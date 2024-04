Die Bibel prophezeit den wirtschaftlichen Zusammenbruch Amerikas

Teile die Wahrheit!

Was mit der US-Wirtschaft passiert, ist viel mehr als nur finanzielle Ursache und Wirkung.

Über der dominierenden Wirtschaft der Welt ziehen Sturmwolken auf.

Die Vereinigten Staaten wurden nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Weltsupermacht , und der sogenannte „allmächtige Dollar“ wurde zur Reservewährung der Welt . Doch seitdem hat die Währung mehr als 94 Prozent ihres Wertes verloren. Ein Gastartikel von thetrumpet.com

Einzelne Investoren und nationale Regierungen zweifeln mittlerweile an der Treu und Glaubenswürdigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika. Dennoch verschwendet die US-Regierung den Dollar immer schneller und gerät damit in Vergessenheit. Jeder vierte Dollar, der derzeit im Umlauf ist, wurde seit Beginn der Covid -19-Pandemie in Umlauf gebracht.

Mittlerweile braucht die US-Regierung weniger als 100 Tage, um ihre Staatsschulden um eine weitere Billion Dollar aufzustocken. Bei diesem Tempo wird die Verschuldung innerhalb des nächsten Jahrzehnts die unglaubliche 50-Billionen-Dollar-Grenze überschreiten.

Dies ist eine große Bedrohung für die nationale Sicherheit.

Die Amerikaner leben seit Generationen über ihre Verhältnisse und können sich den Folgen nicht länger entziehen.

Das Vorgängermagazin der Posaune , die Plain Truth, begann 1934 mit der Veröffentlichung der Prognose, dass Amerika einen Zusammenbruch erleiden würde, der verheerender sein würde als der Untergang des Römischen Reiches. Die längste und konsequenteste Prognose, die die Philadelphia Posaune seit Band 1, Ausgabe 2 (Juni 1990) gemacht hat, war, dass Amerika und Großbritannien fallen werden und dass der Hauptgrund für ihren Sturz ihre Ablehnung biblischer Satzungen, Urteile und Gesetze ist .

Dies ist die Botschaft der biblischen Prophezeiung, und sie erweist sich zunehmend als zutreffend. (Die Bibel prophezeit: Entwicklung eines massiven antiamerikanischen Handelsblocks – so beginnt der 3. Weltkrieg)

Angloamerikanischer Aufstieg

Es gibt eine weitaus wichtigere Ursache für den Aufstieg und Fall Amerikas als Budgets, Schuldenniveaus und Zinssätze der Federal Reserve. Der verstorbene Herbert W. Armstrong ging in seinem Leitartikel „Plain Truth“ vom Mai 1983 auf diese verborgene Ursache ein : „Bereiten Sie sich darauf vor, Ihren Lebensstandard erheblich zu senken!“(Die großen energetischen Tendenzen in 2024: Verwirrung und Chaos)

„Tatsächlich sind sich nur wenige bewusst, dass Gott Hunderte von Jahren vor Christus den Nachkommen des Patriarchen Abraham bestimmte unzerbrechliche und unwiderrufliche Versprechen gegeben hatte“, schrieb er. „Dies wurde vom ‚traditionellen Christentum‘ nie erkannt oder verkündet.“

300x250

Abraham wird im Neuen Testament als „Vater der Gläubigen“ bezeichnet, da alle Versprechen Gottes der Erlösung und des ewigen Lebens durch Christus an Abraham gerichtet waren – und Jesus Christus direkt von Abraham abstammte. Aber was nicht einmal Theologen verstehen, ist, dass Gott Abraham zwei Versprechen gegeben hat. Er versprach die Gnade , durch Abrahams Nachkommen Jesus Christus zu kommen – aber er machte auch unzerbrechliche Rassenversprechen – , die vom ‚traditionellen Christentum‘ und theologischen ‚Gelehrten‘ völlig übersehen wurden.“

Die Versprechen der „Gnade“ waren die spirituellen, individuellen Versprechen. Bei der „Rasse“ handelte es sich um physische, nationale Versprechen. Gott versprach, Abraham zum Vater vieler Nationen zu machen (Genesis 17:4-5), und er versprach, Abrahams Enkel Jakob, dessen Namen er in Israel änderte, zum Vater einer Nation und einer Gruppe von Nationen zu machen (Genesis 35:11). ).

