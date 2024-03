Deine Zirbeldrüse aktivieren und reinigen

Teile die Wahrheit!

Eine kleine Drüse in deinem Gehirn, die Wunder bewirkt. Die Zirbeldrüse ist wichtig für unsere körperliche, geistige und sogar spirituelle Gesundheit.

Einmal richtig aktiviert, erhältst du viele positive Eindrücke von der Umwelt und dir selbst. Erfahre, was die Drüse alles genau kann und wie du sie aktivieren kannst.

Was ist die Zirbeldrüse?

Eine kleine Drüse im Zentrum des Gehirns, die Großes für Körper, Geist und Seele bewirkt – die Zirbeldrüse. Schon in der Antike waren viele Kulturen von den Kräften der Zirbeldrüse überzeugt, darunter die Altinder, Ägypter, Griechen und Kelten.

Sie ist ein faszinierendes Organ in unserem Körper, das kiefernzapfenförmig aussieht. Interessanterweise besteht sie nicht aus dem gleichen Gewebe wie das Gehirn, sondern entwickelt sich aus dem Gewebe des Gaumens beim Fötus. Während der Entwicklung wandert diese Gewebestruktur zum Gehirn und findet schließlich eine ziemlich zentrale Lage in unserem Schädel.

Die Zirbeldrüse befindet sie sich in der Nähe der Hohlräume, in denen die Hirnrückenmarksflüssigkeit produziert wird. Diese besondere Flüssigkeit umgibt unser Gehirn (und eben auch die Zirbeldrüse), schützt es, liefert Nährstoffe und transportiert schädliche Stoffe ab. Diese Lage der Zirbeldrüse ist aber noch viel relevanter in Bezug auf Emotionen und Sinneswahrnehmung.

Zirbeldrüse und Emotionen

Die Zirbeldrüse liegt auch neben den Zentren für Emotionen. Das ist das sogenannte limbische System. Aufgrund dieser Lage kann die Zirbeldrüse als eine Art emotionales Zentrum betrachtet werden, da sie von Material umgeben ist, das mit Emotionen verknüpft ist.

Zirbeldrüse und Sinne

Die Zirbeldrüse liegt auch nahe den Zentren für Sinneswahrnehmung – vor allem des Sehens und Hörens. Dadurch spielt sie möglicherweise eine Rolle bei der Verarbeitung von Sinneseindrücken.

Zirbeldrüse und Seele – spirituelle Bedeutung

Die Zirbeldrüse wird auch als das „Auge der Intuition“ bezeichnet und symbolisiert das sogenannte dritte Auge. Laut der Chakrenlehre befindet sich das Stirnchakra an dieser Stelle.

Hier wird unser Bewusstsein erweitert und unsere sensitive Wahrnehmung gesteigert. Es gilt als das Tor der Hellsichtigkeit und der Sitz der Seele und kann Wahrnehmungen anderer Dimensionen, Erkenntnisse und Erleuchtungen ermöglichen.

Das konnte man sogar biologisch nachweisen: Die Zirbeldrüse produziert einen Stoff namens Di-Methyl-Triptamin (kurz: DMT), der auch in halluzinogenen Pflanzen vorkommt.

DMT wird auch als das „Molekül des Geistes“ bezeichnet und kann zu einem Anstieg des Bewusstseins führen. In solchen Momenten können wir mehr und feinstofflicher wahrnehmen, uns in einem Zustand von Glück und Euphorie befinden und sogar „Übernatürliches“ wahrnehmen.

Es ermöglicht uns, neue Gedankenstrukturen und Empfindungen zu manifestieren. Das Gefühl für Zeit, Raum und Ego verschwindet. Es ist sozusagen eine „biologische Erfüllung auf zellulärer Ebene“ – die Zirbeldrüse hat quasi richtig lecker gegessen.

Durch die Öffnung unserer Wahrnehmung verstärkt sich auch unsere Empathie. Das bedeutet, dass wir ein tieferes Verständnis und Mitgefühl für andere Menschen, Tiere, Pflanzen und sogar Mineralien haben.

Funktionen der Zirbeldrüse

Innere Uhr und Schlaf regulieren

Die Zirbeldrüse spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung sämtlicher Hormonsysteme in unserem Organismus und wird daher auch als die wichtigste Drüse unseres Hormonsystems bezeichnet (deswegen nennt man sie auch „Meisterdrüse“).

Diese Drüse wirkt auf eine Vielzahl von Prozessen im Körper – einer davon ist die Umwandlung von Serotonin in Melatonin. Das Hormon Serotonin bildet sich tagsüber.

Aber wenn es dunkel wird, benötigt unser Körper Melatonin, damit wir müde werden und den Schlaf einleiten. Dieser Mechanismus steht dabei in direktem Kontakt mit unseren Augen, weshalb die Zirbeldrüse auf Lichtveränderungen reagiert und ihre Aktivität entsprechend anpasst.

