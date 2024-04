Manifest des Mannes der sich beim Trump-Prozess in Brand setzte: „…uns mit einem apokalyptischen faschistischen Weltputsch überfallen“

Teile die Wahrheit!

Der Mann, der sich vor dem Strafprozess gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump in Manhattan selbst verbrannte, verfasste ein Online-Manifest, bevor er sich am Freitagnachmittag selbst verbrannte.

Polizeibeamte teilten Newsweek mit, dass Mitglieder des New York City Police Department ( NYPD ) sich beeilten, um Hilfe zu leisten, nachdem sich jemand auf der anderen Straßenseite des Manhattan Criminal Court angezündet hatte, wo Trump wegen 34 Anklagen wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen bei Verheimlichungsversuchen vor Gericht steht Schweigegeld, das der Erwachsenenfilmschauspielerin Stormy Daniels während seines Präsidentschaftswahlkampfs 2016 gezahlt wurde.

Newsweek- Reporterin Katherine Fung, die die ganze Woche über aus dem Gerichtssaal berichtete, sagte, der Mann habe ein Schild in der Hand gehalten, bevor er sich selbst angezündet habe, das einen Link zu einer Substack-Site enthielt. Ein Text auf der Website trug den Titel: „Ich habe mich außerhalb des Trump-Prozesses selbst angezündet.“

Mein Name ist Max Azzarello und ich bin ein investigativer Forscher, der sich außerhalb des Trump-Prozesses in Manhattan selbst angezündet hat.

Mit diesem extremen Protestakt soll auf eine dringende und wichtige Entdeckung aufmerksam gemacht werden:

Dieser extreme Protestakt soll die Aufmerksamkeit auf eine dringende und wichtige Entdeckung lenken: Wir sind Opfer eines totalitären Betrugs, und unsere eigene Regierung (zusammen mit vielen ihrer Verbündeten) ist dabei, uns mit einem apokalyptischen faschistischen Weltputsch zu überfallen.

Diese Behauptungen klingen wie eine fantastische Verschwörungstheorie, sind es aber nicht. Sie sind ein Beweis für eine Verschwörung. Wenn Sie diesen Berg an Forschungsergebnissen untersuchen, werden Sie sie auch beweisen.

Wenn Sie viel über Schneeballsysteme lernen, werden Sie feststellen, dass unser Leben eine Lüge ist. Wenn Sie dieser Geschichte und den Links unten folgen, werden Sie die faule Wahrheit über das „postfaktische Amerika“ entdecken. Sie erfahren die gruseligste und dümmste Geschichte der Weltgeschichte. Und Sie werden erkennen, dass wir uns alle in einem verzweifelten Ausnahmezustand befinden, der Ihr Handeln erfordert.

Bei meinen Freunden und meiner Familie, meinen Zeugen und Ersthelfern möchte ich mich zutiefst dafür entschuldigen, dass ich Ihnen diesen Schmerz zugefügt habe. Aber ich versichere Ihnen, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu dem, was unsere Regierung anrichten will.

Weil diese Worte wahr sind, ist dies ein Akt der Revolution.

—

Im vergangenen März startete ein Milliardär namens Peter Thiel einen Bankrun auf die Silicon Valley Bank. Ich wusste genug über Thiel, dass ich das unglaublich verdächtig fand: Ich vermutete, dass dies Absicht war, obwohl ich nicht verstehen konnte, warum. (Der Illuminati-Plan für den Dritten Weltkrieg und eine Neue Weltordnung)

Ich begann online zu recherchieren und fand schnell überall die Fingerabdrücke der Kryptowährung. Der Bankensturm ereignete sich nur wenige Tage nach dem Zusammenbruch der Silvergate Bank – die fast ausschließlich Kryptounternehmen betreute.(Wann ist genug genug? Hat Elon Musk gerade die nächste Illuminati-Karte ins Spiel gebracht?)

Unterdessen warnten mehrere Krypto-Cheerleader überall in den Finanzmedien vor einer regionalen Bankenkrise, und niemand in den Medien ging auf die eindeutigen Krypto-Zusammenhänge ein.

