Die Eine-Welt-Religion, neuer Kriegszyklus und warum sich alle auf die Endzeit vorbereiten

In Band 7 erklärte ich die Bedeutung der 2020 veröffentlichten quasi-freimaurerischen Enzyklika Fratelli tutti („Brüder alle“) von Papst Franziskus mit dem Untertitel „Über Brüderlichkeit und soziale Freundschaft“, in der Bergoglio „sogar den Koran sowie verschiedene Freimaurer zitierte, um eine klare Botschaft an freimaurerische Verbündete auf der ganzen Welt zu senden“. von Leo Zagami

Dies folgt natürlich dem Dokument über die menschliche Brüderlichkeit für den Weltfrieden und das Zusammenleben, das Franziskus und Scheich Ahmed el-Tayeb, Großimam der Al-Azhar, am 4. Februar 2019 in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, unterzeichnet haben.

Jetzt, in den letzten Tagen, drückte der Vertreter von Papst Franziskus in Südarabien, der die Enzyklika Fratelli tutti des Papstes zitierte, „die Freude der katholischen Kirche“ über die Gründung eines Hindu-Tempels in Abu Dhabi aus.

Bischof Paolo Martinelli lobte den größten Hindu-Tempel außerhalb Asiens, der von der BAPS Swaminarayan Sanstha Sekte erbaut wurde, und erklärte, er sei „ein Beitrag zur Harmonie, der auf der Beziehung zu Gott basiert“, denn in seinen Augen „erinnert jede Kultstätte die Menschen daran, dass ohne Gott die Menschen verloren sind“.

Die BAPS-Sekte, die den größten Hindu-Tempel in den Vereinigten Emiraten errichtet hat, in dem Akshar Purushottam verehrt wird, wurde 2021 beschuldigt, Zwangsarbeit für den Bau eines Tempels in New Jersey eingesetzt zu haben.[1]

Martinelli sprach am 15. Februar vor einer hochrangigen Versammlung interreligiöser Führer zur Vorbereitung der Eine-Welt-Religionheit, am sogenannten Tag der Harmonie, einen Tag nachdem Indiens antichristlicher Premierminister Narendra Modi den Tempel eingeweiht hatte.

Unglaublicherweise wurde am 22. Januar 2024 in Ayodhya im indischen Uttar Pradesh ein neu geweihter Tempel eingeweiht, der von vielen als „Neuer Vatikan des Hinduismus“ bezeichnet wird und über einer zerstörten Moschee errichtet wurde.

Experten sagen, dass der fragliche Tempel, der der am meisten verehrten Gottheit des Hinduismus, Lord Ram, gewidmet ist, Modis Vermächtnis als einer der konsequentesten Führer Indiens zementieren wird – dauerhaft, aber auch umstritten.

Wie auch immer, das Eine-Welt-Religions-Projekt kommt rechtzeitig für den Empfang des Antichristen zusammen, und wenn ihr seine Implikationen verstehen wollt, lest Confessions of an Illuminati Volume 7: From the Occult Roots of the Great Reset to the Populist Roots of The Great Reject, wo ich auch erkläre, wie man sich komplett aus dem Raster löst, um das zu vermeiden, was als nächstes kommt. (Biblische Prophezeiung? Roter Rost auf dem Mond, rote Färsen in Israel und ein rotes Pferd, das sich zum Reiten vorbereitet)

Sogar RuPaul, die berühmte Dragqueen, ist dabei, in Erwartung eines innenpolitischen Konflikts eine Betonanlage zu bauen, und sagt, die USA seien „nur wenige Augenblicke davon entfernt— einen Bürgerkrieg zu beginnen“.

„Ich befürchte das absolut Schlimmste“, sagte der „RuPaul’s Drag Race“-Moderator in einem am vergangenen Freitag veröffentlichten Porträt in The New Yorker.

In der Zwischenzeit hat Facebook-Gründer Mark Zuckerberg die letzten Jahre damit verbracht, ein riesiges Grundstück auf einer malerischen und abgelegenen hawaiianischen Insel zu erwerben.

Der Tech-Milliardär baut ein Luxusanwesen, das ihn Gerüchten zufolge 260 Millionen Dollar kosten soll, aber in den Plänen ist auch ein geheimer unterirdischer Bunker enthalten.

Der Nahe Osten steht am Rande eines größeren Krieges und die NATO treibt den Russland-Ukraine-Konflikt in Richtung eines Weltkriegs, der Papst bereitet sich auf eine Eine-Welt-Religion vor, was braucht man noch, um zu erkennen, dass wir uns in der Endzeit befinden?

