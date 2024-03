Hat der polnische Geheimdienst Beweise dafür das Prinz William der Sohn von Jacob Rothschild ist?

Prinz William ist der Sohn des verstorbenen Lord Jacob Rothschild, so polnische Geheimdienstmitarbeiter, die gewarnt haben, dass König Charles bald ersetzt werden soll.

Benjamin Fulford, der umstrittene amerikanischer Journalist, sagt, er habe mit mehreren gut informierten Quellen innerhalb der polnischen Geheimdienstgemeinschaft gesprochen, die ihm gesagt hätten, dass Lord Rothschild der wahre König von England sei.

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society (WDS) und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Benjaminfulford.net berichtet: Angesichts einer umfassenden militärischen und geopolitischen Niederlage hat die Organisation Schwarze Sonne – die ultimativen Kontrolleure des westlichen militärisch-industriellen Komplexes – den asiatischen Geheimgesellschaften ein Ultimatum gestellt: Sie müssen entweder einer Weltföderation zustimmen oder sich alle dem Atomkrieg entgegenstellen.

Dieses Ultimatum kam von Vincenzo Mazzara, einem Kavalier der Deutschen Ritter und hochrangiger Offizier der Schwarzen Sonne. Dies geschieht im Zuge einer umfassenden Säuberung hochrangiger Anführer der khasarischen Mafia und einer militärischen Niederlage in der Ukraine. (Numerologie: Bankier Jacob Rothschild im Alter von 87 Jahren verstorben)

Die khasarische Mafia und die Schwarze Sonne arbeiteten an einem langfristigen Plan, der vorsah, die Ukraine zu nutzen, um Russland zu zerstören und es in mehrere Vasallenstaaten aufzuspalten.

Danach planten sie, in China einzumarschieren und es in fünf verfeindete Staaten aufzuteilen. Dann wollten sie ihren „Messias“ zum babylonischen Weltgottkönig und Diktator ernennen.

Die White Dragon Society und ihre asiatischen Verbündeten stoppten sie auf ihrem Weg. Sie stehen nun vor dem Bankrott des Westens, einer totalen militärischen Niederlage und einer anhaltenden Säuberung ihrer hochrangigen Führung.

Aus diesem Grund stimmt die Schwarze Sonne nun einer multipolaren neuen und gerechten Weltvereinbarung zu. Allerdings ist der Kampf noch nicht vorbei.

Um zu verstehen, womit wir es zu tun haben, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass die Vereinten Nationen, das Weltwirtschaftsforum, die WHO, die BIZ, der IWF, die Weltbank usw. private Nichtregierungsorganisationen sind.

Die gleichen Leute, denen sie gehören, besitzen 90 % der großen Unternehmen. „Die Mehrheit der Länder der Welt kontrolliert nicht ihre eigenen natürlichen Ressourcen. Die Oligarchen kontrollieren alle sichtbaren Führer. Die Führer sind keine Angestellten des Volkes, sie sind Angestellte der Oligarchen“, sagt Calin Georgescu, ehemaliger Europapräsident des Club of Rome und oberster UN-Beamter.

„Die Sklaverei ist nie verschwunden, sie ist durch Gehirnwäsche mächtiger denn je“, fügt er hinzu.

Diese Menschen hatten die Absicht, den gesamten Planeten in eine Mensch-Tier-Farm zu verwandeln, die von Mitgliedern ihres Stammes kontrolliert wird.

Lassen Sie mich das klarstellen: Diese Leute sind keine Juden, sie sind Satanisten. Das Wort Jude wird in der Bibel nicht erwähnt, nur die Synagoge Satans. Um ihrer Gruppe als hochrangige Diener beizutreten, müssen Freimaurer des 33. Grades eine Zeremonie durchlaufen, bei der sie ein Kind zu Tode foltern und sein Blut verzehren.