Ich habe mich eingehend mit den Finanzdaten von Thiels Venture-Capital-Firma Founders Fund befasst und schließlich Folgendes entdeckt, alles vielfach bewiesen.

Kryptowährung ist unser erstes weltweites Multi-Billionen-Dollar-Ponzi-System. Es wurde ausdrücklich zu diesem Zweck von einer Reihe reicher und mächtiger Leute aus Stanford/Silicon Valley und Harvard/Facebook erstellt.

Es wurde ausdrücklich zu diesem Zweck von einer Reihe reicher und mächtiger Leute aus Stanford/Silicon Valley und Harvard/Facebook erstellt. Die Bankpleiten im März 2023 waren allesamt Absicht : Die Banken wurden genutzt, um gestohlenes Ponzi-Geld abzutransportieren. Dies signalisiert, dass sie kein Bargeld mehr hineinstecken, um die Kryptowährung Ponzi am Leben zu halten, und dass sie bald zahlungsunfähig werden wird, wie es bei allen Ponzis der Fall sein muss.

: Die Banken wurden genutzt, um gestohlenes Ponzi-Geld abzutransportieren. Dies signalisiert, dass sie kein Bargeld mehr hineinstecken, um die Kryptowährung Ponzi am Leben zu halten, und dass sie bald zahlungsunfähig werden wird, wie es bei allen Ponzis der Fall sein muss. Wenn das Ponzi-System zahlungsunfähig wird, wird es den halben Aktienmarkt mit sich bringen : Die Täter nutzten ihre großen Unternehmen, um in die Blockchain einzudringen, um Geld von den Krypto-Börsen abzuschöpfen. Dazu gehören Google, Tesla, Apple, PayPal, Facebook, Disney, Walmart, Target, InBev, Zoom und unzählige andere.

: Die Täter nutzten ihre großen Unternehmen, um in die Blockchain einzudringen, um Geld von den Krypto-Börsen abzuschöpfen. Dazu gehören Google, Tesla, Apple, PayPal, Facebook, Disney, Walmart, Target, InBev, Zoom und unzählige andere. Es handelt sich um ein Schneeballsystem, das so groß ist, dass es eine globale Inflation verursacht hat , weshalb der Preis von Bitcoin ein bemerkenswerter Frühindikator für die Inflationsraten ist. Opfer, die Krypto gekauft haben, wissen nicht, dass ihr Geld bereits gestohlen wurde, sodass das Geld von den Opfern und den Kriminellen, die es gestohlen haben, doppelt gezählt wird.

, weshalb der Preis von Bitcoin ein bemerkenswerter Frühindikator für die Inflationsraten ist. Opfer, die Krypto gekauft haben, wissen nicht, dass ihr Geld bereits gestohlen wurde, sodass das Geld von den Opfern und den Kriminellen, die es gestohlen haben, doppelt gezählt wird. Wie sich herausstellt, stecken unsere Eliten in Schneeballsystemen. Stanfords StartX.com-Investmentfonds und Jeffrey Epsteins „Program for Evolutionary Dynamics“, das er in Harvard leitete, sind beides gefälschte Wissenschafts-Ponzi-Fabriken, in die diese Schulen Milliarden investiert haben: Sie sind voller betrügerischer Unternehmen, die Rauch und Spiegel nutzen, um wundersame neue Technologien zu versprechen , aber immer zusammenbrechen, während die Täter nur reicher werden.

Dass Billionen Dollar an gestohlenem Bargeld über die Börse geschleust wurden, führte zur größten Börsenanomalie der Geschichte. Die Aktienchart-Kennzeichnung eines Ponzi-Systems ist ein massiver Anstieg (während Bargeld angesammelt wird) und ein anschließender massiver Rückgang (während das gestohlene Bargeld abgeführt wird). Diese Diagrammform kam bei allen oben aufgeführten Unternehmen vor. Um die massive Anomalie zu erklären, hat unsere kriminelle Regierung COVID auf die Welt losgelassen und uns gesagt, dass dies die „Bleiben-zu-Hause-Aktien“ seien.

