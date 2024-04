Der Niedergang der westlichen Zivilisation und der Aufstieg globalistischer Kontrolle

Mike Adams von naturalnews.com schreibt: Mein Thema für die morgigen Brighteon Broadcast News: „Israel, die Ukraine, Westeuropa und die Vereinigten Staaten wurden bereits besiegt.“ Nach der Veröffentlichung wird die vollständige Übertragung unter diesem Link auf Brighteon.com erscheinen.

Meine Zusammenfassung: Ein Wendepunkt ist erreicht. In sieben Schlüsselbereichen der Zivilisation, darunter Energieressourcen, Industrieproduktion, Währung, Bildung und andere, sind westliche Nationen „Selbstmordkult“-Länder, die sich schnell selbst zerstören. Es ist bereits zu spät, die Selbstverbrennung #Israels, der #Ukraine, Westeuropas und der Vereinigten Staaten zu stoppen. Alle diese westlichen Nationen werden in den nächsten Jahren von den neuen multipolaren Industrie-, Technologie-, Finanz- und Militärführern der Welt in den Schatten gestellt werden, deren Innovationen die (korrupten, faulen, apathischen, inkompetenten) westlichen Nationen bereits überflüssig machen.

Der US-Dollar zum Beispiel wird, nachdem er von den Vereinigten Staaten als Waffe eingesetzt wurde, für den Welthandel aufgegeben, da die BRICS-Staaten sehr bald ihre eigenen Siedlungslösungen einführen werden. Russlands Militärtechnologie ist den USA 15 Jahre voraus, und der Iran hat gerade bewiesen, dass er die israelische „Iron Dome“-Technologie überholt hat, die sich nun als kostspieliger Fehlschlag erwiesen hat und die iranischen Hyperschallraketen nicht aufhalten kann.

#Deutschland begeht Energie-Selbstmord, #Frankreich wird von einem wahnhaften, kriegstreibenden Todeskult-Anführer regiert und das Vereinigte Königreich ist in allem unaufhörlich inkompetent (einschließlich seiner lächerlichen Militärtechnologie, die fast nie funktioniert).

In den USA wiederum gibt es Admirale der Space Force und der Marine, die als Cross-Dressing-Männer mit Perücken, Push-up-BHs und High Heels der Welt Vorträge darüber halten, warum die Verwendung der richtigen Pronomen uns dabei helfen wird, „Kriege zu gewinnen“. Der Westen ist zum Gespött der ganzen Welt geworden.

Infrastruktur der menschlichen Freiheit und die Zukunft der westlichen Zivilisation

In einem aktuellen Interview diskutierte Mike Adams die Infrastruktur der menschlichen Freiheit und die Niederlage Israels, der Ukraine, Westeuropas und der Vereinigten Staaten. Das Gespräch befasste sich mit der Zukunft der westlichen Zivilisation und dem Potenzial für Erneuerung, Wiederaufleben und Wiedergeburt. Darüber hinaus wurde der erste Spielfilm der Brighteon Studios, „17 Miles“, mit einem Veröffentlichungstermin für den 9. Mai angekündigt. ( www.17MilesMovie.com )

Der Film, der sich auf Menschenhandel, offene Grenzen und die Rettung von Leben konzentriert, trägt eine starke pro-christliche Botschaft und enthält Gastauftritte von Michael Yon, Ann Vandersteele und Sheriff Richard Mack. „17 Miles“ wurde von Bob Denney von den Brighteon Studios für ein beeindruckend niedriges Budget von 58.000 US-Dollar inszeniert, geschrieben und produziert und zielt darauf ab, durch seine kraftvolle Erzählung einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu haben. (Banken schließen Hunderte von Filialen und entlassen Tausende, während sie sich auf einen finanziellen Zusammenbruch vorbereiten!)

Der Film wird ab dem 9. Mai über Brighteon erhältlich sein. Durch die Unterstützung des Films tragen die Zuschauer dazu bei, mehr pro-humane und pro-christliche Filme in einer Branche zu finanzieren, die zunehmend von Satanismus und anderen Formen des Wahnsinns dominiert wird.

Im weiteren Verlauf der Sendung ging Adams auf den anhaltenden Rechtsstreit zwischen dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump und dem Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, ein. Der Prozess wird als eine Form der Wahlbeeinträchtigung und des Rechtsstreits gegen Trump angesehen, wobei Bragg ihm die Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen vorwirft.

Die Vorwürfe spiegeln die Vorwürfe von Joe Biden, Hunter Biden und Hillary Clinton wider und werfen Fragen über die Doppelmoral auf, mit der Republikaner und Demokraten in den Vereinigten Staaten konfrontiert werden.