Darüber hinaus stimuliert Melatonin auch die Bauchspeicheldrüse. Das hat Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel. Melatonin senkt auch den Cholesterinspiegel, was für die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems von Bedeutung ist.

Fantasie anregen

Ein wirklich faszinierender Fakt über die Zirbeldrüse ist, dass sie ein Halluzinogen produziert. Klingt erstmal krass, oder? Aber in Wahrheit ist es ein Zeichen ihrer unglaublichen Kreativität. Dieses Halluzinogen ermöglicht es unserem Gehirn, neue und einzigartige Gedankenstrukturen und Empfindungen zu erschaffen.

Man glaubt sogar, dass dieses Halluzinogen während entscheidender Lebensmomente verstärkt ausgeschüttet wird, wie zum Beispiel bei der Geburt oder dem Tod. Dadurch könnten diese Momente mit intensiven und außergewöhnlichen Erfahrungen verbunden sein.

Alterung beeinflussen

Melatonin wirkt außerdem auch antioxidativ. Dadurch trägt es dazu bei, Zellschäden zu reduzieren und die Zellen in unserem Körper vor Schäden durch freie Radikale zu schützen. Insbesondere während der Nacht, wenn die Zirbeldrüse vermehrt Melatonin produziert, werden Reparaturprozesse im Körper gefördert.

Es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, die darauf hinweisen, dass ein Mangel an Melatonin mit einem beschleunigten Alterungsprozess und einer erhöhten Anfälligkeit für Krankheiten in Verbindung gebracht werden kann.

Zirbeldrüse und Krankheiten

Wenn die Produktion von Melatonin in der Zirbeldrüse abnimmt, beispielsweise aufgrund von Schlafmangel oder altersbedingten Veränderungen, kann dies zu einem geringeren Schutz vor oxidativem Stress und freien Radikalen führen.

Dadurch werden unsere Zellen anfälliger für Schäden, was wiederum den Alterungsprozess beschleunigen und das Risiko für verschiedene Erkrankungen erhöhen kann, z.B. Herzkrankheiten, Krebs und neurodegenerative Erkrankungen.

Darüber hinaus ist Melatonin auch wichtig für die Regulation des Immunsystems. Ein Mangel an Melatonin kann dazu führen, dass das Immunsystem nicht optimal funktioniert, was zu einer erhöhten Anfälligkeit für Infektionen und Krankheiten führen kann.

Die Folgen einer passiven Zirbeldrüse sind nicht zu unterschätzen: Schlafmangel, Erschöpfung, Antriebslosigkeit und sogar Depressionen können auftreten.

Was hemmt die Zirbeldrüse?

Nun könntest du sagen: Meine Zirbeldrüse – richtig großartiges Ding. Nur haben wir heutzutage ein Problem: Die Zirbeldrüse schrumpft! Früher war sie etwa 3 cm groß, aber heute ist sie nur noch wenige Millimeter klein (obwohl unsere Gehirne ja mit der Evolution größer geworden sind). Was ist passiert? Es gibt viele Gründe dafür.

Unsere moderne Lebensweise hat negativen Einfluss auf die Zirbeldrüse: Künstliches Licht von LEDs, Fernseher, Computern und Handys beeinflusst unseren natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus (vor allem das darin enthaltene blaue Licht).

Wir verbringen wenig Zeit draußen und bekommen nicht genug Sonnenlicht ab. Strahlung von Mobilnetzen und WLAN sowie Toxine und andere Belastungen können die Zirbeldrüse verkalken lassen.

Aber auch unsere Gewohnheiten tragen zum Schrumpfen der Zirbeldrüse bei: Hormone, Koffein, Tabak, Alkohol und Zucker können die Zirbeldrüse beeinträchtigen. Besonders Fluorid, das in Salz, Wasser und vielen Lebensmitteln sowie in Zahnpasta enthalten ist, kann die Drüse verhärten.

Ich würde auch sagen, dass die abnehmende Spiritualität in unserer Gesellschaft die Zirbeldrüse schrumpfen lässt. In früheren Kulturen gab es noch viel mehr spirituelle Rituale und Identitäten. Und wie du weiter oben vielleicht gelesen hast: Eine aktive Zirbeldrüse hat durch das „Molekül des Geistes“ richtig gut gegessen – und ist entsprechend größer.

Es wird also höchste Zeit, unsere Zirbeldrüsen zu öffnen.

Wie öffnet man die Zirbeldrüse?

