr erlaubt.

In diesem Fall, so Connett, schließe die EPA nicht auf ein Risiko, wie sie es eigentlich tun sollte, sondern verlange ein Risiko bei der Expositionshöhe, die für Fluorid 0,7 mg/L beträgt.

Connett skizzierte die Beweise, die die Kläger vorlegen werden. Dazu gehören unbestrittene Beweise, dass Fluorid die Plazenta passiert und in das Gehirn des Fötus gelangt. FAN wird auch Daten aus Tier- und Humanstudien vorlegen, darunter den NTP-Bericht, der im Mittelpunkt des Verfahrens steht.

„Das NTP stellte fest, dass eine große Anzahl von Studien über Fluorid und den menschlichen IQ veröffentlicht wurde. Insgesamt identifizierten sie 72 Humanstudien, von denen 64 einen Zusammenhang zwischen Fluorid und IQ-Mangel feststellten. Von den 19 Studien mit der höchsten Qualität stellten 18 einen niedrigeren IQ fest, was einer Übereinstimmung von 95 % entspricht“, sagte er.

Connett stellte die ersten Zeugen vor, Hu und Dr. Bruce Lanphear, Professor für Gesundheitswissenschaften an der kanadischen Simon Fraser University.

Connett gab auch einen Ausblick auf die Beweise, die die EPA vorlegen würde, um zu zeigen, dass Fluorid bei niedrigen Konzentrationen nicht neurotoxisch ist, nämlich eine Studie, die von Dr. Jesus Ibarluzea an der spanischen Küste durchgeführt und 2022 veröffentlicht wurde, nachdem das NTP seine systematische Überprüfung abgeschlossen hatte.

In dieser Studie wurde kein Beweis dafür gefunden, dass Fluorid in geringen Mengen neurotoxisch ist. Stattdessen stellte sie fest, dass Fluorid den IQ von Jungen um 15 Punkte erhöht – ein Ergebnis, das Connett als „unplausibel“ bezeichnete.

Connett sagte gegenüber The Defender: „Die EPA hat die Prinzipien der Risikobewertung nie auf die Fluoridierung angewandt und dieser Fall bringt sie endlich dazu, sich mit den Prinzipien in dieser Frage auseinanderzusetzen.“

Chen widersprach dem EPA in seiner ersten Stellungnahme

In ihrer Eröffnungserklärung argumentierte die EPA, dass alles in hohen Konzentrationen giftig sein kann. Der Anwalt der Behörde erläuterte das Kernargument der EPA, dass es nicht genügend Daten gebe, die die Neurotoxizität von Fluorid bei niedrigen Konzentrationen im Trinkwasser belegten, und dass das Gesetz ein „Überwiegen der Beweise“ für das Risiko verlange.

Er hob eine Zeile im NTP-Bericht hervor, in der darauf hingewiesen wird, dass mehr Studien bei niedrigeren Expositionsniveaus erforderlich seien, um die möglichen Zusammenhänge mit der Neurotoxizität vollständig zu verstehen.

Chen unterbrach seine Ausführungen, um die EPA zu bitten, zu bestätigen, dass der NTP-Bericht mit mäßiger Sicherheit feststellt, dass Fluorid bei 1,5 mg/L, einer relativ niedrigen Konzentration, Neurotoxizität verursacht, was der EPA-Anwalt bestätigte.

„Sind Sie nicht einverstanden mit der Verwendung von 1,5 [mg/L als Gefahrenstufe] durch das NTP? fragte Chen. Der Anwalt der EPA verneinte dies.

Die EPA argumentierte auch, dass laut TSCA „ein Übergewicht der Beweise vorliegen muss, dass die chemische Substanz ein unangemessenes Risiko darstellt“.

Der EPA zufolge haben Studien über die Neurotoxizität von Fluorid bei niedrigen Konzentrationen unterschiedliche Ergebnisse erbracht – einige zeigen, dass es statistisch signifikante negative Auswirkungen bei niedrigen Konzentrationen gibt, andere wiederum, dass es keine gibt.

In Anbetracht dessen argumentierten die EPA-Anwälte, dass die Daten „zu uneinheitlich“ seien, um zu dem Schluss zu kommen, dass eine geringe Fluoridbelastung ein unangemessenes Risiko darstelle.

Chen unterbrach die Eröffnungsrede erneut, um zu fragen, ob, wie die Kläger argumentierten, genau diese Unsicherheit die Risikodiskussion bestimmen sollte. „Wenn das Ergebnis nicht ein niedrigerer IQ, sondern Krebs oder Tod wäre“, fragte er, „würde das etwas ändern?“

Die EPA erklärte dem Richter abschließend, dass es im Rahmen des TSCA darauf ankomme, ob 0,7 mg/L ein unangemessenes Risiko darstellen. Chen widersprach: „Sollten wir das nicht im Zusammenhang betrachten?“, fragte er, da die Fluoridexposition auch durch andere Quellen als Wasser erfolgt.

Die EPA benannte die Sachverständigen, die sie später in dem Verfahren aufrufen wird, darunter David Savitz, Ph.D., und Stan Barone von der EPA.