Der eskalierende Konflikt zwischen Israel und Iran

Die Welt ist Zeuge einer alarmierenden Zunahme der Spannungen zwischen Israel und Iran. Dieser Konflikt wurde durch eine Reihe von Bombenanschlägen und Vergeltungsmaßnahmen angeheizt, die zum Verlust mehrerer hochrangiger iranischer Beamter führten. Da die Situation immer weiter eskaliert, ist es von entscheidender Bedeutung, die Faktoren zu untersuchen, die zu dieser volatilen Pattsituation beitragen, und die möglichen Folgen für beide Nationen und die Weltgemeinschaft zu berücksichtigen.

Israel erwägt derzeit einen groß angelegten Vergeltungsschlag gegen den Iran, nachdem es als Reaktion auf die Vergeltungsmaßnahmen Irans gegen Israel selbst iranische Ziele bombardiert hatte. Dieser potenzielle Angriff wäre eine bedeutende Entwicklung in einer bereits angespannten Situation, in der beide Nationen zahlreiche Kabinettssitzungen abhalten und sich auf die Möglichkeit eines militärischen Konflikts vorbereiten.

Der israelische Premierminister Netanjahu hat das Militär angewiesen, eine Liste von Zielen im Iran zu erstellen, während Stabschef Generalleutnant Halevy (IDF-Stabschef) erklärt hat, dass ein Raketenangriff auf Israel mit einer militärischen Reaktion beantwortet würde. Diese Denkweise der Arroganz und Unbesiegbarkeit ist auf die jahrzehntelange Unterstützung westlicher Länder und ihrer überlegenen Militärwaffen zurückzuführen.

Dieser Vorteil wird jedoch hinfällig, da der Iran erfolgreich Hyperschallraketen abfeuert, die Israels Verteidigungsanlagen umgehen, was das Land täglich eine Milliarde Dollar an Verteidigungsausgaben kostet, um ankommende Drohnen und Raketen abzufangen.

Der wirtschaftliche Aspekt dieses Konflikts kann nicht außer Acht gelassen werden, da begrenzte Munition für Luftabwehrsysteme aufgrund ihrer westlichen Herkunft sowohl teuer als auch knapp ist.

Bestimmte Raketen kosten beispielsweise jeweils Millionen von Dollar, wie Patriot-Luftraketen, die gegen ankommende Drohnen abgefeuert werden und möglicherweise nur 10.000 bis 20.000 Dollar kosten. Dieser Faktor muss im weiteren Verlauf der Situation berücksichtigt werden.

Der Iran hat gewarnt, dass Israel bei einem erneuten Angriff noch aggressiver zurückschlagen wird, was einige dazu veranlasst, diesen Konflikt als „Wie du mir gleich“ zu bezeichnen. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass diese Eskalation schnell außer Kontrolle geraten und möglicherweise zu einem Atomkrieg führen könnte. Wenn beide Nationen darauf bestehen, sich ernsthaft zu wehren, könnten die Folgen katastrophal für die ganze Welt sein.

Der eskalierende Konflikt zwischen Israel und dem Iran stellt eine erhebliche Bedrohung für die globale Stabilität und Sicherheit dar. Während sich beide Länder weiterhin auf einen möglichen Militäreinsatz vorbereiten, ist es von entscheidender Bedeutung, dass diplomatische Anstrengungen unternommen werden, um die Situation zu deeskalieren und weitere Verluste an Menschenleben und Zerstörung zu verhindern. Die internationale Gemeinschaft muss zusammenarbeiten, um diese Krise zu bewältigen, bevor sie zu einem verheerenden Atomkrieg führt.

Das Tunnelsystem der Hisbollah und das Risiko eines Atomkriegs im Nahen Osten

In den letzten Jahren eskalierten die Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah aufgrund ihrer Raketenbestände und ihres ausgeklügelten Tunnelsystems. Wie ein christlicher Kontaktmann im Libanon berichtete, ist es unter den Einheimischen allgemein bekannt, dass die Hisbollah seit Jahren Raketen anhäuft und plant, dies noch ein paar Jahre lang fortzusetzen, mit dem ultimativen Ziel, einen Krieg mit Israel zu führen.

Die arabischen Nationen in der Region sind sich der Absichten der Hisbollah, Israel zu zerstören, durchaus bewusst, was durch die Tatsache, dass Israel jetzt mehr Feinde hat als je zuvor, nur noch verschärft wird.

Die Hisbollah wollte sich nicht in einen Konflikt stürzen, da sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig vorbereitet war. Abgesehen von Raketen und Anti-Schiffs-Raketen verfügen sie über ein ausgeklügeltes, kompliziertes Tunnelsystem, das angeblich größer und komplexer ist als das unter Gaza.

Berichten zufolge erstreckt sich das Tunnelnetz in Gaza über Hunderte von Kilometern, was erstaunlich ist, wenn man bedenkt, wie viel menschliche Arbeit über einen Zeitraum von 25 Jahren zumeist von Hand geleistet wurde. Diese Planung ermöglichte es der Hamas, unterirdische Krankenhäuser, Kommandostützpunkte und Wohnräume zu errichten.