Die Bibel gibt an, dass die Gnadenversprechen durch die Nachkommen von Jakobs Sohn Juda erfüllt wurden, die Rassenversprechen jedoch durch die Nachkommen von Jakobs Sohn Joseph (1. Chronik 5,2). Josephs Sohn Manasse würde der Urvater der größten einzelnen Nation werden, die es je gab. Sein Sohn Ephraim sollte der Urvater einer Vielzahl oder Gemeinschaft von Nationen werden (Genesis 48:19).

Manasse und Ephraim wuchsen tatsächlich zu großen Stämmen innerhalb der alten Nation Israel heran. Gott hätte sie in der Antike mit diesem immensen Reichtum gesegnet, aber sie gehorchten ihm nicht. Manasse und Ephraim gehörten zu den zehn Stämmen, die sich vom Königreich Juda abspalteten und eine eigene Nation bildeten, das Königreich Israel. Sie gehorchten Gott nicht und ihr Königreich wurde zwischen 732 (als Assyrien die östliche Hälfte von Manasse wegnahm) und 718 v. Chr. zerstört . vom Neuassyrischen Reich.

300x250 boxone

Aber Gott hatte bedingungslose nationale Größe versprochen. Wie konnte Er sie dann erfüllen?

Herr Armstrong erklärte in seinem bahnbrechenden Buch „ The United States and Britain in Prophecy“ , dass die Antwort in 3. Mose 26 zu finden sei. Dort prophezeite Gott, dass er die Kinder Israels für den Gegenwert von 2.520 Jahren bestrafen würde, wenn sie seinem Gesetz nicht gehorchen würden.

Zählen Sie ab 732 v. Chr. 2.520 Jahre vorwärts . und Sie gelangen zu ad. 1789. In diesem Jahr trat die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika in Kraft. Zählen Sie ab 718 v. Chr. 2.520 Jahre vorwärts und Sie gelangen zu ad. 1803, als Präsident Thomas Jefferson die Geschichte änderte, indem er den Louisiana Purchase genehmigte.

Sogar der geopolitische Analyst George Friedman erkennt die Bedeutung der Daten 1789 und 1803. „Das amerikanische politische System wurde in Philadelphia gegründet, aber die amerikanische Nation wurde auf dem riesigen Ackerland aufgebaut, das sich von den Alleghenies bis zu den Rocky Mountains erstreckt“, schrieb er in The New Yorker Rezension von Büchern .

„Dieses Ackerland brachte den Reichtum hervor, der die amerikanische Industrialisierung finanzierte: Es ermöglichte die Bildung einer Klasse kleiner Landbesitzer, die erstaunlicherweise mehr produzieren als verbrauchen konnten. Sie könnten ihre überschüssigen Ernten im Osten und in Europa verkaufen und das Geld sparen, das schließlich zur Gründungshauptstadt der amerikanischen Industrie wurde“ (6. Oktober 2005).

Mit anderen Worten: Die US-Verfassung bestimmte die USA dazu, eine freie Nation zu werden, und der Erwerb des Louisiana-Territoriums für etwa 4 Cent pro Acre bestimmte die USA dazu, eine landwirtschaftliche, industrielle, finanzielle und militärische Supermacht zu werden. Die Tatsache, dass Gott den USA diese beiden Gaben genau 2.520 Jahre nach der Gefangenschaft des alten Manasse schenkte, ist von großer Bedeutung.

Schwindelerregende Höhen

Der Aufstieg der englischsprachigen Völker auf der Weltbühne war wirklich erstaunlich. Als Gott begann, Josephs Erstgeburtsrecht den Völkern Australiens, Kanadas, Großbritanniens, Neuseelands und der Vereinigten Staaten zu verleihen, hatten diese Völker einen hohen Lebensstandard, stellten 3 Prozent der Gesamtbevölkerung der Welt und erwirtschafteten 9 Prozent der Weltbevölkerung den Reichtum.

Aber weder die Vereinigten Staaten noch Großbritannien könnten im wahrsten Sinne des Wortes als Supermächte angesehen werden. Frankreich besaß die Weltreservewährung und Russland verfügte über das größte Militär der Welt. Die Industrielle Revolution hat alles verändert.

