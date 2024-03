Die Ausbeutung anderer Nationen durch die sogenannte „goldene Milliarde“ kommt an ihr Ende. Das sagte Russlands Präsident Wladimir Putin in einem Interview, das heute im russischen Fernsehen übertragen wurde. Dem Ukraine-Konflikt kommt dabei eine wichtige Rolle zu.

Die Epoche, in der westliche Nationen andere Länder und Menschen überall auf dem Globus ausbeuten konnten, endet, sagte Russlands Präsident Wladimir Putin in einem exklusiven Interview, das vom russischen Sender Rossija 1 und der Nachrichtenagentur RIA Nowosti am Mittwoch ausgestrahlt wurde.

Putin sagte, dass sich die sogenannte „goldene Milliarde“ in den letzten Jahrhunderten daran gewöhnt habe, sich den „Wanst mit Menschenfleisch und die Taschen mit Geld zu füllen“. Sie hätten in parasitärer Weise Menschen in Asien, Afrika und Lateinamerika ausgebeutet.

„Aber sie müssen begreifen, dass dieser Tanz der Vampire jetzt zu Ende geht“, ergänzte Putin.

Putin fügte hinzu, dass die Bürger der Regionen, die in den vergangenen 500 Jahren kontinuierlich vom Westen ausgebeutet wurden, begonnen haben, Russlands Kampf um Souveränität mit „ihren eigenen Bestrebungen nach Souveränität und unabhängiger Entwicklung“ zu koordinieren.

Gleichzeitig würden die westlichen Eliten danach streben, den Status quo einzufrieren und das Unrecht der herrschenden internationalen Ordnung aufrechtzuerhalten.

Bereits im letzten Monat hat Putin in einer Grundsatzrede vor der Föderalen Versammlung erklärt, dass der Westen aufgrund seines kolonialen Habitus, nationale Konflikte überall auf der Welt zu entfachen, alles in seiner Macht Stehende tun werde, um die Entwicklung Russlands aufzuhalten. Ziel sei, Russland wie die Ukraine zu einem sterbenden, gescheiterten Staat zu machen.

Statt Russland wollten sie einen verkümmernden, sterbenden geografischen Raum, mit dem sie machen können, was sie wollen, sagte der russische Präsident. (Russland: Putins „scharfe“ nukleare Warnung)

Putin griff im Interview vom Mittwoch diese zuvor gemachten Aussagen erneut auf. Er sagte, die westliche Elite sei in ihrer Russophobie begeistert gewesen, als sie Russland schließlich an den Punkt gebracht hatte, an dem das Land seine Militäroffensive in der Ukraine beginnen musste, um den vom Westen bereits im Jahr 2014 entfesselten Krieg zu beenden.

„Ich denke, sie waren glücklich, weil sie dachten, sie könnten uns jetzt mit einer Flut von Sanktionen erledigen, und sandten ebenfalls zu dem Zweck Waffen an die Nationalisten in der Ukraine.“

n der von westlicher Politik erhobenen Forderung, Russland müsse eine „strategische Niederlage“ erleiden, drücke sich dieser Wille zur Vernichtung Russlands aus, fügte Putin hinzu.

Jetzt würde der Westen nach und nach begreifen, dass dieser Sieg über Russland nicht nur unwahrscheinlich, sondern unmöglich ist. Grund dafür sei der Zusammenhalt der russischen Gesellschaft, das stabile Fundament der russischen Wirtschaft sowie ein wachsendes militärisches Potenzial.

Die etwas Klügeren im Kreis der westlichen Elite seien nun zu der Einsicht in die Notwendigkeit gelangt, dass es einer grundlegenden Änderung der Strategie gegenüber Russland bedarf, glaubt Putin.

„Wenn Polen seine Truppen in der Ukraine stationiert, zieht es sich nie mehr zurück“

Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einem Interview mit dem Generaldirektor der Nachrichtenagentur Rossija Sewodnja, Dmitri Kisseljow, gesagt, dass sich Polen niemals aus der Ukraine zurückziehen werde, wenn es dort einmal seine Truppen stationiert habe.

„Sie träumen davon und wollen die Gebiete zurück, die sie als ihr historisches Eigentum betrachten und die ihnen vom ‚Vater der Völker‘ Josef Stalin weggenommen und der Ukraine gegeben wurden. Natürlich wollen sie sie zurück. Und wenn offiziell polnische Truppen dort einmarschieren, werden sie wohl kaum wieder weggehen“, so Putin.