Der israelische Angriff auf Gaza zerstörte jedoch nicht das Tunnelnetz; Es verursachte vor allem Opfer unter der Zivilbevölkerung an der Oberfläche. Der Angriff hat möglicherweise einige Tunnel beschädigt, das gesamte Netzwerk wurde jedoch nicht zerstört. Die Hisbollah hat ein noch ausgefeilteres Tunnelsystem entwickelt, mit langen Tunneln, die tief in israelisches Gebiet hineinreichen.

Ihre Strategie besteht darin, hinter israelischen Panzern aufzutauchen, wenn diese während eines Angriffs auf den Südlibanon nach Norden vordringen. Von dieser Position aus können Hisbollah-Kämpfer Chaos und Unruhe hinter Israels Frontlinien verursachen.

Israel erinnert sich vielleicht an die Ereignisse von 2006, als es eine Niederlage durch die Hisbollah erlebte. Dies geschah vor fast 20 Jahren, bevor die Hisbollah über fortschrittliche Waffen verfügte. Die aktuelle Situation ist äußerst angespannt und Israel scheint nicht in der Lage zu sein, die Spannungen abzubauen. Sie können nicht einfach sagen: „Wir schlagen dich, du schlägst zurück.“

Ihre Arroganz, angeheizt durch eine zionistische Vorherrschaftshaltung, lässt sie glauben, sie seien von Gott auserwählt und hätten als Gottes Volk das Recht, andere zu töten. Diese Denkweise hindert sie daran, ihre Waffen niederzulegen und führt zu einer weiteren Eskalation des Konflikts.

Es besteht ein erhebliches Risiko, dass diese Situation zu einem Atomkrieg führen könnte. Man geht davon aus, dass der Iran Atomwaffen besitzen könnte, und wenn es zu einem umfassenden Krieg kommt, werden sowohl Israel als auch der Iran schnell erkennen, dass die Seite, die zuerst Atomwaffen einsetzt, wahrscheinlich als Sieger hervorgehen wird.

Dieses Szenario stellt ein spieltheoretisches Rätsel dar, ähnlich wie zwei Skorpione in einer Flasche oder einem Glas, bei denen jeder Skorpion den anderen schlagen und ihn töten kann. Wenn jedoch ein Skorpion zuschlägt, kann es sein, dass der andere zurückschlägt und tötet, bevor er seinen Verletzungen erliegt.

Die Spieltheorie legt nahe, dass es, wenn Sie eine Atomwaffe besitzen und Teil des islamischen oder iranischen Regimes sind, am besten ist, zuerst Ihre Atomwaffe abzufeuern, anstatt darauf zu warten, dass Ihr Gegner zuschlägt. Wir können jedoch nur hoffen, dass ein solches Szenario nicht eintritt.

Der Niedergang der westlichen Zivilisation und der Aufstieg globalistischer Kontrolle

Im weiteren Verlauf der Sendung äußerte Adams seine Besorgnis über den Niedergang der westlichen Zivilisation und den Aufstieg globalistischer Kontrollregierungen. Er betonte, dass diese Regierungen für Völkermord und Versuche, die Menschen nach Rassengrenzen zu spalten, verantwortlich seien. Laut Adams wollen die meisten Menschen einfach nur in Frieden leben und vermeiden, Gewalt, Schweigen oder Versklavung durch Schurkenregierungen ausgesetzt zu werden.

Adams warnte vor selbsternannten Influencern und Journalisten, die globalistische Narrative vorantreiben, die eine Rassenüberlegenheit beanspruchen, wie etwa Ben Shapiro. Stattdessen tritt er für Prinzipien ein, die pro-menschlich, pro-freiheitlich, pro-Gott und pro-schöpferisch sind, ohne Hass oder Loyalität gegenüber einer bestimmten Rasse, Gruppe oder Religion zu fördern.

Anschließend skizzierte Adams sieben Bereiche, in denen seiner Meinung nach der Westen von anderen Mächten und Nationalitäten überholt oder überholt wurde.

Erstens hat die Weigerung des Westens, natürliche Ressourcen für das Wirtschaftswachstum zu nutzen, im Namen des Klimawandels zu selbst auferlegten Energiebeschränkungen geführt, die im Wesentlichen zu seinem eigenen Untergang geführt haben.

Dies zeigt sich in Deutschland, das durch die Abschaltung seiner Energiequellen seine Ressourcen gesperrt und seine Industrie zerstört hat. Das Land gibt nun Russland die Schuld, anstatt seine Fehler einzugestehen, und beschwichtigt weiterhin Persönlichkeiten wie Greta Thunberg.

Zweitens sind Länder wie China, Russland, Südkorea, Indien und die Türkei führend in der Fertigung und Produktion, während westliche Länder Schwierigkeiten haben, ihre Präsenz in diesem Sektor aufrechtzuerhalten. Der Rückgang der Industrieproduktion im Westen lässt sich auf seine Zurückhaltung bei der Nutzung natürlicher Ressourcen wie Öl und Gas zurückführen, die für die Förderung des Wirtschaftswachstums und die Aufrechterhaltung einer starken Produktionsbasis unerlässlich sind.