—

Ponzi-Systeme sind bösartige Bestien, und die Kryptowährung ist um Größenordnungen das größte Ponzi-System der Geschichte. Man könnte es am besten als ein wirtschaftliches Weltuntergangsgerät beschreiben , das absichtlich geschaffen wurde, um die Weltwirtschaft zu zerstören.

Die US-Regierung ist voll in diesen totalitären Betrug verwickelt: Um ihre parteiübergreifende Unterstützung zu veranschaulichen, möchte ich anmerken, dass fast jeder Teilnehmer der Clinton Global Initiative Verbindungen zur Kryptowährung hat, während zwei der größten Tech-VCs, die teilgenommen haben, die Trump-Mitarbeiter Josh Kushner und Anthony Scaramucci sind.

Um unsere Regierungsform besser zu verstehen, möchte ich Sie auf eines der erstaunlichsten Einzelbeweise hinweisen, die ich gefunden habe: die DNC-Rede des Gouverneurs von Arkansas, Bill Clinton, im Jahr 1988 , in der er Mike Dukakis gegen George HW Bush als Präsidenten nominierte. Die Rede ist ein abscheulicher, bösartiger Angriff auf Dukakis, der überhaupt keinen Sinn ergibt: Für Clinton wäre es politischer Selbstmord gewesen, ein Mitglied seiner eigenen Partei rücksichtslos anzugreifen, und er macht sich wiederholt über Dukakis‘ edle und ernsthafte Qualitäten lustig.

Bemerkenswert ist, dass der Schauspieler Rob Lowe, der Dukakis unterstützte, in diesem Jahr Opfer einer Sex-Erpressungsaktion für Teenager beim DNC wurde. Da wir wissen, dass Clinton eng mit dem Teenager-Sex-Erpresser Jeffrey Epstein verbunden ist, können wir die unsinnige Rede plötzlich vollkommen verstehen, wenn wir diese Linse anwenden: Bill Clinton ist ein großspuriger Gangsterboss, der Mike Dukakis erpresst hat, weil Dukakis dachte, seine Aufgabe sei es, der Öffentlichkeit zu helfen.

Er neckt die zukünftige öffentliche Enthüllung, dass Kitty Dukakis Alkohol getrunken hat , und erzählt eine seltsame Anekdote über die Crack-Epidemie, die offenbart, dass er ein überaus stolzer Drogenabhängiger ist.

Was sagt uns diese Offenbarung? Dass unsere Regierung uns völlig betrügt. Dass Bill Clinton heimlich auf der Seite von (dem ehemaligen CIA-Direktor) George HW Bush stand und dass die Spaltung zwischen Demokraten und Republikanern seitdem völlig künstlich hergestellt wurde: Clinton ist auf der Seite von Bush; Gore ist auf der Seite von Bush; Trump ist bei Hillary und so weiter. Wenn sie sich in der Öffentlichkeit präsentieren, agieren sie als Charaktere, die gegeneinander antreten, und üben Kayfabe wie Wrestler.

Wie sich herausstellt, haben wir eine geheime Kleptokratie: Beide Parteien werden von Finanzkriminellen geführt, deren einziges Ziel darin besteht, uns zu spalten, zu täuschen und auszubluten. Sie spalten die Öffentlichkeit gegen sich selbst und geben der anderen Partei die Schuld, während alles immer schlimmer und teurer wird und eine Handvoll Leute das ganze Geld nehmen.

Da sie völlig parasitär ist, ist eine geheime Kleptokratie eine unglaublich instabile Regierungsform – wenn man sie sich selbst überlässt, kann sie nur zum Faschismus oder zum gescheiterten Staat führen.

—

Eines der wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchung ist, dass die Harvard University eine der größten Fronten der organisierten Kriminalität in der Geschichte ist und auf diese Weise Milliardäre hervorbringt – sie ist ein wichtiger Knotenpunkt dieses weitläufigen kriminellen Netzwerks.

Wie sich herausstellte, gingen Dutzende der Autoren der Simpsons nach Harvard. Also stellte ich mir die Frage: Wenn die Simpsons den Interessen der organisierten Kriminalität dienen würden, wie würden sie das tun?

