Frühling für den Drachen – Das chinesische Horoskop für April 2024

Der Monat April steht vor der Tür und damit der Frühling. Die Jahreszeit des Wachsens und Aufblühens geht auch im Hinblick auf das chinesische Horoskop mit neuen Energien und Möglichkeiten einher, die der bekannte Star-Hellseher und Astrologe Emanuell Charis in diesem Artikel für jedes Tierkreiszeichen offenbart.

Der April im Jahr des Drachen bietet vielversprechende Aussichten – in jedem Aspekt des Lebens.

Ratte (geboren 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

»Die Ratte erlebt im April eine Zeit der Neuorientierung«, eröffnet Emanuell Charis. In der Liebe könnten sich neue Beziehungen oder romantische Begegnungen ergeben, in die man sich jedoch nicht blindlings hineinstürzen sollte.

Trotz aller Gefühle sollte die Vernunft nicht völlig ignoriert werden. Finanzielle Angelegenheiten erfordern besondere Aufmerksamkeit und ein gewisses Maß an Vorsicht.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt, und daher ist es ratsam, keine überstürzten Entscheidungen zu treffen, sondern sich auf langfristige Ziele zu konzentrieren, deren Risiken man überschauen und abwägen kann. Im Beruflichen entwickeln sich langsam Veränderungen, die sich als positiv erweisen können, sofern man flexibel bleibt. (Prophezeiung: Emanuell Charis deutet das I-Ging-Hexagramm 14 für den April 2024)

Büffel (geboren 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Die Stabilität, die im März 2024 begann, wird sich im April fortsetzen und festigen. Das bedeutet, dass auch in der Liebe bereits bestehende Beziehungen an zusätzlicher Tiefe gewinnen können.

»Neue Möglichkeiten und Bekanntschaften sollten allerdings geprüft werden, ob sie auf einer soliden Grundlage basieren und sich stabil entwickeln können«, rät Emanuell Charis.

Finanziell ist der April eine sehr gute Zeit für Investitionen, jedoch sollte Vernunft walten und Risiken müssen sorgfältig überdacht werden. Im beruflichen Bereich lautet das Zauberwort ›Geduld‹, wenn es darum geht, langfristige Erfolge zu erzielen. (Liebe, Gesundheit, Glück und Beruf. Das verheißt das Tarot für den April 2024)

Tiger (geboren 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

»Chancen und Herausforderungen halten sich beim Tiger im April diesen Jahres die Waage«, prophezeit Emanuell Charis. In der Liebe kann es zu unerwarteten Begegnungen kommen, die das Herz berühren – aber diese können auch zu Spannungen führen.

Charis rät hier zu einer gesunden Vorsicht und einem rationalen ›Trau, schau, wem!‹ Auch finanziell ist Vorsicht geboten, denn es gilt, unüberlegte Ausgaben unbedingt zu vermeiden.

In beruflichen Angelegenheiten ist es ratsam, auf Kommunikation und Teamarbeit zu setzen, um auftauchende Hindernisse zu überwinden und gesetzte Ziele zu erreichen.

Hase (geboren 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Für den Hasen verspricht der April eine Zeit der Harmonie und Kreativität. In der Liebe können romantische Gesten und gemeinsame Interessen die Beziehung vertiefen, doch für den Aufbau neuer Beziehungen ist es nicht der rechte Zeitpunkt.

»Finanziell hingegen ist es eine gute Zeit, um neue Einnahmequellen zu erschließen oder Investitionen zu tätigen«, sagt Emanuell Charis, weist aber ausdrücklich darauf hin, dass insbesondere im Hinblick auf Investitionen sorgfältige Abwägung nicht außer Acht gelassen werden sollte.

Augen auf im Beruf, denn hier können sich neue Projekte oder Karrieremöglichkeiten abzeichnen, die Erfolg versprechen.

Drache (geboren 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Transformation und Erneuerung – dies sind im April diesen Jahres die großen Themen für die Menschen, die im Zeichen des Drachen geboren sind. In der Liebe können endlich alte Wunden geheilt werden, zugleich aber werden, wie Emanuel Charis darlegt, neue Beziehungen auf den Prüfstand gestellt.

In finanziellen Angelegenheit ist es ratsam, Ausgaben zu überprüfen und eine solide finanzielle Basis zu schaffen. Im Beruf können plötzlich völlig neue Herausforderungen und Probleme auftreten, die ein großes Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit erfordern.

Schlange (geboren 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Für die Schlange deutet der April auf eine Zeit der (Selbst-) Reflexion und des Wachstums hin – ein Prozess, der bereits im März seinen Lauf nahm. »Im Hinblick auf das Thema Liebe heißt das, es können emotionale Bindungen gestärkt werden, während alte Muster überwunden werden«, erläutert Emanuell Charis.

Was das Geldmonetäre Aspekte angeht, so ist es eine gute Zeit, um entsprechende finanzielle Ziele zu überdenken und eventuell neue, bereits seit längerer Zeit angedachte Strategien zu entwickeln. Kreative Ideen und Innovationen können im beruflichen Bereich zu neuen Chancen führen, die sich als äußerst erfolgversprechend entpuppen können.

Pferd (geboren 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Dem Pferd verheißt der Monat April eine Zeit der Abenteuerlust, des Erforschens und Überschreitens der eigenen, eventuell viel zu eng gesteckten Grenzen – und des aus alldem resultierenden Wachstums.

In Sachen Liebe können neue Beziehungen aufblühen, während bestehende Beziehungen auf die Probe gestellt werden. Finanziell ist es wichtig, unbedingt Risiken zu meiden und auf langfristige Stabilität zu setzen. Allzu verlockend wirkende Angebote und Möglichkeiten sollten genau überdacht und geprüft werden.

