Liebe, Gesundheit, Glück und Beruf. Das verheißt das Tarot für den April 2024

Teile die Wahrheit!

Mit dem Wechsel der Jahreszeiten und dem Eintritt in den Monat April erwacht die Welt zu neuen Möglichkeiten und Herausforderungen. In dieser Zeit des Übergangs und der Veränderung suchen viele Menschen nach Orientierung und Antworten auf die Fragen, die das Leben täglich für sie mit sich bringt.

Als angesehener Star-Hellseher und Meister des Tarot kann Emanuell Charis die verborgenen Botschaften der Karten entschlüsseln und uns einen Einblick in das gewähren, was der April 2024 für uns bereithält – im Hinblick auf die Themengebiete, aus denen die meisten Fragen erwachsen: Liebe, Gesundheit, Beruf und Glück.

In diesem Artikel wird Emanuell Charis diese Schlüsselaspekte des Lebens für den April 2024 genauer untersuchen und die Karten interpretieren. Durch seine Weisheit und seine einzigartige Verbindung zur spirituellen Welt erhalten wir so die Möglichkeit, uns darauf vorzubereiten, dem April mit einem tieferen Verständnis und einer klaren Vision zu begegnen.

Liebe: Der Stern

»Die Liebe, die wie ein funkelnder Stern am Himmel strahlt, wird im April eine wichtige Schlüsselrolle spielen!« Mit diesen Worten deutet Emanuell Charis die erste gezogene Karte an: den Stern.

Für einige wird dieser Monat eine Zeit der Hoffnung und des Vertrauens sein, in der sich lang gehegte Träume und Wünsche erfüllen. Die Energien der Liebe werden stark sein und Herzen auf einer tieferen Ebene miteinander verbinden. (Die Geheimnisse des März 2024 – Blick in die Tarot-Karten)

Doch Charis mahnt auch zur Vorsicht, denn der Stern bringt zugleich eine Warnung mit sich: »Für manche könnte es eine Zeit der Unsicherheit und Enttäuschung in der Liebe geben.

Umso wichtiger ist es, stets an sich selbst und ebenso fest an die Kraft der Liebe zu glauben – selbst dann, wenn die Sterne einmal trübe erscheinen mögen.«

Gesundheit: Der Eremit

Im Hinblick auf die Fragen zum grundlegend wichtigen Thema Gesundheit zieht der bekannte Tarot-Meister Charis die Karte des Eremiten und stellt fest: »Dies ist ein klares Symbol für Innenschau und Selbstreflexion!«

Emanuell Charis weist darauf hin, dass der April eine Zeit der spirituellen Erkenntnis und der inneren Heilung sein wird, insbesondere in Bezug auf die Gesundheit. Dies betreffe, so Charis, sowohl die körperliche als auch die seelische Gesundheit.

300x250

Für einige Menschen mag dieser Monat eine Phase der Rückbesinnung auf das eigene Wohlbefinden bringen. Eine Phase, in der sie sich zurückziehen und ihre inneren Ressourcen neu entdecken und neu ordnen müssen.

»Es ist eine Zeit, um zur Ruhe zu kommen und den eigenen Körper und Geist zu pflegen – und gestärkt und erneuert aus diesem Rückzug hervorzugehen«, fasst Charis zusammen.

Beruf: Der Gehängte

300x250 boxone

Die Karte des Gehängten verkündet eine Zeit der großen Herausforderungen und des unbedingt erforderlichen Loslassens in beruflichen Angelegenheiten. Emanuell Charis sieht anhand dieser Karte eine Phase der Umkehr und des Wachstums voraus, in der alte Wege, Denkweisen und Handlungen hinterfragt und neue Perspektiven gewonnen werden können (und müssen).

»Für diejenigen, die bereit sind, sich von alten Vorstellungen und Begrenzungen zu lösen, wird der April eine Zeit der großen Erleuchtung und des grundlegenden Wandels sein«, prophezeit Charis und warnt zugleich davor, sich in der beruflichen Sackgasse gefangen zu fühlen: »Genau jetzt kommt es darauf an, mutig neue Wege zu beschreiten, auch wenn sie unkonventionell und vielleicht sogar beängstigend erscheinen mögen.«

Glück: Die Sonne

»Wenn diese Karte erscheint, lächeln meine Klienten meistens«, berichtet Emanuell Charis aus seiner beruflichen Praxis und legt die letzte Karte: die Sonne. »Dieses mächtige Symbol des Glücks und der Freude kündigt – metaphorisch gesprochen – eine Zeit des Lichts und der Wärme an.«

Emanuell Charis sieht im April 2024 eine Zeit der Freude und des Optimismus voraus, in der das Glück in all seinen Facetten auf uns strahlen wird. Es ist eine Phase, um das Leben in vollen Zügen zu genießen und die Segnungen des Universums zu empfangen.

Eine Zeit, in der alle Veränderungen, die wir uns vorgenommen haben, einen geradezu gesegneten Verlauf nehmen können. Es liegt allein an uns, diese Ära zu nutzen! Charis ermahnt allerdings dazu, das Glück nicht als selbstverständlich anzusehen und stets dankbar für die kleinen Wunder im Leben zu sein.

Fazit

Der Blick in die geheimnisvollen Energien des Aprils 2024, von Emanuell Charis mittels der Tarotkarten interpretiert, hat uns nun wichtige Einblicke und Erkenntnisse beschert.

Während wir uns auf diesen Monat vorbereiten, können wir uns auf die Segnungen und Herausforderungen in den Bereichen Liebe, Gesundheit, Beruf und Glück einstellen.

»Die Botschaften der Karten erinnern uns daran, dass das Leben ein ständiger Fluss von Veränderungen ist und dass wir durch Achtsamkeit und Weisheit den kommenden Herausforderungen begegnen können«, erklärt Emanuell Charis.

»Ob es um die Vertiefung von Beziehungen, die Pflege von Gesundheit und Wohlbefinden, die Suche nach beruflichem Erfolg oder die Wertschätzung des Glücks geht: Gerade die Tarotkarten bieten uns Orientierung in einer oft verwirrenden Welt.«

Der renommierte Star-Hellseher betont ausdrücklich, dass es an jedem Einzelnen von uns liegt, die Weisheit dieser Botschaften zu nutzen und sie in unserem täglichen Leben umzusetzen.

»Begegnen wir dem April also mit Offenheit und Zuversicht und seien wir stets bereit, die Chancen zu ergreifen, die das Universum schenkt«, so Charis abschließend.

Quellen: PublicDomain/emanuellcharis.de am 28.03.2024