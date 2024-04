Eine weitere Bank beißt ins Gras – wer werden also die nächsten Dominosteine ​​sein, die fallen?

Teile die Wahrheit!

Es scheint, dass die Leute, die unser System leiten, entschieden haben, dass es Zeit für eine Konsolidierungswelle im Bankensektor ist. Ein wichtiges Programm, das die US-Banken über Wasser hielt, wurde letzten Monat auslaufen gelassen, und jeder wusste, was das bedeuten würde.

Am Freitag gab die FDIC stillschweigend bekannt, dass die Republic Bank beschlagnahmt worden sei und ein Verkauf an die Fulton Bank bereits vereinbart worden sei. Ist Ihnen aufgefallen, dass am Freitag häufig versucht wird, solche schlechten Nachrichten zu verkünden? Von Michael Snyder

Als die Nachricht vom Scheitern der Republic Bank bekannt wurde, hatten viele Menschen bereits ihre Wochenenden begonnen. Und die FDIC geht wahrscheinlich davon aus, dass die meisten Menschen bis Montagmorgen alles vergessen haben werden. Aber das war eine große Sache, und es ist unvermeidlich, dass bald weitere Dominosteine ​​fallen werden.

Zum Zeitpunkt der Beschlagnahmung hatte die Republic Bank 32 Filialen in New Jersey, Pennsylvania und New York. Das Folgende stammt direkt aus der FDIC-Ankündigung , die am Freitag veröffentlicht wurde …

Die in Philadelphia ansässige Republic First Bank (firmiert als Republic Bank) wurde heute vom Pennsylvania Department of Banking and Securities geschlossen, das die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) zum Konkursverwalter ernannte.

Um die Einleger zu schützen, hat die FDIC eine Vereinbarung mit der Fulton Bank, National Association of Lancaster, Pennsylvania, getroffen, um im Wesentlichen alle Einlagen zu übernehmen und im Wesentlichen alle Vermögenswerte der Republic Bank zu kaufen.

Die 32 Filialen der Republic Bank in New Jersey, Pennsylvania und New York werden am Samstag (für Filialen mit normalen Samstagsöffnungszeiten) oder am Montag während der normalen Geschäftszeiten als Filialen der Fulton Bank wiedereröffnet.

Heute Abend und am Wochenende können Einleger der Republic Bank auf ihr Geld zugreifen, indem sie Schecks ausstellen oder Geldautomaten oder Debitkarten verwenden. Auf die Republic Bank gezogene Schecks werden weiterhin bearbeitet und Kreditkunden sollten ihre Zahlungen weiterhin wie gewohnt leisten.

Ich denke, dass sich ein Muster abzeichnet, das wir wahrscheinlich auch bei künftigen Bankeninsolvenzen beobachten werden. (Experten warnen: US-Regierung wird ALLE Barabhebungen amerikanischer Banken einfrieren (Video))

Bevor diese Beschlagnahme überhaupt bekannt gegeben wurde, war bereits eine Vereinbarung getroffen worden, wonach eine größere Bank die Vermögenswerte der Republic Bank übernehmen sollte.(Banken schließen Hunderte von Filialen und entlassen Tausende, während sie sich auf einen finanziellen Zusammenbruch vorbereiten!)

Natürlich sind die Steuerzahler bei diesem Deal nicht ganz ungeschoren davongekommen. Nach Angaben der FDIC wird diese Vereinbarung den Einlagenversicherungsfonds 667 Millionen Dollar kosten …

Zum 31. Januar 2024 verfügte die Republic Bank über ein Gesamtvermögen von etwa 6 Milliarden US-Dollar und Gesamteinlagen von 4 Milliarden US-Dollar. Die FDIC schätzt, dass sich die Kosten für den Einlagenversicherungsfonds (DIF) im Zusammenhang mit dem Scheitern der Republic Bank auf 667 Millionen US-Dollar belaufen werden.

Die FDIC stellte fest, dass die Übernahme der Republic Bank durch die Fulton Bank im Vergleich zu anderen Alternativen die kostengünstigste Lösung für den DIF ist, einen vom Kongress 1933 gegründeten und von der FDIC verwalteten Versicherungsfonds zum Schutz der Einlagen bei den Banken des Landes.

Sollten in diesem Jahr nur wenige Banken ausfallen, wird der Einlagensicherungsfonds das bewältigen können.

Aber was passiert, wenn Dutzende Banken zu scheitern beginnen?

Dass die Republic Bank in Schwierigkeiten steckte, war schon lange klar.

Sie saßen auf „262 Millionen US-Dollar an nicht realisierten Verlusten aus Anleihen“ und der Aktienkurs der Republik war bis auf 1 Cent gefallen …

Der Aktienkurs der Bank ist von knapp über 2 US-Dollar zu Beginn des Jahres auf etwa 1 Cent am 26. April gefallen, so dass die Marktkapitalisierung unter 2 Millionen US-Dollar liegt. Seine Aktien wurden im August von der Nasdaq dekotiert und werden nun außerbörslich gehandelt.

In Zukunft werden wir ein Auge auf andere Banken haben wollen, die sich derzeit auf unsicheren Beinen befinden.

