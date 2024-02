Mel Gibson über den luziferischen Masterplan: „Prinz William ist der Antichrist“ (Video)

Teile die Wahrheit!

Hollywoodstar Mel Gibson hat Mitarbeitern gesagt, dass Prinz William der Antichrist ist und der zukünftige König einer Eine-Welt-Regierung sein wird, die durch die Neue Weltordnung eingeführt wird.

Laut Gibson hat die Illuminati-Elite mit Hochdruck ihre bösen Pläne auf der Weltbühne propagiert und die Menschheit auf die nächste Stufe ihres luziferischen Masterplans vorbereitet.

Argument für die Anklage: Ice Spice, die Taylor Swift zum Super Bowl begleitete, zeigte satanische Handsymbole, während sie Balenciaga und ein umgedrehtes Kreuz trug. Die Tatsache, dass diese Szene fast normal aussieht, sagt alles, was Sie über die Zeit, in der wir leben, wissen müssen.

Die satanischen Botschaften waren noch nie so offensichtlich und allgegenwärtig und Gibson hat eine Warnung für diejenigen, die denken, dass dies nur ein Spiel ist: Die Dinge werden sehr schnell sehr verrückt.

Gibson erklärt, dass er Prinz William zweimal getroffen habe und dass ihm immer dämonische Wesen auf den Fersen seien, und behauptet, dass William die Rolle hinter den Kulissen bereits übernommen habe.

Gibson hat sich darauf vorbereitet, bei „Lethal Weapon 5“ Regie zu führen, und Mitarbeitern in Los Angeles wurden Fotos und Videobeweise vorgelegt, die laut Gibson seine Behauptungen bestätigen.

Gibson erklärt, dass bei seiner ersten Begegnung mit Prinz William ein Dämon hinter ihm war, der sich an einem Lamm labte. „Alle reden darüber“ und Williams Rolle als König sei in der globalen Elite ein offenes Geheimnis.

Wie Gibson behauptete, wurden Videos ins Internet hochgeladen, in denen dämonische Wesen zu sehen sind, die Prinz William überall auf der Welt verfolgen.

Im Jahr 2004 veröffentlichte die von Rothschild kontrollierte Associated Press ein Foto von Prinz William, der mit einem Lamm wie Jesus Christus posiert, den die Bibel das Lamm Gottes nennt. (Der Super Bowl 2024 war ein satanischer Zirkus mit einem Clown, der ein umgekehrtes Kreuz trug)

Für den Unwissenden ist das Foto völlig harmlos. Aber für Insider, die mit der Freimaurerei und dem Buch der Offenbarung vertraut sind, wird Prinz William auf dem Foto als der Antichrist identifiziert.(Die Klage gegen Diddy wegen Vergewaltigung und Sexhandel wurde an einem Tag beigelegt: Was sagt das über die Musikindustrie aus?)

Der Antichrist wurde in Kunst und Literatur als gutaussehend und charmant sowie als Meister der Lüge und Täuschung beschrieben. Freimaurer nennen ihn Baphomet oder Ziege von Mendes.

Der Antichrist wird häufig mit gespaltenen Hinterhufen dargestellt. Warum hält William auf dem Foto einen gespaltenen Hinterhuf?

Laut Gibson handelte es sich bei dem Foto um eine geheime Mitteilung der britischen Königsfamilie im Namen der Weltelite, die den Aufstieg von Prinz William zum Illuminati-König ankündigte.

„Eigentlich handelt es sich eher um eine politische als um eine religiöse Position“, sagte Gibson und erklärte, dass Williams Rolle als König einer Eine-Welt-Regierung der Menschheit bekannt gemacht werde, nachdem eine globale Katastrophe unter falscher Flagge die Menschheit in einen Zustand der Verzweiflung und Suche gebracht habe, der in Form einer globalen Regierung eintreffen wird.

Prinz William ist die offensichtliche Wahl für die Rolle. Als ältester Sohn von Prinzessin Diana, die in einem Blutritual der Illuminaten geopfert wurde, wurde William von Geburt an auf diese Rolle vorbereitet und steht wie seine Vorfahren unter der Kontrolle des Hauses Rothschild.

Charles wird für immer als „Great Reset King“ bekannt sein, nach seiner berüchtigten COP26-Rede, in der er zu einer umfassenden militärischen Kampagne aufrief, um radikale Klimaziele im Namen einer Eine-Welt-Regierung durchzusetzen.

Diese wirklich verstörende Rede fand damals nicht genügend Beachtung. Aber im Jahr 2024 beginnen mehr Menschen als je zuvor aufzuwachen und die Agenda der Elite zu verstehen.

