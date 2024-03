Warum sind Slots mit Ägypten-Motiv so beliebt?

Teile die Wahrheit!

Wo der Spieler in Online-Casinos auch hinschaut: Überall sind Slots zu sehen, die sich des alten Ägyptens annehmen. Hat Ägypten etwa ungewöhnlich viele Entwicklerstudios? Warum sind Slot-Spiele mit diesem Motiv derart vielzählig vertreten?

Die Pyramiden tragen viel zum Mythos des alten Ägypten bei. Quelle: Pixabay.com

Als Hauptgrund sind vermutlich Novomatic und Merkur anzuführen. Die beiden Hersteller haben mit Book of Ra und Eye of Horus Slots geschaffen, die den Zeitgeist entscheidend formen sollten. Selbst heute erfreuen sich die Slots aus dem Jahr 2005 vergleichsweise hoher Zugriffszahlen.

Das alte Ägypten steckt voller Mythologien

Ähnlich wie das antike Griechenland ist das alte Ägypten reich an mythologischen Erzählungen. Slots, die Götter wie Ra, Osiris, Horus oder Seth im Namen tragen, wecken die Aufmerksamkeit vieler Spieler.

Auf den Walzen sind fremdartige Hieroglyphen und Figuren zu sehen, die kaum etwas mit der eigenen Kultur gemein haben. Ägyptisch angehauchte Slots bieten Spielern eine ideale Gelegenheit, dem Alltag zu entfliehen und eine kleine Zeitreise zu unternehmen.

In die gleiche Kerbe schlagen Video-Slots wie Gates of Olympus und Midas Golden Touch, die griechische Überlieferungen zum Gegenstand haben. Allerdings ist die Slots-Auswahl merklich kleiner, wie nebenbei bemerkt, auch bei Slots mit nordischer Mythologie zu beobachten ist.

Book of Ra hat den Grundstein gelegt

Dass Entwicklerstudios Video-Slots ans alte Ägypten anlehnen, hängt sicherlich mit dem Erfolg von Spielautomaten wie Book of Ra und Eye of Horus zusammen. Book of Ra hat obendrein den Grundstein für ein eigenes Genre gelegt.

In Online-Casinos sind etliche Spielautomaten zu finden, die Book of Ra nacheifern. Zum Beispiel: Book of the Fallen oder der Book of Dead Slot.

Herzstück all dieser Slots ist die Freispiel-Funktion, bei der sich Symbole auf den Walzen ausbreiten. Allerdings verwenden sie auch Symbole wie Anubis, Skarabäen und das Anch-Symbol, die ihren Ursprung im alten Ägypten haben.

Viele Games arbeiten mit Motiven des alten Ägyptens. Quelle: Pixabay.com

Online-Slots haben dem Siegeszug des alten Ägyptens im Übrigen nicht den Weg geebnet. Noch bevor die ersten Casinos online von sich reden gemacht haben, gab es Anfang der 1990er-Jahre Geldspielgeräte, die thematisch ans Zeitalter der Pharaonen erinnern.

Bis heute widmen Studios dem alten Ägypten Video-Slots. Auch dies trägt zur anhaltenden Popularität bei. Was lange währt, erwärmt mit der Zeit auch den schärfsten Kritiker.

Ägypten verströmt Entdeckerfreude

Pyramiden wird nachgesagt, Grabräuber mit Fallen und Flüchen ferngehalten zu haben. Nur unerschrockene Abenteuer würden es wagen, die Steinbauten zu erkunden.

Da Entwickler gerne wiederkehrende Helden etablieren, hat es sich angeboten, die eigenen Figuren an Indiana Jones anzulehnen. Pragmatic Play entsendet deshalb John Hunter auf Eskapaden, während Play’n GO Rich und Cat Wilde auf Reisen schickt.

Neben der mythologischen Sagenwelt sind es reale Begebenheiten, die die Neugierde anfachen. Nachdem Archäologen 1922 das Grab Tutanchamuns geöffnet hatten, sind mehr als 20 Todesfälle mit einem angeblichen Fluch des einstigen Pharaos in Verbindung gebracht worden.

Selbstredend hat sich die Weltpresse die Legende selbst ausgedacht, und die Öffentlichkeit hat dem Mythos sofort ein offenes Ohr geschenkt.

In Wahrheit gab es keinen Fluch; Tutanchamun ist nach derzeitigem Forschungsstand im Alter von nur 18 Jahren einem Unfall zum Opfer gefallen.

Ikonische Symbole – wie gemalt für Video-Slots

Ob Hieroglyphen, Skarabäen, Sphinx, Horus, Ibis, Ra oder Anubis: Slots mit Ägypten-Thema können zwischen einer Vielzahl von Symbolen wählen.

All diese Symbole versprühen Flair und fordern den Forscherdrang heraus. Auch wenn sich die Symbole gelegentlich ähneln, wohnt den besten ägyptischen Slots ein eigener Zauber inne.

Kultureller Einfluss

Abseits von Spielautomaten hat sich das alte Ägypten ebenfalls in den Köpfen der Europäer eingenistet. In Assassin’s Creeds Origins schlüpfen Spieler in die Rolle Bayeks, einem Medjai im ptolemäischen Ägypten. Das Action-Adventure hat sich seit der Veröffentlichung 2017 über zehn Millionen Mal verkauft.

Lara Croft wiederum verschlug es bereits 1999 im vierten Serienteil The Last Revelation ins Tal der Könige. Als sie das Amulett des Horus entdeckt, stürzt sie die Welt ins Chaos und muss diese vor dem Wüstengott Seth retten.

Die Sphinx ist ein beliebtes Motiv. Quelle: Pixabay.com

Auch Filme wie „Die Mumie“ und „The Scorpion King“ haben sich vielfach altägyptischer Motive bedient. Und auch im TV werden beinahe täglich Dokumentationen ausgestrahlt, die sich fragen, warum und wie die Ägypten die Pyramiden errichtet haben, und was es eigentlich mit dem Fluch des Tutanchamun auf sich hat.

Audiovisuell vielversprechend

Fast alle Entwicklerstudios haben ägyptische Slots fertiggestellt. Darunter beste Entwickler wie Yggdrasil und Play’n GO, die oft grafisch Beeindruckendes auf die Beine stellen.

Valley of the Gods und Scroll of Seth gehören zu den schönsten Spielautomaten der Branche. Und auch der Soundtrack ist eine Wonne, untermalt die Video-Slots auf gekonnte Weise.

Im Zusammenspiel ergibt sich eine besondere Atmosphäre, der sich Spieler in westlichen Breitengraden gerne hinzugeben scheinen.

Das Abenteuer lockt noch immer. Quelle: Pixabay.com

Das Zeitalter ägyptischer Slots wird nie zu Ende gehen

Bei der Entwicklung neuer Slots folgen die Hersteller den aktuellen Trends. Schließlich soll der neue Spielautomat auch gespielt werden. Wer den Release-Kalender geschäftiger Entwickler im Blick behält, erkennt schnell, dass der Nachschub ägyptischer Slots nicht abebben wird.

Obwohl kein Thema so oft in Slots-Form gegossen wurde, feiern Slots mit Pharaonen und Hieroglyphen nach wie vor Hochkonjunktur.

Quellen: PublicDomain am 12.03.2024