Pädo-Hollywood: Nickelodeon beschäftigte mehrere Kinderschänder und Pädophile (Videos)

Der auf Kinder und Jugendliche ausgerichtete Fernsehsender Nickelodeon hat fünf Kinderschänder sowie zwei weitere Personen, denen Pädophilie vorgeworfen wird, angestellt oder mit ihnen zusammengearbeitet .

Die kriminellen Aktivitäten der Männer gegen Kinder wurden in der kürzlich veröffentlichten Investigation Discovery -Dokumentarserie „Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV“ detailliert beschrieben.

Eine der bemerkenswertesten Figuren, die in der Serie diskutiert wurden, war Brian Peck, ein Dialogtrainer, der 2004 wegen sexuellen Kindesmissbrauchs verurteilt und zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt wurde.

Er war dafür bekannt, dass er im Alter von 15 Jahren den Nickelodeon- Teenager-Star Drake Bell missbrauchte. Später wurde er wegen der Verbreitung von Kinderpornografie verurteilt.

Zu den weiteren Sexualverbrechern, die beim Kinderfernsehsender beschäftigt waren, gehörte Ezell Channel, ein Produktionsassistent, der 2003 wegen „unzüchtiger Handlungen“ mit einem Kind unter 14 Jahren wegen eines Sexualdelikts an Kindern verurteilt wurde. Weniger als zwei Jahre später wurde er auf Bewährung freigelassen und bei eingestellt Nickelodeon trotz seiner vorherigen Verurteilung .

Im Jahr 2005 meldete eine Mutter Channel bei der Polizei, nachdem er angefangen hatte, Zeit mit ihrem jugendlichen Sohn zu verbringen, und nachdem sie seinen Namen auf der Website des Sexualstraftäterregisters „Megan’s Law“ gefunden hatte.

Später im selben Jahr beschuldigten Staatsanwälte Channel, einen 13- und einen 14-Jährigen in das Nickelodeon- Studio gelockt, ihnen Pornografie gezeigt und sie unangemessen berührt zu haben. Er wurde verurteilt und 2010 aus dem Gefängnis entlassen. (Tom Hanks‘ Stern auf dem Hollywood Walk of Fame wurde von Anti-Pädophilen-Aktivisten beschmiert)

Marty Weiss, ein Talentmanager, der Kunden in Top-Nickelodeon-Shows hatte, wurde wegen „unzüchtiger Handlungen“ mit einem 12-jährigen männlichen Kunden verurteilt.

Cody Longo, der Star von „Hollywood Heights“, wurde 2019 in Colorado des sexuellen Übergriffs auf ein neunjähriges Mädchen beschuldigt. Longo bekannte sich 2021 einer geringeren Anklage schuldig und wurde letztes Jahr wegen einer Alkoholvergiftung tot in seinem Haus aufgefunden .

Weiss vertrat Kinderkunden, die in beliebten Shows wie „iCarly“ von Nickelodeon und „Good Luck Charlie“ von Disney auftraten. Ein ehemaliger Klient erzählte der Polizei im Jahr 2012, dass Weiss ihn über einen Zeitraum von drei Jahren, als der Junge zwischen 11 und 12 Jahre alt war, zwischen 30 und 40 Mal missbraucht hatte. Weiss wurde im Juni 2012 zu einem Jahr Bezirksgefängnis und fünf Jahren Bewährung verurteilt.

Jason Handy war ein Produktionsassistent , der Fotos von sich selbst beim Masturbieren an ein 11-jähriges Mädchen schickte , das als Statistin in „The Amanda Show“ arbeitete.

Bei einer polizeilichen Untersuchung stellten die Strafverfolgungsbehörden fest, dass Handy sich in seinem Tagebuch als „ausgewachsener Pädophiler“ beschrieben hatte.

Handy erhob keine Einwände gegen die Anklage wegen unzüchtiger Handlungen mit einem Kind, der Verbreitung sexuell eindeutigen Materials und einer Ordnungswidrigkeit wegen sexueller Ausbeutung von Kindern.

Er wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Im Jahr 2014 wurde er in North Carolina wegen unanständiger Freiheiten bei Kindern und Verstößen gegen das Register von Sexualstraftätern angeklagt. Er sitzt derzeit im Bundesgefängnis in Virginia und soll 2038 freigelassen werden.

Ein Nickelodeon -Sprecher sagte, das Unternehmen „untersucht alle formellen Beschwerden“ und setzt sich dafür ein, „ein sicheres und professionelles Arbeitsumfeld ohne Belästigung oder andere Arten unangemessenen Verhaltens zu fördern“.

