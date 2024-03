Verschwörungen, Krebs, Chemotherapie und Prinzessin Kate

Teile die Wahrheit!

Am Freitag veröffentlichte Catherine, Prinzessin von Wales, ein Video , in dem sie erklärte, dass postoperative Tests ergeben hätten, dass sie Krebs habe und sich einer „präventiven Chemotherapie“ unterziehe.

Möglicherweise gibt es in Kates Geschichte noch einen weiteren Aspekt, der nicht veröffentlicht wird und den Dr. Vernon Coleman im folgenden Artikel bespricht.

Er bespricht auch einige Fakten über Chemotherapie, die Sie in den Unternehmensmedien nicht lesen werden. Von Dr. Vernon Coleman

Leider hat Prinzessin Kate Krebs. Wir wünschen ihr eine baldige und vollständige Genesung. Warum sie die Wahrheit so lange geheim halten mussten, ist ein Rätsel – obwohl es möglicherweise eine Erklärung gibt, auf die ich gleich noch eingehen werde.

Wie viele Menschen war auch ich von der Formulierung „präventive Chemotherapie“ verwirrt. Ich denke, die Erklärung liegt darin, dass das Wort „präventiv“ eher überflüssig ist und verwendet wird, um die Tatsache hervorzuheben, dass Kates Zustand nicht besonders ernst ist.

Ich vermute, dass der Krebs, den sie gefunden haben, im Gebärmutter- oder Eierstockgewebe liegt, das sie entfernt haben – und dass ihres Wissens nach kein Krebs mehr sichtbar oder erkennbar ist. Das ist meine Vermutung.

Dies erklärt jedoch nicht vollständig, warum sie sich einer Chemotherapie unterzieht, da Risiken bestehen. Ich werde gleich erklären, warum ich überrascht bin.

Aber zunächst gibt es, so vermute ich, noch einen weiteren Aspekt der Kate-Geschichte.

Seit Wochen lässt die königliche Familie zu, dass Verschwörungstheorien im Umlauf sind. „Kate ist tot“, „Kate und William lassen sich scheiden“, „Kate wurde von Außerirdischen gefangen genommen.“

Könnte es möglicherweise, nur möglicherweise sein, dass die Verschwörer, die die Medien kontrollieren, zugelassen haben, dass dieser Unsinn weitergeht und die Verschwörungstheorien immer absurder werden, um sich einen Vorwand zu verschaffen, gegen ALLE Verschwörungstheorien vorzugehen und jeden zu verhaften, der sie verbreitet? Irgendetwas, das man als Verschwörungstheorie bezeichnen könnte und das dazu führen könnte, Teile des Internets lahmzulegen?

Ich möchte nicht gegen DIESE Verschwörung wetten, oder?(Bis 2050 wird sich die weltweite Krebsrate voraussichtlich fast verdoppeln – natürliche Wege zur Krebsvorbeugung)

Nachdem nun (möglicherweise) die Wahrheit ans Licht gekommen ist, wird es für die Regierung leicht sein, missbilligende Töne über die im Internet verbreiteten Verschwörungstheorien über Kate zu äußern (und die nur existierten, weil die Fakten unterdrückt wurden).

Und von da an ist es nur noch ein kleiner Schritt zu einem Gesetz, das ALLE Verschwörungstheorien illegal macht und mit einer Gefängnisstrafe bestraft. Dann wäre es illegal zu behaupten, dass Covid-19 nur die Grippe sei, dass der Covid-19-Impfstoff nicht wirkt und nicht sicher ist. Und so weiter.

Ich kann mir vorstellen, dass das kommen wird, und ich wette, Sie können es auch.

In der Zwischenzeit denke ich, dass es an der Zeit ist, sich erneut mit der Chemotherapie zu befassen.

Hier sind einige Fakten zur Chemotherapie, die Sie in den Mainstream-Medien nicht lesen werden. Der folgende Aufsatz ist meinem Buch „ Memories 3 “ entnommen. (Enthüllt: Kunstfleisch von Jeff Bezos und Bill Gates erzeugt tatsächlich Krebs?)

