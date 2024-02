Pepe Orsini: Der graue Papst und die verborgene Hand der globalen Macht: Häuptling der Rothschilds, Häuptling der Rockefellers, Oberhaupt des Vatikans und Häuptling des kompletten schwarzen Adels (Video)

Teile die Wahrheit!

Im Schatten der Macht existiert eine geheimnisvolle Gestalt, deren Name nur unter der Elite geflüstert wird. Pepe Orsini, bekannt unter vielen Pseudonymen, darunter Domenico Napoleone Orsini, ist ein Name, der denjenigen Angst einjagt, die es wagen, in die Tiefen des globalen Einflusses vorzudringen. Von amg-news.com

Hinter verschlossenen Türen übt er unvorstellbare Macht aus und zieht wie ein Meisterpuppenspieler die Fäden der einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt. Dieser Artikel ist nichts für schwache Nerven, da wir die Geheimnisse um diese rätselhafte Figur aufdecken und die Wahrheit hinter dem mächtigsten Mann der Welt ans Licht bringen.

In einer Welt, in der die Fassade der Demokratie die Realität der Oligarchie verschleiert, gibt es eine verborgene Machthierarchie, die den Kurs der Menschheit bestimmt. An der Spitze dieser Pyramide sitzt ein Mann, dessen Name die Herzen derjenigen in Angst und Schrecken versetzt, die es wagen, seine Autorität in Frage zu stellen: Pepe Orsini, auch bekannt als der Graue Papst.

Sie haben vielleicht noch nie von ihm gehört, aber täuschen Sie sich nicht – Pepe Orsini ist der Strippenzieher hinter den Kulissen globaler Angelegenheiten. Er ist der Cheforchestrierer der Rothschilds, der Mastermind hinter den Rockefellers und der Puppenspieler, der in den heiligen Hallen des Vatikans die Fäden in der Hand hält.

Doch sein Einfluss reicht weit über diese prestigeträchtigen Institutionen hinaus; Pepe Orsini ist das unbestrittene Oberhaupt des komplett schwarzen Adels, der Schattengestalten, die in der Dunkelheit lauern und den Lauf der Geschichte nach ihren eigenen unersättlichen Wünschen manipulieren.

Enthüllung des Grauen Papstes: Pepe Orsini agiert im Verborgenen, seine Machenschaften bleiben der Öffentlichkeit verborgen. Während die Medien die Massen mit Trivialitäten ablenken, betätigt er die Hebel der Macht und gestaltet die Welt nach seiner eigenen verdrehten Vision. Aber wer ist diese rätselhafte Figur und was treibt ihn dazu, eine solche absolute Kontrolle anzustreben?

Pepe wurde in die angesehene Orsini-Familie hineingeboren und schon in jungen Jahren darauf vorbereitet, seinen Platz in der herrschenden Elite einzunehmen. Aber im Gegensatz zu seinen Vorgängern besaß er einen schlauen Intellekt und einen rücksichtslosen Ehrgeiz, der ihn von seinen Mitmenschen unterschied.

Er stieg in den Reihen der vatikanischen Hierarchie auf und etablierte sich schnell als eine Macht, mit der man rechnen musste, wobei sein Einfluss weit über die Grenzen des Heiligen Stuhls hinausreichte.

Der Puppenspieler: Aber Pepe Orsinis Reichweite reicht weit über den Vatikan hinaus. Als Chef der Rothschilds kontrolliert er die Finanzen der mächtigsten Bankendynastie der Welt und manipuliert die globalen Märkte mit einem Handgriff. Als Oberhaupt des Rockefeller-Imperiums hat er außerdem die Kontrolle über die Ölindustrie und gestaltet die Energiepolitik nach seinen eigenen Wünschen.

Aber vielleicht am heimtückischsten ist Pepe Orsinis Kontrolle über den kompletten schwarzen Adel. Diese Schattenfiguren, deren Namen nie in der Presse erscheinen, üben hinter verschlossenen Türen einen immensen Einfluss aus und ihre Handlungen prägen den Lauf der Geschichte auf eine Weise, die nur wenige nachvollziehen können. Und an der Spitze dieser geheimen Kabale sitzt Pepe Orsini, der Graue Papst, der mächtigste Mann der Welt.

Die Wahrheit enthüllt: Aber warum agiert Pepe Orsini im Verborgenen? Was treibt ihn dazu, nach solch absoluter Macht zu streben? Die Wahrheit wird vielleicht nie ans Licht kommen, aber eines ist klar: Er wird vor nichts zurückschrecken, um seine Ziele zu erreichen. Ob durch Manipulation, Zwang oder völlige Gewalt, Pepe Orsini wird alles tun, um die Welt im Würgegriff zu behalten. (Die Partys der Rothschild-Familie)

Aber wir dürfen uns von seinen Machenschaften nicht einschüchtern lassen. Wir müssen Licht in die Dunkelheit bringen und die Wahrheit hinter dem Grauen Papst und seinesgleichen ans Licht bringen. Nur dann können wir hoffen, uns aus ihrem Griff zu befreien und eine Zukunft zu schaffen, in der die Macht wirklich in den Händen der Menschen liegt.

