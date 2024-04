Joe Biden: Schafft es „nicht bis November“! Zombie-Auftritte sorgen für Entsetzen (Videos)

Teile die Wahrheit!

Die Spekulationen um den Gesundheitszustand von Joe Biden reißen nicht ab. Ein neues Video zeigt den US-Präsidenten abermals verwirrt und in schlechter Verfassung. Im Netz gibt es Zweifel, ob er es überhaupt bis zur US-Wahl 2024 schaffen wird.

Am 5. November 2024 findet in den USA zum 60. Mal die Wahl zum US-Präsidenten statt. Aktuell sieht alles danach aus, als würde es erneut ein Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump werden.

Joe Biden krank? Immer neue Gerüchte um schlechten Zustand des US-Präsidenten

Doch augenscheinlich scheint keiner der beiden Männer in der besten Verfassung, das Amt des mächtigsten Mannes der Welt auszuüben. Nicht nur um Donald Trump gab es zuletzt Demenz-Wirbel, nachdem der 77-Jährige den Namen des Gouverneurs von New York vergessen zu haben schien.

Auch Joe Biden sieht sich beinahe täglich mit Spekulationen seinen vermeintlich immer schlechteren Gesundheitszustand betreffend konfrontiert.

Joe Biden orientierungslos in neuem Video – Spott für schlurfenden Abgang von der Bühne

So ist es aktuell ein Video, welches das Republican National Committee (RNC Research) beim Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) geteilt hat, welches die Gerüchte erneut hochkochen lässt und Stimmung gegen den amtierenden US-Präsidenten macht.

In dem entsprechenden X-Beitrag heißt es: „Biden – benommen und verwirrt – schüttelt dem Sozialisten Bernie Sanders die Hand, ignoriert Fragen und schlurft gleich wieder zur Tür hinaus.“ (Joe Biden: Groteske Aussagen und wirres Verhalten: US-Präsident schürt Sorge um Gesundheit (Videos))

In dem 21-sekündigen Clip ist zu sehen, wie Biden nach seiner eigenen Rede den US-Politiker Bernie Sanders ankündigt, diesem die Hand schüttelt und schließlich zum Ausgang hinter der Bühne geht.

Joe Biden als kränkelnder Senior neben vitalem Bernie Sanders

Das Joe Biden neben dem ein Jahr älteren Bernie Sanders, der auf die Bühne gerannt kommt und dem Präsidenten voller Elan die Hand schüttelt, wie ein kränkelnder Senior wirkt, der dem Tod näher ist als dem Leben, bleibt von der Netzgemeinde nicht unbemerkt.

„Oh mein Gott, seht ihn euch an, wie alt ist er? Bernie hat immer noch Vitalität und rennt zu Biden hoch, so wird es noch peinlicher“, kommentierte ein X-Nutzer das Video.

„Ein verdammter Zombie“, findet dieser User. „Ich zähle nur noch die Tage bis zur Alzheimer-Diagnose. Es ist da“, ist sich ein weiterer Nutzer sicher.

Joe Biden tot bis zur US-Wahl 2024?

Andere bezweifeln bereits, dass Joe Biden zur US-Wahl 2024 noch am Leben sein wird. „Sieht nicht so aus, als würde Biden es bis zur nächsten Wahl schaffen“, zeigte sich dieser X-Nutzer skeptisch.

„Ich beginne ernsthaft zu glauben, dass er es nicht bis November schaffen wird“, schlägt ein weiterer Nutzer in die gleiche Kerbe.

Gedächtnis von Joe Biden „verschwommen“, „unscharf“ und „fehlerhaft“

Zwar hat Joe Biden Zweifel an seinen geistigen Fähigkeiten bislang stets zurückgewiesen, doch in dem Bericht eines Sonderberaters wurde das Gedächtnis des 81-jährigen Demokraten als „verschwommen“, „unscharf“, „fehlerhaft“, „schlecht“ und mit „erheblichen Einschränkungen“ beschrieben.

Biden — dazed and confused — shakes hands with socialist Bernie Sanders, ignores questions, shuffles right back out the door pic.twitter.com/JN7M5iL0kl — RNC Research (@RNCResearch) April 3, 2024

„Biden – benommen und verwirrt – schüttelt dem Sozialisten Bernie Sanders die Hand, ignoriert Fragen und schlurft direkt wieder aus der Tür“

US-Präsident treibt Vertrauten in den Wahnsinn

US-Präsident Joe Biden treibt nicht nur Donald Trump, sondern auch enge Vertraute in den Wahnsinn. Selbst David Axelrod, ehemaliger Chefstratege von Barack Obama, zeigte sich zuletzt genervt von Bidens Wirtschafts-Taktik. Er ist sich sicher: So wird das nichts mit der Wiederwahl.

Joe Biden treibt Ex-Obama-Stratege mit Wirtschafts-Taktik in den Wahnsinn

Wie das Online-Portal „Newsweek“ am Montag berichtet, hegt auch David Axelrod ernste Zweifel an Bidens Arbeit. Der politische Berater, der am besten für seine Arbeit als Chefstratege für die erfolgreichen Kampagnen des ehemaligen Präsidenten Barack Obama bekannt ist, äußerte kürzlich seine Frustration über die Wirtschafts-Aussagen von Präsident Joe Biden und sagte, dass seine Taktik ihn „verrückt“ mache.

