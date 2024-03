Werden die BRICS-Staaten im Jahr 2024 eine neue Weltordnung einführen?

Teile die Wahrheit!

Die BRICS-Staaten haben ihre Mitgliederzahl Anfang 2024 verdoppelt und stehen vor großen Aufgaben: Integration ihrer neuesten Mitglieder, Entwicklung künftiger Aufnahmekriterien, Vertiefung der Grundlagen der Institution und vor allem Einführung der Mechanismen zur Umgehung des US-Dollars im internationalen Finanzwesen.

Überall im Globalen Süden stehen Länder Schlange, um den multipolaren BRICS und der damit verbundenen hegemonfreien Zukunft beizutreten. Der Ansturm des Interesses ist zu einem unvermeidlichen Diskussionsthema in diesem entscheidenden Jahr der russischen Präsidentschaft der BRICS-10 geworden.

Indonesien und Nigeria gehören zu den Top-Kandidaten, die wahrscheinlich beitreten werden. Gleiches gilt für Pakistan und Vietnam. Mexiko steckt in einer sehr komplexen Zwickmühle: Wie kann man sich anschließen, ohne den Zorn des Hegemons auf sich zu ziehen?

Und dann ist da noch die neue Kandidatur: der Jemen, der viel Unterstützung von Russland, China und dem Iran genießt.

Es liegt an Russlands oberster BRICS-Sherpa, dem äußerst fähigen stellvertretenden Außenminister Sergej Rjabkow, zu klären, was vor uns liegt. Gegenüber TASS sagt er:

Wir müssen den Ländern, die an einer Annäherung an die BRICS-Staaten interessiert sind, eine Plattform bieten, auf der sie praktisch arbeiten können, ohne sich zurückgelassen zu fühlen und sich diesem Kooperationsrhythmus anzuschließen. Und wie über den weiteren Ausbau entschieden werden soll, sollte zumindest so lange aufgeschoben werden, bis die Staats- und Regierungschefs in Kasan zusammenkommen, um darüber zu entscheiden.

Die wichtigste Entscheidung über die Erweiterung der BRICS+ wird erst auf dem Gipfel in Kasan im kommenden Oktober fallen. Rjabkow betont, dass es zunächst darum gehe, „diejenigen zu integrieren, die gerade erst beigetreten sind“. Das bedeutet, dass „wir als ‚Zehn‘ mindestens genauso effizient arbeiten, oder besser gesagt, effizienter als in den ersten ‚Fünf‘.“

Nur dann werden die BRICS-10 „die Kategorie der Partnerstaaten entwickeln“, was in der Tat bedeutet, eine auf Konsens basierende Liste aus den Dutzenden von Nationen zu erstellen, die buchstäblich darauf brennen, dem Club beizutreten.

Rjabkow betont in der Öffentlichkeit und im Privaten stets, dass die Verdoppelung der BRICS-Mitglieder ab dem 1. Januar 2024 „ein beispielloses Ereignis für jede internationale Struktur“ sei.

Das ist keine leichte Aufgabe, meint Rjabkow:

Im vergangenen Jahr dauerte es ein ganzes Jahr, bis die Zulassungs- und Ausbaukriterien auf der Ebene der Spitzenbeamten entwickelt wurden. Es wurden viele vernünftige Dinge entwickelt. Und vieles, was damals formuliert wurde, spiegelte sich in der Liste der beigetretenen Länder wider. Aber es wäre wahrscheinlich unangemessen, die Anforderungen zu formalisieren. Am Ende des Tages ist die Aufnahme in den Verein Gegenstand politischer Entscheidungen.

Wie geht es nach den russischen Präsidentschaftswahlen weiter?

Bei einem privaten Treffen mit einigen ausgewählten Persönlichkeiten am Rande der jüngsten multipolaren Konferenz in Moskau sprach Außenminister Sergej Lawrow überschwänglich über die BRICS-Staaten, wobei er insbesondere seine Amtskollegen Wang Yi aus China und S. Jaishankar aus Indien hervorhob.

Lawrow hegt große Erwartungen an die BRICS-10 in diesem Jahr – und erinnert gleichzeitig daran, dass es sich immer noch um einen Klub handelt. sie muss schließlich in institutioneller Hinsicht tiefer gehen, zum Beispiel durch die Ernennung eines Generalsekretariats, genau wie ihre Cousine, die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO).