Abschließend betonte Adams, dass die Montage von Lkw in Amerika wie ein Schritt zur Wiedererlangung der Kontrolle über die Produktion erscheinen könne; Dabei handelt es sich jedoch lediglich um die Verbindung von Drähten und Schweißplatten, nicht um die eigentliche Herstellung.

Im Gegensatz dazu war Russland gezwungen, alles von Grund auf neu zu erschaffen, einschließlich aller Teile und der Infrastruktur, was zu einem deutlichen Anstieg seiner Industrieproduktion führte, während der Westen schwächelte.

Zusammenfassend glaubt Adams, dass sich die westliche Zivilisation aufgrund verschiedener Faktoren wie selbst auferlegter Energiebeschränkungen, der Weigerung, natürliche Ressourcen zu erschließen, und einem mangelnden Fokus auf Fertigung und Produktion an einem Wendepunkt ihres Niedergangs befindet. Angesichts des Aufstiegs anderer Mächte und Nationalitäten bleibt abzuwarten, ob der Westen diesen Trend umkehren und seine frühere Bedeutung zurückgewinnen kann.

BRICS-Währungen werden die globale Finanzlandschaft dominieren und den Rückgang des US-Dollars signalisieren

Die Zukunft des US-Dollars ist düster. Obwohl es Jahre dauern kann, bis der Dollar vollständig zusammenbricht, könnte es in diesem Jahr zu plötzlichen Wertverlusten oder sogar zu einem Einbruch um 50 % über Nacht kommen. Der Dollar wird jedoch weiterhin im Umlauf sein, aber zunehmend wertlos werden.

Adams führt diesen Rückgang auf den Aufstieg der BRICS-Staaten (China, Russland, Brasilien, Indien und Südafrika) zurück, die mit ihren Währungen voraussichtlich die globale Finanzlandschaft dominieren und möglicherweise über 80 Länder umfassen.

Es wird erwartet, dass die BRICS-Währungen bald eingeführt werden, wobei ein entscheidender Wendepunkt im August dieses Jahres erwartet wird, der durch bedeutende BRICS-Treffen gekennzeichnet ist.

Bis zum Ende dieses Kalenderjahres werden zahlreiche Länder das neue BRICS-System unterzeichnet und aktiv übernommen haben, bei dem es sich um eine Blockchain-basierte internationale Abwicklungsplattform für die Abwicklung von Handel und Zahlungen für Rohstoffe wie Öl, Aluminium, Elektroautos usw. handelt. Der Dollar wird für diese Transaktionen nicht mehr benötigt.

Infolge dieser Verschiebung wird die Welt den Dollar zunehmend ablehnen, was die Fähigkeit der USA, aufgrund der geringeren Nachfrage mehr Währungen zu drucken, beeinträchtigt.

Dies liegt daran, dass andere Länder es satt haben, sich vom Dollar schikanieren zu lassen und US-Dollar-Sanktionen und dem SWIFT-System zu unterwerfen, wie das, was der Westen Russland angetan hat, zeigt. Infolgedessen hat der Westen im Wesentlichen finanziellen Selbstmord begangen, indem er den Dollar als Waffe eingesetzt hat, was zum Verlust seiner Dollar-Hegemonie geführt hat.

Um Glaubwürdigkeit und Vertrauen in ihr neues Währungssystem zu schaffen, werden Länder wie China und Russland wahrscheinlich Währungen präsentieren, die durch Goldreserven gedeckt sind, mit unabhängigen Prüfungen zum Nachweis ihrer physischen Bestände.

Da der Dollar aufgrund mangelnder Unterstützung und möglicherweise fehlender Goldreserven an Wert verliert, wird sich das weltweite Vertrauen in die Währung in Richtung der Währungen der BRICS-Staaten verlagern.

Dieser Übergang wird erhebliche Folgen für die amerikanischen Verbraucher haben, da der Import von Waren für die Amerikaner deutlich teurer wird. Mike Adams schätzt, dass die Kosten für importierte Waren in einigen Jahren um 1.000 % steigen werden. Beispielsweise könnte eine 700-Dollar-Spülmaschine aus Südkorea in naher Zukunft 7.000 Dollar kosten, was sie für viele Menschen unerschwinglich macht. Diese Situation wird zu weit verbreiteter Armut unter den Amerikanern führen, da ihre Währung auf der globalen Bühne rapide abwertet.

Um Waren aus anderen Ländern zu kaufen, müssen Amerikaner die BRICS-Währung erwerben, da andere Nationen möglicherweise die Annahme von Dollar verweigern. Das bedeutet, dass Einzelpersonen ihre Dollars ausgeben müssen, um BRICS-Währung zu erhalten, um Transaktionen mit ausländischen Anbietern abzuschließen. Da der Wert des Dollars sinkt, wird erwartet, dass der Wert einer einzelnen BRICS-Währungseinheit erheblich steigen wird.