‚Die Beweise sind ziemlich überzeugend‘

Der erste Zeuge, Dr. Howard Hu, Umweltepidemiologe und Vorsitzender der Abteilung für Bevölkerungs- und öffentliche Gesundheitswissenschaften an der Keck School of Medicine der Universität von Südkalifornien, trat gestern in den Zeugenstand, um den Prozess mit einem tiefen Einblick in die Wissenschaft zu beginnen.

Hu hat mehr als 300 Artikel in von Experten begutachteten Fachzeitschriften verfasst und mehrere Studien über Fluorid veröffentlicht. Er berät auch die EPA und arbeitet mit deren Wissenschaftlern in Fragen der Bleibelastung zusammen.

1993 war Hu Mitbegründer des ELEMENT-Forschungsprojekts, einer von der EPA und den National Institutes of Health finanzierten Schwangerschafts- und Geburtskohorte, mit der untersucht wird, wie sich die vorgeburtliche Belastung mit Umweltgiften wie Blei, Quecksilber und Fluorid auf die Neuroentwicklung von Kindern auswirkt.

In solchen Kohorten erheben die Forscher epidemiologische Daten während der Schwangerschaft und dann von den Kindern im Laufe ihres Lebens, um eine Vielzahl von Gesundheitsfolgen zu untersuchen, die mit Umwelteinflüssen zusammenhängen.

Vor kurzem analysierte Hu in San Diego Daten über Fluorid und Neurotoxizität aus der MADRES-Kohorte, die sich aus Einwohnern des Los Angeles County zusammensetzt, die größtenteils Latinos sind. Diese Forschungsarbeit ist noch nicht veröffentlicht.

Hu berichtete über seine Forschungsarbeiten, in denen er immer wieder einen Zusammenhang zwischen Fluorid und einem niedrigeren IQ bei Kindern feststellt.

Eine seiner Fluoridstudien untersuchte die ELEMENT-Kohorte und fand heraus, dass der pränatale Fluoridgehalt im Urin der Mutter die Intelligenzwerte der Kinder im Alter von 4 und 12 Jahren vorhersagte, wobei der IQ-Wert mit zunehmendem Fluoridgehalt der Mutter sank.

Eine zweite Studie erweiterte die Analyse der Studie von 2017 und kam zu ähnlichen Ergebnissen. Hu sagte, dass die neurotoxischen Auswirkungen von Fluorid in den nonverbalen Bereichen am stärksten waren, was seiner Meinung nach mit Blei vergleichbar ist.

Hu ging auch auf andere Kohortenstudien ein, die zu anderen Ergebnissen kamen, wie die MIREC-Studie in Kanada oder die dänische Studie, die als Odense-Studie bezeichnet wird und die Hu ebenfalls für einige seiner Forschungen verwendete.

So wurden in der MIREC-Studie geschlechtsspezifische Ergebnisse gefunden, in der ELEMENT-Studie hingegen nicht. In der dänischen Kohortenstudie wurden keine statistisch signifikanten toxischen Wirkungen festgestellt.

Hu erklärte dem Gericht, dass verschiedene Geschlechter und demografische Gruppen unterschiedliche Lebenserfahrungen haben können, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können.

Insgesamt, so Hu, stützen seine Forschungsergebnisse die Idee, dass Fluorid in der derzeitigen Konzentration im Trinkwasser toxisch ist.

Hu äußerte auch seine Bedenken bezüglich der spanischen Studie, die die EPA als Grundlage für die Behauptung verwendet, Fluorid sei bei niedrigen Konzentrationen nicht toxisch. Er sagte aus, dass in der Studie der Verzehr von Meeresfrüchten nicht berücksichtigt wurde, der zu einer hohen Fluoridbelastung führt.

Er kritisierte auch die Eröffnungserklärungen der EPA. Er sagte, die EPA stelle die Daten als schwarz-weiß dar. Die Epidemiologie, so sagte er, gehe immer mehr davon ab, die Dinge auf diese Weise zu charakterisieren. Selbst wenn eine Studie, wie die dänische Odense-Studie, „negativ“ sei, wie die EPA es ausdrückte, könnten die Daten der Studie auf eine nuanciertere Realität hinweisen.

Im Kreuzverhör forderte das EPA Hu auf, zuzugeben, dass die spanische Studie gut gemacht sei. Hu stimmte dem zu, sagte aber, dass er ernsthafte Vorbehalte gegen die Studie habe, die er zuvor erörtert hatte.

Die EPA stellte auch die Arbeit in Frage, die er zusammen mit Grandjean bei der Berichterstattung über die dänische Studie geleistet hatte. Die Ergebnisse der dänischen Studie, in der keine neurotoxischen Wirkungen festgestellt wurden, wurden erst 2023 als Teil einer „gepoolten“ Studie veröffentlicht, in der er und seine Kollegen die dänischen, mexikanischen und kanadischen Daten verwendeten, um die Dosis-Wirkung der Fluoridexposition zu charakterisieren, was der Anwalt der EPA als eine Form der selektiven Berichterstattung über die Ergebnisse bezeichnete.

Hu sagte dem Gericht, dass die Kombination der Studien die Aussagekraft der Analyse und die Fähigkeit der Forschung, Fragen der öffentlichen Gesundheit zu beantworten, erhöht.

Nach seiner Aussage sagte Hu dem Journalisten Derrick Broze: „Die Beweise sind ziemlich überzeugend, dass die Fluoridexposition einen negativen Einfluss auf die Neuroentwicklung von Kindern hat.“

