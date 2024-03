Wann ist genug genug? Hat Elon Musk gerade die nächste Illuminati-Karte ins Spiel gebracht?

Das Kartenspiel „Illuminati“ ist der einzige Gewinner des prestigeträchtigen amerikanischen Preises in der Gaming-Branche Origins Awards – als bestes Kartenspiel des Jahres 1995. Ein Zufall, sagen Sie?

1994 veröffentlichte Steve Jackson Games ein Sammelkartenspiel als Spin-off des Illuminati- Brettspiels im Stil von Magic: The Gathering , das auf dem Spiel von 1975 basierte. Und wie sich einige Jahre später herausstellte, machte das Kartenspiel viele erstaunliche Vorhersagen.

Das Spiel kann von 2 – 6 Personen gespielt werden. Die Regeln sind komplex und auf mehreren Seiten geschrieben. Das Ziel besteht darin, die Kontrolle über die Welt zu übernehmen, während die Spieler einen Nervenkitzel spüren und sich wie heimliche Puppenspieler fühlen, die Anführer der „Welt hinter den Kulissen“ zu sein.

Beherrschen Sie den Globus aus dem Schatten heraus, manipulieren Sie die Gesellschaft und versetzen Sie Ihren Rivalen während des Spiels tödliche Schläge.

Die Karten enthalten Shangri-La, das Bermuda-Dreieck, Anhänger des Hermes, die bayerischen Illuminaten, die Zwerge von Zürich und andere Mysterien.

Sie zeigen eine Vielzahl von Ereignissen, die wir jetzt erleben. Dies ist die Gesetzlosigkeit der Strafverfolgungsbehörden, die Kreditsklaverei und verschiedene Epidemien.

Es gibt Karten, die sehr schwer zu verstehen sind. Eines davon zeigt eine zerrissene Filmrolle, eine Art Katastrophe und die Aufschrift, dass das Band zu Ende geht. (Elon Musk: „Globale Eliten planen eine weitere False Flag – schlimmer als 9/11“)

Am 11. September 2001 stürzten zwei von Terroristen entführte Flugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York. Und das dritte in das Pentagon-Gebäude, dem Hauptquartier des US-Verteidigungsministeriums.

Beide Explosionen wurden auf den Illuminati-Karten sieben Jahre vor dem eigentlichen Terroranschlag genau dargestellt!

Wurde die US-Tragödie vom 11. September im Voraus „vorhergesehen“ oder war sie „geplant“?

In den 20 Jahren nach dem 11. September lachten alle über Verschwörungstheoretiker und sprachen von „Zufällen“, doch dann kam das Jahr 2020:

300x250

Das Kartenspiel sagte viele Dinge für die kommenden Jahrzehnte voraus, worüber es im Internet viele YouTube-Filme und Artikel gibt.

Nachdem sie so viele Vorhersagen getroffen haben, ergattern Sammler bei Amazon und eBay fabrikversiegelte Decks für etwa 2.000 US-Dollar, und einzelne Karten werden für 50 US-Dollar pro Stück verkauft.

Das bedeutet, dass die Nachfrage zwar vorhanden ist, aber in Wirklichkeit alle darauf warten, dass die vorhergesagten Endereignisse eintreten:

300x250 boxone

Wer regiert die Welt?

Der geheime mystische „Orden der Illuminaten“ wurde am 1. Mai 1776 in Bayern von Professor Adam Weishaupt gegründet. Das Datum wurde offensichtlich nicht zufällig gewählt.

Der europäischen Mythologie zufolge halten Hexen in der Walpurgisnacht – dem 1. Mai – einen Sabbat auf dem Kahlen Berg ab, der in Goethes Faust, Bulgakows Der Meister und Margarita und anderen Klassikern verewigt ist.

Das Symbol des Ordens war das „Allsehende Auge“ (ein Auge in einem Dreieck), eine unvollendete Pyramide mit 13 Stufen, die später auf dem US-Dollar-Schein erschien.

Die Illuminaten sind ein echter Geheimbund, der im 18. Jahrhundert von Adam Weishaupt gegründet wurde. Foto: Pinterest

Neun Jahre später verboten die Behörden den Orden und Weishaupt starb im Exil, sein Geschäft verschwand jedoch nicht.