In beruflicher Hinsicht ist der April – wie für manche anderen Tierkreiszeichen auch – eine Zeit, in der unerwartete Herausforderungen auftreten, die Flexibilität und Durchhaltevermögen erfordern.

Ziege (geboren 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Ruhe und Besinnung sollten für die Ziege im Monat April ganz groß geschrieben werden. Emanuell Charis rät dazu, auch mal einen Gang zurückzuschalten und sich die eine oder andere Auszeit zu gönnen.

In der Liebe können emotionale Verbindungen – mitunter auch weit zurückliegende und längst vergessene – gestärkt und zugleich neue Möglichkeiten erkundet sowie interessante neue Beziehungen geknüpft werden.

Finanziell ist es eine gute Zeit, um Ressourcen zu konsolidieren und Ausgaben zu überprüfen – insbesondere im Hinblick auf Einsparmöglichkeiten. Im beruflichen Bereich sind Kreativität und enge Zusammenarbeit mit anderen gefragt, um echte und langfristige Erfolge erzielen zu können.

Affe (geboren 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Für den Affen verspricht der April eine Zeit der Dynamik und Veränderung, und beides kann, wie Emanuell Charis prophezeit, in einem enormen Tempo vonstatten gehen. »Deshalb: Augen auf!«, rät der Star-Hellseher und Astrologe zu besonderer Achtsamkeit. »Andernfalls könnten Sie gute Gelegenheiten verpassen.«

In der Liebe stehen neue Begegnungen an, die durchaus aufregend sein können, aber auch zu Unsicherheiten führen. Im Hinblick auf die Finanzen ist es wichtig, kluge Investitionen zu tätigen und unbedingt Risiken zu vermeiden.

Im Beruf wird es zunächst zu einer kurzen Durststrecke kommen, doch dann können wie aus dem Nichts neue Chancen auftreten. Um diese mit Erfolg nutzen zu können, sind jedoch Flexibilität und Anpassung erforderlich.

Hahn (geboren 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Der April wartet für den Hahn mit einer Phase der Selbstreflexion auf, aus der in jeder Hinsicht ein erhebliches Wachstum entstehen kann. In Liebesdingen ist die Zeit günstig, um bestehende emotionale Bindungen zu festigen und eventuell stagnierende Beziehungen neu zu beleben. »Hierfür sollte sich der Hahn aber bemühen, alte Muster zu überwinden«, empfiehlt Emanuell Charis. In Geldangelegenheiten ist es – ähnlich wie bei der Schlange – eine sehr gute Zeit, um finanzielle Ziele neu zu überdenken und darauf aufbauend neue Strategien zu entwickeln. Beruflich betrachtet sollte der Monat stabil und harmonisch ohne nennenswerte Höhen und Tiefen verlaufen.

Hund (geboren 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Dem Hund steht im April eine wohltuende und angenehme Zeit der Stabilität und des Zusammenhalts bevor. Kam es in der jüngeren Vergangenheit zu kleineren Konflikten und Reibereien, können diese nun überwunden werden – was in manchen Fällen wie von selbst geschieht. »In der Liebe sollte bestehenden Beziehungen mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden, um diese zu stabilisieren und zu vertiefen«, rät Emanuell Charis.

Gleichzeitig sollten neue Beziehungen von vornherein auf Vertrauen aufgebaut werden. In finanziellen Angelegenheit ist es besonders jetzt wichtig, Ressourcen zu festigen und unnötige Ausgaben zu vermeiden – eventuell sollten auch laufende Ausgaben auf Verzichtbarkeit überprüft werden. Im Beruf ist Teamwork gefragt, um Erfolg zu haben.

Dies kann auch bedeuten, dass Sie die eine oder andere Aufgabe delegieren sollten.

Schwein (geboren 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

»Für das Schwein deutet der April auf eine Zeit der Erfüllung und des wachsenden Wohlstands hin«, sagt Emanuell Charis vorher. Es ist, so der Star-Hellseher, ein Monat, der dem unter diesem Zeichen geborenen Menschen die Chancen quasi auf dem Silbertablett präsentiert.

Deshalb ist erhöhte Aufmerksamkeit angeraten, um die sich bietenden Gelegenheiten nicht zu übersehen. In der Liebe können tiefe emotionale Beziehungen erheblich gestärkt werden, derweil in entstehenden neuen Beziehungen zunächst einmal gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden muss.

Finanziell betrachtet ist es eine gute Zeit, um langfristige (Investitions-) Ziele zu verfolgen und ebenso langfristige finanzielle Stabilität zu erreichen. Im Beruflichen können wie aus heiterem Himmel völlig neue Chancen auftreten, die Erfolg und vor allem Anerkennung der Leistung versprechen.

Fazit

»Insgesamt verspricht der April des Jahres des Drachen eine Zeit der Veränderung und des Wachstums für jedes der Tierkreiszeichen der chinesischen Astrologie«, resümiert Emanuell Charis.

»Man kann den Frühlingsmonat April durchaus als in vielerlei Hinsicht fruchtbar bezeichnen – eine Entwicklung, die bereits im März ihren Lauf nahm.« Charis ermutigt deshalb dazu, den Herausforderungen mit Offenheit und Gelassenheit zu begegnen, um die Chancen zu nutzen, die dieser Monat bereithält.

»Es wird eine Zeit der Entfaltung und des Fortschritts für alle sein«, sagt Charis abschließend.

Quellen: PublicDomain/emanuellcharis.de am 08.04.2024