Wenn Sie also das nächste Mal Gerüchte über Pepe Orsini hören, denken Sie daran, wer er wirklich ist: der mächtigste Mann der Welt, der Strippenzieher, der die Fäden globaler Angelegenheiten in der Hand hält.

Und denken Sie daran, dass wir nur dann hoffen können, die Mächte der Dunkelheit zu überwinden und eine bessere Welt für uns und zukünftige Generationen aufzubauen, wenn wir zusammenstehen und vereint in unserer Entschlossenheit, der Tyrannei zu widerstehen.

Viele Forscher glauben, dass er der graue Papst und der König der heiligen römischen päpstlichen Blutlinien ist. Angeblich steht er über den Rothschilds und Rockefellers, und Pepe ist dafür bekannt, dass er wie die meisten globalen Eliten ein großer Entvölkerungsbefürworter ist. Die Familie Orsini hat eine lange Geschichte in Bezug auf die katholische Kirche, die Jesuiten und das Papsttum.

Dieser graue Papst, Pepe Orsini, ist also der wahre Monarch, denn er stammt aus der päpstlichen Blutlinie. Es war eine der einflussreichsten Fürstenfamilien im mittelalterlichen Italien und in der Renaissance. Anscheinend ist der graue Papst (Orsini) der Mächtigste von allen, es gibt aber im Internet nur wenige Informationen über seine Geschichte.

Er ist der graue Papst und der König der heiligen römischen päpstlichen Blutlinien. Er ist der oberste Herrscher der Erde.

Grauer Adel streng geheimer Thread

Einige beschuldigen Juden, andere sagen Zionisten, andere sagen El Vaticano oder der König von England oder sogar El Presidente der Bananenrepublik, während andere die Rothschilds und die 13 „Illuminati“-Familien oder die Jesuiten beschuldigen, die Herrscher der Erde zu sein.

Nun, nach 8 Jahren Forschung kann ich sagen, dass derzeit 33 Familien die Show leiten. Sie stammen alle aus dem akkadischen Reich, lange bevor Atlantis überhaupt bekannt wurde. Ich meine, schließlich hätte es Atlantis etwa zur Zeit des alten Ägypten gegeben.

Diese Familien änderten ihre Namen, als sich die Zeiten änderten, aber sie spielen immer noch die gleiche Rolle als Oligarchen, die den Thron des Kaisers/Königs/Pharaos/Präsidenten kontrollieren, der jemals Anführer des Reiches war, das sie zu dieser Zeit durch RIESIGE Reichtümer kontrollierten. Diese Familien haben dazu beigetragen, die Gründung des Vatikans zu finanzieren und den zionistischen Staat Israel zu schaffen.

Sie haben dazu beigetragen, die Kreuzzüge, die Revolutionen in Frankreich und Amerika, die beiden Weltkriege sowie den Krieg gegen den Terror und den bevorstehenden dritten Weltkrieg, in den wir eintreten, zu finanzieren. Diese Familien sind in jeden Aspekt der Gesellschaft eingedrungen.

Ich sagte, dass es 33 Familien gibt, weil es drei Arten von Adel gibt, mit 11 Familien in jeder Art von Adel. Es gibt den weißen Adel, der öffentlicher ist und sich selbst als moderne Oligarchen oder „Technokraten“ betrachtet . Sie sind öffentlicher und das sind Namen, von denen ihr vielleicht schon gehört habt, wie die Rothschilds/Rockefellers usw.

Dann haben Sie den schwarzen Adel, von dem Sie vielleicht schon gehört haben. Sie sind die Leute, die hinter Geheimgesellschaften wie den Jesuiten und den Rittern von Malta stehen. Sie sind auch Mitglieder der Gerichte des Vatikans. Einige dieser Familien tragen Namen wie Orsini, Breakspear, Pallavicini, Aldobrandini.

Und zu guter Letzt gibt es noch den grauen Adel, diese Familien sind weder der breiten Öffentlichkeit noch der Verschwörungsgruppe selbst bekannt. Das Einzige, was über diese Menschen bekannt ist, ist, dass sie hinter der Arcana Arcanoum-Gesellschaft, dem Ritus von Atlantis usw. stehen. Der graue Adel entscheidet, wer Grauer Papst von Rom wird.