Innerhalb von 120 Jahren nach 1803 beherrschten die USA und das britische Commonwealth fast 30 Prozent der Weltbevölkerung und 30 Prozent der Landfläche der Welt, viele davon das beste und begehrteste Land. Australien, Kanada, Großbritannien, Neuseeland und die Vereinigten Staaten erwirtschafteten jedes Jahr 35 Prozent des Weltvermögens und kontrollierten einigen Schätzungen zufolge drei Viertel des Weltkapitals.

Der Lebensstandard des Durchschnittsbürgers änderte sich in diesen Jahren kaum, da die Industrialisierung zu einer Vermögensungleichheit führte. Doch als das Maschinenzeitalter bereits in vollem Gange war, führte der technologische Fortschritt zu einem höheren Lebensstandard.

In den USA verdreifachte sich das durchschnittliche inflationsbereinigte Einkommen nach Steuern zwischen 1930 und 1980. Zu Beginn dieses Zeitraums besaßen nur wenige US-Haushalte ein Auto, einen Fernseher oder auch nur einen Warmwasserbereiter. Die meisten Familien waren mit einem Zuhause und reichlich Essen zufrieden.

Doch heute verfügt der durchschnittliche US-Haushalt über zwei Autos, zwei Fernseher, zehn mit dem Internet verbundene Geräte, eine Klimaanlage, einen Wasserkocher, einen Kühlschrank, einen Herd, eine Mikrowelle, eine Waschmaschine, einen Geschirrspüler und zahlreiche andere wunderbare Geräte, die sogar Könige hatten vor einem Jahrhundert keinen Zugang dazu.

Für jeden, der nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde, ist es leicht, diese Segnungen als selbstverständlich zu betrachten, aber diese arbeitssparenden Technologien sind ein direktes Ergebnis der Industrialisierung, die begann, als Landwirte im Louisiana-Territorium begannen, ihre überschüssigen Ernten in den Osten der Vereinigten Staaten und nach Westeuropa zu verkaufen .

Alle Nationen haben von dieser Entwicklung materiell profitiert, weshalb der Prophet Micha schrieb: „Der Überrest Jakobs wird inmitten vieler Völker sein wie ein Tau vom Herrn“ (Micha 5,7).

Der Prophet Moses sagte voraus, dass Manasse und Ephraim „die kostbaren Früchte, die die Sonne hervorgebracht hat “, „die schönsten Dinge der alten Berge“ und „die kostbaren Dinge der Erde“ besitzen würden. (Deuteronomium 33:13-17). Zu diesen Segnungen gehören fruchtbares Land, Edelmetalle, materieller Reichtum und eine riesige Bevölkerung.

Selbst heute, wo das britische Empire seine Macht verloren hat und die Vereinigten Staaten viele ihrer geopolitischen Vorteile an China verloren haben, genießen diese Nationen weiterhin einen hohen Lebensstandard. Laut US News & World Report hat Großbritannien die 13. höchste Lebensqualität auf dem Planeten, während die USA die 23. höchste Lebensqualität haben. Die meisten Nationen mit einer höheren Lebensqualität als die USA sind relativ klein und stammen ebenfalls vom alten Israel ab.

Deutschland, Italien und Japan sind die einzigen nichtjüdischen Großmächte mit einem vergleichbaren Lebensstandard wie die USA und Großbritannien. Und bedenken Sie, dass die USA und Großbritannien diese Mächte nach ihrer Niederlage im Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut haben .

Die Amerikaner verfügen immer noch über eine enorme Menge an Segnungen, für die sie Gott jeden Tag danken sollten. Doch die Tatsache, dass der US-Dollar seinen Reservewährungsstatus verliert, während die US-Regierung auf den Bankrott zusteuert, sollte sie beunruhigen.

Gottes Versprechen der Rasse an Abraham waren bedingungslos. Aber Gott versprach nicht, Amerika weiterhin zu segnen, wenn es gegen ihn rebellierte, wie es seine Vorfahren getan hatten.

Die aktuellen wirtschaftlichen Probleme Amerikas zeigen den Amerikanern und der Welt, dass sie tatsächlich gegen Gott rebelliert haben.