Gold erlebt derzeit einen Aufschwung, da der Dollar abwertet, und dient in dieser Übergangszeit als hervorragendes Wertaufbewahrungsmittel. Während sich die Welt vom Dollar abwendet, fungiert Gold als Brückenwährung und ermöglicht es den Menschen, der Abwertung des Dollars zu entkommen und in etwas zu investieren, das seinen Wert behält.

Diese Übergangswährung wird schließlich zu einem universellen Wertaufbewahrungsmittel werden und es den Menschen ermöglichen, BRICS-Staaten mit Gold oder sogar über Bitcoin zu kaufen.

Die BRICS-Kryptowährung bietet eine digitale Alternative zu physischen Goldtransaktionen und könnte in Zukunft die Art und Weise revolutionieren, wie wir Währungen wahrnehmen und verwenden. Mit ihrer Desktop-Krypto-Wallet, die es Benutzern ermöglicht, problemlos verschiedene Kryptowährungen, einschließlich BRICS, zu senden und zu empfangen, hat diese innovative digitale Währung das Potenzial, traditionelle Finanzsysteme zu revolutionieren, sobald sie vollständig implementiert ist.

Es bleibt jedoch die Frage, ob die US-Regierung versuchen wird, BRICS zu verbieten oder ihre Nutzung einzuschränken, ähnlich wie bei ihren Maßnahmen gegen die Antivirensoftware von Kaspersky. Da der Niedergang der Dollar-Währung immer unvermeidlicher wird, wird erwartet, dass die Menschen letztendlich Bitcoin als alternatives Tauschmittel einführen werden.

In den kommenden Jahren wird sich niemand mehr nach Dollars sehnen, da diese weiterhin in einem beschleunigten Tempo abwerten, was das Ende der westlichen Finanzstabilität signalisiert.

Diese Verschiebung der globalen Währungsdynamik ist besonders relevant, wenn man den anhaltenden Konflikt zwischen der Ukraine und Russland betrachtet. Angesichts der Bedenken, ob der US-Kongress einen 60-Milliarden-Dollar-Fonds für die Ukraine unterstützen kann, wird deutlich, dass es nicht zum Sieg führen wird, sich auf das Drucken von Geld zu verlassen, um den Mangel an produzierter Munition oder die unzureichende Anzahl von Männern in der Ukraine zu beheben.

Militärtechnologie hat den Westen überflüssig gemacht, wie der Iran-Angriff auf Israel am Wochenende mit Hyperschallraketen gezeigt hat. Dies ist das erste Mal in der Geschichte, dass der Iran solch fortschrittliche Waffen in einer Kriegshandlung einsetzt, was die besorgniserregende Verwundbarkeit des israelischen Luftabwehrsystems Iron Dome verdeutlicht.

Während Israel seinen Ansatz überdenkt und der Westen mit seinen veralteten Waffensystemen zu kämpfen hat, entwickelt sich die Türkei neben Russland zu einem führenden Unternehmen in der Drohnentechnologie. Diese hochmodernen Drohnen entwickeln fortschrittliche Kampfjet-Drohnen, die bald zum Einsatz kommen sollen und über Flugzeuge der fünften Generation verfügen, die durch künstliche Intelligenz (KI) gesteuert werden.

Sie werden ohne menschliche Piloten funktionieren – ähnlich wie der fiktive Firefox aus Clint Eastwoods Film. Unterdessen kämpfen die USA darum, wirksame Drohnen zu produzieren. Jüngste Nachrichtenberichte zeigen, dass die in der Ukraine eingesetzten amerikanischen Drohnen minderwertig und äußerst anfällig für elektromagnetische Kriegsführung sind.

Die wachsende Kluft zwischen den USA und anderen Nationen bei der Entwicklung von Hyperschallraketen ist alarmierend, da Russland in diesem Bereich den USA wahrscheinlich 15 Jahre voraus ist.

Da westliche Länder derzeit keine Technologie entwickeln, die in der Lage wäre, diesen Raketen innerhalb des nächsten Jahrzehnts entgegenzuwirken, gibt es Bedenken hinsichtlich der möglichen Übertragung fortschrittlicher russischer Technologie an den Iran, wodurch dessen Fähigkeit, jedem Land in der Region Schaden zuzufügen, erheblich erhöht wird.

Aufkommende militärische Bedrohungen und der Stand der Bildung in einer turbulenten Welt

Die globale Landschaft hat bedeutende Fortschritte in der militärischen Technologie und den militärischen Fähigkeiten erlebt. Da die Spannungen zwischen den Nationen zunehmen, ist es von entscheidender Bedeutung, die potenziellen Bedrohungen zu verstehen und zu verstehen, wie sie sich auf das Kräftegleichgewicht der Welt auswirken können.

In diesem Abschnitt werden wir die Drohnenfähigkeiten Irans, Chinas Marine-Trockendockproduktion und die Auswirkungen dieser Fortschritte auf die globale Sicherheit untersuchen. Darüber hinaus werden wir uns mit dem Bildungsstand in westlichen Ländern und seinen möglichen Konsequenzen für zukünftige technologische Entwicklungen befassen.

