Der russische Journalist und Militärexperte Jewgeni Krutikow schrieb seinen Artikel vor der offiziellen Bekanntgabe des deutschen Bundesministers der Verteidigung Boris Pistorius am Dienstag.

Inzwischen wird die Frage, wie, von wem und warum das Gespräch der deutschen Offiziere abgehört wurde, immer komplexer. Aus deutschen Kreisen heißt es lediglich, es gebe eine „Sicherheitslücke“.

Der Sündenbock könnte in diesem Zusammenhang der Chef für Einsätze und Übungen der Luftwaffe der Bundeswehr, der Brigadegeneral Frank Gräfe sein [Anm. der Redaktion: Diese Vermutung des russischen Experten wurde vom Bundesministerium der Verteidigung am Dienstag offiziell bestätigt].

Er war derjenige, der sich zum Zeitpunkt des Gesprächs in einem Hotel in Singapur aufhielt, wo er sich über das lokale (und ungesicherte) WLAN-Netz mit dem Webex-Netzwerk verbunden hat. Die anderen Teilnehmer der Videokonferenz befanden sich in Deutschland.

Und dort – so heißt es – sei angeblich alles sicher, was allerdings überhaupt nicht der Fall ist. Man erinnere sich nur an das skandalöse Abhören des Mobiltelefons der Bundeskanzlerin Angela Merkel durch die US-Amerikaner.

Im Bundestag fragte man sich in der CDU-Fraktion, wie denn „russische Spione“ an die Telefonnummern hochrangiger deutscher Offiziere gekommen seien und „wie sie sich Zugang zu dieser Konferenz verschaffen konnten“. Ist das Problem etwa doch nicht nur das WLAN-Netz in einem Hotel in Singapur?

Zunächst einmal unterhielten sich die deutschen Offiziere über den klar bestimmten Grund des Telefonats miteinander. Sie bereiteten sich nämlich auf ein bevorstehendes Treffen mit dem Bundesverteidigungsminister Pistorius vor.

Dies hebt bereits die gesamte Logik der deutschen Selbstrechtfertigung in dem Teil aus den Angeln, worin von der angeblich „rein theoretischen“ Natur des Gesprächs die Rede war. (Operation Tatsachenverdrehung „Angriffskrieg“: Die deutschen Medien und das abgehörte Telefonat)

Die Piloten (und mindestens zwei von ihnen, darunter General Gräfe, sind Männer, die das Fliegen lieben, als Flieger-Asse gelten und trotz ihrer derzeitigen Ränge und Dienstgrade immer noch das Fliegen ausüben) diskutierten die ganz praktische Seite der „Angelegenheit“, um das dann dem Minister vortragen zu können.

Und hier kann man davon ausgehen, dass jemand, der das alles hören wollte, im Voraus wissen konnte, dass die Offiziere eine solche Telefonkonferenz planten. Ansonsten müsste man davon ausgehen, dass jemand in einem Hotel in Singapur großes Glück hatte, sich rechtzeitig in eine derartige WLAN-Verbindung einklinken zu können.(Angriff auf Russland: Mindestens vier hochrangige Bundeswehroffiziere müssen sofort inhaftiert werden)