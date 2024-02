„Nur die Milliardäre werden es sich leisten können, Lebensmittel zu kaufen, und alle anderen Menschen werden sterben“ (Videos)

Patrick Moore ( Website | Twitter ) war Gründungsmitglied von Greenpeace, ehemaliger Präsident der Greenpeace Foundation, Direktor von Greenpeace International und Präsident von Greenpeace Canada.

Seine Umweltarbeit kämpfte erfolgreich gegen atmosphärische Atomtests, die groß angelegte Jagd auf Wale und den brutalen Fang von Sattelrobben- und Haubenrobbenwelpen.

Aber er verließ Greenpeace im Jahr 1986, als es von einer Organisation, die sich der Rettung der Zivilisation widmete, zu einer Organisation umgewandelt wurde, die sich der Zerstörung der Zivilisation widmete.

Der Zustrom neomarxistischer Ideologien und Aktivisten führte dazu, dass Greenpeace begann, sich für Beschränkungen menschlichen Handelns einzusetzen, die unlogisch, unwissenschaftlich und schädlich für das menschliche Gedeihen waren. Die grüne Bewegung veränderte sich und betrachtete die Menschheit nicht als Verwalter des Planeten, sondern als Bedrohung und Virus für die Welt.

Die Massenpsychose bezüglich Kohlendioxid – einem essentiellen Nährstoff, ohne den das Pflanzenleben (und damit alle höheren Lebensformen) nicht mehr existieren würden – ist ein Beispiel für die Fehler der modernen grünen Bewegung; Die Aufregung um die Eisbären (deren Zahl aufgrund der Einstellung der Jagd explodiert) ist ein anderes.

Patrick Moore skizziert bessere Alternativen und vertritt die Auffassung, dass die wissenschaftliche Genauigkeit wiedererlangt werden muss, wenn die Torheit der grünen Lobby überwunden werden soll. (EU-Abgeordnete deckt auf, dass der „Klimanotstand“ und Krieg gegen die Bauern ein Entvölkerungsbetrug ist (Video))

Moore sagt im Gespräch:

„Jetzt steigen sie in die Landwirtschaft ein und drohen damit, die Nahrungsmittelversorgung abzuschneiden, weil Nahrungsmittel die globale Erwärmung verursachen.“

„Sie werden eine Zerstörung anrichten, wie sie die Erde noch nie erlebt hat, denn wir sind über acht Milliarden Menschen und vier Milliarden von uns sind auf Stickstoffdünger angewiesen, den sie jetzt für schlecht halten, weil er ein Treibhausgas ist oder was auch immer … Das ist alles völliger Schwindel. Genauso wie die Kampagne gegen CO2.“

„Only the billionaires will be able to afford to buy food, and all the other people will die.“

Greenpeace co-founder, Dr. Patrick Moore, on the genocidal consequences of the war on farmers, being waged under the banner of Agenda 2030/Net Zero.#NoFarmersNoFood

