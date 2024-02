Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tedros Ghebreyesus hat den Regierungen befohlen, unabhängige Medien vor dem bevorstehenden Eintreffen der „Krankheit X“ zu eliminieren.

Tedros sagte auf dem Weltregierungsgipfel, dass er 2018, zwei Jahre vor dem Ausbruch von COVID, eine tödliche Pandemie vorhergesagt habe, bevor er warnte, dass die Welt schlecht auf die nächste vorbereitet sei.

„Die Geschichte lehrt uns, dass die nächste Pandemie eine Frage des Zeitpunkts und nicht des Ob ist“, erklärte Tedros.

„Es kann durch ein Influenzavirus oder ein neues Coronavirus oder einen neuen Krankheitserreger verursacht werden, von dem wir noch nicht einmal wissen – was wir Krankheit X nennen“, fügte er hinzu.

Modernity.news berichtet: „Disease X“ ist ein tödlicher Krankheitserreger, der offenbar 20-mal tödlicher sein wird als COVID.

Laut Tedros besteht die einzige Möglichkeit, sich auf den Ausbruch vorzubereiten, darin, der WHO mehr Macht in Form eines globalen Gesundheitsvertrags zu geben, der einen gemeinsamen Ansatz zur Bekämpfung des Ausbruchs vereinheitlicht.

Anschließend machte er deutlich, dass das größte Hindernis für die Verabschiedung des Vertrags „Verschwörungstheoretiker“ seien, die behaupteten, es handele sich um eine Machtübernahme durch die WHO. (Staatliche Vertuschung für Pharmaprofite? Wissenschaftler verlangen Antworten von PEI zu mRNA-Impfstoffen)

„Dass es sich um eine Machtübernahme durch die Weltgesundheitsorganisation handelt. Dass es die Souveränität an die WHO abtreten wird. Dass es der WHO die Macht geben wird, Ländern Lockdowns oder Impfvorschriften aufzuerlegen. Dass es ein „Angriff auf die Freiheit“ ist. Dass die WHO den Menschen das Reisen nicht erlauben wird und dass die WHO das Leben der Menschen kontrollieren will“, sagte er.

„Das sind einige der Lügen, die verbreitet werden. Wenn sie nicht so gefährlich wären, wären diese Lügen lustig. Aber sie gefährden die Gesundheit der Menschen auf der Welt. Und das ist nicht zum Lachen“, fügte Tedros hinzu.

Der WHO-Chef behauptete dann, dass die Organisation keine Rolle bei der Verhängung von Lockdowns oder COVID-Beschränkungen für die Bevölkerung spiele, obwohl Regierungen dabei dem Rat der WHO gefolgt seien und genau das getan hätten.

„Lassen Sie mich klarstellen: Die WHO hat während der COVID-19-Pandemie niemandem etwas auferlegt. Keine Abriegelungen, keine Maskenpflicht, keine Impfpflicht“, behauptete Tedros.

Letzten Monat traf sich die WHO mit Vertretern des Pharmaunternehmens AstraZeneca, um sich auf die mysteriöse Krankheit vorzubereiten, und stellte fest, dass die hypothetische unbekannte Bedrohung den Masseneinsatz neuer Impfstoffe erfordert.

Letztes Jahr berichtete die BBC, dass die britische Regierung bereits eine Forschungseinrichtung eröffnet habe, um sich auf den Ausbruch der „Krankheit X“ vorzubereiten.

Kritiker haben angemerkt, dass die neue Krankheit gerade rechtzeitig ausbrechen könnte, um die Präsidentschaftswahl 2024 zum Scheitern zu bringen.