Zirbeldrüse reinigen

Um deine Zirbeldrüse zu reinigen, gibt es einige einfache, aber wirkungsvolle Tipps, die du in deinen Alltag integrieren kannst. Zunächst kannst du Fluorid meiden, da es deine Zirbeldrüse verhärten kann. Achte auf Produkte, die fluoridfrei sind und pflege deine Zähne auch mit einer entsprechenden Zahnpasta.

Eine regelmäßige Entgiftung deines Körpers ist ebenfalls wichtig, um belastende Stoffe loszuwerden. Du kannst spezielle Entgiftungskuren durchführen oder dich einfach auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung konzentrieren, die deinem Körper hilft, sich zu reinigen.

Deine Leber spielt eine entscheidende Rolle bei der Entgiftung deines Körpers. Entlaste sie, indem du auf eine gesunde Ernährung achtest und Alkohol sowie ungesunde Lebensmittel reduzierst.

Eine Darmreinigung (z.B. mit einem Darm Kurs) kann auch hilfreich sein, um deinen Körper von Giftstoffen zu befreien und die Verdauung zu verbessern. Ballaststoffreiche Lebensmittel wie Vollkornprodukte, Obst und Gemüse können dich dabei unterstützen.

Eine pflanzliche Ernährung kann dich mit wichtigen Nährstoffen versorgen und gleichzeitig deine Zirbeldrüse schützen. Lass frisches Obst, Gemüse, Nüsse und Samen regelmäßig auf deinem Speiseplan stehen.

Achte darauf, ausreichend gutes, reines Wasser zu trinken. Wasser hilft deinem Körper, Giftstoffe auszuspülen und fördert eine gesunde Funktion deiner Zirbeldrüse. In einem anderen Artikel gebe ich dir meine Tipps, wie du Wasser energetisieren kannst.

Bewegung an der frischen Luft ist nicht nur gut für deinen Körper, sondern auch für deine Zirbeldrüse. Tägliche Spaziergänge in der Natur können dir helfen, Stress abzubauen und deine innere Balance zu finden. Probiere doch mal Waldbaden aus!

Auch Ausdauertraining kann dazu beitragen, deine Zirbeldrüse zu aktivieren. Regelmäßige körperliche Aktivität fördert die Durchblutung und unterstützt die Funktion deines Gehirns.

Um deine Zirbeldrüse vor den Auswirkungen von Blaulicht zu schützen, verwende Blaulichtfilter und verzichte abends auf den Gebrauch von TV, Computern und Handys. Vor allem im Schlafzimmer ist es ratsam, elektronische Geräte auszuschalten, um deine Nachtruhe zu verbessern.

Zirbeldrüse aktivieren

Du kannst deine Zirbeldrüse auf verschiedene Weisen aktivieren und stimulieren. Singen ist eine davon, da es die Zirbeldrüse anregt. Auch ätherische Öle wie Neroliöl können helfen. Auch Spirulina und Chlorella haben eine positive Wirkung auf die Zirbeldrüse. Du könntest auch Vitamin D3 supplementieren, um sicherzustellen, dass dein Körper ausreichend mit diesem wichtigen Vitamin versorgt ist.

Die wirkungsvollste Maßnahme zur Aktivierung der Zirbeldrüse ist jedoch das Meditieren. Interessanterweise konnte auch die Wissenschaft eine direkte Verbindung zwischen vermehrter Aktivität der Zirbeldrüse und psychischen Aktivitäten wie Meditieren nachweisen.

Durch regelmäßige Meditation kannst du die Zirbeldrüse gezielt aktivieren. Und mit Meditation meine ich eine bewusste Selbstfürsorge, statt ein festes Konstrukt. Es gibt nur eine Sache, die ich beim Meditieren wichtig finde: Bewusst und tief zu atmen. Du willst Meditation mit Intuition und Selbstfürsorge lernen? Dann lies dich in meinem anderen Artikel dazu ein.

Für die Aktivierung der Zirbeldrüse darfst du dich vor allem auf das Stirnchakra konzentrieren. Die Zirbeldrüse spielt im Yoga schon seit Jahrtausenden eine bedeutende Rolle, da sie als der Ort des sogenannten Dritten Auges betrachtet wird.

Habe beim Meditieren etwas Geduld. Mit der Zeit wird das Meditieren immer einfacher, du wirst dich besser an deine Träume erinnern und ein immer stärkeres Gefühl von Verbundensein spüren.

Meditation: Zirbeldrüse aktivieren

Wenn wir unsere Zirbeldrüse gut behandeln, kann sich eine positive Veränderung einstellen – und innere Transformation kann von ganz allein passieren. Ich habe für die Aktivierung der Zirbeldrüse eine passende Meditation konzipiert.

Du kannst also auch die Meditation: Zirbeldrüse aktivieren nutzen und die faszinierenden Möglichkeiten der Aktivierung entdecken!

Quellen: PublicDomain/zauberhaut.coach am 14.03.2024