Kommende Flüche

Amerikas Gründerväter wussten, dass autarke Familieneinheiten die Grundbausteine ​​jeder stabilen Gesellschaft sind. Gott hatte den Amerikanern die verfassungsmäßige Freiheit gegeben, ihre eigenen Finanzen und die natürlichen Ressourcen zu verwalten, die sie brauchten, um reich zu werden. A

ber es lag immer noch an den Landwirten im Louisiana-Territorium, genügend Nahrungsmittel zu produzieren, um ihre Familien zu ernähren, während genug übrig blieb, um überschüssige Ernten im Osten der USA und Westeuropa zu verkaufen und so die Industrialisierung zu finanzieren.

Die Verfasser der US-Verfassung glaubten, was König Salomo schrieb, dass die Reichen über die Armen herrschten und der Kreditnehmer als Diener des Kreditgebers fungierte (Sprüche 22:7). Nachdem sie ihre Unabhängigkeit von Großbritannien erlangt hatten, arbeiteten die Gründerväter die nächsten vier Jahrzehnte hart daran, die Staatsschulden zu begleichen.

Der Bürgerkrieg stürzte das Land erneut in die Schuldenfalle, aber das amerikanische Volk ließ die Dinge bis zur Weltwirtschaftskrise nicht außer Kontrolle geraten. Seitdem Präsident Franklin Roosevelt dem Finanzministerium und anderen Finanzinstituten verboten hat, Dollars in Goldmünzen und -barren umzutauschen, ist die US-Regierung auf geliehenes Geld angewiesen, um Projekte zu finanzieren, die sie sich mit Steuergeldern allein niemals leisten könnte.

Mit dem Aufkommen der „neuen Moral“ in den 1960er und 1970er Jahren verstärkte sich dieses Abgleiten in die Verschuldung. Die wachsende Akzeptanz von Pornografie und vorehelichem Sex hat Ehen, die einst Familien zusammenhielten, untergraben. Dies hat den rasanten Anstieg der Scheidungen vorangetrieben.

Und als die traditionelle Familie verschwand, wurden die traditionell von der Familie ausgeübten sozialen Wohlfahrtsfunktionen zunehmend an den Staat übertragen. Die Folge waren noch mehr Schulden.

Herr Armstrong ging in seinem Leitartikel „Plain Truth“ von April bis Mai 1976 mit dem Titel „Was passiert mit dem Lebensstandard der USA – und warum?“ auf die Ursachen des wirtschaftlichen Niedergangs Amerikas ein. „Was haben wir mit dieser Vielzahl nationaler und individueller Segnungen gemacht, die eigentlich das Geschenk des lebendigen Gottes waren?“ hat er gefragt.

„Gott hat nicht versprochen, die Segnungen fortzusetzen, wenn wir rebellieren. Wir waren rebellisch und nicht bereit, unserem Gott und seinen Wegen nachzugeben, die dauerhaften Frieden und Wohlstand garantiert hätten. Wir sind arrogant und egoistisch geworden. Wir haben das fruchtbare Land verschmutzt, das uns der lebendige Gott gegeben hat. Wir haben die Luft, die Flüsse, Seen und Ozeane verschmutzt.

Wir haben unseren eigenen Geist und den unserer Kinder verunreinigt und die Anti-Gott-Fabel der Evolution gelehrt. Wir haben die fälschlicherweise als „neue Moral“ bezeichnete, grobe Unmoral öffentlich akzeptiert! Wir haben Homosexualität, vorehelichem Sex und Perversion öffentlich akzeptiert. Wir haben die heilige Institution der Ehe verunreinigt und durch eine ständig steigende Scheidungsrate begonnen, die häuslichen und familiären Beziehungen zu zerstören – die Grundlage jeder stabilen Gesellschaft.“

Mit anderen Worten: Weil Amerika Gott und seinen Gesetzen den Rücken gekehrt hatte, würde Gott die materiellen Segnungen entziehen, die Abraham, Isaak, Jakob und Joseph versprochen worden waren. Es gibt offensichtlich ein Element von Ursache und Wirkung hinter dem wirtschaftlichen Niedergang Amerikas.

Man kann nicht Jahr für Jahr Billionen-Dollar-Defizite erleiden und davon ausgehen, reich zu bleiben. Doch es spielen auch mehr als nur wirtschaftliche Faktoren eine Rolle. Gott greift auf übernatürliche Weise ein, um Amerika für seine Sünden zu bestrafen.

