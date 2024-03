Die „Blutmond-Purim-Finsternis“ am 25. März wird ungefähr zur gleichen Zeit stattfinden, zu der „Der Teufelskomet“ mit bloßem Auge sichtbar wird

Teile die Wahrheit!

In den nächsten Monaten werden so viele erstaunliche Dinge am Himmel passieren. Während der Großen Amerikanischen Sonnenfinsternis im Jahr 2024 am 8. April werden beispielsweise die Sonne, der Mond und die sieben anderen Planeten unseres Sonnensystems alle am Himmel aufgereiht sein. Von Michael Snyder

Es ist fast so, als ob das gesamte Sonnensystem schreien würde, dass dies ein einmaliges Ereignis sei.

Doch bevor wir am 8. April ankommen, werden noch einige andere absolut unglaubliche Dinge am Himmel über unseren Köpfen passieren. Am 25. März werden wir Zeuge einer Halbschatten-Mondfinsternis. Das Folgende stammt aus Wikipedia …

Am Montag, den 25. März 2024 findet eine Halbschatten-Mondfinsternis statt. Er wird mit bloßem Auge sichtbar sein, da 95,57% des Mondes in den Halbschatten der Erde eingetaucht sein werden.

Da sich so viel Aufmerksamkeit auf die Große Amerikanische Sonnenfinsternis von 2024 am 8. April konzentriert hat, hat sich diese andere Finsternis irgendwie an uns herangeschlichen.

Anscheinend wird ein Großteil des Planeten in der Lage sein, diese Mondfinsternis zu sehen…

Er wird von den meisten Amerikas aus vollständig sichtbar sein, über Australien und Ostasien aufgehen und über den westlichen Teilen Afrikas und Europas untergehen.

Interessanterweise wird dies auch eine „Blutmond“-Finsternis sein, und so wird der Mond für viele Menschen eine rötliche Farbe haben… (Alle bereiten sich vor! Warum wird die Nationalgarde während der großen amerikanischen Sonnenfinsternis am 8. April eingesetzt?)

Bei der bevorstehenden Mondfinsternis wird der Schatten der Erde 97% der Mondoberfläche verdecken. Diese Finsternis wird ein „Blutmond“ sein, das Ergebnis atmosphärischer Bedingungen, die dem Mond eine rötliche Färbung statt Schwarz verleihen, wenn er sich in den Schatten bewegt. Die rote Farbe kommt von einem Teil des Sonnenlichts, das durch die Erdatmosphäre fällt, wo es gekrümmt wird und Farben wie Blau und Grün herausgefiltert werden, wodurch längere Wellenlängen wie die Farbe Rot zurückbleiben.

Zu allem Überfluss fällt diese „Blutmond“-Finsternis auch noch mit Purim zusammen.

Der erste Purimtag geht von Sonnenuntergang am 23. März bis Sonnenuntergang am 24. März.

Der zweite Purimtag geht von Sonnenuntergang am 24. März bis Sonnenuntergang am 25. März.

Es wird also eine „Blutmond-Purim-Finsternis“ sein, und Pastor Mark Biltz glaubt, dass es durchaus angemessen ist, dass der Mond an Purim verfinstert wird…

Die erste Mondfinsternis am 25. März fällt mit dem jüdischen Feiertag Purim zusammen. Biltz merkte an, dass es passend sei, dass der Mond an Purim verfinstert werde, da Esther wörtlich „verborgen“ bedeute.

Es gibt noch eine weitere Verbindung zu Purim, von der ich bis heute nichts erfahren habe.

Laut dem YouTube-Kanal von Supernatural By Design stimmen die Daten, an denen Finsternisse im Jahr 2024 auftreten, fast perfekt mit den Daten überein, an denen Finsternisse im Jahr 480 v. Chr. stattfanden…

Die Person hinter dem YouTube-Kanal Supernatural By Design scheint zu glauben, dass die wichtigsten Ereignisse im Buch Esther im Jahr 480 v. Chr. stattgefunden haben.

Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt oder nicht.

Es ist allgemein anerkannt, dass die Ereignisse im Buch Esther zwischen 483 v. Chr. und 473 v. Chr. stattfanden.

Es ist also durchaus möglich, dass der Showdown mit Haman im Jahr 480 v. Chr. stattfand.

In seinem Video versucht er, eine Reihe weiterer Verbindungen herzustellen zwischen dem, was in unserer Zeit geschieht, und dem, was zu Esthers Zeit geschah. Ich bin nicht mit allem einverstanden, was er zu sagen hat, aber wenn Sie das ganze Video sehen möchten, finden Sie es hier…

Es gibt sicherlich eine Menge in diesem Video, über das man diskutieren kann.