„Diese Oligarchen haben alle etwas mit dem System der Pädophilie zu tun, weil wir wissen, dass es jedes Jahr mehr als acht Millionen Kinder gibt, die ohne jede Information verschwinden.“ Dieser kriminelle Akt ist Transhumanismus“, bestätigt Georgescu.

„Seit der Antike opfern die Eliten ihre Kinder dem „Herrn“ (Baal). Viele Eliten hatten Kinder, die auf mysteriöse Weise starben, weil sie geopfert wurden.

Madeline McCann war die leibliche Tochter von George Soros, die von seinem Kult erzogen wurde, um in einem Ritual geopfert zu werden“, sagt eine Quelle des kanadischen Geheimdienstes.

Die WDS und andere White-Hat-Gruppen haben die Top-Satanisten immer schneller ausgeschaltet.

In den letzten zwei Monaten ist folgendes geschehen:

Bei König Charles wurde Krebs diagnostiziert.

Königin Camilla hat alle öffentlichen Auftritte abgesagt.

Kronprinz William ist verschwunden.

Kate Middleton wurde einer Bauchoperation unterzogen und wurde seit Dezember nicht mehr gesehen.

Bei Sarah, Herzogin von York, wurde Hautkrebs diagnostiziert.

Prinz Edward zieht sich von seinen königlichen Pflichten zurück.

Thomas Kingston, der in die britische Königsfamilie eingeheiratet hatte, starb plötzlich.

Jacob Rothschild ist gestorben.

Der König von Norwegen wurde mit einer Infektion ins Krankenhaus eingeliefert.

Papst Franziskus wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Königin von Dänemark kündigte schockierend ihre Abdankung an.

Vor dem Buckingham Palace wurden zwei schwarze Pferde mit einem „erbeuteten“ weißen Pferd und einer schwarzen Flagge gesichtet.

„Der Brauch königlicher Reiter besteht darin, niemals ein weißes Pferd ohne die Anwesenheit des Königs und der Königin mitzubringen. Die Anwesenheit eines weißen Pferdes bedeutet die Anwesenheit des Königs.

Wenn König Charles in dieser Kavallerie nicht anwesend ist, bedeutet das, dass er tot ist“, sagt eine MI6-Quelle.

Die Rothschilds (Roth=rot, schild=Schild des Satans) werden alle von den gnostischen Illuminaten gejagt.

Das derzeitige Oberhaupt des britischen und französischen Zweigs der Rothschild-Familie, David Rene de Rothschild, kontaktierte den WDS, um zu sagen, dass seine Familie sich ergeben wolle und dass ihre einzige Forderung sei, nicht getötet zu werden.

Als der WDS jedoch versuchte, zu antworten, wurde uns mitgeteilt, er sei „im Skiurlaub“. Entweder versteckt er sich im Rothschild-Komplex in Zug, Schweiz, zusammen mit seinem Cousin Klaus Schwab Rothschild, oder beide wurden aus dem Reich der Sterblichen entfernt.

Benjamin de Rothschild ist ebenfalls tot, und da Jacob seine Tochter Hanna als Erbin eingesetzt hat, scheint auch Nat Rothschild verschwunden zu sein.

Das Verschwinden all dieser hochrangigen Satanisten steht im Zusammenhang mit einer Anordnung des Gouverneurs von Florida, Ron de Santis, alle Jeffrey-Epstein-Akten freizugeben.

Epstein ist (er lebt noch) ein Mossad-Agent, der die satanistische Elite infiltriert und eine umfassende Videothek von ihnen erstellt hat, in der sie Kinder ermorden. Königin Elisabeth gestand, dass sie selbst mit einem Video erpresst wurde, auf dem sie einem Kind den Kopf abschlägt und sein Herz isst.

They got this one all wrong but at least they realize he isn’t Charles son. He is allegedly Harald V of Norway’s son. Here is a photo comparison for your enjoyment. pic.twitter.com/gWYg5bV4ji

— Hannah Bree (@HannahBree72) March 5, 2024