Nun, es bietet eine dysfunktionale Familie, die unter moralischem Verfall leidet, eine Gemeinschaft, die nicht in der Lage ist, ihre Probleme zu lösen, eine Arbeiterdrohne, die für einen bösen Milliardär schuftet, und kathartisches Lachen über unsere schlechten kollektiven Umstände.

Es gibt auch einige bemerkenswerte Besonderheiten, die sich auf diese Forschung beziehen: In „Marge vs. The Monorail“ sind die Stadtbewohner zu albern und uneinig, um in die Bedürfnisse der Stadt zu investieren (Hauptstraße reparieren) und dem Charme eines schillernden Schaustellers mit einem … gefälschtes Monorail-Ponzi-System zu verfallen. Wenn wir wissen, dass die Show eng mit einer Organisation verbunden ist, die Milliarden von Dollar in Ponzi-Fabriken investiert, wird das ziemlich vernichtend.

In Lisa the Iconoclast entdeckt Lisa, dass der Stadtgründer Jebediah Springfield ein heimlicher krimineller Betrüger war und dass das Leben der Stadtbewohner eine Lüge ist.

Als ihr klar wird, dass dies eine wichtige Entdeckung ist, versucht sie verzweifelt, die Stadtbewohner dazu zu bringen, ihr zuzuhören. Aber sie begegnen ihr mit Feindseligkeit, Apathie, Unglauben und Parteilichkeit, und es gelingt ihr nicht, zu ihnen durchzudringen. Letztendlich erkennt sie, dass die Stadt so weit fortgeschritten ist, dass es für sie vielleicht besser ist, von Betrügern belogen zu werden, und sie behält das Geheimnis für sich.

Und hier habe ich, wie Lisa Simpson, verzweifelt versucht, Freunde, Familie und die Öffentlichkeit dazu zu bringen, den Beweis eines totalitären Betrugs zu glauben, den ich ihnen zu zeigen versuche, und sie haben sich mit Feindseligkeit, Apathie und Unglauben und Parteilichkeit abgewendet.

Und so erkennen wir die kriminelle Wahrheit der Simpsons: Unsere Eliten sagen uns, dass unsere erodierenden kollektiven Umstände unsere eigene Schuld sind und wir nichts dagegen tun können, während sie uns den amerikanischen Traum stehlen. Es ist, in Ermangelung eines eleganteren Wortes, Gehirnwäsche.

—

Abschließend fassen wir diese wichtigen Entdeckungen zusammen: Kryptowährung ist ein wirtschaftliches Weltuntergangsgerät; unsere Regierung ist eine geheime Kleptokratie; Die Simpsons existieren, um uns einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Von dort aus brauchen wir nur noch kritisches Denken und können dann die wahre Geschichte unserer Umstände zusammensetzen.

Betrachten Sie Amerika seit 1988: Institutionen wie das Gesundheitswesen und Universitäten sind mit ihren explodierenden Preisen zu Parasiten geworden. Die Nachrichtenmedien fordern uns auf, wütend und tribalisiert zu sein.

Das Tagesfernsehen warnt uns vor moralischem Verfall. Lokale Nachrichten sagen uns, dass wir unsere Nachbarn fürchten sollen. Die Simpsons sagen uns, dass wir zu albern und gespalten sind, um den amerikanischen Traum zu retten. Seinfeld fordert uns auf, die Arschlöcher zu feiern und uns über all die normalen Menschen um uns herum zu ärgern. „Reality“-Fernsehen erzählt uns, dass das wirkliche Leben voller Hedonismus und Streit ist.

Die sozialen Medien, die Krypto-Kriminellen wie Mark Zuckerberg und Elon Musk gehören, werden mit unsinnigen Verschwörungstheorien und Memes überschwemmt, die uns daran erinnern, dass wir hoffnungslos, hilflos, ängstlich, deprimiert, ironisch, verängstigt, apathisch, eskapistisch, einsam, fehlgeleitet und abgestumpft sind. Sie sagen uns, dass wir nichts anderes tun können, als über unsere Umstände zu lachen.