Was wir jedoch wissen, ist, dass es in diesem Jahr am zweiten Tag von Purim zu einer Blutmondfinsternis kommen wird.

Und im Buch Esther lesen wir, dass Purim eine Zeit war, in der Gott das Volk Israel davor bewahrte, von seinen Feinden vernichtet zu werden.

Könnte diese Blutmondfinsternis während Purim ein Zeichen dafür sein, dass das Volk Israel erneut befreit werden soll?

Das ist eine gute Frage.

Wir wissen auch, dass Ende März „der Teufelskomet“ durch den Himmel rasen wird, während diese Blutmondfinsternis stattfindet.

Es wird sogar berichtet, dass es möglich ist, dass dieser Komet zu diesem Zeitpunkt „mit bloßem Auge sichtbar sein könnte„…

Schauen Sie diesen Monat in den Nachthimmel und Sie werden einen Blick auf einen massiven Kometen erhaschen, der mit bloßem Auge sichtbar sein könnte.Laut Space.com wird der Komet 12P/Pons-Brooks, auch bekannt als „Teufelskomet“, für die meisten Menschen auf der Erde sichtbar sein, während er seine 71-jährige Umlaufbahn um die Sonne absolviert.

Laut NASA ist er als Eisvulkan-Komet bekannt, da er aufgrund seiner Passage in der Nähe der Sonne durch die Sonnenstrahlung ausbricht, die große Eisschalen aufbricht, die ein Schauspiel aus Eis und Gas liefern, das aus der Basis schießt und den Kometen größer und heller erscheinen lässt, je näher er der Erde kommt.

Dieser Komet kommt nur alle 71 Jahre vor.

Es ist also eine ziemlich große Sache.

Laut der New York Post werden diejenigen von uns, die auf der Nordhalbkugel leben, es entweder Ende März oder im April sehen wollen, weil es im Mai außer Sichtweite sein wird…

Aber bis Ende März könnte der Komet in der Abenddämmerung auf der Nordhalbkugel gegen das Tierkreiskonstellat Widder am westlichen Horizont mit bloßem Auge zu sehen sein, so Space.com.Er wird während der totalen Sonnenfinsternis im nächsten Monat weiterhin seine außergewöhnlich helle Präsenz zeigen und am 21. April seine geringste Entfernung zur Sonne erreichen, bevor er im Mai auf der Nordhalbkugel aus dem Blickfeld verschwindet.

Er wird dann von der Südhalbkugel aus sichtbar sein, bevor er bis 2095 wieder aus dem Blickfeld der Erde verschwindet.

Der Lauf des „Teufelskometen“ findet also während der „Blutmond-Purimfinsternis“ am 25. März und der totalen Sonnenfinsternis am 8. April statt.

Ist das nur ein Zufall?

Und lassen Sie mich Ihnen noch etwas an den Kopf werfen.

Die NASA sagt uns, dass irgendwann zwischen jetzt und September ein Stern explodieren wird, der 3.000 Lichtjahre entfernt ist.

Diese Explosion wird so hell sein, dass sie auf der Nordhalbkugel tatsächlich mit bloßem Auge sichtbar sein wird…

Halten Sie bis September die Augen offen für eine wirklich spektakuläre Nachtshow.Das heißt, nicht für ein normales Feuerwerk, sondern für ein seltenes Himmelsereignis: eine Nova-Explosion aus 3.000 Lichtjahren Entfernung, die auf der Nordhalbkugel in unseren Nachthimmel aufflammen und mit bloßem Auge sichtbar werden soll.

Die NASA sagt, dass die Nova-Explosion, bei der im Wesentlichen ein Doppelsternsystem explodiert, vom Sternsystem T Coronae Borealis ausgehen und etwa eine Woche lang so hell wie der Polarstern sein wird.

Wie gesagt, es wird in den kommenden Monaten sicherlich viel los sein am Himmel.

Und ich glaube, dass all diese „Zeichen am Himmel“ uns etwas sagen sollen.

Das ist auch der Grund, warum ich den Weg der Großen Amerikanischen Sonnenfinsternis von 2024 auf das Cover meines neuesten Buches gesetzt habe.

In Lukas, Kapitel 21 sagte uns Jesus ausdrücklich, dass es in den Tagen kurz vor seiner Wiederkunft „Zeichen in der Sonne und im Mond und in den Sternen“ geben würde.

Wir mögen im Moment nicht alles perfekt verstehen, aber wir sollten wachsam sein, denn Jesus hat uns angewiesen, darauf zu achten.

Die Dinge, die am Himmel passieren werden, sind absolut faszinierend, und viele glauben, dass sie enorme Auswirkungen auf das Jahr 2024 und darüber hinaus haben.

…

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 25.03.2024