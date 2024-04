Teile die Wahrheit!

Der ehemalige Leibwächter von Sean „Diddy“ Combs hat die verdorbenen Heldentaten seines ehemaligen Arbeitgebers aufgedeckt und zugegeben, dass auf Diddys berüchtigten „Freak-Off“-Partys Spitzenpolitiker, A-Prominente und Mitglieder des Königshauses anwesend waren.

Branchenquellen warnten jahrelang, dass Diddys Partys einer der Tummelplätze der globalen Elite seien, wo sie ihre schlimmsten Triebe mit gehandelten Minderjährigen und genötigten Kinderstars ausleben könnten.

All dies geschah in Haushalten, in denen in jedem Zimmer Kameras und Mikrofone installiert waren.

Laut Gene Deal, der Jahre an Diddys Seite verbrachte, befinden sich kompromittierende Videos von Hollywood-Elite und -Politikern nun in den Händen der Regierung und liefern schlagkräftiges Erpressungsmaterial.

Wenn Sie denken, dass das sehr nach einem ehemaligen Finanzier klingt, der unter verdächtigen Umständen tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden wurde, liegen Sie nicht falsch. Es ist Zeit, die Punkte zu verbinden.

Einige der am besten vernetzten und mächtigsten Pädophilen der Branche geraten in Panik, nachdem bekannt wurde, dass Bundesagenten sich darauf vorbereiten, die Privatjet-Protokolle von Sean „Diddy“ Comb vorzuladen.

Es wird erwartet, dass mehr als 100 hochkarätige Namen hinsichtlich der Art ihrer engen Verbindungen zu Combs befragt werden, gegen den im Rahmen einer groß angelegten Untersuchung des Sexhandels ermittelt wird.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 08.04.2024