Liberale verspotten die Heuchelei der Konservativen; Konservative machen sich über die Heuchelei der Liberalen lustig, und unsere kollektiven Verhältnisse schwinden.

Die Linken schreien „Alle Polizisten sind Bastarde“, was dafür sorgt, dass sie von der Polizei und der Öffentlichkeit gehasst werden (und der linken Theorie widerspricht). Das Misstrauen der Öffentlichkeit gegenüber der Regierung ist so groß wie nie zuvor, aber auch die Überzeugung, dass wir machtlos sind, etwas dagegen zu unternehmen.

Und mit all dem ein starker Anstieg apokalyptischer Botschaften: Der Klimawandel wird uns alle töten; COVID wird uns alle töten; Impfstoffe werden uns alle töten; KI wird uns alle töten – egal, welche Blasen wir ihnen zuschreiben, wir werden mit existenziellen Krisen bombardiert, für die es keine Lösungen gibt.

Wir haben einen Anstieg an apokalyptischen Filmen, Literatur und Videospielen erlebt, die uns sagen, dass es keinen Ausweg aus unserer ärmlichen Lage gibt, sondern den völligen Zusammenbruch der Gesellschaft. Zombies sagen uns, dass die Öffentlichkeit unser Feind ist. Wenn Sie zum nächstgelegenen Supermarkt gehen, können Sie eine Dose Wasser namens „Liquid Death“ kaufen.

Das ist unsere verdorbene Farce: Unser ganzes Leben lang wurden wir mit Medien überschwemmt, die uns langsam in eine Welt führen sollten, in der der amerikanische Traum tot war, in der die Öffentlichkeit völlig gespalten war und in der jeder glaubte, wir seien machtlos, irgendetwas mit unseren verschlechternden Umstände zu tun.

Dies alles geschieht, damit sie einen beispiellosen, apokalyptischen Angriff auf die gesamte Bevölkerung organisieren können, während sie sich dem Faschismus zuwendet, der vielleicht am besten als Kleptokratie mit dem Lauf einer Waffe verstanden werden kann.

Wenn wir alles zusammenfassen, verstehen wir die Wahrheit: Wir sind Teil eines totalitären Weltuntergangskult.

Warum um alles in der Welt sollten unsere Eliten das tun? Es gibt viele Gründe, aber der einfachste ist, dass der Kapitalismus nicht nachhaltig ist, und sie wussten es: Der Klimawandel und der Ressourcenabbau würden irgendwann aufholen.

Sie hatten also nie vor, es aufrechtzuerhalten. Sie wussten von Anfang an, dass sie so viel Reichtum verschlingen würden, wie sie konnten, und uns dann den Boden unter den Füßen wegziehen würden, damit sie sich einer höllischen faschistischen Dystopie zuwenden könnten.

—

Als der ehemalige CIA-Direktor George H. W. Bush 1988 das Weiße Haus eroberte, eskalierte die Situation rasant, doch dieser Plan war schon lange vorher in die Tat umgesetzt worden:

Warum heißt Stanley Kubricks Komödie über die gegenseitig zugesicherte Zerstörung „ Dr. Strangelove: Or, How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb“ ? Weil er ein übermütiger, heimlicher Faschist war, der uns dazu brachte, uns keine Sorgen mehr zu machen und die Bombe zu lieben. Warum hat er „Clockwork Orange“ gemacht? Deshalb würden wir uns über Ultragewalt freuen, die uns gegenüber den Schrecken der Welt desensibilisieren soll.

Warum gab es bei den Morden an der Familie Manson so viele Vertuschungsmanöver und Geheimdienstagenten ? Weil unsere Regierung wollte, dass wir um unser Leben fürchten und glauben, Hippies seien verrückte Psychopathen.

Warum hat Walt Disney einen betrügerischen Dokumentarfilm produziert , der uns erzählt, dass Lemminge einander von Klippen folgen? Also würden wir es glauben.

Warum sagten uns die Beatles, wir sollten uns vor dem Finanzamt fürchten, uns über die Revolution lustig machen, unsinnigen Verschwörungstheorien hinterherjagen und dass Glück eine heiße Waffe sei? Also würden wir es glauben.

