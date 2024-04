Problemlösung im Schlaf – Die transformative Kraft des Unterbewusstseins

Teile die Wahrheit!

Nachts, wenn unsere bewussten Gedanken allmählich in einen Zustand des Träumens übergehen, erwacht in uns eine besondere Kraft: unser Unterbewusstsein.

Im Schlaf, wenn unser rationales, wertendes und urteilendes Tagesbewusstsein, das häufig von Angst beeinflusst wird, ausgeschaltet ist, entfaltet das Unterbewusstsein eine faszinierende Fähigkeit: die Lösung von Problemen. Von Emanuell Charis

In diesem Artikel wird der bekannte Star-Hellseher und Lebensberater Emanuell Charis die mysteriöse Welt des Unterbewusstseins erkunden und aufzeigen, wie es unsere Probleme buchstäblich im Schlaf lösen kann.

Die Nacht als Portal zur Lösung

Es gibt im Leben Momente und Situationen, in denen unser wacher Verstand vor scheinbar unüberwindbaren Hindernissen steht. Die Lösungen entziehen sich unseren bewussten Bemühungen und es scheint, als ob der beschwerliche Weg der Überlegungen und Analysen zu keinem Ergebnis führt.

»Hier kommt das Unterbewusstsein mit seinen immensen Fähigkeiten zum Zuge«, sagt Emanuell Charis. »Im Schlaf, wenn wir uns der äußeren Welt entziehen, beginnt das Unterbewusstsein seine eigene Arbeit, und es ist erstaunlich, wie es die Fäden unserer Gedanken zu einer Lösung webt.«

Die Schlafphase als Katalysator für Kreativität

Im tiefen nächtlichen Schlaf durchläuft unser Gehirn verschiedene Schlafzyklen – von der leichten Ruhe bis zur tiefen REM-Phase (Rapid Eye Movement). Während dieser Phasen ist das Unterbewusstsein äußerst aktiv und verarbeitet dabei nicht nur die Eindrücke und Emotionen des vergangenen Tages, sondern entfaltet auch sein kreatives Potenzial.

»Ein Potenzial, das durchaus als geradezu magisch bezeichnet werden kann«, erklärt Emanuell Charis, »denn in Träumen betreten wir die tieferen Schichten unseres Selbst. Schichten, zu denen wir im wachen Zustand keinen oder nur eingeschränkten Zugang haben.« Dort finden wir, wie der bekannte Star-Hellseher weiter ausführt, Eingebungen, Informationen und Problemlösungen, die unserem analytischen ›Tagesverstand‹ zumeist verborgen bleiben.

Diese nächtlichen Kreationen sind, so Charis weiter, das Produkt einer tiefen Verbindung zwischen unserem bewussten Selbst und unserem Unterbewusstsein. Da alles miteinander verbunden ist, klinken wir uns mit dieser Kombination sozusagen in das Netzwerk des Universums ein, wo es für jede Frage eine Antwort und für jedes Problem eine Lösung gibt.

Die Überlegenheit des Unterbewusstseins

Im täglichen Leben neigen wir fast durchgehend dazu, uns eher auf unseren bewussten Verstand zu verlassen, der von logischen Denkprozessen und Rationalität geprägt ist.

Das Unterbewusstsein verfügt jedoch über die Fähigkeit, Informationen, die unser bewusster Geist möglicherweise übersehen hat, zu verarbeiten und zu integrieren. Daher ist das Unterbewusstsein manchmal besser geeignet, Probleme zu lösen, die unseren wachen Verstand überfordern.

»Eben deshalb ist es auch wichtig, auf ausreichenden Schlaf zu achten«, betont Charis. »Die meisten von uns kennen dieses Phänomen bestimmt: Wir wälzen ein Problem und beschäftigen uns den ganzen Tag über damit, nehmen es sogar mit in den Schlaf – und wenn wir morgens aufwachen, haben wir plötzlich die Lösung.“

Vertrauen in das Unterbewusstsein

Um eben diese gerade beschriebene transformative Kraft des Unterbewusstseins zu nutzen, rät Charis dazu, eine einfache, aber sehr effektive Technik anzuwenden: »Vor dem Einschlafen konzentrieren wir uns bewusst auf die Frage oder das Problem, das uns beschäftigt.