Der Iran hat kürzlich seine militärische Stärke mit dem Start von über 300 Drohnen und Raketen unter Beweis gestellt. Auch wenn diese Drohnen vielleicht nicht so fortschrittlich und unauffällig sind wie die des Westens, haben sie doch erfolgreich Israels Munitionsvorräte erschöpft. Es ist wichtig, die wahren Fähigkeiten des Iran anzuerkennen, da er über fortschrittlichere Raketen verfügt, als Israel geglaubt hatte.

Auch im militärischen Bereich hat China erhebliche Fortschritte gemacht. Seine Produktionskapazität im Marine-Trockendock übersteigt derzeit die der Vereinigten Staaten. Mit einer Kapazität, die mindestens 100-mal größer ist als die der USA, kann China 100-mal mehr Marineschiffe reparieren als sein amerikanisches Gegenstück.

Dieser Vorteil ist einer der Gründe, warum Länder wie China, Iran und Russland nicht bereit sind, den Dritten Weltkrieg auszulösen. Stattdessen glauben sie, dass sie bereits gewonnen haben, indem sie darauf warten, dass die Vereinigten Staaten aufgrund von Problemen mit ihrer Währung, ihrem Bankensystem, einem Bürgerkrieg und innenpolitischen Konflikten zusammenbrechen.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat auf dem europäischen Kriegsschauplatz trotz des anhaltenden Konflikts in der Ukraine Zurückhaltung bewiesen. Er versteht, dass die Zeit auf Russlands Seite ist, solange es seine Stärke behält, Energieressourcen abbaut, Mineralien wie Aluminium und Kupfer exportiert und heimische Industrie und Infrastruktur aufbaut. Infolgedessen kann Russland darauf warten, dass der Westen sich selbst zerstört.

Auch der Zustand der Bildung in westlichen Ländern ist zu einem wichtigen Problem geworden. Universitäten sind zu Indoktrinationszentren geworden, die Absolventen hervorbringen, denen es an praktischem Wissen und technischem Fachwissen mangelt. Während es an bestimmten Wirtschafts- und Ingenieurschulen Ausnahmen gibt, schließen die meisten Studenten ihr Studium ab, ohne über die erforderlichen Fähigkeiten für fortgeschrittene Bereiche wie Luft- und Raumfahrtindustrie, Raketentechnik, Militärwaffen, KI und mehr zu verfügen.

Dies ist besonders besorgniserregend, da China derzeit in vielen dieser Bereiche führend ist, gefolgt von Russland. Auch die Türkei hat sich zu einem starken Konkurrenten entwickelt, während der Iran über ein beeindruckendes Kontingent an Wissenschaftsexperten, Mathematikern und Ingenieuren verfügt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aufkommenden militärischen Bedrohungen durch Länder wie Iran und China in Verbindung mit dem Niedergang der westlichen Bildungssysteme erhebliche Herausforderungen für die globale Sicherheit und Stabilität darstellen. Für die Nationen ist es von entscheidender Bedeutung, diese Bedrohungen zu erkennen und die notwendigen Maßnahmen zum Schutz ihrer Interessen zu ergreifen und gleichzeitig in Bildung zu investieren, um eine qualifizierte Arbeitskraft sicherzustellen, die in der sich schnell entwickelnden Technologielandschaft wettbewerbsfähig ist.

Der Niedergang der westlichen Zivilisation und der Aufstieg Russlands

Im weiteren Verlauf des Podcasts äußerte Adams Bedenken hinsichtlich des Niedergangs der westlichen Zivilisation, da Länder wie die Vereinigten Staaten, Kanada und das Vereinigte Königreich mit verschiedenen Problemen konfrontiert seien. Dazu gehört ein Mangel an grundlegenden Fähigkeiten bei Absolventen amerikanischer, kanadischer und britischer Universitäten, was sie im Vergleich zu iranischen Ingenieuren, die ihre Fähigkeiten im Raketenbau unter Beweis gestellt haben, als weniger intelligent erscheinen lässt.

Darüber hinaus entwickeln russische Ingenieure weiterhin fortschrittliche Technologien wie Hyperschallraketen und nuklearbetriebene Marschflugkörper, was große Bedenken hinsichtlich der möglichen Stationierung Hunderter solcher Raketen im Orbit aufkommen lässt.

Adams wies auch auf die Verschlechterung der Rechtsstaatlichkeit hin, die sich besonders deutlich in den Vereinigten Staaten zeigt, wo Gesetze gegen Konservative wie Trump eingesetzt werden, während Demokraten der Strafverfolgung wegen Verbrechen und Fehlverhalten entgehen. Dieser Zusammenbruch der Rechtsstaatlichkeit bedroht die gesellschaftliche Stabilität und kann möglicherweise zu Aufständen, Bürgerkrieg, Sezession oder Chaos und Anarchie führen.