Die Illuminaten („Aufgeklärten“) wurden als verschiedene Geheimbünde mit okkult-mystischem Flair bezeichnet, die angeblich alle möglichen Intrigen und Verschwörungen gegen die derzeitige Regierung und die Kirche planten.

1975 veröffentlichten die Playboy-Herausgeber Robert Shea und Robert Wilson (inzwischen verstorben) die ikonische Illuminatus-Trilogie („Eye in the Pyramid“, „Golden Apple“, „Leviathan“) und versuchten damit Einblicke in die mysteriöse Gesellschaft der Illuminati zu geben, die eine große Verschwörung gegen die Menschheit ( um die Welt zu erobern ) seit vielen Jahrhunderten gesponnen hat.

Der Roman handelt von Sex, Drogen, Rock’n’Roll, Unruhen, Geheimregierung, Mafia, Gangstern, Anarchisten, Hippies, UFOs, Atlantis, der Ermordung Kennedys und künstlicher Intelligenz.

„Illuminatus“ löste weltweites Interesse an Geheimgesellschaften, Verschwörungstheorien und einer Welle von Nachahmungen in Literatur und Kino aus.

Der Roman „Foucaults Pendel“ (1988) des Philosophen Umberto Eco wurde zur Verschwörungslektüre für die intellektuelle Öffentlichkeit. Im Jahr 2000 schrieb Dan Brown den Roman Angels and Demons.

Der aus der Asche auferstandene geheime Orden der Illuminaten hat heute beschlossen, zusammen mit dem neuen Papst die Hauptstadt der katholischen Kirche, den Vatikan, mit Hilfe von Antimaterie in die Luft zu sprengen.

Professor Robert Langdon vereitelt die Pläne der Verschwörer. Der Roman blieb zunächst unbeachtet, aber Browns nächste Bücher über Professor Langdons Kampf mit Geheimgesellschaften und Verschwörungen, die nach dem gleichen Schema geschrieben waren – „The Da Vinci Code“, „The Lost Symbol“, „Inferno“, wurden zu Weltbestsellern und brachten dem Autor Dutzende Millionen Dollar.

Später wurden daraus Filme.

Alles läuft nach Plan?

Im Kampf um die Weltherrschaft sind bekanntlich alle Mittel gut. Deshalb enthalten die im Tarot-Stil illustrierten Karten Bilder – Symbole für den Angriff auf das Pentagon und das World Trade Center, die Coronavirus-Epidemie und die globale Krise von 2008, die sich als prophetisch erwies.

Die Karte „March on Washington“ wird als „Vorahnung“ auf die Übernahme des Kapitols durch Trump-Anhänger am 6. Januar 2021 bezeichnet.

Dann mussten die Kongressabgeordneten dringend evakuiert werden, einschließlich der Verletzten.

„Der blonde Demagoge wendet sich an eine Menge bewundernder Anhänger“, schreibt der britische The Independent. Dies scheint eine unheimliche Vorhersage des Aufstiegs eines Reality-TV-Geschäftsmanns zur Macht zu sein.

Wenn man bedenkt, dass er zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Spiels Inhaber eines bankrotten Casinos in Atlantic City war und die Wahrscheinlichkeit, dass er jemals wieder ernst genommen würde, äußerst gering war.“

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Kartenspiel bereits 1994 veröffentlicht wurde!

Es gibt andere Prognosekarten, die sich im letzten Vierteljahrhundert seltsamerweise bewahrheitet haben.

Die Tatsache sorgt für zusätzliches Interesse: Am 1. März 1990 durchsuchten Geheimdienste das Büro von Steve Jackson Games in Texas und beschlagnahmten Festplatten und Dokumente.

Der offizielle Grund für die Durchsuchung war der Vorwurf des Hackings gegen einen Mitarbeiter des Unternehmens. Er hat eine Reihe gestohlener Dateien online gestellt, in denen detailliert beschrieben wird, wie die amerikanischen Notrufsysteme 911 funktionieren.

Verschwörungstheoretiker gehen jedoch davon aus, dass es sich dabei um einen Versuch der Bundesbehörden handelte, die Entwicklung und Einführung des Kartenspiels zu verhindern.