Warum hat uns Easy Rider erzählt, dass die Hippie-Bewegung tot sei? Also würden wir es glauben.

Warum endete Chinatown angesichts der massiven Korruption mit Defätismus? Also würden wir es glauben.

Warum erzählte uns George Orwell von einer höllischen Zukunft totalitärer Kontrolle, die wir nicht aufhalten können? Also würden wir es glauben.

Warum hat uns die Wall Street gesagt: „Gier ist gut“? Also würden wir es glauben.

Warum hat uns „Do The Right Thing“ gesagt, dass wir alle rassistisch tribalisiert sind? Also würden wir es glauben.

Warum hat der Simpsons-Schöpfer Matt Groening einen Comic mit dem Titel „ Life in Hell“ gemacht ? Also würden wir es glauben.

Und so weiter und so weiter und so weiter. Wenn es um populäre Medien geht und Sie sich die Frage stellen: „Warum sollten Kleptokraten einer geheimen Weltuntergangskult-Sekte wollen, dass die Öffentlichkeit dies konsumiert?“, werden Sie Ihre Antworten finden.

—

Das sind natürlich sehr schlechte Nachrichten, aber die größte Lüge, die uns erzählt wurde, ist, dass wir machtlos sind. Wir haben einen Ausweg aus der Hölle, und der besteht darin, dass die Öffentlichkeit erkennt, dass wir völlig betrogen wurden, damit wir eine vereinte Bewegung aufbauen können, die jede Lüge, die sie uns erzählt haben, widerlegt und diese faule Farce so laut verspottet, wie sie es verdient und zielt auf nichts Geringeres als die Abschaffung unserer kriminellen Regierung ab, damit wir eine Regierung aufbauen können, die der Öffentlichkeit dient.

Um diese Geschichte zu verstehen, muss man den Betrug durchschauen, immun gegen das endlose Meer krimineller Propaganda werden und die große Freude und Kraft spüren, die mit der Freiheit einhergeht.

Wenn eine kleine Anzahl von Menschen schnell diese Wahrheitsbrille aufsetzt, steht uns eine unvorstellbar rosige Zukunft bevor. Wenn nicht, bekommen wir eine Apokalypse.

Für weitere Informationen habe ich diese Broschüre zusammengestellt, die neben allen anderen Aufsätzen auf dieser Website weitere wichtige Erkenntnisse und eine Karte zu einem Meer von Beweisen enthält.

Die wahre Geschichte Amerikas seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs finden Sie hier .

Um zu sehen, wie sich diese Entdeckung in Echtzeit entfaltet, zusammen mit weiteren Erklärungen, Hunderten von Beweisstücken, die hier nicht behandelt werden, Ratschlägen, Inspiration, politischer Theorie und dem Herzen und der Seele eines Mannes, der dem größten Weltuntergangskult der Geschichte entkommt, sehen Sie sich die Highlights meiner Instagram- Story an .

Es tut mir leid, dass ich die Dinge so durcheinander gebracht habe, aber das war eine anstrengende Angelegenheit. Solange Sie diese (wahre) Ideologie verstehen, werden Sie in der Lage sein, die ganze Geschichte zu erfahren.

Hier ist eine Bundesklage, die ich gegen Dutzende Täter der Kryptowährung Ponzi eingereicht habe – nicht wegen eines Rechtsstreits, sondern nur, um die Informationen zu bewahren und meinen Namen damit zu verknüpfen.

Ich hatte schreckliche Angst und hatte seit Tagen nicht geschlafen, und das sieht man, aber es hat seinen Zweck erfüllt, mich lange genug am Leben zu halten, um weiter zu lernen und diese Geschichte zu erzählen.

Ich habe meine ursprünglichen Forschungsdateien aus dem Krypto-Kaninchenbau nicht mehr. Wenn Sie sie sehen wollen, müssen Sie meinen Laptop von der Regierung zurückholen. Fragen Sie sie, wie sie darauf gekommen sind – es ist eine sehr lustige Geschichte.

Ich hoffe, du weißt, wie mächtig du bist. Ich wünsche dir viel mehr als nur Glück.

Max Azzarello

…