Die russische Präsidentschaft wird in den nächsten Monaten alle Hände voll zu tun haben, nicht nur im geopolitischen Spektrum der aktuellen Krisen, sondern vor allem auch in der Geoökonomie. Bei einem entscheidenden Ministertreffen im Juni – das nur noch drei Monate entfernt ist – muss ein detaillierter Fahrplan bis zum Gipfel in Kasan vier Monate später festgelegt werden.

Was nach den russischen Präsidentschaftswahlen in dieser Woche passiert, wird auch die Politik der BRICS-Staaten bestimmen. Eine neue russische Regierung wird erst Anfang Mai vereidigt. Es wird allgemein erwartet, dass es keine wesentlichen Veränderungen im russischen Finanzministerium, in der Zentralbank, im Außenministerium und bei den Top-Beratern des Kremls geben wird.

Kontinuität wird die Norm sein.

Und das bringt uns zum wichtigsten geoökonomischen Dossier: Die BRICS-Staaten stehen an vorderster Front, wenn es darum geht, den US-Dollar im internationalen Finanzwesen zu umgehen.

Vergangene Woche kündigte Kreml-Chefberater Juri Uschakow an, dass die BRICS-Staaten auf den Aufbau eines unabhängigen Zahlungssystems hinarbeiten werden, das auf digitalen Währungen und Blockchain basiert.

Uschakow hob insbesondere „modernste Werkzeuge wie digitale Technologien und Blockchain“ hervor. Die Hauptsache ist, sicherzustellen, dass es für Regierungen, einfache Menschen und Unternehmen bequem sowie kostengünstig und frei von Politik ist.“

Uschakow hat es nicht explizit erwähnt, aber ein neues alternatives System existiert bereits. Im Moment handelt es sich um ein streng und sorgfältig gehütetes Projekt in Form eines detaillierten Whitepapers, das bereits wissenschaftlich validiert wurde und auch Antworten auf mögliche häufig gestellte Fragen enthält.

The Cradle wurde seit letztem Jahr in mehreren Treffen mit einer kleinen Gruppe von Fintech-Experten von Weltrang über das System informiert. Das System wurde bereits Uschakow selbst vorgestellt.

So wie es aussieht, steht es kurz davor, endgültig grünes Licht von der russischen Regierung zu erhalten. Nach einer Reihe von Tests wäre das in der Dissertation enthaltene System bereit, allen BRICS-10-Mitgliedern vor dem Gipfel in Kasan vorgestellt zu werden.

Dies alles hängt mit der öffentlichen Erklärung von Uschakow zusammen, dass eine besondere Aufgabe für 2024 darin bestehe, die Rolle der BRICS im internationalen Währungs- und Finanzsystem zu stärken.

Uschakow erinnert daran, wie sich die Staats- und Regierungschefs der BRICS-Staaten in der Erklärung von Johannesburg 2023 darauf konzentrierten, die Abrechnungen in Landeswährungen zu erhöhen und die Korrespondenzbankennetze zu stärken. Ziel sei es, „die bedingte Reserve weiterzuentwickeln, vor allem im Hinblick auf die Verwendung anderer Währungen als des US-Dollars“.

Auf absehbare Zeit keine einheitliche Währung

All dies bildet den Rahmen für die absolute Schlüsselfrage, die derzeit in Moskau, im Rahmen der russisch-chinesischen Partnerschaft und bald auch in den BRICS-10 diskutiert wird: alternative Entschädigungszahlungen zum US-Dollar, verstärkter Handel zwischen „befreundeten Nationen“ und Kontrollen der Kapitalflucht.