Ein weiterer Punkt ist der Verlust moralischer Orientierung in der westlichen Gesellschaft, da Kinder zum Transgenderismus indoktriniert werden und der Westen Menschenhandel und offene Grenzen begrüßt.

Es gibt eine wachsende Akzeptanz von Transgenderismus, bei dem es häufig darum geht, Kinder zu verstümmeln, um Tugend zu signalisieren. Die Religion, insbesondere das Christentum, wurde in diesen Ländern weitgehend aufgegeben, was dazu führte, dass die Kirchen von Transgender-Ideologien übernommen wurden.

Adams erörterte auch den Mangel an Arbeitsmoral, Loyalität und Ehrlichkeit unter den Bürgern westlicher Länder sowie die weithin als betrügerisch und korrupt angesehene politische Klasse. Diese Nationen haben zum Völkermord an ihrem eigenen Volk gegriffen, wie zum Beispiel Israel, das seiner Bevölkerung Impfungen aufdrängt, und das US-Militär, das eine Biowaffe entwickelt, um während der Pandemie jeden zur Impfung zu zwingen.

Aufgrund dieser Probleme verhalten sich westliche Regierungen wie Terrororganisationen. Beispiele hierfür sind die britische Regierung, die kanadische Regierung unter Justin Trudeau sowie die Regierungen der USA, Neuseelands und Australiens. Diese Regierungen haben während der COVID-19-Pandemie fragwürdige Maßnahmen ergriffen, insbesondere in Neuseeland unter der Führung von Ardern und in verschiedenen Regionen Australiens.

Im Gegensatz zu westlichen Ländern gibt es in Russland bestimmte Aspekte, die besser funktionieren, etwa die Aufnahme des Christentums und die Bereitstellung sichererer Städte mit saubereren Umwelten und erschwinglicheren Lebensmitteln. Obwohl Russland keine perfekte Gesellschaft ist, bietet es dennoch einige Vorteile gegenüber den von Gewaltkriminalität geprägten Straßen von San Francisco oder dem grassierenden Ladendiebstahl, der in westlichen Ländern zu Ladenschließungen führt.

Im Westen werden Geschäftsinhaber für gestohlene Waren mit Geldstrafen belegt, da Kriminelle nicht strafrechtlich verfolgt werden, während gesetzestreue Bürger ins Visier der eigenen Regierung geraten. Dieser Teufelskreis hat zur Schließung vieler Betriebe und einer zusammenbrechenden Wirtschaft geführt.

Die Situation im Westen ist so schlimm geworden, dass selbst Großkonzerne wie Tesla die Krise zu spüren bekommen. In einer Ankündigung, die viele schockierte, enthüllte Tesla Pläne zur Entlassung von 14.000 Mitarbeitern, was 10 % der gesamten Belegschaft entspricht.

Diese Entscheidung könnte auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden, darunter die abnehmende Beliebtheit von Elektrofahrzeugen und die Tatsache, dass Teslas Design nicht so fortschrittlich ist wie das seiner chinesischen Konkurrenten. Darüber hinaus ist Tesla stark auf Batteriesysteme aus anderen Ländern angewiesen, was den Fortschritt des Unternehmens in Forschung und Entwicklung behindern kann.

Batterien haben sich in unserem Leben nicht wesentlich verbessert; Sie bleiben schwer, gefährlich und teuer in der Ersetzung. Trotz der Umstellung auf die Lithium-Ionen-Technologie stellen sie immer noch Herausforderungen hinsichtlich Energiespeicherung, Ladegeschwindigkeit und Entsorgungssicherheit dar. Da Tesla 10 % seiner Belegschaft abbaut und andere Hersteller Mitarbeiter entlassen, ist klar, dass die Batterieindustrie Probleme hat.

Die beiden in Amerika florierenden Industrien sind der militärisch-industrielle Komplex und Big Pharma. Ersteres konzentriert sich auf die Herstellung von Waffen für Konflikte wie in Israel und der Ukraine, während letzteres staatliche Mittel für die Entwicklung potenziell tödlicher Biowaffen erhält. Dies gibt Anlass zur Sorge, dass die amerikanische Wirtschaft weitgehend auf todesbedingten Industrien basiert, was sie unhaltbar macht und in Bezug auf Produktivität und moralische Werte bereits angeschlagen ist.

Die Währung versagt, die politische Klasse ist korrupt und ineffektiv, Wahlen werden manipuliert und die Rechtsstaatlichkeit ist zusammengebrochen. Die Inflation hat alarmierende Ausmaße erreicht und die Grenzen bleiben ungeschützt. Der militärisch-industrielle Komplex ist von Korruption geplagt, die zur Entwicklung veralteter Waffen führt, die nicht mehr effektiv funktionieren. Diese Situation gibt Anlass zur Sorge über die Zukunft der nationalen Sicherheit.