Das bedeutet, dass die Amerikaner, wenn sie ihre Sünden nicht bereuen, sich auf einen viel niedrigeren Lebensstandard einstellen müssen, als sie derzeit genießen. Der Prophet Jeremia nannte die Zeit kurz vor der Rückkehr des Messias „die Zeit der Drangsal Jakobs“ (Jeremia 30:7). Jesus nannte es „die Zeiten der Heiden“ (Lukas 21:24).

Nieder mit den freien Märkten

Levitikus 26 und Deuteronomium 28 werden die „Segen und Flüche“-Kapitel genannt. Sie beschreiben die Segnungen, die kommen, wenn Israel Gott gehorcht, und die Flüche, die widerfahren, wenn Israel ungehorsam ist.

Einer der wichtigsten Segnungen, die in Deuteronomium 28 aufgeführt sind, ist, dass Israel „vielen Nationen leihen wird, und du sollst nicht leihen“ (Vers 12). Einer der Hauptflüche ist, dass der Fremde „dir leihen wird, und du sollst ihm nicht leihen; er wird der Kopf sein, und du wirst der Schwanz sein“ (Vers 44).

Zwischen 1915 und 1985 waren die USA die größte Gläubigernation der Welt und wurden dann zum größten Schuldnerland der Welt. Trotz der drohenden Gefahr eines Staatsbankrotts, den diese Katastrophe mit sich bringt, scheinen nur wenige US-Führungskräfte allzu besorgt zu sein. Warum? Weil sie die soliden, biblisch fundierten Wirtschaftsprinzipien des presbyterianischen Ökonomen Adam Smith aufgegeben haben. Stattdessen haben sie die kommunistischen Wirtschaftsprinzipien übernommen, die von den atheistischen Philosophen Karl Marx und Friedrich Engels vertreten wurden.

Heutzutage vertreten viele US-Politiker offen eine neomarxistische Idee namens „moderne Geldtheorie“. Dies postuliert, dass „Defizite keine Rolle spielen“, da die Regierung so viel Geld drucken kann, wie sie benötigt. Eine solche Denkweise hat auf viele Konservative abgefärbt und ist eine der Hauptursachen für den wirtschaftlichen Niedergang Amerikas.

Gott warnte davor, dass eine solche sinnlose und kurzsichtige Politik zu unserem Untergang beitragen würde.

In „Die klare Wahrheit über den Kommunismus!“ warnte Herr Armstrong, dass der Kommunismus ein Werkzeug des Teufels sei, um Amerikas Segnungen auszulöschen. „Das wahre Ziel der kommunistischen Verschwörer ist der gewaltsame Sturz der Vereinigten Staaten und des Britischen Empire“, schrieb er. „Warum? Wir sind die wahren „kapitalistischen“ Nationen.

Wir besitzen fast drei Viertel des gesamten „Kapitals“ der Welt – ihrer entwickelten und nutzbaren Ressourcen und Reichtümer. … Die klare Wahrheit, die so wenigen bekannt ist, ist, dass wir über größeren Reichtum und nationale Ressourcen verfügen als jede andere Nation jemals, weil der allmächtige Gott uns diesen Reichtum in Erfüllung seines Geburtsversprechens an Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat!

Und der Kommunismus ist der Versuch des Teufels, uns durch seine von Dämonen inspirierten menschlichen Werkzeuge diesen größten nationalen und wirtschaftlichen Segen zu nehmen, den Gott jemals einem Volk verliehen hat! Und da dieser Segen Gottes die ‚Hauptstadt‘ der Welt ist, schreit der atheistische Kommunismus: ‚Nieder mit dem Kapitalismus‘“ ( Plain Truth, Januar 1949).

Herr Armstrong stützte seine Vorhersage zukünftiger Ereignisse und Trends auf biblische Prophezeiungen. Eine Prophezeiung in Hosea 7:8-9 besagt, dass die modernen Nachkommen des alten Israels sich mit Ausländern und damit auch mit deren fremden Ideologien vermischen würden. Die heute von der Demokratischen Partei vertretenen linksextremen Ideen basieren nicht auf der traditionellen amerikanischen Kultur, die größtenteils auf der Bibel basiert. Diese Ideen wurden von deutschen und russischen Universitäten importiert.

