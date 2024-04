Molekulargenetiker bestätigt: mRNA-Spritzen wurden „entworfen“, um „die Menschheit zu zerstören“

Teile die Wahrheit!

Michael Nehls, MD, PhD , Molekulargenetiker, Immunologe, Autor und Pädagoge, verrät als Insider, dass die mRNA-Spritzen, fälschlicherweise Impfstoffe genannt, von Anfang an darauf ausgelegt waren, „die Menschheit zu zerstören“.

Er behauptet, die Injektionen seien Teil eines Plans des Weltwirtschaftsforums (WEF), der Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie der Pharmakonzerne gewesen, die Weltbevölkerung massiv zu reduzieren.

Einer der wenigen Insider, der die Wahrheit ans Licht bringt.

Man kann hinzufügen, dass unter den versteckten Kriminellen auch die Finanzwelt, der Militärisch-Industrielle Komplex, die IT und die korrupten Mainstream-Medien aktiv waren und sind, die über 90 % der westlichen Nachrichtenagenturen dominieren.

Allerdings sagt Dr. Nehls, ein führender Experte mit Insiderwissen über die Verschwörung, dass der Plan möglicherweise nicht rechtzeitig umgesetzt wird, da die „Impfungen als tickende Zeitbombe konzipiert wurden , die die Geimpften noch mehrere Jahre lang eliminieren würde.“

Es wäre daher schwierig, die Todesursache bei den Covid-Impfungen zu ermitteln.

Außerdem werden Menschen, die auf dem Weg des Sterbens sind, oder Menschen, die Menschen kennen, die höchstwahrscheinlich an den Folgen der Impfungen gestorben sind, es nicht wagen, sich zu äußern, weder aus Scham noch aus Angst. (Plasmidgate: Ein Skandal, der die Notwendigkeit eines sofortigen Impfstopp aufzeigt)

Diese Ecke wurde von den Verschwörern „wunderbar“ abgedeckt . Nennen Sie es – eingebaute gedankenmanipulierte Propaganda. Siehe auch dieses außergewöhnliche Interview von Dr. Nehls von Mike Adams

Die verzögerte Völkermordwirkung wurde auch von Dr. Mike Yeadon , ehemaliger Vizepräsident und Chefwissenschaftler von Pfizer, bestätigt.

In einem aktuellen Video spricht einer der Hauptautoren von „Die Grenzen des Wachstums“ (1972) des Club of Rome, der den Grundstein für eine drastische Entvölkerung legte, von einem Rückgang der Weltbevölkerung um 86 %.

Laut Dr. Nehls zielte der Plan darauf ab, „den menschlichen Geist zu erobern“, indem er den größten Teil der Menschheit vernichtete, um Barrieren und Grenzen zu beseitigen, die die Globalisten an ihrer technokratischen Machtübernahme durch eine Eine-Welt-Ordnung und eine Eine-Welt-Regierung hindern.

Dr. Nehls hat auch die Auswirkungen der mRNA-Impfungen auf das Gehirn untersucht und glaubt, dass es die Art und Weise ist, wie sich diese Impfungen auf unseren Geist auswirken – und die Menschen „selbstgefällig“ machen –, die die Regierungen so begierig gemacht hat, sie ihrer Bevölkerung aufzudrängen.

Die auf das Gehirn wirkenden „Vaxxe“ gehen mit einer jahrzehntelangen heimlichen Vergiftung der Luft, des Bodens und des Wassers unserer Mutter Erde einher, mit Mikrochemikalien und mikroskopisch kleinen Schwermetallpartikeln, durch Chemtrails, Chlorid und Fluorid im Wasser – und vielem mehr.

Der Durchschnittsmensch hat keine Ahnung. Doch ihre Gehirnkapazität und ihre emotionsempfindliche Zirbeldrüse nehmen allmählich ab und werden schließlich zerstört.

Laut Nehls zielt dieser Plan darauf ab, die Weltbevölkerung schrittweise zu reduzieren, um sie an die „Net Zero“-Ziele des WEF zur Einhaltung der „Agenda 2030“ und „Agenda 2050“ anzupassen.

Bis 2025, wenn der Plan des WEF abgeschlossen ist, wird die Erde nur noch einen Bruchteil der heutigen menschlichen Bevölkerung haben, warnt der Molekulargenetiker.