Erst letzte Woche warnte der Kreml, dass ein Konflikt zwischen Russland und dem US-geführten NATO-Militärbündnis unvermeidlich sei, wenn europäische NATO-Mitglieder Truppen in die Ukraine entsenden würden, und erst vor ein paar Tagen wurde ein peinliches Leak eines abgehörten Telefongesprächs bekannt, in dem hochrangige deutsche Offiziere nicht nur über die Ausbildung ukrainischer Truppen für den Einsatz der deutschen Daurus-Raketen in der Ukraine sprechen, aber auch die Möglichkeit, die Krim-Brücke zu zerstören.

Was beides unweigerlich zur Ausweitung des ukrainisch-russischen Konflikts führen wird, der von den vatikanischen Jesuiten unterstützt wird, wie ich in Band 9 geschrieben habe.

Wo ich erklärt habe, wie die vatikanischen Illuminaten in den letzten zwei Jahrhunderten die ukrainische Identität künstlich geschaffen haben, um orthodoxe Christen zu bekämpfen.

Dies ist eine wachsende Katastrophe, die sich so entfalten wird, wie es vor zweitausend Jahren im Buch der Offenbarung vorhergesagt wurde, aber die Bibel weist uns eindeutig an, wachsam zu sein und vorbereitet zu sein, genau wie die Reichen und Mächtigen, auf das, was sich entfaltet.

Legendärer technischer Analyst sagt voraus, dass 2 Milliarden Menschen im neuen Kriegszyklus im Zeitalter des Antichristen sterben werden

Ich schrieb in Confessions of an Illuminati Volume 9: Seven Steps to The Secrets of the New World Disorder from Transhumanism and Immortality to Gnostic Jesus, UFOs, and Insect Witchcraft:

… Wir finden immer, dass die Menschheit die Gunst ihrer Götter verliert oder aufhört, Gott gegenüber angemessen zu leben. Sie alle teilen das gemeinsame Thema einer großen Sintflut und Zerstörung, die die menschliche Zivilisation für immer verändern und eine frühere Ära von Menschen auslöschen, die diese Vernichtung über sich selbst gebracht haben, so wie sie es heute tun, indem sie unseren Schöpfer täglich herausfordern; nicht nur mit ihren Fortschritten in der KI-Technologie und all den andauernden Kriegen, sondern auch mit ihrem nicht enden wollenden „Stolz“ und ihren unsinnigen „Woke“-Prioritäten.

Hinzufügen an anderer Stelle im selben Buch:

Die Schrecken und Paradoxien des Lebens in den 3. Jahrtausend sind in dieser Situation natürlich noch viel mehr, zu viele, um sie auch nur auf meinen einleitenden Seiten zusammenzufassen.

Nichtsdestotrotz bemerken die meisten von uns sie täglich, sogar auf unseren Tellern, da sie uns ständig mit Insekten und im Labor gezüchtetem Fleisch zwangsernähren wollen und in ihrem „Codex Alimentarius“ Nachhaltigkeitsprobleme geltend machen, während sie mit unseren Steuergeldern und nutzlosen Kriegen an Orten wie der Ukraine weitermachen.

Charles Nenner wird von Forbes als einer der legendären technischen Analysten bezeichnet.[2] Nenner, ein Mediziner, ist seit über 30 Jahren als Analyst tätig – unter anderem liefert er fast 15 Jahre lang Analysen aus seinen einzigartigen Modellen für Goldman Sachs.

Jetzt warnt uns der renommierte Experte für Geopolitik und Finanzzyklen, Charles Nenner, vor der Ankunft eines Kriegszyklus, der alle 120 Jahre stattfindet, und mit den Feindseligkeiten im Nahen Osten ist er eindeutig da.

Dieser Zyklus ist für große Kriege wie den Ersten und Zweiten Weltkrieg gedacht. Diese beiden Kriege waren laut Nenner Teil eines großen Kriegszyklus, und die Geschichte wiederholt sich nun.

Denken Sie daran, dass dieser Kriegszyklus mit vielen Ländern einhergeht, die im Besitz von Atomwaffenarsenalen sind. Nenner erklärt in seinem Interview mit Greg Hunter bei USAWatchdog.com:

„Wenn man Zyklen über Kriegsspiele und Kriegszyklen macht, kann man berechnen, wie viele Menschen in einem solchen Krieg sterben werden. Wir haben das in der Vergangenheit diskutiert, und jetzt sieht es hässlich aus. Wir reden hier über eine Menge Menschen. Es gibt so viele schlimme Dinge, die in der Welt vor sich gehen, deshalb möchte ich Ihnen die Zahl nicht nennen.“

Nenner sagte auch, dass dieser Kriegszyklus alle anderen Kriegszyklen in Bezug auf die Zahl der Toten übertreffen wird. Nenner prophezeit:

„Dieser Kriegszyklus wird schlimmer als der Zweite Weltkrieg. Die Frage ist also, was tun wir und wohin gehen wir? Viele meiner Kunden interessieren sich nicht dafür, wie ich Geld verdiene, sondern wohin sollen wir gehen? Also studiere ich, wo man am besten hingehen kann. Das ist es, was ich herauszufinden versuche, und ich habe mich sehr damit beschäftigt.“

Zurück zu der Zahl der Todesopfer, von der Nenner weiß, dass sie kommen wird. Greg Hunter fragt also erneut: „Wie viele Menschen werden im gegenwärtigen Kriegszyklus sterben?“

Aus Nenner platzt heraus: „Es könnte ein Viertel der Weltbevölkerung sein.“ Das sind etwa 2 Milliarden Menschen, die im aktuellen Kriegszyklus getötet werden könnten.