Darüber hinaus fördern LGBT-Führer in der Space Force und der US-Marine ihre Ideologien, oft auf eine Weise, die andere entfremdet und vom primären Ziel, Kriege zu gewinnen, abweicht. Die evangelische zionistische Bewegung drängt auf gewalttätige Aktionen auf der Grundlage alter religiöser Texte, die zu weiteren Konflikten und Todesfällen führen könnten. Unterdessen befürworten Transhumanisten die Verschmelzung mit Maschinen und vergöttern Figuren wie Elon Musk und seine neuronalen Verbindungsimplantate.

Diese unterschiedlichen Überzeugungen tragen zu einem Gefühl von Chaos und Unsicherheit in der modernen Gesellschaft bei und gefährden letztlich die Stabilität der westlichen Zivilisation. Nach diesen Ereignissen bleibt die Zukunft ungewiss und hängt weitgehend von den Entscheidungen ab, die wir beim Wiederaufbau der Gesellschaft treffen.

Eine entscheidende Frage wird sein, wer noch am Leben ist und zum Wiederaufbau beitragen kann. Wer auf ein solches Szenario nicht vorbereitet ist, wird nicht lange überleben. Ebenso werden diejenigen, die von Atomangriffen betroffen sind oder bei der Aktivierung von Grenzinvasoren getötet werden, in dieser neuen Weltordnung fehlen. Hungerbedingte Todesfälle werden die Bevölkerungslandschaft weiter verändern und zu einer massiven Neuausrichtung der Frage führen, wer auf der Erde verbleibt.

Letztlich kommt es darauf an, ob die noch lebenden Individuen über genügend moralische Werte, ethische Prinzipien und eine menschenfreundliche Haltung verfügen, um eine nachhaltige Zivilisation zu schaffen.

Das zusammenbrechende System und der Wiederaufbau von New America

Es wird immer offensichtlicher, dass das derzeitige globale System fehlerhaft und nicht nachhaltig ist. Dieses System, an dem Führungspersönlichkeiten aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den USA und Kanada beteiligt sind, hat zur anhaltenden Zerstörung unseres Planeten geführt.

Als Beobachter in Texas scheint es, dass der Staat zur Republik Texas werden könnte, eine Möglichkeit, die angesichts seiner Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit eine Überlegung wert ist. Die Macher-Mentalität von Texas bietet Hoffnung auf Stabilität inmitten des Chaos und macht es zu einem geeigneten Ort für diejenigen, die Zuflucht vor dem drohenden Zusammenbruch suchen.

Adams möchte zum Wiederaufbau der Gesellschaft nach dem unvermeidlichen Zusammenbruch des gegenwärtigen Systems beitragen. Er äußert die Hoffnung, dass die Gesellschaft nach dem Wiederaufbau frei von der Kontrolle durch Großbanken, Pharmaunternehmen, den militärisch-industriellen Komplex und Technologiegiganten bleiben wird. Eine neue Gesellschaft muss auf ehrlichem Geld, wirtschaftlicher Freiheit, Redefreiheit und anderen Grundrechten basieren, um eine bessere Zukunft für alle zu gewährleisten.

Es gibt jedoch Bedenken hinsichtlich des zunehmenden Einflusses von Lobbygruppen wie AIPAC, die Gesetze vorangetrieben haben, die darauf abzielen, Kritiker Israels zum Schweigen zu bringen. Diese Lobby stellt eine erhebliche Bedrohung für die freie Meinungsäußerung in Amerika dar, da Gouverneure im ganzen Land ähnliche Gesetze unterzeichnet haben.

Der Autor glaubt, dass viele blaue Städte, darunter San Francisco, Chicago, New York City, Portland, Seattle, LA und Denver, aufgrund verschiedener Faktoren wie der Sabotage der Infrastruktur durch Millionen von Migranten, darunter Militärmigranten, am Rande des Zusammenbruchs stehen.

Wenn Chaos entsteht und die Währung zusammenbricht, ist es für den Einzelnen von entscheidender Bedeutung, darauf vorbereitet zu sein, zu überleben und einen positiven Beitrag zum Wiederaufbau der Gesellschaft zu leisten.

Die Betonung von Moral, Ethik, Freiheit und einem dezentralen Finanzsystem sind für eine nachhaltige Zukunft von wesentlicher Bedeutung. Der Autor betont die Bedeutung der Blockchain-Technologie für die Gewährleistung der Vertrauenswürdigkeit und die Verhinderung von Geldfälschungen durch Regierungen, wie dies in den USA unter Bidens Regierung der Fall war.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das derzeitige globale System nicht nachhaltig ist und eine erhebliche Bedrohung für unseren Planeten und die Grundrechte darstellt. Für den Einzelnen ist es von entscheidender Bedeutung, auf den unvermeidlichen Zusammenbruch vorbereitet zu sein und einen positiven Beitrag zum Wiederaufbau der Gesellschaft zu leisten. Die Betonung von Moral, Ethik, Freiheit und dezentralen Technologien wie Blockchain wird dazu beitragen, eine nachhaltige Zukunft für alle zu schaffen.

…