Die beängstigende, erschütternde Wahrheit über den Chemotherapie-Betrug

Im Laufe der Jahre habe ich immer wieder festgestellt, dass alle medizinischen Empfehlungen am besten mit einer großen Portion Skepsis behandelt werden sollten.

Nirgendwo trifft dies mehr zu als bei der Behandlung von Krebs.

Patienten, bei denen Krebs diagnostiziert wird, befinden sich in einem Schockzustand. Und doch stehen sie im Schockzustand und müssen sehr schnell eine Reihe wichtiger Entscheidungen treffen.

Eine der großen Fragen ist oft diese: „Sollte ich eine Chemotherapie bekommen?“

Eine Chemotherapie könnte die Überlebenschancen eines Patienten um drei bis fünf Prozent verbessern, obwohl diese bescheidene Zahl normalerweise zu großzügig ist. Es gibt beispielsweise Hinweise darauf, dass eine Chemotherapie Brustkrebspatientinnen eine Überlebenssteigerung von etwas mehr als 2,5 % verschafft.

Wenn man bedenkt, dass eine Chemotherapie gesunde Zellen und das Immunsystem töten und schrecklichen Schaden anrichten kann, ist der Wert einer Chemotherapie schwer zu erkennen.

Ich glaube nicht, dass es übertrieben ist, zu behaupten, dass ein Großteil des Hypes um die Chemotherapie die Behandlung in den Bereich des Betrugs geführt hat – in der Tat weitaus betrügerischer als Behandlungen, die vom Establishment als irrelevant oder schädlich abgetan werden.

Die Chancen stehen gut, dass die behandelnden Ärzte – insbesondere die Onkologen im Krankenhaus – Ihnen eine Chemotherapie empfehlen. Sie drängen möglicherweise sehr darauf, ihre Empfehlung anzunehmen. Sie können sogar verärgert oder abweisend sein oder annehmen, dass Sie unwissend oder ängstlich sind, wenn Sie entscheiden, dass Sie das nicht wollen.

Krebs-Wohltätigkeitsorganisationen rufen oft begeistert von einer Chemotherapie. Aber sie sind oft auch eng mit den Pharmaunternehmen verbunden, die mit der Chemotherapie Geld verdienen – was sie meiner Meinung nach zu einem Teil der großen und florierenden „Krebsindustrie“ macht.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Pharmaunternehmen dazu da sind, Geld zu verdienen, und dass sie alles Notwendige tun werden, um dieses Ziel zu erreichen. Sie lügen und betrügen mit beängstigender Regelmäßigkeit und haben kein Interesse daran, Patienten zu helfen oder Leben zu retten.

Denken Sie daran: Der einzige Zweck von Pharmaunternehmen besteht darin, Geld zu verdienen, unabhängig von den menschlichen Kosten. Sie unterdrücken gerne potenziell lebensrettende Informationen, wenn sie dadurch ihre Gewinne steigern. Ich glaube, dass Krebs-Wohltätigkeitsorganisationen korrupt geworden sind, weil sie sich mit Pharmaunternehmen verbündet haben.

Patienten werden kaum oder gar nicht beraten, wie sie selbst das Risiko einer erneuten Krebserkrankung verringern können. Die Implikation ist, dass es Chemotherapie oder nichts ist. So ist es beispielsweise unwahrscheinlich, dass Ärzte Brustkrebspatientinnen sagen, dass sie Milchprodukte meiden sollen, obwohl es sehr starke Beweise dafür gibt.

Die einzige Gewissheit ist, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass Ihnen jemand, den Sie sehen, die ganze Wahrheit über die Chemotherapie sagen wird. Die traurige Wahrheit ist, dass die Statistiken über Chemotherapie natürlich manipuliert werden, um den Umsatz der Pharmaunternehmen und damit ihre Gewinne zu steigern.

Und die durch Chemotherapie verursachten Todesfälle werden oft falsch gemeldet oder unterschätzt. Wenn beispielsweise ein Patient, der eine Chemotherapie erhalten hat, an einem plötzlichen Herzinfarkt stirbt, wird sein Tod wahrscheinlich als Herzinfarkt angesehen – und nicht als Folge des Krebses oder der Chemotherapie.

