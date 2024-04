Die Welt ist biblisch! CERN, die totale Sonnenfinsternis und die bevorstehende Apokalypse (Video)

CERN, Der Large Hadron Collider und das Übernatürliche. Es gibt eine seltsame Konvergenz zwischen der modernen Wissenschaft und den antiken Göttern der alten Welt. Was ist hier wirklich los? Könnte das alles nur ein großer Zufall sein?

Ich habe mich mit Dr. Thomas Horn zusammengesetzt und ihn gebeten, seine Gedanken und Meinungen zu den Vorgängen am CERN, dem LHC und der seltsamen Verbindung mit dem Gotthard-Tunnel, den gefallenen Engeln, der Bibel und den Alten mitzuteilen.

In diesem Video teilt Tom Horn seine einzigartige Perspektive auf das CERN-Labor, wo Wissenschaft und Übernatürliches aufeinanderprallen. Tom Horn ist ein Autor, Filmemacher und Redner, der eine einzigartige Sicht auf das CERN-Labor hat.

Am CERN arbeiten Wissenschaftler an einigen der modernsten Forschungsarbeiten der Welt, und Toms kommender Dokumentarfilm „End Times Productions“ wird diese einzigartige Einrichtung eingehend erkunden.

Wenn Sie daran interessiert sind, die Beziehung zwischen Wissenschaft und Übernatürlichem zu verstehen, sollten Sie sich dieses Video unbedingt ansehen. Es vermittelt Ihnen ein tieferes Verständnis des CERN-Labors und dessen, woran die Wissenschaftler dort heute arbeiten.

CERN-Teilchenbeschleuniger startet während der Sonnenfinsternis

Der Teilchenbeschleuniger CERN der Europäischen Organisation für Kernforschung wird während der Sonnenfinsternis am 8. April zur Suche nach versteckten Teilchen eingesetzt.

Der Large Hadron Collider (LHC) schleudert Protonen ineinander, um sie aufzusprengen und die subatomaren Teilchen in ihrem Inneren zu untersuchen.

Während der Sonnenfinsternis im April wird das Wissenschaftlerteam versuchen, die Existenz dunkler Materie nachzuweisen, die schätzungsweise etwa 28 % des Universums ausmacht, obwohl sie nie gesehen wurde.

Infowars.com berichtet: Während der LHC normalerweise jedes Jahr einen Monat lang in Betrieb ist, ist es bereits zwei Jahre her, dass er wieder in Betrieb war, nachdem er während der Energiekrise in Europa im Jahr 2022 abgeschaltet wurde.

Letzte Woche enthüllten Wissenschaftler, dass im Inneren des Teilchenbeschleunigers eine „geisterartige“ Struktur entdeckt worden war.

Der beliebte X-Account „Concerned Citizen“ kommentierte die Sonnenfinsternis-Tests des CERN und wies auch darauf hin, dass die NASA während der Veranstaltung Raketen abfeuern wird, die nach einer ägyptischen Schlangengottheit benannt sind.

Die NASA-Mission, bekannt als Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path oder APEP, erhielt das Akronym zu Ehren der „Schlangengottheit aus der altägyptischen Mythologie“, die ein „Erzfeind der Sonnengottheit Ra“ war.

„Es wurde gesagt, dass Apep Ra verfolgte und ihn hin und wieder fast verzehrte, was zu einer Sonnenfinsternis führte“, heißt es auf der Website der NASA .

Laut Ancient Egypt Online war „ Apep der altägyptische Geist des Bösen, der Dunkelheit und der Zerstörung .“ Als Erzfeind des Sonnengottes Ra war er eine bösartige Macht , die nie vollständig besiegt werden konnte. Jede Nacht, wenn die Sonne durch die Unterwelt (oder über den Himmel) wanderte, erfüllte sein Brüllen die Luft und er startete seinen Angriff.“

Das NASA-Projekt soll untersuchen, wie sich die Sonnenfinsternis, die einen plötzlichen Rückgang des Sonnenlichts verursacht, auf die obere Erdatmosphäre auswirkt.