Zuvor hatte der polnische Außenminister Radosław Sikorski bei einer Diskussion anlässlich des 25-jährigen NATO-Beitritts Polens erklärt, dass sich bereits NATO-Truppen in der Ukraine befinden würden.

Am 26. Februar erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron bei einem Gipfeltreffen in Paris, bei dem es um die weitere Unterstützung der Ukraine ging, dass auch die mögliche Entsendung von Bodentruppen westlicher Staaten in die Ukraine zur Sprache gekommen sei.

Wahlkampf in den USA laut Putin zunehmend unzivilisierter

Nach Ansicht des russischen Präsidenten Wladimir Putin wird der Wahlkampf bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA immer unzivilisierter.

In einem Interview an den Journalisten Dmitri Kisseljow stellte er zudem klar, dass sich Russland nicht in die US-amerikanischen Wahlen einmischen werde und unabhängig von deren Ausgang bereit sei, mit dem Staatschef der USA zusammenzuarbeiten. Putin wörtlich:

„Wir mischen uns keineswegs in irgendwelche Wahlen ein und werden, wie ich mehrmals sagte, mit jedem Staatschef zusammenarbeiten, den das US-amerikanische Volk und die US-amerikanischen Wähler mit ihrem Vertrauen beehren.“

Auf Kisseljows Anfrage, ob er Joe Biden tatsächlich für einen aus russischer Sicht geeigneteren US-Präsidentschaftskandidaten halte, entgegnete der russische Staatschef mit einer Anekdote, wonach Donald Trump Putin vorgeworfen habe, mit Biden zu sympathisieren. Der russische Präsident berichtete:

„Es ist bemerkenswert. Im letzten Jahr seiner Präsidentschaft hat mir Herr Trump, der jetzige Präsidentschaftskandidat, vorgeworfen, dass ich mit Biden sympathisiere. Es war vor über vier Jahren. Er sagte es mir in einem der Gespräche. Entschuldigen Sie, ich werde ihn wörtlich zitieren: ‚Du willst, dass Sleepy Joe gewinnt.'“

Russland hat eine eigene Sicht auf die Zukunft, es ist von entscheidender Bedeutung, nicht von diesem Weg abzuweichen

Wladimir Putin sagte am Donnerstag, dass Russland seine eigene Sicht auf die Zukunft und die Umsetzung weiterer Pläne habe und es wichtig sei, nicht von diesem Weg abzuweichen und die gesetzten Ziele zu erreichen.

„Wir haben unsere eigene Meinung darüber, wie und welche Art von Land wir aufbauen und welche Pläne wir umsetzen wollen. Und es ist heute von entscheidender Bedeutung, nicht von diesem Weg abzuweichen und die skizzierten großen Ziele zu erreichen.

Daher hängt viel von jedem einzelnen ab. Sie werden in den kommenden Tagen von Ihnen profitieren“, sagte Putin in einer Videoansprache an die Russen vor der bevorstehenden Präsidentschaftswahl, die vom russischen Sender Channel One ausgestrahlt wurde.

Der russische Präsident fügte hinzu, dass die Bürger bereits bewiesen hätten, dass sie zusammenhalten können, um Freiheit, Souveränität und Sicherheit zu verteidigen.

Die nationale Einheit und der Patriotismus haben Russland geholfen, sich gegen den Westen durchzusetzen, erklärte der russische Präsident Wladimir Putin am Dienstag bei einem Gespräch mit den diesjährigen Gewinnern des Wettbewerbs „Führungskräfte Russlands“, einer Regierungsinitiative zur Entwicklung einer neuen Generation von Talenten für verantwortungsvolle Positionen in der Gesellschaft.

Putin antwortete, von einem an dem Treffen teilnehmenden Soldaten aus dem nördlichen Militärbezirk darauf angesprochen:

„Unsere wichtigste Waffe ist die Konsolidierung der russischen Gesellschaft und die Haltung gegenüber der Mutter Heimat, wie sie von Ihnen und den anderen, mit denen Sie dienen, gezeigt wird.“

Und er ergänzte das noch:

„Das ist unsere wichtigste und stärkste Waffe. Diejenigen, die erwartet haben, uns mittels ihrer Wirtschaftssanktionen niederzuringen, haben genau das nicht berücksichtigt. Denn um das zu verstehen, muss man ein Bürger der Russischen Föderation und ein Teil unserer Kultur sein.“

Quellen: PublicDomain/sputnikglobe.com/de.rt.com/ am 14.03.2024