Überwältigende Enthüllungen rund um den Nickelodeon- Produzenten Dan Schneider

Die Enthüllungen aus der Dokumentation „Quiet on Set“ werfen ein neues Licht auf die allgegenwärtige, toxische Kultur rund um das Kinderfernsehen und den sexuellen und psychischen Missbrauch, den Kinderstars in den 1990er und 2000er Jahren erlitten haben.

Hinzu kommt die grassierende Frauenfeindlichkeit und der Rassismus vieler Nickelodeon- Führungskräfte.

Im Mittelpunkt stand der einst hochgelobte Produzent Dan Schneider, ein Mann, der wegen seiner Kreation erfolgreicher Sendungen wie „iCarly“, „Drake & Josh“, „Zoey 101“ und „Victorious“ als „Norman Lear des Kinderfernsehens“ gefeiert wurde. “

Schneider wurde 2018 entlassen, als erste Vorwürfe bezüglich seines Verhaltens am Set ans Licht kamen. Sechs Jahre nach seiner Entlassung entschuldigte sich Schneider im Anschluss an die Veröffentlichung des Films auf YouTube und entschuldigte sich bei denen, die er während des Vierteljahrhunderts, in dem er bei Nickelodeon als unbestrittener – und unantastbarer – Kinderkommandant des Senders tätig war. Er versprach, es in Zukunft besser zu machen .

Für die Opfer, von denen einige am Set Opfer von Pädophilen wurden und deren Traumata sich mit zunehmendem Alter zu Angstzuständen, Depressionen, Alkoholismus und psychischen Zusammenbrüchen entwickelten, reicht Schneiders Entschuldigung nicht aus.

Sie fordern Veränderungen und Rechenschaftspflicht gegenüber der gesamten Branche, die gegenüber räuberischem Verhalten die Augen verschlossen hat.

„Viele der Menschen, über die in der Dokumentation gesprochen wird, und die Netzwerke, über die wir sprechen, existieren immer noch, sie beschäftigen sich immer noch mit den gleichen Programmen, also würde ich hoffen, dass sich die Dinge ändern und dass sie überarbeitet werden, vor allem wie Nickelodeon funktioniert“, sagte Scaachi Koul, ein Populärkulturjournalist und Berater für „Quiet on Set“.

„Grundsätzlich würde ich hoffen, dass es sie dazu bringt, die Art und Weise, wie sie diese Kinder beschäftigen, völlig neu zu untersuchen. Ich bin realistisch, sie werden nicht sagen, dass wir diese Programmierung abschaffen werden, aber ich hoffe, dass es sie dazu zwingen wird, ihre Art und Weise neu zu organisieren,“ fügte Koul hinzu.

„An der Geschichte sind viele Leute beteiligt, die mit sich selbst darüber reden sollten, was sie hätten tun können, was sie nicht getan haben. Wenn es um Kinder geht, sollte man in der Lage sein, für immer Rechenschaftspflicht zu verlangen.“

Der Dokumentarfilm ist nicht der erste, der Schneiders Nähe zu jungen Darstellern wie Amanda Bynes in Frage stellt, mit der er gefilmt wurde, als sie mit 13 Jahren im Bikini einen Whirlpool mit ihm teilte, oder den sexualisierten Charakter der Witze, die er seinen Kindern vorführen ließ.

Gabe Hoffman, Aktivist für Kindersicherheit, sagte, das Problem der Einstellung von Pädophilen in Hollywood bestehe weiterhin.

„Verurteilte Pädophile werden auch heute noch in Hollywood eingestellt. Sexualstraftäter haben bei Nickelodeon mit Kindern gearbeitet , und wenn die Branche keine Änderungen vornimmt, werden am Ende noch mehr Kinder in Hollywood missbraucht.“

Sehen Sie sich unten diesen Bericht an, der den sexuellen Missbrauch des Schauspielers Drake Bell detailliert beschreibt .

Der vierteilige Dokumentarfilm mit dem Titel „Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV“ wird auf dem Sender Investigation Discovery von Warner Bros. Discovery ausgestrahlt.

Laut Daily Mail verspricht es, „den Vorhang hinter einem von [Produzent] Dan Schneider aufgebauten Imperium zu öffnen, das in den 1990er und frühen 2000er Jahren einen unbestreitbaren Einfluss auf die Populärkultur hatte“ .

„Quiet On Set“ wirft ein „heimtückisches Umfeld voller Vorwürfe von Missbrauch, Sexismus, Rassismus und unangemessener Dynamik mit seinen minderjährigen Stars und der Crew“ vor.