GRAUER UND SCHWARZER PÄPST – PEPE ORSINI … DER GRAUE PAPST

Es gibt niemanden, der mächtiger ist als diese Figur, der wirklich der Graue Papst ist.

Pepe Orsini vom römischen Maximus-Clan. Er ist der Graue Papst und der König der Heiligen Römischen Päpstlichen Blutlinien. Über den Rothschilds und Rockefellers, aber in der gleichen Linie und von gleicher Statur wie die Breakspear, Aldobrandini und andere päpstliche Blutlinien …

Tom Cruise, Ritter von Malta, spendet an den Optimum Population Trust in Manchester, England. Er und sein Vater sind große Entvölkerungsbefürworter. Beide sind mit der päpstlichen Blutlinie Orsini verbunden, einer äußerst mächtigen Familie, die die Verschwörung vollständig unter Kontrolle hat. Pepe Orsini ist der graue Papst, der mit seinem schwarzen Papst in seiner Gesellschaft Jesu arbeitet. Die Familie Orsini (Maximus/Orso) ist die zoroastrische Schattenhierarchie des Jesuitenordens.

Die „Illuminati“ sind nur einer der sechs derzeitigen Köpfe, aus denen „das Biest“ besteht, und es gibt einen Kopf für dieses Biest … eine Frau, die auf diesem Biest reitet, die böse Königin Hephzibah. Sie werden nie einen Artikel über sie lesen, noch werden Sie Links zu irgendwelchen Webinformationen über sie finden, sie ist eine Nephilim-Hybride.

Ptolemäische päpstliche Blutlinien: Nur wer die Show leitet

Orsini Brechspeer Aldobrandini Farnese Somaglia

Alle werden vom Jesuitenorden und seinen Malteserrittern und Deutschen Rittern kontrolliert, die alle im raketengeschützten Borgo Santo Spirito in Rom stationiert sind.

Pepe Orsini – Italien Henry Breakspear – Macau, China Das ist schließlich die wahre Macht. Das ist die Macht der Welfen und Ghibellinen über die Menschheit. Die Familie Cecil wurde von der mächtigen Jesuitenfamilie Pallavicini kontrolliert. Maria Camilla Pallavicini ist weitaus mächtiger als Königin Elizabeth II.

Die König Charles ist Teil der päpstlichen Blutlinie der Breakspear-Familie und ihrem jesuitischen UKHQ in der Mount Street 114 völlig untergeordnet.

Bitte schauen Sie sich an, wer Elisabeth I. diesen astronomischen Betrag für den Kampf gegen die Spanier, ja Pallavicini, gespendet hat.

Der derzeit mächtigste Mann in der Verschwörung um diese Welt ist ein Römer namens PEPE ORSINI aus der mächtigen römischen päpstlichen Blutlinie der Orsini, auch bekannt als Orso, und der alten Maximus-Familie.

Es gibt niemanden, der mächtiger ist als diese Figur, der wirklich der Graue Papst ist.

Die päpstlichen Blutlinien sind die geheime Schattenhierarchie des Jesuitenordens, sogar hinter dem Schwarzen Papst, der auf Platz 1 angepriesen wird.

Diese mächtigen Blutlinien sind Breakspear, Somaglia, Orsini, Farnese und Aldobrandini.

Sie werden bemerken, dass David Rothschild mit der hübschen Prinzessin Olimpia Aldobrandini in die Familie Aldobrandini einheiratet.

Ein weiterer echter Kopf dieser Organisation ist Henry Breakspear, der jetzt in Macau in China lebt.

Viele der Oberhäupter der päpstlichen Blutlinie leben heute in Asien und Indien. Was sagt Ihnen das?

Der damalige schwarze Papst, Adolfo Nicholas, wurde für die Position nominiert, weil die Jesuiten Asien als nächsten wichtigen Akteur auf die Agenda gesetzt hatten.

Sowohl der schwarze Papst als auch der weiße Papst gehören nicht der päpstlichen Blutlinie an, sie sind beide Bürgerliche.

Ich habe die mächtigsten Familien der Welt benannt. Ich habe den Grauen Papst genannt, den Menschen zwischen Weiß und Schwarz, aber unsichtbar.

Saturnale Bruderschaft – Die wahren 13 zoroastrischen Blutlinien der Illuminaten

Haus von Borja,

Haus von Breakspeare,

Haus von Somaglia,

Haus von Orsini,

Haus von Conti,

Haus von Chigi,

Haus von Colonna,

Haus von Farnese,

Haus von Medici,

Haus von Gaetani,

Haus von Pamphili,

Haus von Este,

Haus von Aldobrandini

Diese Herrscher der ägyptischen Ptolemäer-Dynastie haben die volle Kontrolle über die Gesellschaft Jesu, den Hohen Grauen Rat der Zehn und den Schwarzen Papst.