Es gibt vielleicht die vage Vermutung, dass der Tod mit der Behandlung zusammenhing, aber das Medikament wird wahrscheinlich nicht genannt und nicht beschämt. Weder die Chemotherapie noch die Krebserkrankung können dafür verantwortlich gemacht werden. In der Praxis bedeutet dies, dass die Überlebensstatistiken für eine Chemotherapie erheblich schlechter sind als die verfügbaren Zahlen – sogar erheblich schlechter als alle positiven Auswirkungen, die ein harmloses Placebo haben könnte.

Und noch etwas: Patienten, die eine Chemotherapie erhalten und fünf Jahre überleben, gelten als durch Chemotherapie geheilt. Und Patienten, die eine Chemotherapie erhalten und dann fünf Jahre nach ihrer Diagnose sterben, gelten nicht als krebsbedingte Todesfälle. Und sie zählen sicherlich nicht zu den Todesfällen durch Chemotherapie.

Eine wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2016 untersuchte die Fünf-Jahres-Überlebensrate und kam zu dem Schluss, dass bei 90 % der Patientinnen (einschließlich der häufigsten Brustkrebstumoren) eine Chemotherapie die Fünf-Jahres-Überlebensrate um weniger als 2,5 % erhöhte. Nur eine sehr kleine Anzahl von Krebsarten (wie Hodenkrebs und Morbus Hodgkin) konnten durch Chemotherapie wirksam behandelt werden.

Zusätzlich zu dieser düsteren Erfolgsquote muss man bedenken, dass die Chemotherapie das Immunsystem schwächt (das jetzt endlich als wichtig im Kampf gegen Krebs erkannt wird), alle lebenden Zellen schädigt, den Darm schädigt, Übelkeit und Tinnitus verursachen kann, kann Nerven schädigen, kann und wird auch das Knochenmark schädigen, mit der Folge, dass sich Leukämie entwickelt (erschreckenderweise kommt es bei zehn Prozent der Patienten zu einer iatrogenen myeloischen Leukämie, die üblicherweise als „therapiebedingt“ bezeichnet wird, um die Krankheit von Ärzten fernzuhalten), in vielen Fällen eine Folge einer Chemotherapie, es schädigt das Herz und das Gehör und führt bei einer beträchtlichen Anzahl von Patienten zum Tod.

Es ist wahr, dass eine Chemotherapie die Größe eines Tumors verringern kann, aber bei Krebs im Stadium 4 scheint die Chemotherapie ein schnelleres und aggressiveres Wiederauftreten des Krebses zu fördern. Die Krebsstammzellen scheinen von den Chemotherapeutika unberührt zu bleiben.

Trotz alledem besteht die Regel bei der Behandlung von Krebs darin, sich der Chemotherapie zuzuwenden, und Ärzte zögern immer, etwas anderes auszuprobieren.

Die Academy of Royal Medical Colleges, die 24 Royal Colleges vertritt, und eine Reihe anderer wichtiger Gesundheitseinrichtungen haben berichtet, dass Chemotherapie mehr schaden als nützen kann, wenn sie unheilbar kranken Krebspatienten als Linderungsmittel verschrieben wird. Die Hochschulen kritisieren die Befürworter der Chemotherapie, weil sie „falsche Hoffnungen schüren“ und „mehr schaden als nützen“. Sie kamen zu dem Schluss, dass Chemotherapeutika wahrscheinlich nicht wirken.

Andererseits war ich nicht überrascht, dass eine große Wohltätigkeitsorganisation für Krebserkrankungen mit den 24 medizinischen Hochschulen nicht einverstanden war und behauptete, dass Tausende von Patienten tatsächlich davon profitierten. Ich bin der Ansicht, dass die Mehrheit der Hausärzte oder Onkologen wahrscheinlich nicht die gleiche Meinung hat, dass viele Krebs-Wohltätigkeitsorganisationen auf der ganzen Welt das inakzeptable Gesicht der Krebsbehandlung darstellen.

Meiner Meinung nach geht es mir mehr darum, Geld zu verdienen und die Pharmakonzerne reich zu halten, als darum, sich um die Patienten zu kümmern.