Jahrzehntelang haben diese Anti-Bibel-Ideologien die Stärke Amerikas auf subversive Weise „vernichtet“, während der Durchschnittsbürger „es nicht weiß“. Viele Befürworter der modernen Geldtheorie glauben, dass Amerika stärker denn je ist; Daher kann die Regierung ihren Bürgern Studiengebühren, Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung, Rentenpakete und zahlreiche andere Leistungen bieten, die einst von der Kernfamilie bereitgestellt wurden. Dieser neomarxistische Versuch, die traditionell von der Familie erbrachten Leistungen zu verstaatlichen, hat zum bevorstehenden wirtschaftlichen Niedergang Amerikas geführt.

Die aktuellen Probleme Amerikas sind die natürlichen Folgen gebrochener Gesetze. Wenn Amerika sich nicht wieder Gott zuwendet, wird der Tag kommen, an dem Gott es mit übernatürlichen Flüchen bestrafen wird, die siebenmal stärker sind als die natürlichen Flüche, die Amerika über sich selbst gebracht hat (3. Mose 26:15-18).

Deshalb geht es beim wirtschaftlichen Niedergang Amerikas um weit mehr als nur um die Wirtschaft. Als Folge der Sünde entzieht Gott Abraham die Segnungen, die er versprochen hatte.

Massive Bankenkrise

Was die Gesamtwirtschaftskraft angeht, erreichten die englischsprachigen Nationen ihren Höhepunkt im Jahr 1950 – als Australien, Kanada, Großbritannien, Neuseeland und die Vereinigten Staaten zusammen 38 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts ausmachten. In den Jahrzehnten seitdem ist der gemeinsame Beitrag dieser Nationen zum globalen BIP auf weniger als 28 Prozent gesunken.

Dieser allmähliche Rückgang der Wirtschaftskraft wird anhalten, da die USA weiterhin Defizite in Höhe von Billionen Dollar anhäufen. Die meisten Wirtschaftsanalysten gehen davon aus, dass Chinas BIP irgendwann Mitte der 2030er Jahre das amerikanische BIP übertreffen wird. Doch Gottes Versprechen, Amerika „siebenmal mehr“ für seine Sünden zu bestrafen, wird seinen Abschwung wahrscheinlich beschleunigen. In Deuteronomium 28:49-52 verspricht Gott, dass er Israel nach einer Zeit des wirtschaftlichen Niedergangs weiter mit Gefangenschaft durch Ausländer bestrafen wird.

Andere Schriftstellen wie Jesaja 10 und Offenbarung 17 zeigen, dass die ausländische Macht, die die Amerikaner gefangen nehmen wird, nicht China sein wird. Es wird eine 10-Nationen-Konföderation in Europa sein. Derzeit ist das US-Militär viel stärker als jedes andere Militär in Europa, aber das wird sich schnell ändern; Die biblische Prophezeiung sagt eine Invasion voraus.

Herr Armstrong glaubte fest daran, dass eine Bankenkrise der Auslöser für diese abrupte Wende des Schicksals sein könnte. Konkret warnte er 1984, dass eine massive Bankenkrise in Amerika „plötzlich dazu führen könnte, dass sich die europäischen Nationen zu einer neuen Weltmacht vereinen, die größer ist als die Sowjetunion oder die USA“ (Brief eines Mitarbeiters vom 22. Juli 1984).

Mit anderen Worten: Eine Bankenkrise könnte die europäischen Nationen dazu verleiten, die Kontrolle an eine zentrale Behörde abzugeben. Sobald der Euro von einer Zentralregierung unterstützt wird, die stark genug ist, die Steuer- und Ausgabenpolitik ihrer Mitgliedstaaten zu regulieren, wird die Zeit des Dollars als dominierende Reservewährung enden.

Der Greenback wird im besten Fall ein Co-Regent des Euro sein, im schlimmsten Fall eine isolierte nordamerikanische Währung. Am wichtigsten ist, dass Europa die USA an Militärmacht übertreffen wird.