Rjabkow fügte der Debatte weitere entscheidende Elemente hinzu, indem er diese Woche sagte, dass die BRICS-Staaten nicht über die Einführung einer gemeinsamen Währung debattieren:

Eine einheitliche Währung, ähnlich wie sie von der Europäischen Union geschaffen wurde, ist in absehbarer Zeit kaum möglich. Wenn es darum geht, Formen des gegenseitigen Zahlungsverkehrs wie die ECU [Europäische Währungseinheit] in einem frühen Entwicklungsstadium der Europäischen Union abzuwickeln, in Ermangelung eines echten Zahlungsmittels, aber der Möglichkeit, die verfügbaren Ressourcen der Länder im gegenseitigen Zahlungsverkehr wirksamer zu nutzen, um Verluste aufgrund von Wechselkursunterschieden zu vermeiden, und so weiter, dann ist das genau der Weg, auf dem sich meiner Meinung nach die BRICS-Staaten bewegen sollten. Dies wird derzeit geprüft.

Die wichtigste Erkenntnis ist laut Rjabkow, dass die BRICS-Staaten keine Finanz- und Währungsallianz schaffen sollten. Sie sollten Zahlungs- und Abwicklungssysteme schaffen, die nicht von der wechselhaften „regelbasierten internationalen Ordnung“ abhängen.

Genau das sind die Schwerpunkte der Ideen und Experimente, die der Minister für Integration und Makroökonomie der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU), Sergej Glasjew, bereits entwickelt hat, wie er in einem Exklusivinterview erklärte, sowie des neuen bahnbrechenden Projekts, das kurz davor steht, von der russischen Regierung grünes Licht zu erhalten.

Rjabkow bestätigte, dass „eine Gruppe von Experten unter der Leitung der Finanzministerien und Vertreter der Zentralbanken der jeweiligen [BRICS]-Länder“ ununterbrochen an dem Dossier arbeitet. Darüber hinaus gebe es „Konsultationen in anderen Formaten, auch unter Beteiligung von Vertretern des ‚historischen Westens'“.

Rjabkows eigene Erkenntnis spiegelt wider, was die BRICS-Staaten als Ganzes anstreben:

Gemeinsam müssen wir ein Produkt entwickeln, das einerseits ziemlich ehrgeizig ist (denn es ist unmöglich, das Diktat des Westens in diesem Bereich weiterhin zu tolerieren), aber gleichzeitig realistisch und nicht realitätsfern. Das heißt, ein Produkt, das effizient wäre. Und all dies sollte in Kasan den Führern zur Prüfung vorgelegt werden.

Kurz gesagt: Der große Durchbruch könnte buchstäblich an die BRICS-Tür klopfen. Es hängt nur von einem einfachen grünen Licht der russischen Regierung ab.

Vergleichen Sie nun die BRICS-Staaten, die die Konturen eines neuen geoökonomischen Paradigmas entwerfen, mit dem kollektiven Westen, der über den tatsächlichen Diebstahl von Russlands beschlagnahmten Vermögenswerten zum Nutzen des schwarzen Lochs in der Ukraine nachdenkt.

Abgesehen davon, dass es sich um eine De-facto-Erklärung der USA und der EU gegen Russland handelt, ist dies etwas, das an sich schon das Potenzial hat, das derzeitige globale Finanzsystem vollständig zu zerschlagen.

Ein Diebstahl russischer Vermögenswerte, sollte es jemals dazu kommen, wird, gelinde gesagt, mindestens zwei wichtige BRICS-Mitglieder, China und Saudi-Arabien, die beträchtliches wirtschaftliches Gewicht mitbringen, wütend machen. Ein solcher Schritt des Westens würde das Konzept der Rechtsstaatlichkeit, das theoretisch dem globalen Finanzsystem zugrunde liegt, vollständig zerstören.

Die russische Antwort wird heftig ausfallen. Die russische Zentralbank könnte blitzschnell die Vermögenswerte des belgischen Euroclear, eines der weltweit größten Abwicklungs- und Clearingsysteme, auf dessen Konten russische Reserven eingefroren wurden, verklagen und konfiszieren.

Und das zusätzlich zur Beschlagnahmung der Vermögenswerte von Euroclear in Russland – die sich auf rund 33 Milliarden Euro belaufen. Da Euroclear das Kapital ausgeht, muss die belgische Zentralbank ihre Lizenz entziehen, was zu einer massiven Finanzkrise führt.

Sprechen wir von einem Zusammenprall der Paradigmen: westlicher Raub versus ein gerechtes Handels- und Finanzsystem auf der Grundlage des globalen Südens.

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com am 25.03.2204