Ein anderer Bericht kam zu dem Schluss, dass eine Chemotherapie unter bestimmten Umständen tatsächlich die Ausbreitung von Krebszellen fördern kann. Im Jahr 2017 wurde beispielsweise berichtet, dass das Medikament bei Brustkrebspatientinnen, die vor der Operation eine Chemotherapie erhalten, dazu führen kann, dass sich die bösartigen Zellen an entfernte Stellen ausbreiten – was zu metastasierendem Krebs führt und die Patientin direkt von Stadium 1 in Stadium 4 schickt.

Wissenschaftler analysierten Gewebe von 20 Brustkrebspatientinnen, die 16 Wochen lang eine Chemotherapie erhielten, und das Gewebe um den Tumor herum war bei den meisten Patientinnen begünstigender für die Ausbreitung. Bei fünf der Patienten bestand ein fünfmal höheres Risiko einer Ausbreitung.

Bei keinem der Patienten war das Gewebe um den Tumor weniger anfällig für Krebszellen und Metastasen. Das Problem besteht offenbar darin, dass Krebszellen eine große Fähigkeit haben, sich zu verändern, und dass die Chemotherapie, die darauf abzielt, Krebszellen abzutöten, die Entwicklung von Zellen fördern kann, die gegen Medikamente resistent sind, die Behandlung überleben und einen neuen Krebs bilden.

Die einzige allgemein bekannte Nebenwirkung einer Chemotherapie ist der Haarausfall. Aber das ist, um ehrlich zu sein, das geringste Problem. Eine Chemotherapie tötet sowohl gesunde Zellen als auch Krebszellen ab und die Schwere der Nebenwirkungen hängt vom Alter und Gesundheitszustand des Patienten sowie von der Art des verwendeten Medikaments und der Dosierung, in der es verschrieben wird, ab.

Und während einige Nebenwirkungen nach der Behandlung verschwinden (da sich die guten Zellen erholen), gibt es einige Nebenwirkungen, die möglicherweise nie verschwinden.

Ich habe die schwerwiegenden Nebenwirkungen etwas früher erwähnt, aber zur Erinnerung hier eine Liste einiger Probleme, die durch Chemotherapeutika verursacht werden können:

Die Zellen im Knochenmark können geschädigt werden, was zu einem Mangel an roten Blutkörperchen führt und möglicherweise Leukämie.

Das Zentralnervensystem kann geschädigt werden, was zu einer Beeinträchtigung des Gedächtnisses und zu einer Veränderung der Konzentrationsfähigkeit oder des klaren Denkens des Patienten führen kann. Es kann zu Veränderungen im Gleichgewicht und in der Koordination kommen.

Diese Effekte können jahrelang anhalten. Neben der Beeinträchtigung des Gehirns kann eine Chemotherapie auch Schmerzen und Kribbeln in Händen und Füßen, Taubheitsgefühl, Schwäche und Schmerzen verursachen. Es überrascht nicht, dass Depressionen keine Seltenheit sind.

Das Verdauungssystem ist häufig betroffen und es bilden sich Wunden im Mund- und Rachenraum. Diese können zu Infektionen führen und dazu führen, dass das Essen unangenehm schmeckt. Auch Übelkeit und Erbrechen können auftreten. Der mit einer Chemotherapie verbundene Gewichtsverlust kann auf Appetitlosigkeit zurückzuführen sein.

Zusätzlich zum Haarausfall (der Haare am ganzen Körper betreffen kann) kann es zu Hautreizungen kommen und die Nägel können ihre Farbe und ihr Aussehen verändern.

Nieren und Blase können gereizt und geschädigt sein. Die Folge können geschwollene Knöchel, Füße und Hände sein.

Osteoporose ist ein recht häufiges Problem und erhöht das Risiko von Knochenbrüchen und -brüchen. Besonders gefährdet sind Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind und sich einer Behandlung zur Senkung ihres Östrogenspiegels unterziehen.

Eine Chemotherapie kann zu Hormonveränderungen mit vielfältigen Symptomen führen.

Das Herz kann geschädigt werden und bei Patienten, die bereits eine Herzschwäche haben, kann es durch eine Chemotherapie zu einer Verschlechterung kommen.

