Der launische April – Das versprechen die Sterne für den vierten Monat des Jahres

Teile die Wahrheit!

Der April gilt bekanntlich als launisch, was manchmal nicht nur auf das Wetter zutrifft. Der beginnende Frühling und die damit verbundenen Emotionen können durchaus für einen gewissen Aufruhr in den Menschen und innerhalb von Beziehungen sorgen.

In diesem Artikel wirft der bekannte Star-Hellseher und Astrologe Emanuell Charis einen fachkundigen Blick auf die potenziellen Einflüsse der planetarischen Konstellationen auf die verschiedenen Aspekte des Lebens – von Liebe und Beziehungen bis hin zu Beruf und Gesundheit.

Charis nimmt dabei eine objektive Analyse der möglichen Entwicklungen für jedes Sternzeichen im vierten Monat des Jahres 2024 vor. Dabei konzentriert er sich nicht nur auf die grundlegenden Trends, die sich aus den planetarischen Bewegungen und Konstellationen ergeben, sondern er wird auch mögliche Chancen sowie Herausforderungen und Risiken beleuchten.

Sein Ziel ist es, seinen Klienten und Lesern einen fundierten Überblick über die potenziellen Energien zu geben, die im kommenden Monat auf sie zukommen könnten, und ihnen damit zu helfen, das Beste aus dem April 2024 herauszuholen.

Widder

Für den furchtlosen Widder wird der April eine Zeit der kraftvollen Manifestationen sein, und dies in mehrfacher Hinsicht. Emanuell Charis rät dazu, die dem Sternzeichen eigene Energie des Elements Feuer zu nutzen, um berufliche Projekte voranzutreiben und/oder neue zu beginnen.

Doch auch Vorsicht ist geboten, denn die impulsiven Energien könnten zu Konflikten in der Liebe führen, wenn der Widder dabei über das Ziel hinausschießt. »Vermeiden Sie daher hastige Entscheidungen und suchen Sie nach einer ausgewogenen Balance zwischen Herz und Verstand«, rät Charis.

Stier

Den Stieren verheißt der April eine Zeit, die von Stabilität und darauf aufbauendem Wachstum geprägt ist. Unter dem Einfluss des Mars können berufliche Ambitionen erfolgreich vorangetrieben und neue Ideen entwickelt werden. Allerdings muss der Stier darauf achten, nicht zu stur zu sein. In Sachen Liebe sollte er/sie sich für neue Möglichkeiten öffnen – auch innerhalb von bereits bestehenden Beziehungen.

Emanuell Charis warnt vor einem starren Festhalten an Vergangenem, das das Glück gefährden könnte. Insbesondere Wunden und Verletzungen aus längst vergangenen Zeiten sollten in Ruhe gelassen werden, damit sie negativen keinen Einfluss auf das Jetzt haben können. (Prophezeiung: Emanuell Charis deutet das I-Ging-Hexagramm 14 für den April 2024)

Zwillinge

300x250

»Die Zwillinge werden im April eine Vielzahl von Emotionen durchleben«, so Star-Hellseher Charis. Der Neumond wird eine Zeit der Reflexion und inneren Transformation bringen bzw. begünstigen.

Eine gute Gelegenheit, Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukunftspläne zu überdenken und konkret in Angriff zu nehmen. In der Liebe ist Geduld gefragt, während sich berufliche Chancen so bemerkenswert schnell auftun können, dass man sie übersehen und verpassen könnte. »Achte darauf, deine Gefühle klar auszudrücken, um Missverständnisse zu vermeiden«, empfiehlt Emanuell Charis. »Und das nicht nur in Beziehungen.«

Krebs

Für die sensiblen Krebse wird der April eine Zeit der Heilung und des Loslassens sein, die bereits im März ihren Anfang nahm. Emanuell Charis ermutigt Krebse dazu, alte Wunden, die zumeist aus gescheiterten Beziehungen stammen, zu heilen und sich unvoreingenommen auf neue Liebesabenteuer einzulassen. Beruflich ist es wichtig, die eigenen Grenzen zu respektieren und sich nicht von anderen überfordern zu lassen.

300x250 boxone

In diesem Zusammenhang rät Charis außerdem, der eigenen Gesundheit mehr Beachtung zu schenken. Insbesondere der Stress sollte reduziert werden. Meditation und/oder Yoga wäre jetzt ideal für dieses Sternzeichen.

Löwe

»Die Löwen werden im April von kreativen Energien geradezu beflügelt sein«, prophezeit Emanuell Charis. Diese Kraft und diese Inspiration können genutzt werden, um berufliche Ziele zu verfolgen und um neue Projekte anzugehen.

In Liebesdingen ist nun Leidenschaft gefragt, doch sowohl der Löwe-Mann als auch die Löwe-Dame sollten darauf achten, dass diese nicht in Dominanz und Bevormundung umschlägt. »Finde das Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen – das sollte das Motto der Löwen im April 2024 sein«, so Charis.

Jungfrau

Für die analytischen und ordnungsliebenden Jungfrauen wird der April eine Phase der tiefen Selbstreflexion und des daraus resultierenden Wachstums sein. Emanuell Charis rät den Jungfrau-Geborenen dazu, sich weniger auf andere zu verlassen, sondern sich vorrangig auf die eigenen Stärken zu besinnen und berufliche Herausforderungen mit Gelassenheit anzugehen.

In der Liebe ist Vertrauen von entscheidender Bedeutung. Doch hier ist zugleich auch Vorsicht geboten: Die Jungfrau neigt dazu, gar zu kritisch zu sein. Das kann in diesem Fall des Guten zu viel sein und andere vor den Kopf stoßen.

Waage

»Die Waagen werden im April eine Zeit der Harmonie und des Ausgleichs erleben«, so Emanuell Charis. Eine Zeit also, die für die unter diesem Zeichen geborenen Menschen ideal ist und sie geradezu aufblühen lässt. Charis rät dazu, auf dieser Balance aufzubauen und sie zu nutzen, um berufliche Entscheidungen zu treffen und Beziehungen zu vertiefen.

Es ist außerdem für Single-Waagen die ideale Zeit, um neue Bekanntschaften zu knüpfen und neue Beziehungen einzugehen, die buchstäblich unter einem guten Stern stehen. »Doch sei wachsam, dass du nicht zu nachgiebig bist und dabei vor lauter Harmonie deine eigenen Bedürfnisse vernachlässigst!«, mahnt Emanuell Charis.

Skorpion

»Für die leidenschaftlichen Skorpione wird der April eine Zeit der Transformation und der Erneuerung sein«, sagt Emanuell Charis voraus. Diese Phase hat bereits im März begonnen (siehe Emanuell Charis’ diesbezüglichen Artikel) und setzt sich nun fort.

Durch diese Transformation werden intensive Energien freigesetzt, die genutzt werden können, um berufliche Ziele zu verfolgen – oder auch, um einen beruflichen Neuanfang bzw. eine Veränderung zu wagen. In der Liebe ist es die perfekte Zeit, um Neues zu erkunden. »Achte jedoch darauf, dass alte Verletzungen nicht die Chance auf Glück beeinträchtigen«, betont Emanuell Charis.

Schütze

»Die Schützen werden im April von Abenteuerlust und Optimismus geleitet«, so Charis. »Sie sprühen förmlich vor Energie und wollen am liebsten alles auf einmal machen und alles mögliche Neue ausprobieren.« Hier ist es ratsam, sich selbst ein bisschen zu bremsen, denn vor lauter Begeisterung gar zu übermütig zu werden, hätte den gegenteiligen und damit negativen Effekt.

Die positiven Energien sollten eher kanalisiert werden, um berufliche Chancen zu ergreifen und neue Horizonte und Möglichkeiten zu erkunden. In der Liebe ist Offenheit gefragt, hebt Charis hervor: »Aber sei auch hier vorsichtig, dass dein Enthusiasmus nicht zu Impulsivität führt und andere überrollt.«

Steinbock

»Den zielstrebigen Steinböcken beschert der April eine Zeit der Herausforderungen, die zunächst unüberwindlich scheinen mögen, sich dann aber als klar erkennbare Chancen zum Wachstum entpuppen«, erklärt Emanuell Charis. Hier gilt es vor allem, Ruhe zu bewahren und sich in Geduld zu üben. Manches Problem löst sich durchaus von selbst.

»Bleibe auch standhaft in beruflichen Angelegenheiten, aber sei bereit, flexibel zu sein, wenn es um Liebe und Beziehungen geht«, so Charis, der darüber hinaus den Steinböcken nahelegt, nicht zu stur zu sein und Raum für neue Möglichkeiten zu lassen – auch den Menschen im eigenen Umfeld.

Wassermann

»Die Wassermänner werden im April von unkonventionellen Ideen – sowohl eigenen als auch solchen, die von außen an sie herangetragen werden – und unerwarteten Wendungen überrascht werden«, prophezeit Emanuell Charis. Die daraus entstehenden innovativen Energien können sinnvoll eingesetzt werden, um berufliche Projekte voranzutreiben und in der Liebe neue Wege zu eröffnen und zu erkunden.

Wie bei einigen anderen Sternzeichen besteht allerdings auch hier die Gefahr, über das Ziel hinauszuschießen. Also Vorsicht! »Ferner ist es ratsam, darauf zu achten, dass du nicht zu rebellisch wirst und dabei die Bedürfnisse anderer übersiehst«, sagt Emanuell Charis.

Fische

»Für die einfühlsamen Fische wird der April eine Zeit der Intuition und der Spiritualität sein«, sagt Emanuell Charis voraus. Es ist die absolut passende Phase, um innere Einkehr zu halten und sich mit vernachlässigten Fragen der eigenen Spiritualität zu befassen. Diese Einkehr wird Antworten hervorbringen und dazu beitragen, dass verschiedene Probleme gelöst werden können.

»Vertraue auf deine inneren Gefühle, um berufliche Entscheidungen zu treffen und in der Liebe tiefe Verbindungen einzugehen«, empfiehlt Emanuell Charis, rät jedoch auch zur Vorsicht: »Du solltest nicht zu idealistisch werden und dabei die Realität aus den Augen verlieren.«

Fazit

Der April 2024 verspricht aus kosmischer, astrologischer Sicht einiges, was alle Aspekte unseres Lebens beeinflusst.

Von den kraftvollen Manifestationen für die Widder bis hin zu den introspektiven Transformationen für die Zwillinge, von den stabilen Wachstumsaussichten für die Stiere bis zu den inspirierenden Möglichkeiten für die Löwen – jede Sternzeichenfamilie wird im April einzigartige Erlebnisse haben.

Dennoch mahnt Emanuell Charis auch zur Vorsicht: »Die kosmischen Energien mögen uns zu neuen Höhen führen, aber sie bergen auch Risiken und Herausforderungen in sich.

Es liegt an uns, wachsam zu bleiben und uns den unvorhersehbaren Strömungen des Universums mit Mut und Entschlossenheit zu stellen.« Alles in allem ist der Frühlingsmonat April rundum eine Zeit des Neuanfangs – und dies in jeder Hinsicht des Lebens, wie Star-Hellseher Emanuell Charis abschließend betont.

Quellen: PublicDomain/emanuellcharis.de am 30.03.2024