Wir stellen es uns vor wie ein schimmerndes Licht in der Dunkelheit unseres Geistes. Dann, wenn wir bereit sind, lassen wir es los. Wir übergeben die Frage unserem Unterbewusstsein und erlauben ihm, während des Schlafs daran zu arbeiten.«

Wer solche Praktiken lieber mit Bildern oder Symbolen durchführt, dem empfiehlt Emanuell Charis: »Stellen Sie sich vor, wie Ihre Frage in den nächtlichen Himmel steigt und von den Sternen umhüllt wird.

Während Sie sanft in den Schlaf gleiten, vertrauen Sie darauf, dass Ihr Unterbewusstsein die notwendigen Verbindungen herstellen wird. Das ist, als ob Sie die Suche nach einer Lösung oder einer Antwort an eine höhere Intelligenz übergeben, die außerhalb Ihrer bewussten Reichweite liegt.«

Die Kunst des Loslassens

Das Geheimnis dieser Technik liegt im Loslassen. Indem wir bewusst die Kontrolle abgeben und uns darauf verlassen, dass unser Unterbewusstsein die Arbeit übernimmt, öffnen wir uns selbst und unserem Unterbewusstsein die Tür zu kreativen und ungeahnten Lösungen. »Dies ist ein Akt des tiefen Vertrauens, eine Bereitschaft, den üblichen Weg des analytischen Denkens zu verlassen und sich dem intuitiven Fluss des Unterbewusstseins zu überlassen«, konstatiert Charis.

Der ›magische Morgen‹: Wenn die Lösung erscheint

Der Übergang vom Traumzustand zum Wachbewusstsein bringt in den allermeisten Fällen eine überraschende Klarheit mit sich. Die Gedanken, die uns am Abend zuvor beschäftigt haben, erscheinen dann in einem völlig neuen Licht.

Die Lösung, die unser Unterbewusstsein in den nächtlichen Stunden erarbeitet hat, wird plötzlich klar und greifbar.

»Es ist, als ob wir über Nacht eine Reise in die Tiefen unserer Seele unternommen haben und mit einem Schatz an Erkenntnissen zurückkehren«, erläutert Charis.

»Die geradezu magische Macht des Unterbewusstseins zeigt sich deutlich, wenn sie uns mit neuen Perspektiven und innovativen Lösungen bereichert.«

Fazit

Unsere Träume und das nächtliche Schaffen unseres Unterbewusstseins sind keine zufälligen Ereignisse, sondern Ausdruck einer tiefen Verbindung mit unserer eigenen höheren Intelligenz und der des Universums.

Die Fähigkeit, Probleme buchstäblich im Schlaf zu lösen, ist eine uns innewohnende Gabe, die wir leider allzu oft übersehen.

Indem wir uns auf die transformative Kraft des Unterbewusstseins einlassen, öffnen wir uns eine Tür zu unbegrenzten Möglichkeiten. Wir betreten die Tiefen unseres Seins, das uns mit neuen Einsichten, mit Klarheit und einer direkten Verbindung zu unserer inneren Weisheit belohnt.

»Erlauben wir deshalb unserem Unterbewusstsein, uns auf eine lohnende und belohnende Reise zu führen, die über die Grenzen unseres bewussten Verstands hinausgeht«, resümiert Emanuell Charis und empfiehlt:

»Wir sollten unsere Nachtruhe nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern auf ausreichenden und ungestörten Schlaf achten. Unsere geistige, körperliche und auch seelische Gesundheit wird es uns danken.«

Quellen: PublicDomain/emanuellcharis.de am 26.04.2024