Und das andere Problem bei der Chemotherapie ist, dass sie das Immunsystem schädigen kann.

Und es ist bekannt, dass eine Chemotherapie die DNA schädigen kann.

Und verändert eine Chemotherapie die Natur von Krebszellen? Kann es beispielsweise eine Veränderung von einer östrogenempfindlichen Krebszelle zu einer dreifach negativen Zelle auslösen – was viel schwieriger zu behandeln ist?

Und dann besteht das Risiko, dass sich durch die Chemotherapie Zellen im Körper ausbreiten.

Schließlich gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass eine Chemotherapie den Tod einer Reihe von Patienten beschleunigen kann.

Pharmaunternehmen, Krebshilfeorganisationen und Ärzte empfehlen eine Chemotherapie, weil damit viel Geld zu verdienen ist. Am wenigsten verzeihlich sind die Krebs-Wohltätigkeitsorganisationen, die zum Schutz der Menschen existieren, aber die Patienten rücksichtslos ausbeuten.

Wie immer ist die medizinische Fachliteratur verwirrend, aber in den Annuals of Oncology fand ich Folgendes: „Der Einsatz einer Chemotherapie im Voraus scheint keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis der Krankheit zu haben.“

Die meisten Ärzte werden Ihnen das nicht sagen oder es sich nicht einmal eingestehen, aber in manchen Krankenhäusern sterben bis zu 50 % der Patienten an Krebsmedikamenten. Eine Studie von Public Health England und Cancer Research UK ergab, dass 2,4 % der Brustkrebspatientinnen innerhalb eines Monats nach Beginn der Chemotherapie sterben.

Bei Patienten mit Lungenkrebs sind die Zahlen sogar noch schlimmer: 8,4 % der Patienten sterben innerhalb eines Monats, wenn sie mit einer Chemotherapie behandelt werden. Wenn Patienten so schnell sterben, kann man meiner Meinung nach davon ausgehen, dass sie durch die Behandlung und nicht durch die Krankheit getötet wurden.

In einem Krankenhaus wurde die Sterblichkeitsrate bei Patienten mit Lungenkrebs, die mit Chemotherapie behandelt wurden, mit über 50 % angegeben. Natürlich bestanden alle Krankenhäuser, die an der Studie teilnahmen, darauf, dass die Verschreibung von Chemotherapien sicher erfolgt. Wenn wir dies akzeptieren, müssen wir auch die Gültigkeit der Chemotherapie in Frage stellen. Die Studie zeigte, dass die Zahlen besonders schlecht für Patienten ausfallen, die sich zu Beginn der Behandlung in einem schlechten Allgemeinzustand befinden.

Denken Sie als nächstes darüber nach.

Im Vereinigten Königreich veröffentlicht der National Health Service umfassende Leitlinien dazu, was zu tun ist, wenn Chemotherapeutika verschüttet werden. Wenn Chemotherapeutika auf den Boden fallen, müssen Notfallmaßnahmen befolgt werden. Und doch werden diese Medikamente in den Körper der Menschen eingebracht.

Und Rückstände dieser gefährlichen Chemikalien werden mit dem Urin ausgeschieden und gelangen dann in die Trinkwasserversorgung. (Ich habe vor einigen Jahrzehnten erklärt, wie Rückstände verschreibungspflichtiger Medikamente in unser Trinkwasser gelangen.)

Es ist kaum verwunderlich, dass viele Patienten, die mit einer Chemotherapie behandelt werden, berichten, dass ihre Lebensqualität stark zurückgegangen ist.

Der Standardansatz der Onkologie bei Krebs besteht darin, eine Chemotherapie zu verabreichen und dann abzuwarten, ob der Krebs wieder auftritt. Wenn dies der Fall ist, wird eine weitere Chemotherapie verordnet. Die Tragödie ist, dass die Chemotherapie bei so vielen Patienten mehr schadet als nützt. Erstaunlicherweise stirbt ein Viertel der Krebspatienten an Herzinfarkten – oft ausgelöst durch tiefe Venenthrombosen und Embolien sowie durch die körperliche Belastung einer Chemotherapie.