Gibson ist nicht die einzige Berühmtheit, deren Insiderinformationen Wahrheitsbomben über die Absichten der globalen Elite abwerfen. Es scheint, dass jeder zweite Hollywoodstar darauf brennt, die Wahrheit zu sagen. Es gibt nur ein Problem: Wenn sie sich zu Wort melden, sterben sie meist kurz darauf bei einem tragischen Unfall.

Gibson ist bei weitem nicht das einzige Mitglied der Elite der Unterhaltungsindustrie, das Hinweise auf die Pläne der Illuminati gibt. Mehr als jemals zuvor in der Geschichte kommen Insider mit schockierenden Informationen an die Öffentlichkeit. Prominente brechen zusammen und offenbaren ihre Gedankenkontrolle. Andere wie Gibson geben ihren Mitarbeitern Hinweise darauf, was sie wissen.

Die Beweise gegen die globale Elite sind vernichtend und nehmen weiter zu.

Die einfache Tatsache ist, dass die Elite die Menschheit in die nächste Phase ihres Masterplans führt. Eine Eine-Welt-Regierung, angeführt von einem Illuminati-König, dem Antichristen, ist fast da.

Gibsons Behauptungen werden vom französischen Mystiker Nostradamus untermauert.

Kürzlich wurden eine Reihe erschreckender Vorhersagen des französischen Astrologen und Sehers über den Tod der Königin im Jahr 2022 – und die plötzliche Abdankung von König Karl III. – aufgedeckt.

Nostradamus hat internationale Berühmtheit erlangt, weil er zukünftige Ereignisse wie die Anschläge auf die Twin Towers vom 11. September, den Irak-Krieg, den Tod von Prinzessin Diana und die Coronavirus-Pandemie vorhersagte.

Allein im Jahr 2019 sagte Nostradamus den Brand voraus, der die Kathedrale Notre-Dame in Paris dem Erdboden gleichmachte , und prognostizierte, dass im Jahr 2020 eine kommerzielle Raumfahrt möglich sein würde, etwas, an das sich Elon Musks Space-X -Unternehmen wagte.

Nun zeigen Passagen, die Nostradamus 1555 veröffentlichte, seine Einblicke in die „Abdankung Karls III. von England“ kurz nach dem Tod der Königin.

Laut Nostradamus wird König Charles von der britischen Öffentlichkeit verdrängt, nachdem sie entschieden hat, dass er „unwürdig“ ist, was dazu führt, dass ein junger Mann zum neuen König ernannt wird.

Laut Nostradamus wird Karls Herrschaft kurz und äußerst katastrophal sein. Seine Untertanen, das britische Volk, werden sich gegen ihn erheben, wütend über seinen Verrat an der britischen Nation.

Könnte sich Nostradamus auf Charles‘ enge Freundschaft mit Klaus Schwab und seine Treue zum Weltwirtschaftsforum beziehen? Charles hat dem globalistischen WEF bereits die Treue geschworen und damit signalisiert, dass der „Great Reset“ für ihn oberste Priorität hat, was die Souveränität seiner Nation in Gefahr bringt.

Andererseits könnte sich Nostradamus auf Charles‘ enge Freundschaft mit Jimmy Savile beziehen, dem produktivsten Pädophilen Großbritanniens. Oder die Hunderten von Schulkindern, die angeblich von Charles und seinen Freunden vergewaltigt wurden.

Großbritannien und das Commonwealth haben derzeit einen Monarchen, der von Dracula abstammt, dem Tyrannen, der sein Brot in das Blut seiner aufgespießten Opfer tauchte.

Nun sieht es so aus, als wäre Charles bereit, zurückzutreten, damit sein Sohn William den Thron besteigen kann.

Wir haben keine Zeit zu verlieren.

In den letzten Jahren hat die Elite alles auf den Kopf gestellt. Der Papst hat Klaus Schwab für wichtiger erklärt als Jesus Christus.

Dies ist derselbe Papst, der sich Ende letzten Jahres mit Bill Clinton zusammengetan hat, um zu verkünden, dass die Menschheit dringend entvölkert werden muss, um den Planeten zu retten.

Die herrschende Klasse der Welt hat eine tyrannische Kontrolle über die Mainstream-Medien sowie über die Nahrungs-, Wasser- und Luftversorgung und verdummt aktiv die Massen.

Schauen Sie sich die Ergebnisse des katastrophalen Common-Core-Programms von Bill Gates und Barack Obama an, um zu beweisen, dass die Elite unsere Kinder absichtlich verdummt.

Die Agenda könnte nicht klarer sein.

Es ist Zeit, gegen die Mächtigen zu kämpfen. Bildung ist unsere größte Waffe. Die unschuldigen Massen – das menschliche Vieh, wie es die Illuminaten nennen – müssen geweckt werden, bevor es zu spät ist und wir alle versklavt werden.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv