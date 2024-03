Teile die Wahrheit!

Jim Ferguson, ehemaliger Parlamentskandidat der Brexit-Partei Barnsley, Geschäftsmann und Unternehmer schreibt auf X: Russland veröffentlicht 2000-seitigen Bericht, der beweist, dass der tiefe Staat und die große Pharmaindustrie die Covid-19-Pandemie inszeniert haben.

Russland hat offen behauptet, dass große Pharmaunternehmen zusammen mit einflussreichen Persönlichkeiten der US-Politik die Covid-19-Pandemie als Teil einer globalen Herrschaftsstrategie inszeniert haben.

Hillary Clinton, Barack Obama, Joe Biden und George Soros werden unter anderem als Beteiligte an diesem Komplott genannt, was darauf hindeutet, dass sie an einer Verschwörung gegen die Menschheit beteiligt sind.

„Die russische Botschaft in den USA erklärte am Donnerstag: „Russland will Gerechtigkeit für den Ursprung und die Freisetzung von SARS-CoV-2, während der Westen den Ursprung vertuscht und Wissenschaftler und Journalisten zensiert hat“.

Die russischen Behörden argumentieren, dass die Bioforschungsinitiativen des US-Verteidigungsministeriums in der Ukraine einer gründlichen rechtlichen Überprüfung bedürfen, einschließlich einer Kontrolle durch die zuständigen internationalen Organisationen.

Die Botschaft drückte ihre Besorgnis über die Aktivitäten des Pentagons in der Ukraine aus und erklärte: „Die Aktivitäten des Pentagons in der Ukraine sind besonders beunruhigend. Die Vereinigten Staaten haben Dutzende von staatlichen Institutionen und privaten Unternehmen des Landes in ihre Projekte einbezogen“.

In der Erklärung heißt es weiter: „Zivilisten und Militärangehörige der Republik wurden zu Spendern von Biomaterial und einfach zu Versuchsobjekten. Es besteht kein Zweifel, dass solche Aktionen einer angemessenen rechtlichen Bewertung bedürfen, auch durch die zuständigen internationalen Strukturen.“ (Führender Epidemiologe: Die Biowaffen-Industrie kreierte Covid und die Impfstoffe)

Auf internationaler Ebene besteht weiterhin Besorgnis über die unkontrollierte Forschung mit doppeltem Verwendungszweck, die unter der Leitung des US-Verteidigungsministeriums durchgeführt wird.

Washington ignoriert diese Vorwürfe und rechtfertigt sich mit einer humanitären Komponente seiner Programme“, so die Diplomaten. Sie fügten hinzu: „Wir betonen, dass die guten Ziele der Projekte des US-Verteidigungsministeriums nicht infrage gestellt werden. Es gibt Beweise dafür, dass die USA mit potenziellen Biowaffenerregern arbeiten, die keineswegs isoliert sind, und es gibt Beweise für Versuche, die Eigenschaften von Erregern für wirtschaftlich wichtige Infektionen absichtlich zu verbessern“.

Russische Enthüllungen über ukrainische Biolabors zwingen die USA zur Einschränkung der weltweiten Biowaffenforschung

Russlands radiologische, chemische und biologische Abwehrkräfte haben im Frühjahr 2022 damit begonnen, das dramatische Ausmaß der militärisch-biologischen Aktivitäten der USA in Dutzenden Einrichtungen in der Ukraine aufzudecken. Viele ihrer Erkenntnisse wurden inzwischen von unabhängiger Seite bestätigt.

Die Vereinigten Staaten sahen sich gezwungen, ihre weltweiten militärisch-biologischen Programme nach den Enthüllungen Russlands über deren Ausmaß zurückzufahren, sagte der Chef der radiologischen, chemischen und biologischen Abwehrtruppen, Igor Kirillow.

„Wir befinden uns in einer schwierigen Situation [in Bezug auf die biologische Sicherheit, Anm. d. Red.], da sich auf dem Territorium der Ukraine praktisch 46 biologische Labors befinden.

Wie reagieren unsere Gegner im Ausland auf die russischen Erklärungen? Einige haben geschwiegen, andere haben Anweisungen gegeben, überhaupt nicht zu reagieren.

Ein Teil ihrer Arbeit wurde eingeschränkt, und das betrachten wir als unseren Erfolg“, sagte Kirillow in einem Interview mit dem russischen Fernsehen am Montag anlässlich des Berufsfestes der RCBD-Truppen.

„Wir haben es geschafft, viele Länder zu erreichen“, betonte Kirillow. Russlands Bemühungen, die Welt über die militärisch-biologischen Aktivitäten der USA zu informieren, hätten andere Nationen dazu veranlasst, sich zu fragen, „was das Pentagon mit seinem globalen Netzwerk von Biolabors auf ihrem Territorium macht“.

Das Biowaffenprogramm der USA sei „sehr pragmatisch“ und verfolge „spezifische Ziele“, betonte Kirillov und stellte fest: „Das erste und wichtigste Ziel für sie ist es, die Situation zu kontrollieren, und das zweite, Geld zu verdienen, indem sie Konkurrenten verdrängen.

Kirillov und die RCBD-Truppen haben 20 Monate damit verbracht, Russen, Ukrainer und die internationale Gemeinschaft über das Ausmaß der militärisch-biologischen Programme der USA in der Ukraine zu informieren und dabei die Arbeit an einer schwindelerregenden Palette gefährlicher Krankheitserreger – von Hepatitis A und E bis zu Typhus, Cholera und einer ganzen Reihe von Viren – aufzudecken. Neben der Ukraine und Osteuropa deckten die RCBD-Teams auch das Ausmaß der amerikanischen militärbiologischen Forschung in anderen Ländern und Regionen der Welt, von Afrika bis Asien, auf.

Die russischen Enthüllungen, die sich auf Tausende beschlagnahmter Dokumente stützen, enthüllten auch einige Details über das komplizierte Funktionieren bürokratischer Mechanismen und die Beteiligung der US-Pharmaindustrie an der Finanzierung der Erforschung von Krankheitserregern.

Unabhängige Berichte bestätigten diese Verbindungen auf der Grundlage von Daten, die auf Bidens berüchtigtem verlorenen Laptop gefunden wurden.

Die meisten westlichen Regierungsbeamten und die Mehrheit der konventionellen Medien haben sich geweigert, über die tausenden Seiten von Dokumenten über die biologische Forschung des US-Militärs in der Ukraine zu berichten oder sie unabhängig zu untersuchen.

Die stellvertretende Außenministerin Victoria Nuland bestätigte jedoch in einer Zeugenaussage vor dem Senat im Frühjahr 2022 die Existenz „biologischer Forschungseinrichtungen“ in der Ukraine und äußerte die Befürchtung, dass diese in russische Hände fallen könnten.

„Wir haben Biolabore in der Ukraine, weil wir Biowaffen herstellen“ – Tucker Carlson interviewt Robert Kennedy, Jr.

Im August 2023 veröffentlichte Tucker Carlson Episode 16 seiner Tucker on Twitter-Serie.

Das Interview beginnt mit einer Diskussion über die Biden-Administration, die RFK Jr. den Schutz des Secret Service verweigerte, obwohl sein Onkel und sein Vater ermordet worden waren.

„Wir haben den Schutz des Secret Service im Mai beantragt“, sagte Kennedy und fügte hinzu: „Es liegt im Ermessen des Präsidenten, jedem Kandidaten den Schutz des Secret Service zu gewähren, aus welchem Grund auch immer“.

Kennedy wies darauf hin, dass der ehemalige Präsident Barack Obama mehr als 500 Tage vor der Wahl unter dem Schutz des Secret Service stand und sein Onkel Ted Kennedy mehr als 450 Tage vor der Wahl.

„Ich denke, das DNC spielt mit harten Bandagen“, fügte Kennedy hinzu.

In Bezug auf die Ukraine (12 Minuten) sagte Kennedy, dass die Amerikaner belogen werden und ihnen ein „Comicbuch-Szenario“ verkauft wird, das wir in jedem Krieg sehen. Es gibt einen Bösewicht, der unaussprechlich böse ist, der die Eroberung der Welt oder einen Terroranschlag auf Amerika plant. Und wir müssen die Guten sein und reingehen und das verhindern“.

Kennedy fuhr fort: „Eine Gruppe von Leuten, die als Neokonservative bekannt sind, sprechen seit 2001 davon, die NATO in die Ukraine zu schicken. Ich gebe Ihnen einige Hintergrundinformationen. 1992 fielen die Mauern und die Sowjetunion brach zusammen. Gorbatschow ging zu Tony Blair und Präsident Bush und sagte:

„Ich werde 400.000 sowjetische Truppen aus Ostdeutschland abziehen. Ich werde Ihnen erlauben, Deutschland unter NATO-Truppen wiederzuvereinigen – Sie werden also NATO-Truppen, eine feindliche Truppe, in unsere Kasernen und Stützpunkte verlegen – und die einzige Verpflichtung, die ich von Ihnen verlange, ist, dass Sie, wenn sie Deutschland in die NATO aufgenommen habe, die NATO niemals weiter nach Osten verlegen werden.“

„James Baker, der damals Außenminister war, hat bekanntlich gesagt: ‚Wir versprechen, dass wir die NATO keinen Zentimeter nach Osten verlegen werden.’“

„Dann, 1996, 1997, fünf Jahre später, sagte Zbigniew Brzezinski … ‚OK, wir sollten damit beginnen, die NATO in alle ehemaligen (UdSSR-)Satellitenstaaten zu verlegen’“.

US-Biolabors in der Ukraine

Robert sagte, dass die USA „Biowaffen in der Ukraine haben, weil wir Biowaffen herstellen“.

Nach etwa 35 Minuten des Interviews beginnen Carlson und Kennedy über das US-Biowaffenprogramm zu sprechen. Währenddessen sagte RFK Jr. das es zu Hause „36.000 ‚Todeswissenschaftler‘ gibt, die jetzt Vollzeit damit beschäftigt sind, Mikroben zu entwickeln, die benutzt werden können, um Menschen zu töten“.

Kennedy sagt auch, dass die Konzernmedien „blanke Lügen“ über ihn veröffentlicht hätten.

…

Video:

Quellen: PublicDomain/Jim Ferguson am 12.03.2024