Beispielsweise wäre die New York Community Bank bereits vollständig zusammengebrochen, wenn eine Gruppe von Investoren nicht davon überzeugt worden wäre, eine Milliarde Dollar in dieses in Schwierigkeiten geratene Institut zu pumpen …

Kürzlich erlebte die New York Community Bank heftige Schwankungen ihres Aktienkurses, als Kunden begannen, ihr Geld vom regionalen Kreditgeber abzuheben, nachdem dieser sagte, er habe „wesentliche Schwachstellen“ in den Kontrollen des Unternehmens festgestellt. Die Bank erhielt im März von Investoren, darunter der Firma des ehemaligen Finanzministers Steven Mnuchin, Liberty Strategic Capital, eine Rettungsleine für Kapitalinvestitionen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar.

Natürlich bewegt sich nicht nur die New York Community Bank auf dünnem Eis.

Kevin O’Leary von Shark Tank ist überzeugt , dass in den kommenden Jahren Tausende von US-Banken scheitern werden …

In den nächsten drei bis fünf Jahren werden Tausende weitere regionale Institutionen scheitern. Deshalb habe ich keinen Cent gespart oder in einen einzigen investiert.

Einer der Hauptgründe dafür, dass so viele Banken am Rande einer Katastrophe stehen, liegt darin, dass wir vor einem Zusammenbruch von Gewerbeimmobilien historischen Ausmaßes stehen.

In St. Louis wurde das höchste Bürogebäude kürzlich für 98 Prozent weniger verkauft als im Jahr 2006 …

Nehmen wir zum Beispiel das größte Bürogebäude von St. Louis – den 44-stöckigen AT&T Tower. Im Jahr 2006 wurde diese erstklassige Immobilie für 205 Millionen US-Dollar verkauft.

Doch derselbe, jetzt leerstehende Wolkenkratzer wurde kürzlich für rund 3,5 Millionen US-Dollar verkauft – ein schockierender Wertverlust von 98 Prozent in weniger als zwei Jahrzehnten, berichtete die Verkaufsstelle.

Auch das Railway Exchange Building, einst das Kronjuwel der Innenstadt von St. Louis mit seinem berühmten Kaufhaus Barr und weitläufigen Büros, ist heute ein leeres Relikt mit abblätternder Farbe.

Überall im Land sind die Werte von Gewerbeimmobilien dramatisch gesunken, und unsere kleinen und mittleren Banken sitzen auf Bergen von Gewerbeimmobilienkrediten.

Diese Geschichte wird nicht gut enden, und jeder, der etwas anderes behauptet, ist einfach nur Wahnvorstellung.

Unterdessen mehren sich die Anzeichen dafür, dass sich die Gesamtwirtschaft rasch in die falsche Richtung entwickelt.

Walmart zum Beispiel hat gerade angekündigt, zwei weitere Filialen zu schließen …

Walmart schließt nächsten Monat zwei weitere Filialen – die Gesamtzahl der für dieses Jahr angekündigten Schließungen beläuft sich damit auf acht.

Bosses sagte, die beiden Geschäfte – in Kalifornien und Wisconsin – würden nicht genug Geld verdienen.

Walmart, das im Jahr 2024 bereits sechs Geschäfte geschlossen hat, gehört zu mehreren großen Einzelhändlern, die Schließungen ankündigen.

Würden gute wirtschaftliche Zeiten bevorstehen, würde Walmart seine Geschäfte nicht schließen.

Genau wie alle anderen können sie sehen, was kommt.

Natürlich bestehen Joe Biden und seine Schergen darauf, dass alles einfach großartig ist.

Sie erzählen uns, dass die Wirtschaft boomt und die Arbeitslosenquote niedrig ist .

Aber das ist nicht die Wahrheit.

Das Ludwig-Institut für gemeinsame wirtschaftliche Prosperität analysiert die von der Bundesregierung bereitgestellten Daten, um eine „echte Arbeitslosenquote“ zu berechnen …

Anhand von Daten, die vom Bureau of Labor Statistics der Bundesregierung zusammengestellt wurden, misst die tatsächliche Arbeitslosenquote den Prozentsatz der US-Arbeitskräfte, die keinen Vollzeitjob haben (mehr als 35 Stunden pro Woche), aber einen wollen, keinen Job haben oder verdient keinen existenzsichernden Lohn, der konservativ auf 25.000 US-Dollar pro Jahr vor Steuern festgelegt ist.

Statt einer Arbeitslosenquote von „3,8 Prozent“ liege die tatsächliche Arbeitslosenquote ihnen zufolge tatsächlich bei 24,2 Prozent .

Derzeit gibt es unzählige Menschen, die weiterhin arbeitslos bleiben, obwohl sie verzweifelt auf der Suche nach einem Job sind .

Leider wird es auf dem Arbeitsmarkt in den kommenden Monaten nur noch enger werden.

Ich bin fest davon überzeugt, dass das globale Geschehen in der zweiten Hälfte dieses Jahres extrem chaotisch werden wird , und das wird verheerende Auswirkungen auf unsere Wirtschaft haben.

Was auch immer Sie also tun müssen, ich möchte Sie ermutigen, es schnell zu tun.

Denn das Tempo der Ereignisse wird sich für niemanden verlangsamen, und es ist viel später, als die meisten Menschen denken.