Nehls hat die Auswirkungen der mRNA-COVID-19-Impfstoffe auf das Gehirn eingehend untersucht und glaubt, dass es die Art und Weise ist, wie sich diese Impfungen auf unseren Geist auswirken, die die Regierungen so begierig gemacht hat, sie ihrer Bevölkerung aufzudrängen.

Kürzlich setzte er sich mit Tucker Carlson zusammen, um über sein Buch „ The Indoctrinated Brain“ zu sprechen und darüber, wie sich diese Impfstoffe auf den Geist der Menschen auswirken.

Er erklärte, dass sowohl die Impfstoffe als auch das Virus selbst – das in einem Labor entwickelt, von der chinesischen Regierung finanziert und teilweise von der amerikanischen Regierung bezahlt wurde – wichtige Bestandteile eines weit verbreiteten Angriffs auf das menschliche Gehirn sind, der darauf abzielt, die damit verbundene Individualität, einen klaren und gesunden Geist zu unterdrücken.

Dr. Nehls sagte, dass wir dank der dadurch verursachten Gehirnveränderungen „erobert werden können und wir würden es sogar akzeptieren.“

Er glaubt auch, dass „es nicht um Gesundheit geht, es geht nicht einmal um Geld – es geht darum, den menschlichen Geist zu erobern.“

Er fügte hinzu, dass die Impfstoffe auf andere Weise hätten entwickelt werden können, um eine solche Beeinträchtigung des Gehirns zu vermeiden, aber die Impfstoffentwickler haben sich tatsächlich für die Nutzung dieses Mechanismus entschieden – und das scheint kein Zufall zu sein.

Der investigative Journalist John Leake erklärte, warum diese Theorie so überzeugend ist.

Er beschrieb seine eigenen Erfahrungen mit COVID-19 im Juni 2022.

Er folgte dem Protokoll von Dr. Peter McCullough und kehrte nach drei Tagen extremer Müdigkeit und Symptomen, die denen eines schlimmen Katers nicht unähnlich waren, schnell zur Normalität zurück.

Allerdings berichtete er, dass er sich danach etwa zwei Wochen lang sehr deprimiert fühlte und von düsteren Gedanken überschwemmt wurde.

Selbst als sich sein Körper wieder normalisierte und er am dritten Tag begann, typische Aktivitäten wie lange Spaziergänge wieder aufzunehmen, erholte sich sein Geist nicht so schnell.

Dr. McCullough sagte ihm, dass dies durch eine Neuroinflammation durch das Spike-Protein verursacht wurde, was bedeutet, dass sowohl das Virus als auch der Impfstoff diese Wirkung haben werden.

„Das Spike-Protein löst eine entzündliche Immunreaktion aus, die sich auf das Gehirn auswirkt, und Autopsiestudien haben den Spike sogar im Gehirn gefunden“, erklärte Dr. McCullough.

Menschen, die nicht selbstständig denken können, sind leichter zu kontrollieren

Tatsächlich können die Auswirkungen auf das Gehirn bei den Geimpften schlimmer sein, da sie den Körper dazu veranlassen, für eine unvorhersehbare Dauer unkontrollierte Mengen des Spike-Proteins zu produzieren.

Wenn man auch berücksichtigt, dass der Impfstoff nicht sterilisierend ist, was bedeutet, dass diejenigen, die ihn erhalten, sich immer noch häufig mit dem Virus infizieren – einige von ihnen mehrmals –, ist es leicht zu erkennen, wie das Gehirn so vieler Menschen in erheblichem Maße zurückgehen kann.

Eine Möglichkeit, die die Machthaber auszunutzen versuchen könnten, um unser Verhalten zu kontrollieren, sodass wir weiterhin von ihnen abhängig bleiben.

Leake sagte, er habe bemerkt, dass viele Menschen in seinem Umfeld eine Art geistige Lethargie verspürten.

Er hat zum Beispiel das Gefühl, dass die Qualität intensiver Gespräche zwischen Menschen in letzter Zeit nachgelassen hat.

Während viele Menschen mit trivialen Gesprächen Schritt halten können, scheinen solche, die mehr kognitive Energie erfordern, heutzutage eine Herausforderung zu sein.

Er wies auch darauf hin, dass das Virus genau zu der Zeit auftauchte, als das Weltwirtschaftsforum seine beängstigende Great Reset-Agenda ankündigte.

Tatsächlich sagte WEF-Gründer Klaus Schwab selbst:

„Die Pandemie stellt ein seltenes, aber enges Zeitfenster dar, um über unsere Welt nachzudenken, sie neu zu denken und neu zu gestalten.“

…