Doch diese Todesfälle sind in der offiziellen Statistik nicht enthalten – weder bei Krebs noch, was ebenso wichtig ist, bei Chemotherapie. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass das Establishment die Zahlen manipuliert, um seine eigenen, größtenteils kommerziellen Zwecke zu verfolgen – indem es bei jeder Gelegenheit die Vorzüge der Produkte der Pharmakonzerne preist und nie versäumt, Zweifel an einem Heilmittel zu äußern, das die riesige Krebsindustrie bedrohen könnte.

Hier ist noch etwas anderes vielleicht nicht wissen.

Während der Lockdowns und der Besorgnis über Covid-19 wurde die Behandlung von Patienten, die eine Chemotherapie erhielten, abgebrochen. Ihnen wurde gesagt, dass sie anfälliger für das Coronavirus seien, da ihre Behandlung ihr Immunsystem beeinträchtigen würde. Das ist ein wichtiges Eingeständnis, denn wir wissen mit Sicherheit, dass ein gesundes Immunsystem für die Krebsbekämpfung unerlässlich ist.

Ärzte werden Ihnen wahrscheinlich nichts davon sagen, aber sie werden es nicht leugnen, weil es alles wahr ist.

Die Quintessenz ist, dass Behandlungen, die in klinischen Studien beschrieben, von Pharmaunternehmen bezahlt und im Allgemeinen von Ärzten mit Verbindungen zu Pharmaunternehmen überprüft und dann in medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht werden, die große Mengen an Werbung von Pharmaunternehmen akzeptieren, die einzigen Behandlungen sind, die von der Ärzteschaft akzeptiert werden.

Es wird viel über „Peer-Review“-Studien gesprochen, aber das bedeutet nur, dass ein oder zwei andere Ärzte mit Verbindungen zu Pharmaunternehmen sich das Papier angesehen und ihm seine Zustimmung gegeben haben.

Das Wort „korrupt“ beschreibt nicht annähernd dieses gesamte inzestuöse System.

Wer sich einer Chemotherapie unterziehen möchte, sollte sie haben. Ich versuche nicht, jemanden davon abzubringen, Medikamente zu nehmen, von denen er glaubt, dass sie ihnen helfen könnten. Mir geht es ausschließlich darum, unvoreingenommene und unabhängige Informationen bereitzustellen, die den Patienten dabei helfen können, die richtige Entscheidung für sich selbst zu treffen.

Aber allzu oft, so fürchte ich, betteln Patienten völlig verständlicherweise um eine Behandlung, weil sie wollen, dass etwas getan wird, und weil sie durch den vom Pharmaunternehmen angeregten und bezahlten Hype um die Chemotherapie in die Irre geführt wurden.

Und Ärzte bieten diese Behandlung an, auch wenn ihnen eine kleine Recherche zeigen würde, dass sie möglicherweise mehr schadet als nützt. Es gibt sehr wenige Krebsarten, die mit Chemotherapie gut behandelt werden können – aber es gibt nur sehr wenige, und sie werden von den Pharmakonzernen und ihren Handlangern zu Unrecht und unangemessen als Erfolgsgeschichten angepriesen.

Dabei wird vergessen, dass eine Chemotherapie die körpereigenen Abwehrkräfte des Patienten stark schädigen kann – und bei manchen Patienten daher unendlich mehr schadet als nützt.

Jeder Patient sollte für sich selbst entscheiden – und mit seinem Arzt die Evidenz für und gegen eine Chemotherapie in seiner Situation besprechen. Aber ich denke, dass alle Patienten ein Recht darauf haben, mit den Hintergrundinformationen versorgt zu werden, die sie zur Unterstützung dieses Beurteilungsprozesses benötigen.

Tragischerweise ist die Unwissenheit über die Chemotherapie jedoch leider weit verbreitet und allgegenwärtig.

Wie viele Frauen mit Brustkrebs sind sich darüber im Klaren, dass ihre Überlebenschancen besser wären, wenn sie täglich Aspirin einnahmen und auf Milchprodukte verzichteten, als wenn sie eine Chemotherapie akzeptierten?

Ärzte sagen ihnen das nicht, weil sie als Beruf von der Pharmaindustrie gekauft wurden.

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 25.03.20224