Wenn Anleger anfangen, Dollars abzustoßen und auf andere Währungen umzusteigen, wird die Nachfrage nach US-Staatsanleihen sinken und die Zinssätze werden steigen. Die USA geben bereits 15 Prozent ihrer gesamten Steuereinnahmen aus, um die Zinsen für ihre Schulden zu bezahlen. Würden die Zinssätze wieder auf das Niveau zurückkehren, das sie während der Rezession 1981–82 hatten , müsste Amerika 44 Prozent seiner Steuereinnahmen für Zinsen ausgeben.

Unter solchen Bedingungen wäre es für den Staat nahezu unmöglich, Geld zu leihen. Das Land wäre gezwungen, entweder seine Ausgaben zu halbieren oder sich in eine Hyperinflationskrise zu stürzen.

Einen Einblick in das, was passiert, wenn ein finanziell isoliertes Land große Mengen Geld druckt, um finanziell zahlungsfähig zu bleiben, finden Sie in Venezuela. Als dieses Land 2013 in eine Wirtschaftskrise geriet, reagierte seine Regierung mit dem Druck von 500 Millionen Bolívar. Dadurch vergrößerte sich die Geldmenge des Landes um 70 Prozent – ​​und der Wert des Bolívar sank um 44 Prozent. Das Land druckte weiterhin Bolívar, bis man Millionär sein musste, um eine Tasse Kaffee zu kaufen.

Nach der Entthronung des Dollars und der wirtschaftlichen Belagerung des Landes herrschen in Amerika ähnliche Bedingungen.

Weltweit lebt der durchschnittliche Haushalt von 13.000 US-Dollar pro Jahr, während der durchschnittliche amerikanische Haushalt von 63.000 US-Dollar lebt. Diese enorme Ungleichheit ist in erster Linie auf Gottes Versprechen der Rasse an Abraham zurückzuführen. Diese Versprechen werden entzogen, daher ist es an der Zeit, Gottes Warnung zu beherzigen. Wisse, dass er zulassen wird, dass eine wirtschaftliche Katastrophe über Amerika hereinbricht, um die Nation dafür zu korrigieren, dass sie sich von ihm abgewandt hat.

Zurück zur Größe

Die Bibel zeigt uns, dass Gott den Stämmen Manasse und Ephraim keine großen materiellen Segnungen versprach, weil sie seine Lieblingsstämme waren. Vielmehr wählte Gott diese Stämme aus, um ihn zu einer Zeit zu repräsentieren, als andere Stämme gegen ihn rebellierten. Die USA und Großbritannien sollten ein Vorbild für den Rest der Welt sein.

Diese Nationen sind ihrer großen Verantwortung nicht nachgekommen. Anstatt der Welt zu zeigen, dass autarke Familieneinheiten, die biblischen Tugenden folgen, die Grundbausteine ​​einer stabilen Gesellschaft sind, haben sie gezeigt, wie Familienzerfall und marxistische Laster zu Bankrott und Ruin führen.

Dennoch möchte Gott immer noch , dass Israel seinen glorreichen Zweck erfüllt.

In Jeremia 33:7 heißt es, dass Gott Israel erneut in die Gefangenschaft schicken wird. In den Versen 8 und 9 heißt es jedoch, dass Gott „[Israel] von all ihrer Missetat reinigen“ und sie „zu einer Ehre vor allen Nationen der Erde“ machen wird. Dies ist eine Prophezeiung über die tausendjährige Herrschaft des Messias; Gott beabsichtigt immer noch, Amerika und Großbritannien zu den führenden Nationen der Erde zu machen, sobald sie lernen, sein Gesetz zu schätzen. Dann „wird der Überrest Jakobs inmitten des vielen Volkes sein wie ein Tau vom HERRN, wie ein Regenschauer auf dem Gras, der nicht auf den Menschen wartet und nicht auf die Menschensöhne wartet“ (Micha 5,7).

Das Böse, das heute Amerika und Großbritannien durchdringt, muss beseitigt werden, damit diese Nationen wirklich ein Leben in Fülle führen können und diese göttliche Lebensweise die Erde bedeckt. Die Schrecken der Großen Trübsal werden zum Pax Millennium führen – der 1000-jährigen Herrschaft Jesu Christi. Dies wird die größte Zeit des Friedens und des Wohlstands sein, die es je gab.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/thetrumpet.com am 09.04.2024