Biden rühmt sich im Wahlkampf mit wirtschaftlichen Erfolgen, vergisst dabei jedoch die wahren Probleme seiner Wähler

Obwohl seine konservativen Gegner häufig behaupten, die Wirtschaft sei unter seiner Führung verkümmert, hat Biden das Thema Wirtschaftswachstum während seiner Amtszeit zu einem zentralen Punkt seiner Wiederwahlkampagne gemacht.

Gleichwohl die Vereinigten Staaten nach der COVID-19-Pandemie ein stetiges Beschäftigungswachstum unter der Biden-Regierung verzeichneten – allein im März wurden dem Bericht nach 303.000 neue Arbeitsplätze geschaffen – blicken die Wähler und Wählerinnen der Arbeiterklasse skeptisch auf Bidens Regierung.

Und dabei hat Biden dafür gesorgt, dass die Inflationsrate und die Benzinpreise seit ihrem Anstieg im Jahr 2022 deutlich gesunken sind, auch wenn die Messwerte weiterhin schwankend sind. Der Dow-Jones-Börsenindex erreichte Ende Februar ebenfalls den höchsten Stand in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

Und dennoch hegen viele Menschen in den USA ernste Zweifel an Bidens Führungskraft. Bidens Befürworter haben diese Diskrepanz oft auf die anhaltenden Medienberichte über wirtschaftliche Probleme zurückgeführt, die es versäumt haben, die Erfolge des Präsidenten zu würdigen.

Andere haben gekontert und darauf hingewiesen, dass die Menschen aus der Arbeiterklasse immer noch mit hohen Preisen in den Bereichen zu kämpfen haben, die sich am stärksten auf ihr tägliches Leben auswirken, wie zum Beispiel Lebensmittel, Wohnraum und Autokosten.

Biden-Vertrauter David Axelrod genervt von US-Präsident

Zu denen, die Bidens wirtschaftliche Botschaften kritisieren, gehört auch Axelrod, sein einstiger Verbündeter aus seiner Zeit als Vizepräsident in der Obama-Regierung.

In einem Interview mit dem Chefredakteur von „Bulwark“, Bill Kristol, sagte der politische Berater letzte Woche, dass Bidens wirtschaftliche Botschaft „ihn in den Wahnsinn treibe“, und forderte ihn auf, eine Botschaft anzunehmen, die mehr Einfühlungsvermögen für die Kämpfe der Arbeiterklasse zeigt, während er gleichzeitig seine wirtschaftlichen Errungenschaften anpreist.

Damit reagierte er auf eine Bemerkung, die Biden kürzlich in der NBC-Sendung „Today“ machte, als er von Al Roker zu den Sorgen der Menschen befragt wurde, dass ihre wirtschaftlichen Aussichten schwinden, worauf der Präsident sagte: „Ich würde ihnen sagen, dass wir die stärkste Wirtschaft der Welt haben.“

Ex-Obama-Stratege sicher: Biden verliert US-Wahl, sollte er nicht auf die Sorgen der Arbeiterklasse eingehen

Für David Axelrod ist klar: Sollte Biden weiterhin auf diese Taktik setzten, dann wird er die US-Wahl möglicherweise verlieren. „Das ist die falsche Strategie“, sagte Axelrod über Bidens jüngste Aussagen.

„Die richtige Strategie ist es, zu sagen: ‚Schauen Sie, wir haben seit dem Tag, an dem ich zur Tür hereinkam, als Land eine Menge Fortschritte gemacht, und ich bin stolz auf unser Land, dass es diese Pandemie durchgestanden hat und es wieder so weit gebracht hat, dass wir so viele Arbeitsplätze haben.

Aber Tatsache ist, dass die Menschen diese Wirtschaft so erleben, wie ich sie erlebt habe, als ich in Scranton, Pennsylvania, aufgewachsen bin. Wie viel haben Sie für die Lebensmittel bezahlt? Wie kann man sich das Benzin und die Miete leisten? Und das ist nach wie vor ein Problem, und ich kämpfe dafür… Ich denke also, dass er sich auf die Seite der arbeitenden Menschen in ihrem wirtschaftlichen Kampf hier stellen muss“, lautet Axelrods Rat an Biden.

Im November wird Biden bei den US-Wahlen voraussichtlich gegen Donald Trump antreten. Jüngste Umfragen sehen derzeit Trump knapp vor Biden.

Um bei der Wahl Anfang November überhaupt eine Chance gegen den Republikaner zu haben, ist es vermutlich nicht die schlechteste Idee, auf die wahren Sorgen der Menschen einzugehen. Es bleibt abzuwarten, ob sich Biden Axelrods Rat zu Herzen nehmen wird.

Here are five straight minutes that show exactly why the special counsel noted Biden’s diminished mental fitness pic.twitter.com/u1ToosAKyz — RNC Research (@RNCResearch) February 11, 2024

„Hier sind fünf Minuten am Stück, die genau zeigen, warum der Sonderermittler Bidens verminderte geistige Fitness festgestellt hat“

…