Nenner fährt fort: „Das wird vielleicht nicht im nächsten Krieg sein, weil das noch viele Jahre andauern wird. Es könnte im Krieg danach sein. Was ich jetzt sehe, ist, dass die Chinesen in den Nahen Osten gehen und die Vereinigten Staaten Israel helfen, denn wenn sie das nicht täten, würde niemand mehr den Vereinigten Staaten vertrauen. Ich denke, die Chinesen werden beobachten, wie hart die Vereinigten Staaten sein werden, weil sie Taiwan sonst einfach so übernehmen. Sie können es immer noch tun, weil alle mit der Ukraine und Israel beschäftigt sind. Die USA werden sich beweisen müssen, sonst werden sie von der Welt ausgelacht.“

Nenner sieht auch einen Kriegszyklus, der über die Südgrenze der USA nach Amerika kommt. Amerika wird angegriffen werden wie nie zuvor in diesem Kriegszyklus. Nenner sagt:

„Es wird Terroranschläge in den USA geben und vielleicht noch viel mehr, weil ich nicht weiß, wie viele davon schon da drin sind. Sie erwischen Iraner auf einer Terrorliste. Wie sind die Iraner nach Mexiko gekommen?“

Nenner glaubt, dass der Dollar stabil ist – vorerst. Die Zinsen werden weiter steigen, aber kurzfristig einen kurzen Abwärtspfad einschlagen. Die Inflation wird bald wieder steigen. Nenner ist kein langfristiger Käufer von Aktien, und er glaubt immer noch, dass der Abwärtstrend des Dow Jones bei 5.000 liegt und ein globaler Krieg ihn schnell dorthin bringen könnte.

Die größte Depression der Geschichte ist noch ein paar Jahre entfernt, aber Nenner ist sich zu 100% sicher, dass sie kommen wird. Nenners Zyklen besagen, dass dies höchstwahrscheinlich im Zeitraum 2027-2028 passieren wird.

Nenner mag Gold und Silber und glaubt, dass Gold innerhalb von anderthalb Jahren weit über 2.500 Dollar pro Unze liegen wird. Nenners bester Finanzrat lautet: „Kaufen Sie die 2-jährige Staatsanleihe“ und sichern Sie sich eine Rendite von 5 % ohne Risiko.[3]

Es gibt noch viel mehr in dem 44-minütigen Interview mit Charles Nenner, das von Greg Hunters USAWatchdog.com veröffentlicht wurde.

Die neuesten Erkenntnisse und Interviews mit Charles Nenner zu Finanzmärkten, Rohstoffen, Aktien, Währungen, Wirtschaftsindikatoren, Anleihen und Bundesanleihen finden Sie unter https://www.charlesnenner.com/video

Um diesen Artikel abzuschließen, erinnern wir uns an das, was ich in Confessions of an Illuminati Volume 7: From the Occult Roots of the Great Reset to the Populist Roots of The Great Reject geschrieben habe:

Obwohl die Bundesregierung so viel über ihre Verteidigungsausgaben verschleiert, dass genaue Zahlen schwer zu beschaffen sind, wissen wir, dass die US-Regierung seit 2001 mehr als 1,8 Billionen Dollar für die Kriege in Afghanistan und im Irak ausgegeben hat (das sind 8,3 Millionen Dollar pro Stunde). Darin nicht enthalten sind Kriege und Militärübungen, die rund um den Globus geführt werden und die die Gesamtrechnung bis 2053 voraussichtlich auf über 12 Billionen Dollar treiben werden. Die illegale Fusion der globalen Rüstungsindustrie mit dem Pentagon, vor der uns Präsident Dwight D. Eisenhower vor mehr als 50 Jahren warnte, stellt heute vielleicht die größte Bedrohung für die fragile Infrastruktur des Landes dar.

Der Krieg des Antichristen gegen die christliche Zivilisation hat gerade erst begonnen. Das Wort „Antichrist“ taucht nur an drei Stellen in der Bibel auf (in den Briefen des Neuen Testaments, die als 1. Johannes und 2. Johannes bekannt sind); sie kommt in der Offenbarung überhaupt nicht vor. Nichtsdestotrotz ist die Idee eines Antichristen von zentraler Bedeutung für die apokalyptische Realität, die sich in den kommenden Jahren entfalten wird

Quellen: PublicDomain/leozagami.com am 20.03.2024