Schließlich seien die „Illuminaten“, sagen sie, ein echter Plan einer geheimen Weltregierung zur Errichtung einer neuen Weltordnung, getarnt als Kartenspiel und in die Öffentlichkeit geworfen.

Entwickler Steve Jackson sagte in einem Interview mit dem Dragon Magazine, dass er sich mit diesem Spiel nur über modische „Verschwörungstheorien“ lustig machen wollte:

„Der Gedanke an Verschwörungen und Attentate kann äußerst ernst genommen werden. Ich wollte das nicht. Von allem, was ich gelesen habe, waren die Artikel mit wirklich dummen Theorien am lustigsten, auch wenn sie völlig ernst gemeint waren. Nach dieser Logik sollte es mehr Spaß machen, ein dummes Spiel zu spielen.“

Aber irgendwie sind die Karten über die Terroranschläge vom 11. September, die Epidemie, die „Ölpest“, „Hurrikan“, „Tornado“, „Dschihad“, „Energiekrise“, „Atomkraftwerksunfall“, Porträts von Prinzessin Diana, Saddam Hussein ist dem Spaß nicht zuträglich.

Und vor uns liegen, glaubt man dem Kartenspiel, „Weltkrieg III“, „kombinierte Katastrophen“ (mit dem fallenden Big Ben von London), „Angst und Schrecken“, „Zerstörung von Staaten“, „brennende Seelen“, „Ende der Welt“, „Messias“.

Und das alles um der „Macht über die Welt“ willen.

Oh, dieser Steve Jackson ist eine „dunkle“ Person

Nach Steve Jackson geriet John Grigny, der Illustrator hinter den prophetischen Karten, in den Nebel. Er erkannte die Zufälle der „Vorhersagen“ an, erklärte jedoch, dass das „Terroranschlag“-Bild über die Explosion der Zwillingstürme angeblich von der potenziellen Bedrohung inspiriert sei, die immer noch vom postsowjetischen Russland ausgeht, und nicht von der Vorhersage der tatsächlichen Gefahr durch arabische Terroristen.

Aber gibt es in Amerikas bestem Kartenspiel von 1995 nicht zu viele prophetische Zufälle, um mit weiteren realen Ereignissen auf dem Planeten eine neue Weltordnung zu etablieren?

Ist es möglich, dass dieser Zeitpunkt naht, da Elon Musk eine kryptische Nachricht gepostet hat?

When is enough enough? https://t.co/tg1UjMVLcp — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2024

„Wann ist genug genug?“

„Kaliforniens bisher verrücktester Gesetzesentwurf? Lernen Sie AB 2031 kennen, einen neuen Gesetzentwurf, der gerade vom Abgeordneten Reggie Jones-Sawyer vorgelegt wurde. Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, Illegalen, die wegen SCHWERER und FREIWILLIGER Straftaten verurteilt wurden, Rechtsbeistand zu gewähren, beispielsweise indem ihnen geholfen wird, einer Abschiebung zu entgehen. Diese Leistungen werden vom Steuerzahler bezahlt.“

Dann hat Elon, wie er es oft tut, gut nachgedacht und diesen Beitrag entfernt, aber die Geschichte hat das alles bewahrt und jetzt stellen sich Verschwörungstheoretiker gegenseitig die Frage, die Elon gestellt hat: Wann ist genug genug?

Das heißt, wann wird die Karte „genug ist genug“ implementiert?

Elon Musk ist ein sehr komplizierter Typ und kommuniziert zumindest mit den höchsten Rängen, die mehr über das Illuminati-Kartenspiel wissen als wir.

Aber eventuell, und wie manche meinen, ist Musk längst durch einen Schauspieler ersetzt worden und er macht keinen Schritt ohne das Kommando der „Zirkusleitung“:

„Denken Sie daran, dass der Typ, der sich wie Elon verhält, nicht Elon ist. Vergessen Sie nicht, wer vor drei Jahren Mikrochips in die Gehirne der Menschen einbauen wollte.

Dies ist ein Akteur, den Trump nutzt, um die schrecklichen kriminellen Aktivitäten des vergangenen Jahrhunderts unter der Führung der US-Regierung anzuprangern.“

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Antarktis-Whistleblower enthüllt gruselige HAARP-Erdbebenwaffe“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/soulask.com am 15.03.2024