Der Dokumentarfilm zitiert die Teenager-Sitcom „Drake and Josh“ als eine solche Show, um seinen Standpunkt klarzustellen. „Drake and Josh“ wurde von Schneider kreiert und von Januar 2004 bis September 2007 ausgestrahlt.

Der Dialogtrainer Brian Peck, der Berichten zufolge als Unterstützung für Hauptdarsteller Drake Bell engagiert wurde, wurde als „eines der Rädchen in der Dan-Schneider-Maschinerie“ beschrieben.

Er wurde im August 2003 verhaftet und in fast einem Dutzend Fällen wegen des Vorwurfs angeklagt, er habe einen damals namentlich nicht genannten Minderjährigen sexuell missbraucht. Bell, jetzt 37, hat sich als minderjähriges Opfer entlarvt – er tauchte in der Dokumentation auf, um mehr Licht auf die Erfahrung zu werfen.

Bell gab bekannt, dass Peck ihn im Alter von 15 Jahren sexuell missbraucht hatte, während er nach einem ihrer Casting-Ausflüge auf der Couch schlief. Obwohl er sich zunächst entschuldigte, hörten die Beschimpfungen des Dialogtrainers nicht auf, sondern verschlimmerten sich vielmehr.

„Ich war einfach gefangen und hatte keinen Ausweg. Die Misshandlungen waren umfangreich und wurden ziemlich brutal“, fuhr Bell fort.

Nach seiner Verurteilung wegen sexuellen Übergriffs auf Bell wurde Peck zu einer 16-monatigen Haftstrafe verurteilt. Im Jahr 2004 wurde er angewiesen, sich als Sexualstraftäter zu registrieren. Seine bedingte Freilassungsanordnung verbot ihm jedoch nur den direkten Kontakt mit Kindern, so dass er weiterhin in anderen Funktionen eingestellt werden konnte – „sogar bei Projekten, bei denen es vor allem um Kinder und Jugendliche geht“.

Bell ist nicht das einzige Opfer

Der Mail zufolge hatten „einige der Kinderschauspieler das Gefühl, sie könnten sich gegen ein solches Umfeld nicht wehren“. Bell war jedoch nicht das einzige Opfer, das zu diesem Missbrauch Stellung nahm. Jennette McCurdy, die in „iCarly“ und dem Spin-off „Sam & Cat“ mitspielte, beschrieb ihre traumatische Kindheit in ihren im August 2022 veröffentlichten Memoiren.

Die erste Show wurde im September 2007 ausgestrahlt und endete im November 2012, während der Spin -off wurde von Juni 2013 bis Juli 2014 ausgestrahlt.

McCurdy enthüllte in ihren Memoiren mit dem Titel „Ich bin froh, dass meine Mutter gestorben ist“, dass ein namentlich nicht genannter Mitarbeiter, den sie „die Schöpferin“ nannte, sie unangemessenem Verhalten ausgesetzt hatte.

Der Schöpfer verlangte von ihr, dass sie in Badeanzügen posierte, und bot ihr während ihrer Zeit bei „iCarly“ Alkohol an. Abgesehen davon gab McCurdy auch bekannt, dass der Schöpfer – angeblich Schneider – ihr einmal gegen ihren Willen eine Schultermassage gegeben habe.

„Ich habe das Gefühl, dass der Schöpfer zwei unterschiedliche Seiten hat“, schrieb sie. „Der eine ist großzügig und übertrieben höflich. Der andere ist gemein, kontrollierend und furchteinflößend.“

McCurdy warf Nickelodeon außerdem vor, versucht zu haben, sie zum Schweigen zu bringen, nachdem „Sam & Cat“ abgesetzt worden war. Das als „Dankeschön“ verschleierte „Schweigegeld“ in Höhe von 300.000 US-Dollar war an die Bedingung geknüpft, dass sie niemals öffentlich über ihre Erfahrungen in der Show sprechen darf.

Sie lehnte das Geld ab, was dazu führte, dass die Memoiren veröffentlicht wurden und ein Bestseller der New York Times wurden.

McCurdy schrieb: „Was zum Teufel? Nickelodeon bietet mir 300.000 Dollar Schweigegeld dafür, dass ich nicht öffentlich spreche? Meine persönliche Erfahrung mit dem Missbrauch durch den Schöpfer ?“

„Dies ist ein Netzwerk mit Sendungen für Kinder. Sollten sie nicht eine Art moralischen Kompass haben? Sollten sie nicht zumindest versuchen, sich an eine Art ethischen Standard zu halten?“

Sehen Sie sich diesen „Entertainment Tonight“-Bericht über einen Dokumentarfilm über sexuellen Missbrauch in Hollywood an .

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 19.04.2024